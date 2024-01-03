Що таке реклама на Spotify, і Як створити першу кампанію

Що таке реклама на Spotify, і Як створити першу кампанію

Spotify — це цифровий сервіс, який надає доступ до мільйонів пісень та іншого контенту від авторів з усього світу. Величезна кількість людей слухає на цій платформі улюблену музику, але як щодо Spotify Ads? У статті розповім про цей тип реклами і як отримати від нього максимальну віддачу.

Про Spotify Ads

Spotify Ads — це аудіо та відеореклама, яка показується на музичній платформі Spotify. Вона націлена на користувачів у всьому світі, які слухають музику та подкасти.

Ось трохи цифр, які покажуть, наскільки величезний Spotify.

Платформа має 551 мільйон активних слухачів щомісяця. Станом на другий квартал 2023 року, 220 мільйонів з них були преміум підписниками. Spotify має 331 мільйон щомісячних користувачів з підтримкою реклами, тож є багато людей, на яких можна таргетувати оголошення. В середньому, на Spotify щомісяця завантажують близько 1 800 000 пісень . Європейські акаунти становлять 29% слухачів — це найбільша частка щомісячних активних користувачів платформи. Північна Америка (США + Канада) посідає друге місце за активністю з часткою 20%.

6. 29% світових користувачів Spotify належать до вікової групи від 25 до 34 років. Другу за величиною групу користувачів з часткою 26% складають молоді люди у віці від 18 до 24 років.

7. У першому кварталі 2023 року дохід Spotify від реклами склав 329 мільйонів євро. Він збільшився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

8. У другому кварталі дохід збільшився до 404 млн євро, а загальна сума склала 733 млн євро.

Це демонструє здатність Spotify генерувати зі своєї бази користувачів дохід. Платформа постійно покращує можливості таргетингу та рекламні формати.

Кому варто користуватися Spotify Ads

Музикантам і гуртам, щоб просувати свою музику серед широкої аудиторії. Реклама допоможе отримати впізнаваність, залучити нових шанувальників і підвищити шанси стати відомими. Звукозаписним лейблам для просування артистів і релізів, а також для підвищення видимості свого каталогу. Брендам та рекламодавцям, щоб охопити різноманітну зацікавлену аудиторію для просування продуктів та послуг. Це особливо ефективно, якщо цільова аудиторія компанії збігається з базою користувачів Spotify. Подкастерам для просування своїх шоу та залучення нових слухачів. Spotify є важливою платформою для прослуховування подкастів. Організаторам заходів, щоб розповісти про концерт чи фестиваль великій релевантній аудиторії.

Три рівні реклами в Spotify Ads

Рекламу на платформі можна розділити на три рівні: Сampaigns (Кампанії), Ad Sets (Групи оголошень) та Ads (Оголошення).

Campaigns (Кампанії)

На цьому рівні можна обрати з двох типів кампаній:

музичні , наприклад, для просування виконавця на Spotify.

, наприклад, для просування виконавця на Spotify. не пов’язані з музикою, наприклад, для підвищення обізнаності про компанію.

Ad Sets (Групи оголошень)

На рівні групи оголошень рекламодавець обирає розміщення, формат, параметри, бюджет, графік, цілі та обмеження оголошень. Є можливість подивитися прогноз потенційного охоплення, частоти показів та ймовірності виконання бюджету.

Кампанія може містити одну або кілька груп оголошень, а група оголошень — включати набір оголошень. Можна створити нову кампанію з кількома оголошеннями та групами оголошень, а також скопіювати або видалити наявні.

Ads (Оголошення)

На рівні оголошення можна завантажити аудіо та відеокреативи, а також створити оголошення з нуля за допомогою безкоштовних інструментів і сервісів.

Аудіооголошення тривають до 30 секунд і містять зображення та заклик до дії. Користувач може натиснути на зображення під час прослуховування реклами і перейти за посиланням.

Вимоги до зображення: квадратне, не менше 640x640 пікселів, JPEG або PNG. Стандартний заклик до дії для кожного оголошення в Ad Studio — Learn more («Дізнатися більше»). Можна обрати інший: «Подати заявку зараз», «Купити зараз», «Натиснути зараз», «Отримати інформацію» тощо.

Якщо аудіооголошення готове заздалегідь, воно легко завантажується з комп’ютера в Ad Studio.

Відеореклама показується під час рекламної паузи, але для її перегляду користувач має відкрити на своєму девайсі додаток Spotify. Перечислю основні вимоги для завантаженння відео.

Тривалість: 30 секунд або менше. Максимальний розмір файлу: 500 МБ. Типи файлів: MOV, MP4. Співвідношення сторін: 9x16 (книжкова), 16x9 (альбомна). Роздільна здатність: HD 720x1280 або подібна (книжкова), HD 1280x720 або подібна (альбомна). Можна використовувати лише одну URL-адресу для переходу. Усі файли повинні містити звук. Частота кадрів має бути сумісною з NTSC або PAL. Відео має бути подане без заставок, зворотного відліку тощо.

Типи цілей в Spotify Ads

Impressions (Покази)

У контексті Spotify Ads, ціль Impressions направлена на збільшення кількості показів та переглядів рекламного оголошення.

Покази мають вирішальне значення для підвищення впізнаваності бренду. Чим більше разів оголошення побачили або почули, тим більша ймовірність, що воно запам’ятається цільовій аудиторії.

Основні метрики

Total Impressions (Загальна кількість показів). Це кількість разів, коли оголошення було переглянуте чи відтворене. Impressions-Per-User (Кількість показів на одного користувача). Середня кількість разів, коли один користувач переглянув або почув оголошення. Частота. Кількість переглядів оголошення унікальними користувачами.

Reach (Охоплення)

Ціль Reach направлена на збільшення загальної кількості унікальних користувачів, які побачили оголошення. Ця ціль відображає розмір потенційної аудиторії і спрямована на її розширення. Вона допомагає вийти на нові ринки та демографічні групи, збільшуючи шанси залучити нових клієнтів.

Основні метрики

Total Reach (Загальне охоплення). Загальна кількість показів реклами. Unique Reach (Унікальне охоплення). Кількість унікальних користувачів, які бачили оголошення.

Clicks (Кліки)

Ця ціль направлена на збільшення кількості кліків користувачів на оголошення. У контексті Spotify кліки передбачають натискання на графічну рекламу, яка веде на цільову сторінку, або взаємодію з клікабельним елементом в аудіорекламі.

Кліки свідчать про активну взаємодію з рекламою. Вони сигналізують про зацікавленість і можуть стати першим кроком перед відвідуванням сайту, реєстрацією або покупкою.

Основні метрики

Total Clicks (Загальна кількість кліків). Це кількість разів, коли користувачі натиснули на оголошення. CTR (Коефіцієнт кліків). Він розраховується за формулою: (Загальна кількість кліків / Загальна кількість показів) * 100. CTR — це відсоток людей, які бачать оголошення і натискають на нього.

Типи бюджету

Average daily budget (Середній денний бюджет)

Цей тип бюджету дозволяє планувати щоденні витрати. Мінімальна сума становить $15. Є можливість встановити дату початку і закінчення бюджету, або не вказувати його закінчення взагалі.

У деякі дні витрачається більше денного бюджету, в інші — менше. Максимальна сума витрат протягом календарного місяця становить х30,4 від середнього денного бюджету.

Lifetime budget (Довічний бюджет)

Довічний бюджет дозволяє вказати суму грошей, яка буде витрачатися, поки не вичерпається, або поки не закінчиться проєкт. Мінімальна сума становить $250 (у місцевій валюті).

Обов’язково потрібно вказати дату початку і закінчення використання довічного бюджету. Типово показ реклами починається і закінчується опівночі.

Як створити кампанію в Spotify Ads

1. Перш за все, перейдіть до Spotify Ad Studio та авторизуйтесь. Потім заповніть поле електронної пошти та виберіть бажану мову, наприклад, англійську.

2. Побачите два варіанти: Create campaign (Створити кампанію) and Add team (Додати команду).

3. Виберіть один з них, наприклад, Create campaign (Створити кампанію).

4. Заповніть форму для налаштування кампанії. Введіть Business Name (Назву бізнесу) та виберіть Business Type (Тип бізнесу), наприклад, Brand advertiser (Бренд-рекламодавець).

5. Потім виберіть галузь — Education & Training (Освіта та навчання), Financial & Real Estate (Фінанси та нерухомість) тощо.

6. Наступним кроком буде вибір регіону, наприклад, United States (США).

7. Назвіть кампанію і виберіть, що рекламуєте, наприклад, A brand, product, or organization (Бренд, продукт або організація). Потім натисніть Save & Continue (Зберегти і продовжити).

8. Назвіть набір оголошень і виберіть категорію оголошень з широкого списку: Beauty (Краса), Food (Їжа), Pets (Домашні тварини), Politics (Політика) тощо.

Підкатегорії також досить детальні.

9. Створіть свою аудиторію за допомогою таргетингу. Треба вибрати країну і конкретне місто, наприклад, Нью-Йорк.

10. Також вкажіть основні параметри таргетингу: Аge (Вік) and Gender (Стать).

11. Прокрутіть вниз і виберіть інтереси — наприклад, Fitness (Фітнес), Business (Бізнес), Books (Книги) або Education (Освіта).

12. Виберіть музичні жанри аудиторії: хіп-хоп, поп, фанк тощо.

13. Виберіть Contextual playlists (Контекстні плейлисти), наприклад, Chill (Розслаблення), Holidays (Свята), Study (Навчання), Workout (Тренування) тощо.

14. Потім виберіть Language (Мову) (англійську, французьку, німецьку, італійську, португальську, іспанську або всі разом) та Platform (Платформу) — iOS (iPhone, iPad), Android або Desktop.

15. Виберіть тип оголошення: аудіо, горизонтальне чи вертикальне відео.

16. Далі оберіть Placement (Розміщення): Automatic (Автоматичне) чи Music only (Тільки музика). Також на цьому етапі можете виключити нерелевантні теми, які не відповідають бренду, наприклад, контент для дорослих, нелегальні наркотики та зброю.

Перейдіть до Schedule (Розкладу) and Budget (Бюджету). Наприклад, виберіть дату завершення кампанії, вкажіть, що вона триватиме місяць, і встановіть бюджет у розмірі $25 на день. Виберіть один з п’яти рекомендованих бюджетів або встановіть власний.

Якщо щоденний бюджет не підходить, оберіть довічний бюджет кампанії. Для цього потрібно прокрутити сторінку вниз.

18. Далі оберіть мету оголошення: Reach (Охоплення), Clicks (Кліки) чи Impressions (Покази).

19. Потім виберіть ставку CPM (Ціну за тисячу показів) і натисніть Next (Далі).

Напишіть назву оголошення, вкажіть ім’я рекламодавця та додайте слоган до 40 символів. Праворуч з’явиться прев’ю оголошення. На цьому етапі внесена інформація знаходиться на прев’ю без банера.

21. Прокрутіть сторінку вниз і виберіть мову.

22. Наступний крок — вибрати фразу із закликом до дії, наприклад, «Натисніть зараз». Вона одразу з’явиться в правій частині панелі попереднього перегляду.

23. Далі додайте URL-адресу призначення для заклику до дії.

24. Наступний крок — завантаження зображення та логотипу у форматі JPG або PNG. Мінімальний розмір: 640x640 пікселів.

25. Далі можете завантажити власний аудіокреатив, вибрати його з бібліотеки або скористатися опцією Create new audio (Створити нове аудіо).

26. Коли закінчите з креативами, натисніть Next (Далі) у правому нижньому куті.

27. Наступний важливий момент — вибір способу оплати. Після натискання на кнопку Add card (Додати картку) відбудеться перенаправлення на сторінку оформлення замовлення.

Вітаю! Ви створили свою першу рекламну кампанію в Spotify Ads.

Чому варто використовувати Spotify Ads?

Широке охоплення. Spotify має величезну базу, тому це зручна платформа для охоплення великої та різноманітної аудиторії. Цільова реклама. Spotify пропонує різні варіанти таргетингу на основі місцеперебування, віку, статі, музичних вподобань тощо. Це дозволяє рекламодавцям охоплювати конкретні демографічні групи. Креативні можливості. Spotify пропонує аудіо та відеоформати оголошень. Це дозволяє рекламодавцям бути креативними від час створення повідомлень. Економічна ефективність. Spotify Ads може бути економічно вигідним способом охопити велику аудиторію, якщо порівняти з традиційними методами реклами. Все залежить від бюджету та параметрів таргетингу,

Висновки