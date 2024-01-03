Что такое реклама на Spotify, и Как создать первую кампанию

Что такое реклама на Spotify, и Как создать первую кампанию

Spotify — это цифровой сервис, который предоставляет доступ к миллионам песен и другого контента от авторов со всего мира. Огромное количество людей слушает на этой платформе любимую музыку, но как насчет Spotify Ads? В статье расскажу об этом типе рекламы и как получить от него максимальную отдачу.

О Spotify Ads

Spotify Ads — это аудио и видеореклама, которая показывается на музыкальной платформе Spotify. Она нацелена на пользователей во всем мире, которые слушают музыку и подкасты.

Вот немного цифр, которые покажут, насколько огромен Spotify.

1. Платформа имеет 551 миллион активных слушателей ежемесячно. По состоянию на второй квартал 2023 года, 220 миллионов из них были премиум подписчиками.

2. Европейские аккаунты составляют 29% слушателей — это самая большая доля ежемесячных активных пользователей платформы.

3. Северная Америка (США + Канада) занимает второе место по активности с долей 20%.

4. Spotify имеет 331 миллион ежемесячных пользователей с поддержкой рекламы, поэтому есть много людей, на которых можно таргетировать объявления.

5. В среднем, на Spotify ежемесячно загружают около 1 800 000 песен.

6. 29% мировых пользователей Spotify принадлежат к возрастной группе от 25 до 34 лет. Вторую по величине группу пользователей с долей 26% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

7. В первом квартале 2023 года доход Spotify от рекламы составил 329 миллионов евро. Он увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

8. Во втором квартале доход увеличился до 404 млн евро, а общая сумма составила 733 млн евро.

Это демонстрирует способность Spotify генерировать из своей базы пользователей доход. Платформа постоянно улучшает возможности таргетинга и рекламные форматы.

Кому стоит пользоваться Spotify Ads

Музыкантам и группам, чтобы продвигать свою музыку среди широкой аудитории. Реклама поможет получить узнаваемость, привлечь новых поклонников и повысить шансы стать известными. Звукозаписывающим лейблам для продвижения артистов и релизов, а также для повышения видимости своего каталога. Брендам и рекламодателям, чтобы охватить разнообразную заинтересованную аудиторию для продвижения продуктов и услуг. Это особенно эффективно, если целевая аудитория компании совпадает с базой пользователей Spotify. Подкастерам для продвижения своих шоу и привлечения новых слушателей. Spotify является важной платформой для прослушивания подкастов. Организаторам мероприятий, чтобы рассказать о концерте или фестивале большой релевантной аудитории.

Три уровня рекламы в Spotify Ads

Рекламу на платформе можно разделить на три уровня: Сampaigns (Кампании), Ad Sets (Группы объявлений) и Ads (Объявления).

Campaigns (Кампании)

На этом уровне можно выбрать из двух типов кампаний:

музыкальные , например, для продвижения исполнителя на Spotify.

, например, для продвижения исполнителя на Spotify. не связанные с музыкой, например, для повышения осведомленности о компании.

Ad Sets (Группы объявлений)

На уровне группы объявлений рекламодатель выбирает размещение, формат, параметры, бюджет, график, цели и ограничения объявлений. Есть возможность посмотреть прогноз потенциального охвата, частоты показов и вероятности выполнения бюджета.

Кампания может содержать одну или несколько групп объявлений, а группа объявлений — включать набор объявлений. Можно создать новую кампанию с несколькими объявлениями и группами объявлений, а также скопировать или удалить существующие.

Ads (Реклама)

На уровне объявления можно загрузить аудио и видеокреативы, а также создать объявление с нуля с помощью бесплатных инструментов и сервисов.

Аудиореклама длится до 30 секунд и содержит изображения и призыв к действию. Пользователь может нажать на изображение во время прослушивания рекламы и перейти по ссылке.

Требования к изображению: квадратное, не менее 640x640 пикселей, JPEG или PNG. Стандартный призыв к действию для каждого объявления в Ad Studio — Learn more («Узнать больше»). Можно выбрать другой: «Подать заявку сейчас», «Купить сейчас», «Нажать сейчас», «Получить информацию» и т.д.

Если аудиообъявление готово заранее, оно легко загружается с компьютера в Ad Studio.

Видеореклама показывается во время рекламной паузы, но для ее просмотра пользователь должен открыть на своем девайсе приложение Spotify. Есть несколько основных требований для загрузки видео.

Продолжительность: 30 секунд или меньше. Максимальный размер файла: 500 МБ. Типы файлов: MOV, MP4. Соотношение сторон: 9x16 (книжная), 16x9 (альбомная). Разрешение: HD 720x1280 или подобное (книжное), HD 1280x720 или подобное (альбомное). Можно использовать только один URL-адрес для перехода. Все файлы должны содержать звук. Частота кадров должна быть совместимой с NTSC или PAL. Видео должно быть подано без заставок, обратного отсчета и т.д.

Типы целей в Spotify Ads

Impressions (Показы)

В контексте Spotify Ads, цель Impressions направлена на увеличение количества показов и просмотров рекламного объявления.

Показы имеют решающее значение для повышения узнаваемости бренда. Чем больше раз объявление увидели или услышали, тем больше вероятность, что оно запомнится целевой аудитории.

Основные метрики

Total Impressions (Общее количество показов). Это количество раз, когда объявление было просмотрено или воспроизведено. Impressions-Per-User (Количество показов на одного пользователя). Среднее количество раз, когда один пользователь просмотрел или услышал объявление. Частота. Количество просмотров объявления уникальными пользователями.

Reach (Охват)

Цель Reach направлена на увеличение общего количества уникальных пользователей, которые увидели объявление. Эта цель отражает размер потенциальной аудитории и направлена на ее расширение. Она помогает выйти на новые рынки и демографические группы, увеличивая шансы привлечь новых клиентов.

Основные метрики

Total Reach (Общий охват). Общее количество показов рекламы. Unique Reach (Уникальный охват). Количество уникальных пользователей, которые видели объявление.

Clicks (Клики)

Эта цель направлена на увеличение количества кликов пользователей на объявление. В контексте Spotify клики подразумевают нажатие на графическую рекламу, которая ведет на целевую страницу, или взаимодействие с кликабельным элементом в аудиорекламе.

Клики свидетельствуют об активном взаимодействии с рекламой. Они сигнализируют о заинтересованности и могут стать первым шагом перед посещением сайта, регистрацией или покупкой.

Основные метрики

Total Clicks (Общее количество кликов). Это количество раз, когда пользователи нажали на объявление. CTR (Коэффициент кликов). Он рассчитывается по формуле: (Общее количество кликов / Общее количество показов) * 100. CTR — это процент людей, которые видят объявление и нажимают на него.

Типы бюджета

Average daily budget (Средний дневной бюджет)

Этот тип бюджета позволяет планировать ежедневные расходы. Минимальная сумма составляет $15. Есть возможность установить дату начала и окончания бюджета, или не указывать его окончание вообще.

В некоторые дни тратится больше дневного бюджета, в другие — меньше. Максимальная сумма расходов в течение календарного месяца составляет х30,4 от среднего дневного бюджета.

Lifetime budget (Пожизненный бюджет)

Пожизненный бюджет позволяет указать сумму денег, которая будет тратиться, пока не иссякнет, или пока не закончится проект. Минимальная сумма составляет $250 (в местной валюте).

Обязательно нужно указать дату начала и окончания использования пожизненного бюджета. Типично показ рекламы начинается и заканчивается в полночь.

Как создать кампанию в Spotify Ads

Прежде всего, перейдите в Spotify Ad Studio и авторизуйтесь. Затем заполните поле электронной почты и выберите желаемый язык, например, английский.

2. Увидите два варианта: Create campaign (Создать кампанию) и Add team (Добавить команду).

3. Выберите один из них, например, Create campaign (Создать кампанию).

4. Заполните форму для настройки кампании. Введите Business Name (Название бизнеса) и выберите Business Type (Тип бизнеса), например, Brand advertiser (Бренд-рекламодатель).

5. Затем выберите отрасль — Education & Training (Образование и обучение), Financial & Real Estate (Финансы и недвижимость) и т. д.

6. Следующим шагом будет выбор региона, например, United States (США).

7. Назовите кампанию и выберите, что рекламируете, например, A brand, product, or organization (Бренд, продукт или организация). Затем нажмите Save & Continue (Сохранить и продолжить).

8. Назовите группу объявлений и выберите категорию объявлений из широкого списка: Beauty (Красота), Food (Еда), Pets (Домашние животные), Politics (Политика) и тому подобное.

Подкатегории также достаточно подробные.

9. Создайте свою аудиторию с помощью таргетинга. Надо выбрать страну и конкретный город, например, Нью-Йорк.

10. Также укажите основные параметры таргетинга: Аgе (Возраст) and Gender (Пол).

11. Прокрутите вниз и выберите интересы — например, Fitness (Фитнес), Business (Бизнес), Books (Книги) или Education (Образование).

12. Выберите музыкальные жанры аудитории: хип-хоп, поп, фанк и т. д.

13. Выберите Contextual playlists (Контекстные плейлисты), например, Chill (Расслабление), Holidays (Праздники), Study (Обучение), Workout (Тренировка) и т. д.

14. Затем выберите Language (Язык) (английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский или все вместе) и Platform (Платформу) — iOS (iPhone, iPad), Android или десктоп.

15. Выберите тип объявления: аудио, горизонтальное или вертикальное видео.

Далее выберите Placement (Размещение): Automatic (Автоматическое) или Music only (Только музыка). Кроме того, на этом этапе можете исключить нерелевантные темы , которые не соответствуют бренду, например, контент для взрослых, нелегальные наркотики и оружие.

Перейдите к Schedule (Расписанию) и Budget (Бюджету). Например, выберите дату завершения кампании, укажите, что она будет длиться месяц, и установите бюджет в размере $25 в день. Выберите один из пяти рекомендованных бюджетов или установите собственный.

Если ежедневный бюджет не подходит, выберите пожизненный бюджет кампании. Для этого нужно прокрутить страницу вниз.

18. Далее выберите цель объявления: Reach (Охват), Clicks (Клики) или Impressions (Показы).

19. Затем выберите ставку CPM (Цену за тысячу показов) и нажмите Next (Далее).

Напишите название объявления, укажите имя рекламодателя и добавьте слоган до 40 символов. Справа появится превью объявления. На этом этапе внесенная информация находится на превью без баннера.

21. Прокрутите страницу вниз и выберите язык.

22. Следующий шаг — выбрать фразу с призывом к действию, например, «Нажмите сейчас». Она сразу появится в правой части панели предварительного просмотра.

23. Далее добавьте URL-адрес назначения для призыва к действию.

24. Следующий шаг — загрузка изображения и логотипа в формате JPG или PNG. Минимальный размер: 640x640 пикселей.

25. Далее можете загрузить собственный аудиокреатив, выбрать его из библиотеки или воспользоваться опцией Create new audio (Создать новое аудио).

26. Когда закончите с креативами, нажмите Next (Далее) в правом нижнем углу.

27. Следующий важный момент — выбор способа оплаты. После нажатия на кнопку Add card (Добавить карту) произойдет перенаправление на страницу оформления заказа.

Поздравляю! Вы создали свою первую рекламную кампанию в Spotify Ads.

Почему стоит использовать Spotify Ads?

Широкий охват. Spotify имеет огромную базу, поэтому это удобная платформа для охвата большой и разнообразной аудитории. Целевая реклама. Spotify предлагает различные варианты таргетинга на основе местонахождения, возраста, пола, музыкальных предпочтений и тому подобное. Это позволяет рекламодателям охватывать конкретные демографические группы. Креативные возможности. Spotify предлагает аудио и видеоформаты объявлений. Это позволяет рекламодателям быть креативными при создании сообщений. Экономическая эффективность. Spotify Ads может быть экономически выгодным способом охватить большую аудиторию, если сравнить с традиционными методами рекламы. Все зависит от бюджета и параметров таргетинга.

Выводы