Як за рік збільшити встановлення додатку на 100% — кейс із PPC для intertop.kz

Як за рік збільшити встановлення додатку на 100% — кейс із PPC для intertop.kz

Intertop давній партнер Netpeak Agencies Group, з яким ми співпрацюємо у двох країнах з урахуванням особливостей кожного ринку. Ми працювали над просуванням застосунку Intertop Ukraine протягом чотирьох років. Завдяки впровадженим технологіям діплінків та інстальних кампаній вдалось збільшити дохід на 300%. Після цього ми розпочали роботу з реалізації рекламних кампаній по застосунку Intertop у Казахстані і навіть не могли уявити, які результати вдасться отримати. Детально про стратегію, нововведення та відкриття — у цьому кейсі.

Проєкт: застосунок Intertop. Період просування: вересень 2022 — вересень 2023. Регіон просування: Казахстан. Послуга: PPC. Команда проєкту: Айгерім Султангазієва, Accounting Specialist at Netpeak Core; Денис Каторов, Інна Сай, PPC Specialists at Netpeak Ukraine; Микола Зуб, PPC Team Lead at Netpeak Ukraine; Дамір Гаітов, Project Manager Team Lead at Netpeak Kazakhstan; Віолетта Гусак, Client Project Manager Team Lead at Netpeak Ukraine. Команда клієнта: Жанна Бельська, Head of Marketing at Intertop Kazakhstan, Катерина Щипачова, Digital Manager at Intertop Kazakhstan, Олена Печеріна, Digital specialist at Intertop Kazakhstan.

Хто клієнт

Intertop — мережа офлайн та онлайн-магазинів одягу, взуття та аксесуарів. Перший магазин Intertop відкрився в Києві 1994 року, а в Алмати — 2006-го.

Мережа має понад 140 магазинів. Intertop є одним з найбільших та найвідоміших ритейлерів в Україні та Казахстані.

Ми вже давно співпрацюємо та маємо багато успішних кейсів.

Тому просування додатку в Казахстані стало логічним розширенням нашої кооперації.

Цілі та стратегія просування

Основний показник, над яким ми працювали — розширення бази встановлень.

Все-таки наш досвід в Україні показував — покупцям звичніше користуватися вебверсіями магазинів. І аби досягти суттєвого росту рівня продажів, необхідний час та системність, у нашій частині роботи зокрема.

Тож перед початком роботи ми визначили для себе наступний план:

Побудувати структуру та стратегію — в яких джерелах будемо просувати, які типи кампаній використовувати. Зокрема, сформулювати витрати на таргетинг і рекламу та розподілити бюджет на два основних інструменти (Google Ads та Meta), а потім на типи операційних систем. Налагодити комунікацію з клієнтом. Від початку співпраці щотижня на зустрічах ми обговорюємо динаміку просування та коригуємо плани.

Дії команди

У PPC існує спеціальна кампанія для просування застосунків. У залежності від того, чого хочемо досягти, використовуючи рекламні оголошення, вона поділяється на підтипи:

«Застосунки — встановлення»;

«Застосунки — взаємодія»;

«Застосунки — попередня реєстрація».

У цьому кейсі ми працювали з першим підтипом — нам необхідно було розширити базу встановлень, сформувати її з нуля. Аби залучити аудиторію, створити постійний сегмент активних юзерів, працювали над рекламними кампаніями, ціль яких була розширити базу користувачів.

Системність — основа якісного просування додатків

Наша робота є системною та планомірною.

Щомісячний бюджет ми розподіляємо на рекламні активності в основних джерелах: Google Ads та Meta. Також тестуємо інші інструменти, зокрема TikTok. Щотижня отримуємо від клієнта інформацію для просування: акції, знижки чи нові колекції, надходження товару, знижки за першу і за повторну покупку. Це значно допомагає у просуванні, адже є системність та логіка у запусках кампаній. Якщо ми бачимо, що по якомусь типу інструменту є більше завантажень застосунку, по ньому збільшуємо бюджет. На інших, відповідно, зменшуємо.

Доопрацювання застосунку

Intertop постійно працює над тим, щоб робити свій застосунок зручнішим для користувачів. Наша команда також долучилася до доопрацювання проєкту.

Ми зробили аналіз у розрізі операційних систем та пристроїв. Проаналізували юзабіліті — наскільки простим у використанні є застосунок. Та з’ясували, які баги трапляються найчастіше, зокрема: відсутність картинок чи інформації у картці з товаром, проблеми із головною сторінкою. Після цього надали свої рекомендації щодо покращення.

Особливості рекламних кампаній у Казахстані

Ми запускали рекламні оголошення й казахською, адже за останні кілька років збільшилося споживання контенту державною мовою. Це стосується і рекламного ринку: у 2016 році 61,1% споживачів зазначали, що вони розуміють рекламу казахською мовою. До 2022 року цифра зросла до 66,2%. І навпаки, відсоток тих, хто не розуміє рекламу казахською, знизився з 26,1% до 21,8%.

У кампаніях з використанням казахської мови CTR був вищим.

Ролик російською: CTR — 2,14%, коефіцієнт конверсій — 1,21%.

Ролик казахською мовою: CTR – 2,40%, коефіцієнт конверсій — 1,03%.

У перспективі клієнт планує зробити версію сайту казахською мовою. Відповідно, будемо продовжувати роботу з креативами, а також створювати стрічку контенту.

Труднощі у роботі, які обернулись у плюс

На п’ятий місяць просування застосунку ми помітили, що все інтенсивніше почали зникати трансакції на сайті intertop.kz. Це означало, що покупці масово переходили з веб у додаток, адже продажі у застосунку росли.

Фактично це допомогло нам та клієнту розподілити бюджети на наступний період. Та дало чітке розуміння, якими каналами користуються покупці більше.

Яскрава ситуація, яка показала, що додаток для сайту не конкурент, а «міцне підтримуюче плече»: під час однієї з масштабних акцій сайт просто «ліг». Клієнт, аби не втратити покупців, розмістив замість вебу посилання на застосунок, де користувачі могли зробити покупку. Тоді intertop.kz отримав рекордні продажі, а в додатку відбувся значний приріст користувачів.

Результати просування

Роботу над проєктом розпочали у вересні 2022 року. У жовтні запустили першу рекламу. Поступово нарощувались показники встановлень та транcакцій.

Так через рік роботи маємо такі показники:

Висновки