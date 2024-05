Як за рік збільшити встановлення додатку на 100% — кейс із PPC для intertop.kz

Intertop давній партнер Netpeak Agencies Group, з яким ми співпрацюємо у двох країнах з урахуванням особливостей кожного ринку. Ми працювали над просуванням застосунку Intertop Ukraine протягом чотирьох років. Завдяки впровадженим технологіям діплінків та інстальних кампаній вдалось збільшити дохід на 300%. Після цього ми розпочали роботу з реалізації рекламних кампаній по застосунку Intertop у Казахстані і навіть не могли уявити, які результати вдасться отримати. Детально про стратегію, нововведення та відкриття — у цьому кейсі.

Проєкт: застосунок Intertop.

Період просування: вересень 2022 — вересень 2023.

Регіон просування: Казахстан.

Послуга: PPC.

Команда проєкту: Айгерім Султангазієва, Accounting Specialist at Netpeak Core; Денис Каторов, Інна Сай, PPC Specialists at Netpeak Ukraine; Микола Зуб, PPC Team Lead at Netpeak Ukraine; Дамір Гаітов, Project Manager Team Lead at Netpeak Kazakhstan; Віолетта Гусак, Client Project Manager Team Lead at Netpeak Ukraine.

Команда клієнта: Жанна Бельська, Head of Marketing at Intertop Kazakhstan, Катерина Щипачова, Digital Manager at Intertop Kazakhstan, Олена Печеріна, Digital specialist at Intertop Kazakhstan.