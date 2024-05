Как за год увеличить установки приложения на 100% — кейс intertop.kz

Intertop — давний партнер Netpeak Agencies Group, с которым мы сотрудничаем в двух странах с учетом особенностей каждого рынка. Мы работали над продвижением приложения Intertop Ukraine в течение четырех лет. И благодаря внедрению технологии диплинков увеличили доход на 300%. Когда же начали рекламировать приложение Intertop в Казахстане, даже не могли представить, каких результатов удастся достичь. Подробно о стратегии, нововведениях и открытиях — в нашем кейсе.

Проект: приложение Intertop.

Период продвижения: сентябрь 2022 — сентябрь 2023.

Регион продвижения: Казахстан.

Услуга: PPC.

Команда проекта: Айгерим Султангазиева, Accounts Specialist at Netpeak Core; Денис Каторов, PPC Specialist at Netpeak Ukraine; Николай Зуб, PPC Team Lead at Netpeak Ukraine; Дамир Гаитов, Project Manager Team Lead at Netpeak Kazakhstan; Виолетта Гусак, Client Project Manager Team Lead at Netpeak Agency Ukraine.

Команда клиента: Жанна Бельская, Head of Marketing at Intertop Kazakhstan, Екатерина Щипачёва, Digital Manager at Intertop Kazakhstan, Елена Печерина, Digital specialist at Intertop Kazakhstan.