Как за год увеличить установки приложения на 100% — кейс intertop.kz

Как за год увеличить установки приложения на 100% — кейс intertop.kz

Intertop — давний партнер Netpeak Agencies Group, с которым мы сотрудничаем в двух странах с учетом особенностей каждого рынка. Мы работали над продвижением приложения Intertop Ukraine в течение четырех лет. И благодаря внедрению технологии диплинков увеличили доход на 300%. Когда же начали рекламировать приложение Intertop в Казахстане, даже не могли представить, каких результатов удастся достичь. Подробно о стратегии, нововведениях и открытиях — в нашем кейсе.

Проект: приложение Intertop. Период продвижения: сентябрь 2022 — сентябрь 2023. Регион продвижения: Казахстан. Услуга: PPC. Команда проекта: Айгерим Султангазиева, Accounts Specialist at Netpeak Core; Денис Каторов, PPC Specialist at Netpeak Ukraine; Николай Зуб, PPC Team Lead at Netpeak Ukraine; Дамир Гаитов, Project Manager Team Lead at Netpeak Kazakhstan; Виолетта Гусак, Client Project Manager Team Lead at Netpeak Agency Ukraine. Команда клиента: Жанна Бельская, Head of Marketing at Intertop Kazakhstan, Екатерина Щипачёва, Digital Manager at Intertop Kazakhstan, Елена Печерина, Digital specialist at Intertop Kazakhstan.

Кто клиент

Intertop — сеть офлайн и онлайн-магазинов обуви, одежды и аксессуаров. Первый магазин Intertop открылся в Киеве в 1994 году, а в Алматы — в 2006-м.

Сеть имеет более 140 магазинов. Intertop является одним из крупнейших и самых известных ритейлеров в Украине и Казахстане.

Мы уже давно сотрудничаем с Intertop. И имеем много успешных кейсов:

Поэтому продвижение приложения в Казахстане стало логичным расширением нашей кооперации.

Цели и стратегия продвижения

Основной показатель, над которым мы работали — расширение базы установок.

Все-таки наш опыт в Украине показывал — покупателям привычнее пользоваться вебверсиями магазинов. А чтобы достичь существенного роста продаж, необходимо время и системность, в нашей работе в частности.

Поэтому на старте мы определили для себя следующий план:

Построить структуру и стратегию — какие рекламные источники трафика и типы кампаний использовать. В частности, сформулировать расходы на таргетинг и рекламу, распределить бюджет на два основных инструмента (Google Ads и Meta), а затем на типы операционных систем. Наладить коммуникацию с клиентом. С начала сотрудничества еженедельно на встречах мы обсуждаем динамику продвижения и корректируем планы.

Действия команды

В рекламных кабинетах Google и Meta есть соответствующая кампания для продвижения приложений. В зависимости от целей она делится на подтипы:

«Приложения — установка»;

«Приложения — взаимодействие»;

«Приложения — предварительная регистрация».

В этом кейсе мы работали с первым подтипом — нам необходимо было расширить базу установок, по сути, сформировать ее с нуля. Чтобы привлечь аудиторию, создать постоянный сегмент активных юзеров, работали над рекламными обьявлениями, цель которых была расширить базу пользователей.

Вот как была выстроена работа.

Ежемесячный бюджет мы распределяли на рекламные активности в основных источниках: Google Ads и Meta. Также тестировали другие инструменты, в частности TikTok. Еженедельно получали от клиента информацию для продвижения: акции, скидки или новые коллекции, поступления товара. Это значительно помогает, ведь есть системность и логика в запусках кампаний. Если мы видели, что определенные кампании давали больше загрузок приложения, по ним увеличивали бюджет. По остальным, соответственно, уменьшали.

Доработка приложения

Intertop постоянно работает над тем, чтобы делать свое приложение удобнее для пользователей. Наша команда также приобщилась к доработке проекта.

Мы провели анализ в разрезе операционных систем и устройств. Изучили юзабилити — насколько простым в использовании является приложение — и предоставили свои рекомендации по улучшению продукта. В частности, они касались отсутствия картинок или информации в карточке с товаром, проблем с главной страницей.

Особенности рекламных кампаний в Казахстане

Мы запускали рекламные объявления и на казахском, ведь за последние несколько лет увеличилось потребление контента на государственном языке. Это касается и рекламного рынка: в 2016 году 61,1% потребителей отмечали, что они понимают рекламу на казахском языке. К 2022 году цифра выросла до 66,2%. И наоборот, процент тех, кто не понимает рекламу на казахском, снизился с 26,1% до 21,8%.

В наших кампаниях с использованием казахского языка CTR был выше.

Ролик на русском языке, CTR — 2,14%, коэффициент конверсий — 1,21%.

Ролик на казахском языке, CTR — 2,40%, коэффициент конверсий — 1,03%.

В перспективе клиент планирует сделать версию сайта на казахском языке. Соответственно, будем продолжать работу с креативами, а также создавать ленту контента.

Трудности в работе, которые обернулись в плюс

На пятый месяц продвижения приложения мы заметили, что все интенсивнее менялась динамика транзакций на сайте intertop.kz. Это означало, что покупатели переходили из веба в приложение, ведь продажи в приложении росли.

Фактически это помогло нам и клиенту распределить бюджеты на следующий период. И дало четкое понимание, какими каналами покупатели пользуются больше.

Яркая ситуация, которая показала, что приложение для сайта не конкурент, а «крепкое поддерживающее плечо»: во время одной из масштабных акций сайт просто «лег». Клиент, чтобы не потерять покупателей, разместил вместо веба ссылку на приложение, где пользователи могли совершить покупку. Тогда intertop.kz получил рекордные продажи, а в приложении произошел значительный прирост пользователей.

Результаты продвижения

Работу над проектом мы начали в августе 2022 года. В октябре запустили первую рекламу. Постепенно наращивали показатели установок и транзакций.

Через год работы имеем такие показатели:

Выводы