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Apple Search Ads для INTERTOP: як збільшити кількість установок і зменшити CPA
Діана Дзюбак
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Cервіс: App Search Ads.

Ніша: мобільні застосунки.

Команда Netpeak RadASO: Діана Дзюбак, mobile PPC Specialist; Катерина Кальнова, localization manager.

Хто клієнт

INTERTOP онлайн-магазин брендового одягу та взуття, улюблене місце для шопінгу багатьох українців.

Цілі просування

Збільшення кількості інсталів в Apple Search Ads в рамках існуючого бюджету.

Дії команди

Воркфлоу Netpeak RadASO завжди починається з запуску двох ASA-кампаній Discovery и Exact.

  1. Discovery слугує для розширення семантичного ядра і пошуку нових релевантних запитів. Система Apple сама підбирає слова, за якими рекомендує показувати застосунок. В цілому, кампанія з увімкненою пошуковою відповідністю, де ключові слова відсутні, але є мінус-слова (із Exact-кампанії, щоб не ранжуватися по ним).
  2. Що стосується Exact-кампанії, тут під кожне ключове слово створюється окрема група. Початково всі запити в такій кампанії знаходяться у режимі Data collection що означає процес збору статистики. Потім, набравши 1000 показів або 30 тапів (кліків), запити переходять у режим Regular у відповідні їм групи: Common terms, Competitor’s brands, Our brand (або інші, якщо в цьому є потреба).

Для INTERTOP ми провели детальний аналіз, який показав, що кампанії Discovery перестали приносити нові релевантні пошукові запити.

Тому ми вирішили вимкнути Discovery і розподілити бюджет між іншими групами запитів збільшили бюджет на Our brand и Competitor’s brands. Так як клієнту важливо викупати максимальну кількість показів за своїм брендом. А також зменшили бюджет на групи з високою вартістю інстала Data Collection и Common Term.

Результати просування

Нам вдалося підвищити кількість установок додатку на 12,3% і зменшити вартість одного інстала на 12,31% в порівнянні з попереднім місяцем при умові, що боджет практично не змінювався.

Порівняння результатів, отриманих за вересень і серпень 2021:

Group

Spend, $ %

Impressions %

Taps %

Installs %

TTR %

CR %

Installs/Impr %

Avg CPT, $ %

Avg CPA, $ %

Common term

-65,64

-49,85

-64,01

-63,52

-1,69

0,81

-0,98

-5,13

-6,06

Data collection

-44,45

-29,55

-44,22

-50,2

-0,7

-6,39

-0,6

0

11,65

Competitor’s brands

98,56

80,41

103,76

92,01

0,38

-3,58

0,12

-2,38

2,94

Our brand

21,39

23,01

33,84

32,65

3,14

-0,72

2,27

-8,33

-6,82

Discovery

-100

-100

-100

-100

-3,61

-30,16

-1,09

-100

-100

Total

-0,6

7,92

11,72

12,3

0,2

0,35

0,16

-11,36

-12,31


Які показники аналізуємо:
Spend рекламний бюджет (зменшили на 0,6% у вересні порівняно з серпнем);
Impressions кількість показів (збільшили на 7,92%);
Taps — кількість тапів (збільшили на 11,72%);
Installs кількість установок (збільшили на 12,3%);
TTR — конверсія із показів в тапи (збільшили на 0,2%);
CR — конверсія із тапів в установки (збільшили на 0,35%);
Installs/Impr конверсія із показів в установки (збільшили на 0,16%);
Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 11,36%);
Avg CPA — середня ціна за установку (зменшили на 12,31%).

Популярність запитів в цілому знаходилась на тому ж рівні.

Динаміка прогнозованих показів за ключовими фразами (на основі їх популярності):

Динаміка прогнозованих показів за ключовими фразами

Динаміка Search Ads Popularity (SAP) за брендовими запитами:

Динаміка Search Ads Popularity (SAP) за брендовими запитами

Динаміка витрат і установок по ASA:

Динаміка витрат і установок по ASA

Нижче на графіку ми порівнюємо рекламні бюджети. У вересні рекламний бюджет зменшився на 0,6% порівняно із серпнем:
порівнюємо рекламні бюджети

Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за серпень і вересень:

Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп

Щодо кількості установок застосунку, у вересні нам вдалось збільшити їх кількість на 12,3% порівняно з показником серпня:

кількість установок застосунку

Отримані установки в розрізі груп за серпень і вересень:

Отримані установки в розрізі груп
Тепер порівняємо кількість показів — у вересні застосунок отримав на 7,92% більше показів ніж у серпні:

порівняємо кількість показів

Порівняння показів у розрізі груп, дані за серпень VS вересень:

Порівняння показів у розрізі груп

Робимо висновок, що велика доля успіху рекламних кампаній в Apple Search Ads багато в чому залежить від її вчасної оптимізації: регулярний аналіз і зміна стратегії можуть збільшити ефективність без збільшення бюджету.
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Діана Дзюбак

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