Apple Search Ads для INTERTOP: як збільшити кількість установок і зменшити CPA

Cервіс: App Search Ads. App Search Ads. Ніша: мобільні застосунки. Команда Netpeak RadASO: Діана Дзюбак, mobile PPC Specialist; Катерина Кальнова, localization manager.

Хто клієнт

INTERTOP — онлайн-магазин брендового одягу та взуття, улюблене місце для шопінгу багатьох українців.

Цілі просування

Збільшення кількості інсталів в Apple Search Ads в рамках існуючого бюджету.

Дії команди

Воркфлоу Netpeak RadASO завжди починається з запуску двох ASA-кампаній — Discovery и Exact.

Discovery слугує для розширення семантичного ядра і пошуку нових релевантних запитів. Система Apple сама підбирає слова, за якими рекомендує показувати застосунок. В цілому, кампанія з увімкненою пошуковою відповідністю, де ключові слова відсутні, але є мінус-слова (із Exact-кампанії, щоб не ранжуватися по ним). Що стосується Exact-кампанії, тут під кожне ключове слово створюється окрема група. Початково всі запити в такій кампанії знаходяться у режимі Data collection — що означає процес збору статистики. Потім, набравши 1000 показів або 30 тапів (кліків), запити переходять у режим Regular у відповідні їм групи: Common terms, Competitor’s brands, Our brand (або інші, якщо в цьому є потреба).

Для INTERTOP ми провели детальний аналіз, який показав, що кампанії Discovery перестали приносити нові релевантні пошукові запити.

Тому ми вирішили вимкнути Discovery і розподілити бюджет між іншими групами запитів — збільшили бюджет на Our brand и Competitor’s brands. Так як клієнту важливо викупати максимальну кількість показів за своїм брендом. А також зменшили бюджет на групи з високою вартістю інстала — Data Collection и Common Term.

Результати просування

Нам вдалося підвищити кількість установок додатку на 12,3% і зменшити вартість одного інстала на 12,31% в порівнянні з попереднім місяцем при умові, що боджет практично не змінювався.

Порівняння результатів, отриманих за вересень і серпень 2021:

Group Spend, $ % Impressions % Taps % Installs % TTR % CR % Installs/Impr % Avg CPT, $ % Avg CPA, $ % Common term -65,64 -49,85 -64,01 -63,52 -1,69 0,81 -0,98 -5,13 -6,06 Data collection -44,45 -29,55 -44,22 -50,2 -0,7 -6,39 -0,6 0 11,65 Competitor’s brands 98,56 80,41 103,76 92,01 0,38 -3,58 0,12 -2,38 2,94 Our brand 21,39 23,01 33,84 32,65 3,14 -0,72 2,27 -8,33 -6,82 Discovery -100 -100 -100 -100 -3,61 -30,16 -1,09 -100 -100 Total -0,6 7,92 11,72 12,3 0,2 0,35 0,16 -11,36 -12,31



Які показники аналізуємо:

Spend — рекламний бюджет (зменшили на 0,6% у вересні порівняно з серпнем);

Impressions — кількість показів (збільшили на 7,92%);

Taps — кількість тапів (збільшили на 11,72%);

Installs — кількість установок (збільшили на 12,3%);

TTR — конверсія із показів в тапи (збільшили на 0,2%);

CR — конверсія із тапів в установки (збільшили на 0,35%);

Installs/Impr — конверсія із показів в установки (збільшили на 0,16%);

Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 11,36%);

Avg CPA — середня ціна за установку (зменшили на 12,31%).

Популярність запитів в цілому знаходилась на тому ж рівні.

Динаміка прогнозованих показів за ключовими фразами (на основі їх популярності):

Динаміка Search Ads Popularity (SAP) за брендовими запитами:

Динаміка витрат і установок по ASA:

Нижче на графіку ми порівнюємо рекламні бюджети. У вересні рекламний бюджет зменшився на 0,6% порівняно із серпнем:



Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за серпень і вересень:

Щодо кількості установок застосунку, у вересні нам вдалось збільшити їх кількість на 12,3% порівняно з показником серпня:

Отримані установки в розрізі груп за серпень і вересень:



Тепер порівняємо кількість показів — у вересні застосунок отримав на 7,92% більше показів ніж у серпні:

Порівняння показів у розрізі груп, дані за серпень VS вересень:

Робимо висновок, що велика доля успіху рекламних кампаній в Apple Search Ads багато в чому залежить від її вчасної оптимізації: регулярний аналіз і зміна стратегії можуть збільшити ефективність без збільшення бюджету.

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