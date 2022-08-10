Apple Search Ads для INTERTOP: як збільшити кількість установок і зменшити CPA

Ніша: мобільні застосунки.
Команда Netpeak RadASO: Діана Дзюбак, mobile PPC Specialist; Катерина Кальнова, localization manager.
Хто клієнт
INTERTOP — онлайн-магазин брендового одягу та взуття, улюблене місце для шопінгу багатьох українців.
Цілі просування
Збільшення кількості інсталів в Apple Search Ads в рамках існуючого бюджету.
Дії команди
Воркфлоу Netpeak RadASO завжди починається з запуску двох ASA-кампаній — Discovery и Exact.
- Discovery слугує для розширення семантичного ядра і пошуку нових релевантних запитів. Система Apple сама підбирає слова, за якими рекомендує показувати застосунок. В цілому, кампанія з увімкненою пошуковою відповідністю, де ключові слова відсутні, але є мінус-слова (із Exact-кампанії, щоб не ранжуватися по ним).
- Що стосується Exact-кампанії, тут під кожне ключове слово створюється окрема група. Початково всі запити в такій кампанії знаходяться у режимі Data collection — що означає процес збору статистики. Потім, набравши 1000 показів або 30 тапів (кліків), запити переходять у режим Regular у відповідні їм групи: Common terms, Competitor’s brands, Our brand (або інші, якщо в цьому є потреба).
Для INTERTOP ми провели детальний аналіз, який показав, що кампанії Discovery перестали приносити нові релевантні пошукові запити.
Тому ми вирішили вимкнути Discovery і розподілити бюджет між іншими групами запитів — збільшили бюджет на Our brand и Competitor’s brands. Так як клієнту важливо викупати максимальну кількість показів за своїм брендом. А також зменшили бюджет на групи з високою вартістю інстала — Data Collection и Common Term.
Результати просування
Нам вдалося підвищити кількість установок додатку на 12,3% і зменшити вартість одного інстала на 12,31% в порівнянні з попереднім місяцем при умові, що боджет практично не змінювався.
Порівняння результатів, отриманих за вересень і серпень 2021:
|
Group
|
Spend, $ %
|
Impressions %
|
Taps %
|
Installs %
|
TTR %
|
CR %
|
Installs/Impr %
|
Avg CPT, $ %
|
Avg CPA, $ %
|
Common term
|
-65,64
|
-49,85
|
-64,01
|
-63,52
|
-1,69
|
0,81
|
-0,98
|
-5,13
|
-6,06
|
Data collection
|
-44,45
|
-29,55
|
-44,22
|
-50,2
|
-0,7
|
-6,39
|
-0,6
|
0
|
11,65
|
Competitor’s brands
|
98,56
|
80,41
|
103,76
|
92,01
|
0,38
|
-3,58
|
0,12
|
-2,38
|
2,94
|
Our brand
|
21,39
|
23,01
|
33,84
|
32,65
|
3,14
|
-0,72
|
2,27
|
-8,33
|
-6,82
|
Discovery
|
-100
|
-100
|
-100
|
-100
|
-3,61
|
-30,16
|
-1,09
|
-100
|
-100
|
Total
|
-0,6
|
7,92
|
11,72
|
12,3
|
0,2
|
0,35
|
0,16
|
-11,36
|
-12,31
Які показники аналізуємо:
Spend — рекламний бюджет (зменшили на 0,6% у вересні порівняно з серпнем);
Impressions — кількість показів (збільшили на 7,92%);
Taps — кількість тапів (збільшили на 11,72%);
Installs — кількість установок (збільшили на 12,3%);
TTR — конверсія із показів в тапи (збільшили на 0,2%);
CR — конверсія із тапів в установки (збільшили на 0,35%);
Installs/Impr — конверсія із показів в установки (збільшили на 0,16%);
Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 11,36%);
Avg CPA — середня ціна за установку (зменшили на 12,31%).
Популярність запитів в цілому знаходилась на тому ж рівні.
Динаміка прогнозованих показів за ключовими фразами (на основі їх популярності):
Динаміка Search Ads Popularity (SAP) за брендовими запитами:
Динаміка витрат і установок по ASA:
Нижче на графіку ми порівнюємо рекламні бюджети. У вересні рекламний бюджет зменшився на 0,6% порівняно із серпнем:
Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за серпень і вересень:
Щодо кількості установок застосунку, у вересні нам вдалось збільшити їх кількість на 12,3% порівняно з показником серпня:
Отримані установки в розрізі груп за серпень і вересень:
Тепер порівняємо кількість показів — у вересні застосунок отримав на 7,92% більше показів ніж у серпні:
Порівняння показів у розрізі груп, дані за серпень VS вересень:
Робимо висновок, що велика доля успіху рекламних кампаній в Apple Search Ads багато в чому залежить від її вчасної оптимізації: регулярний аналіз і зміна стратегії можуть збільшити ефективність без збільшення бюджету.
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