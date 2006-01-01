Олексій Омелянович

Олексій Омелянович

Автор NJ з 2024
Позиція:
Head of Netpeak Creative
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine

Свіжі матеріали

Кейси
Бізнес
1483 4
Як транспортному стартапу зайняти своє місце на гіперконкурентному ринку: zavezu.ua відкриває ﻿можливості для малих перевізників
Кейси
Бізнес
Як транспортному стартапу зайняти своє місце на гіперконкурентному ринку: zavezu.ua відкриває ﻿можливості для малих перевізників
1483 4