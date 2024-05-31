Навіщо CEO особистий бренд

Багато хто думає, що особистий бренд потрібен тільки для продажу курсів з успіху. Розповідаю, чому це не так.

Для чого потрібен особистий бренд

Це словосполучення вже як заїжджена пластинка, але для кращого розуміння в статті ви зустрічатимете саме його.

Особистий бренд — образ, який одна людина показує іншим в інтернеті та житті.

Його можна розвивати як представникам творчих професій, так і, наприклад, фрилансерам, лікарям та підприємцям. Для чого?

Викликати довіру. Наприклад, СЕО викладає в соцмережах експертний контент, приклади кейсів та сторителінг компанії. Найчастіше такий матеріал набирає більше охоплень та довіри. Саме СЕО може найкраще й природно розкрити суть продукту/послуги. Виділитися з натовпу. Сильний особистий бренд стане вашим ключем до успіху у світі, де мільйони людей борються за увагу. Завдяки йому ви продемонструєте свою унікальну цінність і знання. Залучати інвесторів для відкриття нового проєкту чи напряму бізнесу. Публікації з ідеями СЕО можуть зацікавити потенційних партнерів. Скорочувати витрати на рекламу. Наприклад, великі охоплення в сторис дають змогу не купувати рекламу в блогерів, а розмістити її в акаунті СЕО. Позитивно впливати на суспільство. Транслювання власних цінностей і досвіду на велику аудиторію допоможуть змінити світ на краще.

Імідж має вирішальне значення для того, щоби допомогти вам досягти цілей, оскільки визначає вашу здатність мотивувати й надихати людей на позитивні дії. Особистий бренд СЕО не йде окремо, а узгоджується з брендом організації. Отже, СЕО представляє свою особистість лідера та репутацію компанії. Приклад таких діячів — Стів Джобс або Джек Велч.

Шість кроків для вибудовування бренду СЕО

Ключовими факторами успіху СЕО є стратегія, виконання, управління талантами й схвальний образ його особистості. Наголошую на важливості лідерського іміджу СЕО. Тому пропоную практичні стратегії поєднання персональних і організаційних брендів для досягнення позитивних результатів.

Успіх СЕО ділиться на 70%, пов’язаних зі стратегією, виконанням і управлінням талантами. На решту 30% впливають лідерство бренду, зовнішній вигляд, фізичний стан та емоційний інтелект.

За законом Парето, 20% зусиль дають 80% результату, а решта 80% зусиль — лише 20% результату. Скажу, що зробити ставку на зовнішнє просування бренду компанії загалом та її позиціювання через імідж СЕО є правильним рішенням, щоби отримати максимальний результат і прибуток.

Шість кроків, що допоможуть вам збудувати свій особистий бренд: Визначте основні результати у професійному житті, яких плануєте досягти в найближчі 12 місяців. Напишіть основні досягнення в особистому житті, які хочете одержати протягом року. Які шість слів-характеристик описують вас як відомого лідера в майбутньому? Розробіть заяву СЕО-бренду, наприклад: «Хочу, щоб мене знали як експерта в галузі просування контенту на YouTube, щоб я міг досягати у продажах по великих каналах на чек N і (досягати) впізнаваності особистості поза роботою». Будьте прозорі та поділіться заявою про власний бренд з ключовими представниками внутрішнього та зовнішнього оточення. Попросіть залишити про вашу позицію відгук. Розплануйте час, поведінку, особисте й професійне спілкування відповідно до потреб вашого СЕО-бренду.

Інвестуванням часу й грошей в просування СЕО-бренду ви зміцнюєте репутацію своєї компанії й розширюєте клієнтську базу.

Визначення цілей та напряму розвитку особистого бренду

Для розвитку особистого бренду потрібні чималі інвестиції ресурсів. Тож перед тим, як створювати імідж, дайте відповіді:

Навіщо мені це? Чи готовий я вкладати час та гроші?

Поставте мету

Найкраще її прописати за SMART-технологією, хоча ви можете обрати іншу техніку.

Specific — конкретна. Ціль містить чітку дію і спрямована на один результат. Наприклад, зайняти перші 7 рядків у пошуковій видачі Google за темою «експерт в інвестиційній нерухомості в Польщі».

Measurable — вимірювана. Результат мети вимірюється кількістю запитів та фактом появи у пошукових рядках.

Achievable — досяжна. Вибрану кількість запитів можна досягти за означений термін.

Relevant — значуща. Наприклад, це може принести в компанію від 100 нових клієнтів за рік у сфері нерухомості.

Іншими словами, щоби не злити бюджет та нерви, спочатку потрібно поставити зрозумілу мету. І не забути про неї.

Проведіть аудит інформації

Подивіться, що пишуть чи знімають інші експерти, порівняйте репутацію власника й бізнесу.

Ці питання можна поставити власному оточенню, щоби дослідити образ, який транслюєте людям:

Якою людиною ти мене бачиш? Назви мої сильні сторони? Над якими рисами характеру ще треба попрацювати? Зі мною легко чи важко порозумітися?

А далі дії залежать від цілі в особистому бренді.

Наприклад, СЕО платформи, яка надає послуги з пошуку балансу в житті (колесо балансу), розвиває особистий бренд. Він має фах психолога, розуміється на темі. Щоби його аудиторія думала «це професіонал, тому на його платформі не буде типової нудної інформації», у медіа необхідно позиціювати СЕО з попереднім досвідом психолога-практика.

Виберіть, де просувати власний бренд

Майданчик або канал позиціювання та просування підбирається згідно із цілями створення іміджу.

Приклади відомих майданчиків для розвитку особистого бренду:

Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, LinkedIn;

медіавидання для публікацій статей;

подкаст-платформи;

закриті або відкриті бізнес-клуби.

Щоб розкрутити майданчик та залучити аудиторію, використовуйте:

Посіви — тобто розміщення своїх постів у схожих за тематикою каналах. Так можна залучити нову аудиторію. Кроспостинг — повторне використання контенту в іншому форматі. Наприклад, СЕО опублікував класну статтю в Netpeak Journal. Цю публікацію можна скоротити та розмістити в себе в блозі або зробити пост для Facebook. Так охопите більше людей. Розповідайте про свій блог наприкінці посту чи відео. Наприклад, опублікувати статтю в блозі й в останньому абзаці запропонувати перейти на тематичний текст на власному ресурсі.

Чи потрібно публікувати особисте? Практика доводить, немає ідеального співвідношення професійного та приватного контенту. Говорити про особисте або ні, що саме казати аудиторії, залежить від людини. Додам, що також не вийде нескінченно копіювати чужі теми — шукайте власні.

Пропоную добірку СЕО, за якими варто стежити:

Читайте детальний розбір, як створювати особистий бренд і які канали комунікації слід обирати для його вдалого розвитку.

Виходьте у ЗМІ

Найпростіший спосіб щось дізнатися про людину — написати в пошуковій системі його прізвище та ім'я і подивитися видачу.

Якщо хочете опублікуватись у медіа, видання потрібно підбирати під бажану тему. Наприклад, розповісти про бізнес — звертайтеся до РБК, про життя — The Village, новини в IT — dev.ua.

Як почати співпрацю зі ЗМІ:

Знайдіть контакти на сайті видання. Надішліть листа, у якому висвітлите інформацію про себе як експерта, вкажете регалії, посилання на інші публікації і список потенційних тем. Зачекайте на відповідь. У разі відмови зверніться до іншого засобу масової інформації.

Як альтернативу, можете винайняти піарника і не заморочуватись над пошуком медіа.

Чекліст, як самостійно вести особистий бренд

Визначіться із цілями та завданнями. Наприклад, СЕО хоче залучити інвесторів до свого проєкту. Для цього йому потрібні публікації в ЗМІ та виступи на конференціях: щоби підвищити значущість в очах потенційних партнерів. Зберіть необхідну інформацію. Сформуйте картку експерта, підготуйте лист і відправте його у відповідні тематичні медіа. Нагадайте про себе. Не вагайтеся, напишіть листа до редакції, якщо відповіді не було. Підготуйте статтю. Зробіть самі або знайдіть фахівця, котрий напише статтю для вас за оплату. Залучіть підтримку. Попросіть знайомих, щоб вони підтримали вихід статті та опублікували цю новину в себе в соціальних мережах. Пошукайте профільні конференції, заходи. Запропонуйте себе як спікера. Якщо не вийде, підіть як відвідувач, аби познайомитися з організаторами та учасниками, зробіть фотографії, поставте позначки в соцмережах. Рекламуйтесь. Купіть рекламу для більшого охоплення й далі розвивайте особистий бренд. Згодом ваш імідж буде працювати на вас краще, аніж будь-яка реклама.

Що потрібно знати про гроші

Безоплатно вести власний бренд не вийде. Можна обійтися без агентств та PR-менеджерів, але до певного моменту. Наприклад, якщо необхідно зняти експертні відео для YouTube, власними силами це не зробити.

Склад команди залежить від завдань, які слід вирішити:

писати тексти та шукати ідеї для них має креативний копірайтер;

для них має креативний копірайтер; налагоджувати контакти зі ЗМІ та організовувати виступи на конференціях — потрібен PR-менеджер;

— потрібен PR-менеджер; вести соцмережі та відповідати на коментарі читачів — необхідний SMM-менеджер;

читачів — необхідний SMM-менеджер; знімати відео на ютуб — запрошуйте креативного копірайтера для написання сценарію, команду для фільмування та монтажера.

Делегувати повністю всю роботу комусь не вдасться. Аудиторія швидко відчуває нещирість, і ви втратите довіру. Тому писати чи говорити потрібно все одно самому. Наприклад, СЕО Leeloo.ai Василь Рій бере участь у створенні контенту для соціальних мереж, в розробці рекламних креативів тощо.

Розвитку іміджу заважають стереотипи «усі вже сказали до мене» та «мені нема чого сказати людям». Цю проблему добре вирішують інші спеціалісти, як-от PR-менеджер. Він приходить і каже: «А давайте напишемо, як на виробництві вдвічі скоротили кількість відходів».

Дізнайтесь формулу особистого бренду від творця Ecko Unltd.

Замість висновків

Сьогодні CEO — не просто менеджер, а лідер, візіонер та впливова особа. Щоби впоратися, необхідно мати сильний особистий бренд: ділитися знаннями та досвідом, бути відомим експертом у своїй галузі. Це дає змогу охопити значну аудиторію без реклами, залучати інвесторів, а також покращує репутацію компанії. Аби не розгубитися на шляху визначення і розвитку особистого бренду, використовуйте цю статтю як підказку.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.