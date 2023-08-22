Як створити особистий бренд: мета, позиціювання та канали комунікації

Термін «бренд» вже давно не обмежується поняттям бізнесу та товару, а й широко застосовується щодо конкретної особи. Персональний бренд допомагає здобути успіхи в кар’єрі, отримати довіру потенційних клієнтів чи роботодавців, налагодити професійні зв’язки та мати вплив. Ілон Маск, Дональд Трамп, Доктор Комаровський, Євген Клопотенко — як не дивно, всіх цих людей об’єднує саме сильний селф-бренд, якому дали поштовх соціальні мережі й безмежні можливості медіа. Проте не потрібно бути знаменитістю, аби вже зараз потурбуватися про свій бренд. Розберемося, що це таке і як почати його будувати.

Особистий бренд — що це?

Це сформований образ людини: що вона з себе представляє, а головним чином — що про неї думають інші. Влучне визначення суті особистого бренду дав CEO Amazon Джефф Безос:

Особистий бренд — це те, що про вас говорять люди, коли вас немає в кімнаті.

Ваш персональний бренд має доносити до клієнтів, колег та цільової аудиторії ваші таланти. Якщо спростити пояснення до формули: особистий бренд = професійний досвід+навички+особисті погляди та цінності.

Навіщо створювати персональний бренд?

Насправді він у вас вже є, проте несформований. Коли потенційний роботодавець або клієнт потребуватиме інформації про вас, він, ймовірно, знайде ваші профілі в соціальних мережах. Але яке враження про вас складеться із результатів пошуку? Це вже залежить від зусиль, які ви витратите на створення селф-бренду. Якщо хочете донести свій особистий бренд до світу, соціальні мережі є найкращим інструментом, аби зробити це. Правильно сформований персональний бренд дає вам шанс підкреслити свої сильні сторони та навички, вирізнити вас з-поміж інших.

Кому потрібен особистий бренд?

Якщо коротко — всім. Згадайте, як ви зазвичай обираєте для себе послуги, товари чи спеціаліста? На що спираєтесь? Якщо у 21 столітті інформації про людину чи компанію немає в інтернеті, чи існує вона взагалі? Тож особистий бренд у соціальних мережах потрібно розвивати не тільки фахівцям у сучасних професіях, як от маркетологи, SMM-фахівці, графічні дизайнери, фотографи, а й спеціалістам в інших сферах діяльності: лікарі, юристи, вчителі, психологи, кондитери тощо.

Переваги та недоліки особистого бренду

Звісно робота над особистим брендом — це не лише можливості та переваги, а також обов’язки та недоліки. Розберемо по черзі. Основними перевагами формування селф-бренду є:

Експертність. Демонструючи свою професійність у певній сфері, знання, кейси, участь у проєктах, ви стаєте видимим на ринку. Визнання. Особистий бренд дає визнання не тільки серед аудиторії, слухачів чи читачів, а й серед колег. Це збільшує цінність вас як фахівця. Довіра. Експертність у поєднанні з особистими якостями, репутацією та визнанням формує довіру до вас. Люди схильні довіряти лідерам думок, хоч на локальному, хоч на глобальному рівнях сприйняття інформації. Кар’єрні здобутки. Всі вище перелічені аспекти додають пришвидшення досягненню робочих цілей. В матеріальному плані також, адже чим більш визнаний фахівець, тим більше він може брати коштів за свої послуги, саме завдяки особистому бренду. Нетворкінг. Позиціювання себе в галузі та видимість у соціальних мережах налагоджують зв’язок із вашою цільовою аудиторією, фахівцями з суміжних сфер, потенційними клієнтами, власниками бізнесу тощо. Ці контакти можуть бути корисними. Вплив на соціальні процеси. Маючи статус лідера думок у певній галузі, ви можете нести позитивні та якісні зміни.

Цифрові сліди можу бути не лише позитивними, а й негативним. Тож які можуть бути недоліки і чого треба уникати при формуванні особистого бренду:

Поширення неправдивої інформації. Це про репутацію. Якщо ви позиціюєте себе як фахівець, ви дійсно маєте в цьому розбиратися і транслювати лише правду, факти з перевірених джерел та справжнього себе. Хейт. Якщо ви наважуєтесь презентувати себе публічно, на ширшу аудиторію, будьте готові і до негативного фідбеку. Анонімність в інтернеті дозволяє людям висловлювати свою точку зору у будь-якій, часом агресивній, формі. Необачність. Хоч для побудови особистого бренду бажано показувати себе та свої особисті риси чесно, іноді нестримані емоції, необачні коментарі чи необдумані тези можуть призвести до анулювання вже наявних результатів та репутації. Межі конфіденційності. Якщо ви хочете будувати особистий бренд на власній експертності й кейсах, обов’язково узгоджуйте з роботодавцями чи клієнтами, наскільки детально ви можете транслювати певні аспекти роботи. Аби потім це не призвело до проблем.

Як створити особистий бренд: складники та елементи

Особистий бренд має свої складники та елементи. До перших належать: професіоналізм, унікальність, послідовність, визнання та репутація. База персонального бренду — це ваша експертність в обраній ніші. Її перший показник — визнання. Унікальність надає вашому бренду сутності. А тримається бренд на послідовності, адже одна навіть відмінна публікація чи поява на публіці раз на місяць не зробить вас впізнаваним. Якісний селф-бренд важко будувати на зіпсованій репутації. Тож репутація конкретної особи тісно взаємопов’язана з усіма іншими складовими. Аби створити особистий бренд, необхідно також покроково визначити його елементи, наведені нижче.

Мета створення особистого бренду

Насамперед необхідно визначити для себе мету та мотивацію. Навіщо вам особистий бренд? Що ви хочете просувати в маси і чого хочете цим досягти? Знайти свою аудиторію однодумців, отримати роботу мрії, ділитися думками, стати впізнаваним у галузі, поширити свій продукт або послуги чи взагалі монетизувати свій бренд. Важливо визначити курс своєї роботи і знати, куди докладати зусилля. Пропишіть собі цілі особистого брендингу.

Позиціювання і концепція

З визначення у маркетингу, позиціювання — це місце, яке ви хочете зайняти в сприйнятті людей. Тобто це основа особистого бренду: те, як ви хочете, щоб інші ставилися до вас, будь-то керівник, колега, друг чи партнер. Уявіть, що ви на співбесіді під час прийому на роботу. Вам необхідно коротко та влучно відповісти на прохання «Опишіть себе». Це має звучати ефективніше, ніж довге обговорення кожної кар’єрної сходинки, яку ви подолали. Є ідеї? Насправді пошук цієї влучної відповіді може зайняти достатньо часу. Але визначення свого УТП — унікальної торговельної пропозиції, вирізнятиме вас у тій ніші, де багато конкурентів.

Для полегшення процесу пошуку влучного опису, спробуйте відповісти для себе на такі питання:

Що мотивує вас підійматися вранці та йти на роботу? Якими своїми навичками чи талантами ви справді пишаєтеся? Які навички є важливими для вас, але їх ще належить розвинути? З якого приводу люди зазвичай звертаються до вас за порадою? Що ви вмієте робити краще за більшість людей? Які робочі завдання або проєкти заряджають вас енергією? Що глобального ви хотіли б досягти через 10 років? Які цінності для вас ключові?

Визначення аудиторії

Хто має про вас знати і чому їм це буде цікаво? Необхідно визначити, хто є вашою цільовою аудиторією і враховувати її при формуванні усіх інших складників бренду. Запитайте себе, що важливо для ваших потенційних читачів та як вони, на вашу думку, ставляться до певних ключових питань. Це допоможе знайти потрібний матеріал, тон і теми для спілкування з людьми. Аудиторію можна і треба досліджувати в процесі: ставити запитання, наприклад, що вони хочуть побачити від вас, і враховувати їхні відповіді. Також варто спиратися на аналітику та статистику.

Контент

Наповнення. Ваш персональний бренд і його цінність напряму залежить від контенту, що ви транслюєте. Діліться своїми оригінальними думками, не бійтеся писати розгорнуті дописи, знімати відео, експериментуйте з видами контенту, глибше досліджуйте явища та спілкуйтеся з підписниками. Так ви демонструєте свій досвід. Tone of voice. Особистий бренд — не лише те, що ви говорите своїй аудиторії, але й те, як ви це говорите. Користувачі хочуть, щоб через контент зверталися до них. Це ставлення, яке ви передаєте в повідомленнях аудиторії за допомогою певного набору слів і стилю написання. Визначте, ви спілкуєтеся з аудиторію на «ви» чи на «ти». Використовуйте свій стиль, намагайтеся не копіювати шаблонні фрази блогерів. Головне, залишатися послідовним у своїх ідеях та діях. Баланс професійного та особистого. Дайте людям змогу зазирнути у ваше особисте життя, як-от подорожі, хобі чи домашні тваринам. Пам’ятайте, соціальні медіа — це насамперед людина, індивідуальність, але не перебільшуйте. Люди перестануть стежити за вами, якщо ви заповните їхні канали надто великою кількістю оновлень у соціальних мережах. Візуальний стиль. Особистому бренду не потрібно мати лого чи слоган, як у товарного бренду, але все ж треба дотримуватися певних правил. Використовуйте якісні візуальні матеріали: фото, відео, графіку. Аби вирізнятися у стрічці, все ж додержуйтесь свого унікального стилю, до прикладу, кольорів чи оформлення тексту. Контент-план. Контент-план для соцмереж необхідний вам як орієнтир. Так ви будете пам’ятати про необхідність виготовлення нового контенту, дотримуватися регулярності та послідовності, варіювати цікаві теми без їх повторення. Контент-план не має бути суворим, його можна порушувати та адаптувати до реальностей. Аудиторії не потрібен запланований місяць тому текст на тему, що вже не актуальна.

Канали комунікації

Важливо вирішити, які облікові записи у соціальних мережах ви збираєтеся вести. Не обов’язково намагатися охопити все чи використовувати лише одну соцмережу. Спирайтесь на ваш особистий час та ресурс. Краще якість, ніж кількість. Основними важелями вибору соціальної мережі для побудови особистого бренду є ваш профіль та вподобання вашої цільової аудиторії. До приладу, LinkedIn є гарним майданчиком для взаємодії з експертним середовищем, але навряд чи він підійде для побудови особистого бренду лікаря-дієтолога. А ось Facebook є одним із найширших каналів соціальних медіа і чудовим інструментом персонального брендингу, але серед користувачів молодшого покоління цей майданчик може вважатися застарілим.

Які канали обрати для побудови персонального бренду?

Отже, підбір каналу комунікації залежить від напрямку вашої діяльності, мети особистого бренду й аудиторії, на яку ви націлитесь. Якщо ви маєте час, можливо успішно поєднувати одразу декілька каналів, пов‘язуючи контент з них. Але є спільні правила для профілів на всіх майданчиках:

краще вказуйте своє справжнє ім’я у профілі та публікуйте фото хорошої якості, на якому видно ваше обличчя;

використовуйте те саме ім’я користувача для всіх ваших профілів, щоб допомогти створити єдину особистість у соціальних мережах;

загальний профіль має бути приємним для сприйняття, а основна інформація — легко зчитуватися у перші секунди перебування на вашій сторінці.

Instagram

Одна з найпопулярніших соціальних мереж для розвитку особистого бренду. Ваш профіль в Instagram може одночасно бути візитною карткою, портфоліо та вебсайтом. Важливо заповнити рядок біо в Instagram та виразити там своє позиціювання. Сам контент має бути захоплюючим: привертати увагу візуалом і затримувати користувача завдяки своїм сенсам. Зрештою, найкращий спосіб з’ясувати, який вид контенту працює для вас в Instagram — поекспериментувати та побачити, що найбільше залучає аудиторію. Просто пам’ятайте про свої цілі та зосередьтеся на створенні вмісту, який допоможе їх досягти.

Приклад: особистий бренд та сторінка Instagram шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Завдяки своїй медійній присутності та вкладанню ресурсів у власний бренд, з кухаря Євген Клопотенко перетворився на головного шефа країни та амбасадора української кухні у всьому світі. Від самого початку шеф позиціює себе як новатор у ніші, що поєднує непоєднуване і бажає поліпшити культуру харчування в Україні. Досвід та професійність, соціальна складова, яскравий візуал, що привертає увагу, корисний контент з рецептами, використання різних інструментів у Stories та Reels впевнено ведуть Євгена Клопотенка до 1 мільйона підписників.



Читайте детальніше про те, як просувати особистий бренд в Instagram у 2023, у статті авторки NJ Оксани Павлюк.

Facebook

Facebook є найширшим каналом соціальних медіа. Якщо ваша аудиторія — мілленіали, це точно ваш канал. У Facebook важливо мати заповнений профіль та рядки «Про себе», оскільки це дає змогу одразу продемонструвати свій досвід та зачепити користувача. Публікуйте цікаві довгі історії чи короткі нотатки з особистого досвіду, діліться фото, відео чи графікою. Транслюйте свою думку, аби заохочувати аудиторію коментувати це та приєднуватися до розмови. Для особистого бренду краще вибрати опцію сторінки, а не профілю у Facebook. Бізнес-сторінка тут, як і в Instagram, має більше функцій для зручного введення акаунту та його просування. Інструменти допоможуть вам оцінити поведінку вашої аудиторії і відстежувати її прогрес.

Приклад: сторінка Facebook українського підприємця Андрія Ставніцера. Західні підприємці та представники великого бізнесу давно зрозуміли, що кампанії та проєкти з обличчям краще просуваються на ринку і є більш цінними. Білл Гейтс, Ілон Маск, Річард Бренсон — їхні імена часом відоміші, ніж назви їхніх компаній. Часто в українських підприємців виходить створити свій особистий бренд в соціальних мережах органічно, ділячись там своїми думками та історіями про бізнес. Так завдяки публікаціям про професійну діяльність, проєкти, стан справ у галузі у поєднанні з соціальною складовою, гумором та особистим життям Андрій Ставніцер має і розширює свою аудиторію у Facebook. Він позиціює себе як відповідального та людяного власника великого бізнесу, що звісно передає цей позитивний імідж і його підприємствам.



Власний вебсайт

Вебсайт є важливою складовою загальної картини персонального бренду. Проте одного лише сайту для просування селф-бренду замало. Така онлайн візитна карточка є зручним варіантом для демонстрації ваших навичок, проєктів та робіт. Бажано, аби сайт мав гарний візуал, швидко завантажувався та забезпечував користувачам зручну навігацію. Відвідувач має захотіти продовжувати взаємодіяти із вмістом. На відміну від інших варіантів, створення такого інструменту особистого брендингу не буде безкоштовним. Ви можете створити простий лендинг самостійно у спеціальному конструкторі чи звернутися до фахівців, залежно від цілей та масштабів. Важливо, щоб структура сайту та дизайн не були перевантаженими, містили компоненти SEO і різні засоби переконання: фотографії, відео, відгуки, рейтинги, порівняння, кейси.

Приклад: сайт архітектора та підприємця Слави Балбека. Мінімалістичний сайт містить структуровану інформацію, зібрану з усіх соціальних мереж власника: підприємницька діяльність, кураторство та лекторство, приклади його робіт, відзнаки, соціальні ініціативи, громадські й культурні проєкти, захоплення тріатлоном. Все, що вибудовує позитивний образ та персональний бренд Слави Балбека.



Telegram

Хочете бути на швидкому зв’язку зі своєю аудиторією? Telegram — месенджер, що давно вийшов за його рамки і складає неабияку конкуренцію іншим соціальним мережам на українському ринку. Telegram-канал створює відчуття спільноти за інтересами та дозволяє автору ділитися будь-яким видом контенту з підписниками. Сам по собі канал комунікації дійсно закритий, тому без цілеспрямованого просування на початку набрати аудиторію не вийде: регулярно нагадуйте про існування каналу в інших ваших соціальних мережах, домовляйтеся про взаємну рекламу та партнерства.

Приклад: Telegram-канали Ігоря Лаченкова. Один з найбільших новинних Telegram-каналів в Україні «Лачен пише» та один з найпопулярніших гумористичних каналів «Бро скинув мем». Сильний особистий бренд Ігоря Лаченкова — нині громадського діяча, волонтера зі списку Forbes «30 до 30», сформувався саме завдяки каналам у Telegram. Регулярний та старанний постинг, оперативність, перевірка інформації та її джерел, відсутність бажання «хайпанути» коштом емоційного контенту. Водночас позиціювання себе на противагу класичним ЗМІ та новинним каналам в Telegram, завдяки простій подачі та особистому фактору. Приклад того, що якщо інформація, яку ви транслюєте в Telegram, якісна та своєчасна, вона знайде свою аудиторію.



TikTok

Поки одна частина суспільства досі вважає платформу для постингу коротких відео TikTok розважальним майданчиком для дітей та молоді, світові бренди та активні користувачі вже на повну користуються її перевагами. Насправді у TikTok гарне відео може стати вірусним швидше, ніж на будь-якому іншому каналі. Переваги TikTok — можливості органічного просування та доступ до великої аудиторії, якій завдяки алгоритмам пропонується ваш тематичний контент. Публікуйте пізнавальні та цікаві відео, розповідайте короткі кейси та факти, адаптуйте під свій формат тренди TikTok і не бійтеся експериментувати. Прихильну аудиторію звідси можна і треба перенаправляти й на інші ваші соціальні мережі.

Приклад: TikTok-акаунт лікаря-психіатра з Полтави Антона Павленка. Розбір медичних питань, рекомендації щодо психічного здоров’я та гарного самопочуття. Пропагуючи важливість ментального здоров’я і пояснюючи складне простою мовою, автор також задовольняє запити аудиторії і взаємодіє з нею. Це нагадування про те, що TikTok — не лише про танцювальні тренди та челенджі, аудиторія там готова й до корисного контенту.



Youtube

Глобальний відеохостинг та зручний інструмент для персонального бренду. Проте, аби стати помітним серед тисяч відео щодня, варто докласти зусиль. Гарна якість відео, якісне наповнення сенсами, влучні заголовки та формулювання. Якщо ви грамотно і структуровано подаватимете різні питання у своїй сфері, ваші відео зможуть знаходити за пошуковими запитами потенційні клієнти. Діліться експертною думкою, розбирайте помилки у своїй галузі, публікуйте відео із професійних заходів, на яких побували. Звісно, перш ніж хтось перегляне ваші відео, вони звернуть увагу і на візуальну складову. Оформте фото профілю, банер YouTube, мініатюри відео та додайте опис. Так глядачу буде зрозуміліше відповідь на питання, хто ви і чи хоче він продовжувати взаємодіяти з цим каналом чи ні?

Приклад: YouTube-канал українського бізнесмена, банкіра та спортсмена Андрія Оністрата — «Бегущий банкир». До речі, сама назва каналу є вдалим позиціюванням, що привернуло увагу, швидко запам’яталося аудиторії і поєднало в собі професію та хобі. Власне свій бренд Андрій Оністрат починав саме з відео про заняття спортом, паралельно поступово додаючи професійні теми. Згодом жанри відео розвивались, як і розширювалась аудиторія каналу.



LinkedIn

LinkedIn — якнайкраще підходить для формування особистого бренду у середовищі фахівців, отримання пропозиції щодо роботи чи нетворкінгу. Профіль в цій соцмережі може розповісти про кандидата більше, ніж його резюме. Тут багато можливостей продемонструвати список власних навичок, досягнень та кар’єрних позицій. Поставтесь до цього відповідально та ретельно заповніть інформацію про себе. Будьте активними, коментуйте пости інших користувачів, використовуйте різно способи комунікації, вебінари та аудіо.

Приклад: Профіль ментора для бізнесу в LinkedІn Ігоря Ніколенка. Оскільки рід занять ментора напряму пов’язаний з LinkedІn, його профіль у цій соціальній мережі має сам по собі демонструвати фаховість. Детально прописаний заголовок з позиціюванням, обкладинка з ключовим меседжем, повністю заповнена інформація щодо контактів, досвіду роботи, університетської та неформальної освіти, додані посилання на проєкти, виступи та статті у ЗМІ. Важливим моментом також є понад 200 дописів у блоці рекомендацій. Позитивні відгуки про професійність від реальних людей підкріплюють персональний бренд.



«Мікс» соціальних мереж

Ви можете обрати для себе основний канал комунікації, де просування вашого особистого бренду з його унікальністю видаватиметься вам найбільш органічним. Проте необов‘язково обирати лише одну платформу. Можна якісно та ефективно поєднувати декілька соціальних мереж. При цьому не треба прописувати окремі контент-плани на кожну і витрачати численні години на їхню реалізацію. До прикладу, об‘ємний текст з Facebook можна подати в Instagram у легшій формі та декількома частинами, а найвлучніші короткі уривки з довгих відео для Youtube добре сприйматимуться в Reels чи TikTok.

Приклад: особистий бренд та соціальні мережі письменника та журналіста Марка Лівіна. Через канали комунікацій — Instagram, TikTok, Telegram та Facebook — письменник успішно ділиться власним досвідом, популяризує свої проєкти та інформаційні продукти — книги, подкаст, статті. А також ефективно комунікує зі своєю аудиторією через різні платформи. Так серія цікавих Stories з відповідями підписників з Instagram, зібрана у відео, може набрати понад півмільйона переглядів у TikTok, в Telegram до всього ж можна запрошувати перейти до обговорення в Instagram, а в Instagram постити відео з TikTok та уривки з цитатами гостей з подкасту. І так далі. Головне, аби це було органічно і не доставляло вам дискомфорт.



Які ще є поради щодо роботи над особистим брендом?

Перед початком роботи зі своїм персональним брендом витратьте час, аби позбутися будь-якого «сумнівного» вмісту у ваших особистих соціальних мережах з минулих років. Перевірте, чи не сприймаються ваші давні публікації для родини чи друзів, як ті, що несуть репутаційні ризики. Персональний бренд потребує взаємодії. Налагодити стосунки із аудиторією важко, якщо говорите лише ви. Відповідайте на коментарі та запитання, самі ставте питання аудиторії, не ігноруйте критику. Соціальна відповідальність важлива. Якщо ви хочете створити сильний бренд, не стійте осторонь суспільних подій. Користувачі шукають лідерів думок. Не соромтеся ділитися соціальною складовою життя, волонтерськими ініціативами, думками про російську агресію, зміну клімату чи вакцинацію. Лише переконайтеся, що ви на правильній стороні історії. Використовуйте безкоштовні методи просування. Від початку не обов’язково витрачати тисячі на таргетинг — активна співпраця з іншими користувачами, спільні ефіри та взаємна реклама. Платні інструменти просування. Проте, якщо все ж бюджет дозволяє і ви хочете швидших результатів, ознайомтеся з платними можливостями просування. Так, до прикладу, правильно налаштована таргетована реклама — можливість охопити потрібну аудиторію швидко та ефективно. А професійне SEO — підняти ваш сайт у результатах пошуку. Аналітика важлива. Свою стратегію формування персонального бренду можна і треба корегувати. Які теми отримують від аудиторії кращий фідбек? В які дні тижня та час аудиторія більш активна? Більшість соціальних медіа включають інструменти вбудованої аналітики, тому регулярно виділяйте час для перевірки своєї статистики і внесення корегувань у план. Виходьте в офлайн, адже персональний бренд в соціальних мережах будується насамперед на офлайн діяльності. Беріть участь в конференціях, виступах, нетворкінг-зустрічах. Аналізуйте конкурентів. Виокремте для себе лідерів думок у вашій сфері діяльності, їхні типи публікацій і вміст. Визначте успішні практики, зверніть увагу на їхню аудиторію і подумайте, що ви могли б зробити краще. Не треба копіювати, віднайдіть унікальний стиль на основі аналізу.

Запам’ятати

Отже, у 21 столітті особистий бренд є важливою складовою та прискорювачем кар’єрних здобутків.

Ось короткий чекліст, який допоможе вам почати будувати його:

Визначте мету — який цілей ви хочете досягнути завдяки особистому бренду? Сформуйте влучне позиціювання себе, як фахівця та особистості для сприйняття людьми. Пам’ятаємо формулу персонального бренду: професійний досвід+навички+ваші погляди та цінності. Хто є вашою цільовою аудиторією? Запитайте себе, що важливо для цих людей і спирайтесь на аудиторію на всіх етапах формування бренду. Оберіть ваш канал комунікації. Краще якісний профіль та регулярні оновлення в одній-двох соціальних мережах, ніж періодична присутність на всіх можливих майданчиках. Вивчіть конкурентів — лідерів у вашій сфері, проаналізуйте їх, проте відшукайте свою унікальну концепцію. Контент — це основа: якість інформації та візуалу, сенси, подача, регулярність. А контент-план — друг та путівник. Експериментуйте та діліться своїми думками через різні види контенту. Взаємодійте з іншими користувачами, ведіть діалог з аудиторією, налагоджуйте зв’язки. Аналізуйте виконану за певний період роботу. Чи вдалося досягти бажаного охоплення? Ніхто не отримує одразу тисячі лайків та переглядів, керуйтеся вбудованими і не тільки інструментами аналітики та робіть висновки.

Наостанок важливо усвідомити, що створення персонального бренду у соціальних мережах — це не спринт, а скоріше марафон. Успіхи навряд з’являться за перший тиждень зусиль, проте треба бути послідовними та інвестувати свій час.