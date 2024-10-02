Як отримати зростання органічного трафіку на 195% за пів року у висококонкурентній ніші — кейс BAYADERA

Як отримати зростання органічного трафіку на 195% за пів року у висококонкурентній ніші — кейс BAYADERA

Проєкт: bayadera.ua Період просування: 1.10.2023 — 31.03.2024 (продовжуємо роботу). Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олексій Матузний, Team Lead of SEO Enterprise; Сергій Яновський, SEO Internet Marketer; Анна Тищенко, Ковінько Максим, Оксана Смівка, SEO Specialists; Роман Хохлов, Project Manager.

Хто наш партнер

BAYADERA.UA — фірмовий магазин алкоголю холдингу BAYADERA GROUP. Холдинг створений у 1991 році. Охоплює понад 30% ринку горілки за обсягами виробництва і продажів.

Випускає продукцію під торговими марками HLIBNY DAR, «Козацька рада», «Перша Гільдія», OXYGENium, вина та бренді KOBLEVO, ігристі та вермути MARENGO. Компанія також імпортує світові бренди Diageo, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Jägermeister та інші. Входить до трійки лідерів українських експортерів алкогольної продукції та постачає свої напої до 46 країн світу.

Цілі просування

Нам необхідно було:

Підвищити видимість сайту і зростання небрендового органічного трафіку. Підняти зростання трафіку на пріоритетні сторінки брендів, категорій, сторінок фільтрів і карток товарів. Збільшити кількість замовлень і доходу з органічного каналу.

На момент початку робіт, основний канал трафіку Paid (платна реклама в Google) займав 65%. Після нього Organic (органічний трафік) і Direct (прямий трафік) з 21% і 14% відповідно:

Частка ринку за небрендовими комерційними запитами проєкту на момент початку робіт становила 6,43%:

Дії команди

Ніша алкоголю дуже конкурентна. Перші місця в ній займають як відомі маркетплейси, так і вузькопрофільні магазини, і досягти в такій ніші результатів непросто.

Проаналізувавши структуру магазину, ми дійшли висновку, що вона вдало продумана і спроєктована за типами сторінок:

бренд (/brands/);

категорія (/category/);

продукт (/product/);

блог (/posts/).

Така структура зручна, як для відстеження, так і для просування.

Навігація зрозуміла, тому кардинальних змін ми не вносили, сконцентрувавшись на оптимізації сайту.

Технічна оптимізація сайту

На першому етапі оптимізації повністю перевірили стан сайту за допомогою Google Search Console і Netpeak Spider. Знайшли низку помилок:

биті посилання (посилання на неіснуючі сторінки) і внутрішні редиректи;

зайві редиректи після зміни структури сайту;

неправильно вказані канонічні посилання для деяких типів сторінок;

помилки в розмітці Product для картки товару, які перешкоджали виведенню розширених сніпетів — вони показують рейтинг товару, кількість оцінок, ціну, наявність;

дублікати метатегів — title, description, H1;

низькі показники Core Web Vitals і, як наслідок, повільне завантаження сайту, особливо для мобільних пристроїв.

Це основні технічні помилки, які виправили для правильної індексації сайту сервісами Google. За перший місяць клієнт реалізував основні наші рекомендації. І далі ми змогли працювати з контентом і посилальною вагою.

Також розробили технічне завдання на оптимізацію швидкості завантаження сайту для пріоритетних типів сторінок.

Швидкість завантаження можна визначати за допомогою спеціальних сервісів, як-от PageSpeed Insights або LightHouse. Але ці виміри — теоретичні. А є виміри «польові», їх ми і використовували. Для цього взяли інформацію від реальних користувачів сайту з Google Search Console.

Налаштували їхній збір через Google Tag Manager (GTM) і передачу в Google Analytics 4 за мануалом, розробленим у Netpeak Agencies Group. Також створили звіт у Looker Studio для партнера.

Контентна оптимізація пріоритетних сторінок

Крім технічної складової, системно працювали над контентом сайту, а саме:

розробили шаблони метаданих (назва, опис, H1) для всіх наявних сторінок категорій і фільтрів;

щомісяця вручну створювали метадані для сторінок категорій і фільтрів відповідно до плану оптимізації категорій;

готували ТЗ на тексти для сторінок категорій і фільтрів, враховуючи пошукові запити користувачів і важливість внутрішньої текстової перелінковки.

Команда розробників BAYADERA.UA регулярно й оперативно впроваджувала наші рекомендації. Це дало змогу своєчасно покращувати результати по сторінках сайту, з урахуванням сезонності пошукових запитів. Першочергово брали в роботу ті категорії, де найвища частотність буде через три місяці, щоб встигнути опрацювати до так званого "сезону". Наприклад, працювали над запитами щодо шампанського ближче до Нового року.

Внутрішня перелінковка

Також ми впровадили внутрішню перелінковку. Вона особливо ефективна для низькочастотних і середньочастотних запитів.

Попередньо підготували функціонал для масового завантаження і зверстали блок на сайті. Приклад блоку внутрішньої перелінковки для desktop-версії:

Процес підготовки функціоналу:

парсинг пошукової видачі за цільовими ключовими запитами;

підбір цільових сторінок-донорів, які ранжуються за ключовими запитами і мають хорошу кількість посилань;

складання csv-таблиці зі сторінками-донорами (де розміщуються посилання), сторінками-акцепторами (куди ведуть посилання) і анкорами посилань.

Цю таблицю ми передали програмістам для впровадження на сайті.

Посилальна стратегія

На момент початку співпраці сайт мав DR (ступінь довіри пошукових систем до ресурсу, внутрішня метрика Ahrefs) — 13, кількість доменів, що посилаються, — 167.

Протягом першого місяця детально проаналізували посилальний профіль сайту і конкурентів: динаміку приросту їхньої посилальної маси, типи посилань і типи анкорів, які вони використовують. На основі цих даних склали стратегію нарощування посилальної маси, зокрема вимоги до майданчиків, де розміщували посилання на сайт:

organic у першій трійці каналів трафіку для сайту згідно з SimilarWeb, оскільки інші канали можуть бути штучно накрученими;

трафік з України;

DR > 25. Цей критерій орієнтовний, допомагає відсіяти неавторитетні та непопулярні сайти;

тільки HTTPS-протокол.

Нарощували кількість посилань переважно на сторінки брендів, категорій, сторінки фільтрів і картки товарів. Але також намагалися виділити одне-два посилання на місяць на головну сторінку.

Результати просування

1. За шість місяців із жовтня 2023 по березень 2024 органічний трафік зріс на 195%:

Якщо порівнювати період просування з попереднім:

зростання органічного трафіку становило 195%;

зростання кількості транзакцій — 196%;

зростання доходу — 187%.

Якщо порівнювати з тим самим періодом у 2022/2023:

зростання органічного трафіку становило 333%;

зростання кількості транзакцій — 441%;

зростання доходу — 526%.

Окремо відстежували трафік на брендові сторінки (/brands/), категорійні (/category/), продуктові сторінки (/product/) і сторінки постів (/posts/).

За даними Google Search Console усі типи сторінок зросли:

продуктові сторінки зросли на 297% за кліками і 281% за показами:

категорійні сторінки зросли на 202% за кліками і 194% за показами;

продуктові сторінки зросли на 265% за кліками і 199% за показами:

сторінки постів зросли на 265% за кліками і 301% за показами:

2. Частка ринку в ніші алкоголю зросла на 2,43 відсоткових пункти з 6,43% до 8,86%:

3. Видимість сайту за релевантними ключовими запитами зросла на 162% з 12,18 до 19,5:

4. За даними Ahrefs за ключовими запитами є позитивна динаміка:

5. Впровадження ТЗ з прискорення сайту дало змогу збільшити швидкість завантаження, особливо для мобільних пристроїв, і поліпшити показники Core Web Vitals:

6. За шість місяців посилальні показники також зросли.

Кількість доменів, що посилаються, — зі 169 до 273:

DR зріс до 19:

Висновки

Для зростання сайту ми виправили критичні технічні помилки, які перешкоджали скануванню, індексуванню та ранжуванню. Паралельно покращили та розміщували новий контент на сторінках. Своєчасне впровадження наших рекомендацій дало змогу сайту ранжуватися за більшою кількістю пошукових запитів. Це поліпшило видимість сайту, збільшило органічний трафік і, відповідно, кількість транзакцій і доходу. Також важливо не припиняти процес оптимізації та не ставити на паузи роботу. SEO — це покроковий і накопичувальний процес, який має супроводжувати бізнес постійно.

Відгуки про співпрацю

Анастасія Федосова, Content team lead в BAYADERA.UA

Співпраця з Netpeak Ukraine була відзначена високим рівнем взаємодії та спільної роботи. Завдяки тісній координації наших команд, нам вдалося досягти значних результатів у просуванні сайту. Особливо хочеться відзначити внесок Сергія Яновського. Завдяки його професіоналізму, ми змогли виявити та усунути ряд критичних помилок на сайті, що призвело до значного покращення його індексації. Сайт став більш зручним для користувачів, швидше завантажується, а інформація на ньому стала більш релевантною для пошукових систем. Ми отримували детальні щомісячні звіти, які дозволяли нам завжди бути в курсі динаміки проєкту. Команда Netpeak Ukraine оперативно реагувала на наші запити та пропозиції. Вдячні команді Netpeak за професіоналізм та результативність.

Роман Хохлов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine