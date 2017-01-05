SEO

Инструменты для парсинга в работе SEO-специалиста
Александр Головерда
71252 204 8
1483611396
15

Многие задачи поисковой оптимизации сайта можно и нужно автоматизировать. Например, сбор информации, составление списка товаров, анализ цен конкурентов, скорость внедрения рекомендаций. Автоматизировать эти процессы позволяет парсер сайтов.

Парсинг сайтов (или скрапинг) — процесс автоматического сбора и извлечения информации из онлайн-ресурсов.

Должен предупредить: обучение и грамотная настройка инструментов для парсинга займут много времени — дольше, чем если бы вы все делали вручную. Впрочем, так обстоят дела со всеми инструментами, с которыми работаешь впервые. Главное — начать.

За два года в агентстве Netpeak я познакомился со множеством методов парсинга данных. Расскажу, какие парсеры и для каких целей я использую при оптимизации сайта. Буду идти от простых решений к сложным.

1. Google Spreadsheet

С помощью таблиц Google можно вытянуть из сайта простые элементы для сравнения и компонирования малых объемов. Это title, description, h1, keywords, заголовки, артикулы, цены, тексты, таблицы данных. Этот бесплатный инструмент подходит для точечных, малообъемных задач. Например, создать файл с отслеживанием текста и заголовков страницы.

Существуют две простые функции:

1. =importhtml — для импорта данных из таблиц или списков.
2. =importxml — для импорта данных из документов в форматах XML, HTML, CSV, TSV, RSS, ATOM XML.

Для работы с функцией =importxml потребуется знание XPath. Но если не хотите тратить время на изучение документации, используйте отладчик браузера.

Чтобы запустить отладчик, кликните на нужном элементе страницы правой кнопкой мышки и выберите «Посмотреть код», или нажмите F12.

В отладчике пройдите по пути: Copy — Copy XPath. Скопированный XPath вставляйте в функцию =importxml.

Чтобы запустить отладчик, кликните на нужном элементе страницы правой кнопкой мышки и выберите «Посмотреть код», или нажмите F12

Минусы

С каждым месяцем все хуже и хуже обрабатывается функция =importxml. Раньше можно было без проблем парсить данные сразу же для ~500 URL-адресов, сейчас с трудом обрабатываются 50 URL.

Плюсы

  • автоматическое обновление при входе;
  • можно настроить автоматическое обновление по времени (минута, час, день);
  • при парсинге данных прямо в таблицу можно осуществлять преобразование данных и сразу же делать готовые отчеты, примеры, визуализации.

Какие задачи решает?

С помощью функции =importxml можно собирать в режиме реального времени данные о мета тегах и, например, о количестве комментариев к интересующим статьям.

В колонке A — ячейки с ссылкой на страницу. Тег title для ячейки A2 подтягивается с помощью запроса =IMPORTXML(A2;"//title").

Метатег description: =IMPORTXML(A2;"//meta[@name='description']/attribute::content").

Тег H1 — с помощью запроса: =IMPORTXML(A2;"//h1").

Автор поста: =IMPORTXML(A2;"//a[@class='author-name']").

Дата публикации: =IMPORTXML(A2;"//div[@class='footer']/span").

Количество комментариев к посту: =IMPORTXML(A2;"//span[@class='regular']").

С помощью функции =importhtml также можно подтянуть много интересных данных, например, основную информацию из Википедии об интересующих объектах.

2. Netpeak Spider

Десктопная программа для сканирования сайта, которая направлена на поиск SEO-ошибок, и включает возможности парсинга данных из HTML-страниц.

Netpeak Spider

SEO-специалисту при обычном сканировании сайта иногда не хватает данных для анализа. С помощью Netpeak Spider можно, например, найти на сайте страницы с 404 ошибкой, страницы без тега Title и дополнительно спарсить цены на страницах товаров.

Таким образом можно обнаружить товары без цены и далее уже принять адекватное решение — оставить, убрать, закрыть их для сканирования/индексации.

Также можно вытянуть все тексты, которые размещены на страницах, задав определенный CSS-селектор или класс, в рамках которого они размещаются.

Стоимость программы — $14 в месяц или $117 в год (со скидкой 30%).

Минусы

  • нет привязки по API;
  • нет возможности обновлять данные по сценарию.

Плюсы

  • существует возможность как добавить готовый список URL для парсинга данных, так и удобно просканировать весь сайт;
  • одновременно можно запускать до 15 парсеров с уникальными настройками;
  • можно отфильтровать страницы, на которых не были найдены искомые данные;
  • показываются все уникальные вхождения, их количество и длина;
  • кроме парсера данных, получаем также инструмент для комплексного SEO-анализа сайта.

Какие задачи решает?

Парсинг цен

Задача: необходимо узнать стоимость ноутбуков.

Список URL:

http://rozetka.com.ua/asus_x555lj_xx1465d/p11201236/
http://rozetka.com.ua/asus_x555sj_xo001d/p6596109/
http://rozetka.com.ua/asus_n551jb_xo127d/p10727833/
http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo014d/p9155171/
http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo001d/p10677881/

Решение. Для начала необходимо определить, какой элемент нужно вытянуть — в данном случае будем вытаскивать метатег «itemprop» со значением «price»:

Для начала необходимо определить, какой элемент нужно вытянуть



Далее переходим в настройки сканирования Netpeak Spider на вкладку «Поиск» и включаем галочку «Использовать пользовательский поиск»:

Далее переходим в настройки сканирования Netpeak Spider на вкладку «Поиск» и включаем галочку «Использовать пользовательский поиск»

Теперь необходимо задать настройки поиска — в качестве примера будем использовать XPath: //meta[@itemprop="price"]

А в дополнительных настройках поиска выберем «Извлечение данных» — «Значение атрибута» — «content»:

А в дополнительных настройках поиска выберем «Извлечение данных» — «Значение атрибута» — «content»

Что в результате?

Что в результате?

1. На четырёх страницах Spider нашел цены — отчёт открывается при выборе нужного поиска и нажатии на кнопку «Результаты извлечения»:

На четырёх страницах Spider нашел цены — отчёт открывается при выборе нужного поиска

2. На одной странице не была найдена цена — на этой странице (http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo001d/p10677881/) мы видим сообщение, что товар снят с производства:

На одной странице не была найдена цена

Проверка внедрения GTM

Задача: проверить интеграцию кода GTM на страницах и ответить на два вопроса.

  1. Установлен ли код в принципе?
  2. Код установлен с правильным идентификатором?

Список URL:

http://netpeak.net/ru/blog/category/seo/
http://netpeak.net/ru/blog/category/ppc/
http://netpeak.net/ru/blog/category/web-analytics/
http://netpeak.net/ru/blog/category/marketing/

Решение. Аналогично, сначала нужно определить, какой элемент отвечает за код GTM, — в данном случае будем вытягивать GTM ID с помощью регулярного выражения.

будем вытягивать GTM ID с помощью регулярного выражения

В Netpeak Spider переходим в «Аналогичные настройки сканирования» и задаём поиск по регулярному выражению: ['"](GTM-\w+)['"]

В Netpeak Spider переходим в «Аналогичные настройки сканирования» и задаём поиск по регулярному выражению

Что в результате?

Видим, что код установлен и идентификатор правильный

Видим, что код установлен и идентификатор правильный.

Чтобы узнать больше примеров использования Netpeak Spider, читайте подробный обзор этой функции в блоге Netpeak Software.

3. Web Scraper

Web Scraper — бесплатное браузерное расширение для Chrome. Вы можете настроить план обхода сайтов, то есть задать логику для перемещения краулера и указать данные, которые будут извлечены. Web Scraper будет проходить через сайт в соответствии с настройкой и извлекать соответствующие данные. Это позволяет экспортировать извлеченные данные в CSV.

Минусы

  • нет возможности интеграции по API, то есть для обновления данных Web Scraper нужно запускать самостоятельно и ждать, пока завершится сканирование. Благо, проекты сохраняются в браузере, существует возможность сохранить проект в формате Json.
  • также есть ограничение в один поток. 2 000 страниц парсятся больше часа.
  • работает только в Chrome.

Плюсы

  • удобный, простой и интуитивно понятный инструмент.
  • может извлекать данные из динамических страниц, которые используют Javascript и Ajax.

Какие задачи решает?

Спарсить информацию о карточке товара

План обхода сайта показывает логику парсинга:

План обхода показывает логику парсинга

Элементы для парсинга:

Элементы для парсинга сайтов

После завершения парсинга информация будет отображена в таком виде:

Обучающие материалы:

4. Google Spreadsheet + Google Apps Script

Google Apps Script — язык программирования, основанный на JavaScript. Позволяет создавать новые функции и приложения для работы с Google Docs, Google Sheets и Google Forms. Настроить связку можно бесплатно.

Минусы

Нужно знание языка программирования JavaScript.

Плюсы

Потратив определенное время на настройку отчетов, можно оперативно реагировать на изменения данных.

Какие задачи решает?

С помощью связки Google Spreadsheet и Google Apps Script можно получать и обновлять данные в  режиме реального времени, а это полезно, чтобы следить за конкурентами и настраивать оповещение при изменениях, например, тегов title. Также можно настроить мониторинг цен и получать уведомления при изменении показателей.

Пример скрипта для отслеживания цен.

Выводы

Для гибкого и эффективного использования бесплатных инструментов парсинга сайтов необходимо как минимум знать, что такое XPath, а оптимально — еще и владеть основами JavaScript. Да и платные решения, вроде Netpeak Spider, предлагают все более интересные возможности, вроде одновременной настройки 15 потоков парсинга.

Многие вопросы, связанные с автоматизацией, раньше решал Kimono, но с момента закрытия облачного сервиса он перестал быть таким уж привлекательным для SEO-специалиста.

Пишите в комментариях, какие инструменты вы используете для парсинга, и какие задачи решаете с их помощью.

204
200
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
парсинг сайтов автоматизация парсинга больших объемов данных оптимизация работы SEO-специалиста парсинг данных с помощью importhtml
Александр Головерда

Больше постов

Комментарии (8)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok