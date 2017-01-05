Инструменты для парсинга в работе SEO-специалиста

Многие задачи поисковой оптимизации сайта можно и нужно автоматизировать. Например, сбор информации, составление списка товаров, анализ цен конкурентов, скорость внедрения рекомендаций. Автоматизировать эти процессы позволяет парсер сайтов.

Парсинг сайтов (или скрапинг) — процесс автоматического сбора и извлечения информации из онлайн-ресурсов.

Должен предупредить: обучение и грамотная настройка инструментов для парсинга займут много времени — дольше, чем если бы вы все делали вручную. Впрочем, так обстоят дела со всеми инструментами, с которыми работаешь впервые. Главное — начать.

За два года в агентстве Netpeak я познакомился со множеством методов парсинга данных. Расскажу, какие парсеры и для каких целей я использую при оптимизации сайта. Буду идти от простых решений к сложным.

1. Google Spreadsheet

С помощью таблиц Google можно вытянуть из сайта простые элементы для сравнения и компонирования малых объемов. Это title, description, h1, keywords, заголовки, артикулы, цены, тексты, таблицы данных. Этот бесплатный инструмент подходит для точечных, малообъемных задач. Например, создать файл с отслеживанием текста и заголовков страницы.

Существуют две простые функции:

1. =importhtml — для импорта данных из таблиц или списков.

2. =importxml — для импорта данных из документов в форматах XML, HTML, CSV, TSV, RSS, ATOM XML.

Для работы с функцией =importxml потребуется знание XPath. Но если не хотите тратить время на изучение документации, используйте отладчик браузера.

Чтобы запустить отладчик, кликните на нужном элементе страницы правой кнопкой мышки и выберите «Посмотреть код», или нажмите F12.

В отладчике пройдите по пути: Copy — Copy XPath. Скопированный XPath вставляйте в функцию =importxml.

Минусы

С каждым месяцем все хуже и хуже обрабатывается функция =importxml. Раньше можно было без проблем парсить данные сразу же для ~500 URL-адресов, сейчас с трудом обрабатываются 50 URL.

Плюсы

автоматическое обновление при входе;

можно настроить автоматическое обновление по времени (минута, час, день);

при парсинге данных прямо в таблицу можно осуществлять преобразование данных и сразу же делать готовые отчеты, примеры, визуализации.

Какие задачи решает?

С помощью функции =importxml можно собирать в режиме реального времени данные о мета тегах и, например, о количестве комментариев к интересующим статьям.

В колонке A — ячейки с ссылкой на страницу. Тег title для ячейки A2 подтягивается с помощью запроса =IMPORTXML(A2;"//title").

Метатег description: =IMPORTXML(A2;"//meta[@name='description']/attribute::content").

Тег H1 — с помощью запроса: =IMPORTXML(A2;"//h1").

Автор поста: =IMPORTXML(A2;"//a[@class='author-name']").

Дата публикации: =IMPORTXML(A2;"//div[@class='footer']/span").

Количество комментариев к посту: =IMPORTXML(A2;"//span[@class='regular']").

С помощью функции =importhtml также можно подтянуть много интересных данных, например, основную информацию из Википедии об интересующих объектах.

2. Netpeak Spider

Десктопная программа для сканирования сайта, которая направлена на поиск SEO-ошибок, и включает возможности парсинга данных из HTML-страниц.

SEO-специалисту при обычном сканировании сайта иногда не хватает данных для анализа. С помощью Netpeak Spider можно, например, найти на сайте страницы с 404 ошибкой, страницы без тега Title и дополнительно спарсить цены на страницах товаров.

Таким образом можно обнаружить товары без цены и далее уже принять адекватное решение — оставить, убрать, закрыть их для сканирования/индексации.

Также можно вытянуть все тексты, которые размещены на страницах, задав определенный CSS-селектор или класс, в рамках которого они размещаются.

Стоимость программы — $14 в месяц или $117 в год (со скидкой 30%).

Минусы

нет привязки по API;

нет возможности обновлять данные по сценарию.

Плюсы

существует возможность как добавить готовый список URL для парсинга данных, так и удобно просканировать весь сайт;

одновременно можно запускать до 15 парсеров с уникальными настройками;

можно отфильтровать страницы, на которых не были найдены искомые данные;

показываются все уникальные вхождения, их количество и длина;

кроме парсера данных, получаем также инструмент для комплексного SEO-анализа сайта.

Какие задачи решает?

Парсинг цен

Задача: необходимо узнать стоимость ноутбуков.

Список URL:

http://rozetka.com.ua/asus_x555lj_xx1465d/p11201236/

http://rozetka.com.ua/asus_x555sj_xo001d/p6596109/

http://rozetka.com.ua/asus_n551jb_xo127d/p10727833/

http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo014d/p9155171/

http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo001d/p10677881/

Решение. Для начала необходимо определить, какой элемент нужно вытянуть — в данном случае будем вытаскивать метатег «itemprop» со значением «price»:







Далее переходим в настройки сканирования Netpeak Spider на вкладку «Поиск» и включаем галочку «Использовать пользовательский поиск»:

Теперь необходимо задать настройки поиска — в качестве примера будем использовать XPath: //meta[@itemprop="price"]

А в дополнительных настройках поиска выберем «Извлечение данных» — «Значение атрибута» — «content»:

Что в результате?

1. На четырёх страницах Spider нашел цены — отчёт открывается при выборе нужного поиска и нажатии на кнопку «Результаты извлечения»:

2. На одной странице не была найдена цена — на этой странице (http://rozetka.com.ua/asus_e502sa_xo001d/p10677881/) мы видим сообщение, что товар снят с производства:

Проверка внедрения GTM

Задача: проверить интеграцию кода GTM на страницах и ответить на два вопроса.

Установлен ли код в принципе? Код установлен с правильным идентификатором?

Список URL:

http://netpeak.net/ru/blog/category/seo/

http://netpeak.net/ru/blog/category/ppc/

http://netpeak.net/ru/blog/category/web-analytics/

http://netpeak.net/ru/blog/category/marketing/

Решение. Аналогично, сначала нужно определить, какой элемент отвечает за код GTM, — в данном случае будем вытягивать GTM ID с помощью регулярного выражения .

В Netpeak Spider переходим в «Аналогичные настройки сканирования» и задаём поиск по регулярному выражению: ['"](GTM-\w+)['"]

Что в результате?

Видим, что код установлен и идентификатор правильный.

Чтобы узнать больше примеров использования Netpeak Spider, читайте подробный обзор этой функции в блоге Netpeak Software.

3. Web Scraper

Web Scraper — бесплатное браузерное расширение для Chrome. Вы можете настроить план обхода сайтов, то есть задать логику для перемещения краулера и указать данные, которые будут извлечены. Web Scraper будет проходить через сайт в соответствии с настройкой и извлекать соответствующие данные. Это позволяет экспортировать извлеченные данные в CSV.

Минусы

нет возможности интеграции по API, то есть для обновления данных Web Scraper нужно запускать самостоятельно и ждать, пока завершится сканирование. Благо, проекты сохраняются в браузере, существует возможность сохранить проект в формате Json.

также есть ограничение в один поток. 2 000 страниц парсятся больше часа.

работает только в Chrome.

Плюсы

удобный, простой и интуитивно понятный инструмент.

может извлекать данные из динамических страниц, которые используют Javascript и Ajax.

Какие задачи решает?

Спарсить информацию о карточке товара

План обхода сайта показывает логику парсинга:

Элементы для парсинга:

После завершения парсинга информация будет отображена в таком виде:

Обучающие материалы:

4. Google Spreadsheet + Google Apps Script

Google Apps Script — язык программирования, основанный на JavaScript. Позволяет создавать новые функции и приложения для работы с Google Docs, Google Sheets и Google Forms. Настроить связку можно бесплатно.

Минусы

Нужно знание языка программирования JavaScript.

Плюсы

Потратив определенное время на настройку отчетов, можно оперативно реагировать на изменения данных.

Какие задачи решает?

С помощью связки Google Spreadsheet и Google Apps Script можно получать и обновлять данные в режиме реального времени, а это полезно, чтобы следить за конкурентами и настраивать оповещение при изменениях, например, тегов title. Также можно настроить мониторинг цен и получать уведомления при изменении показателей.

Пример скрипта для отслеживания цен.

Выводы

Для гибкого и эффективного использования бесплатных инструментов парсинга сайтов необходимо как минимум знать, что такое XPath, а оптимально — еще и владеть основами JavaScript. Да и платные решения, вроде Netpeak Spider, предлагают все более интересные возможности, вроде одновременной настройки 15 потоков парсинга.

Многие вопросы, связанные с автоматизацией, раньше решал Kimono , но с момента закрытия облачного сервиса он перестал быть таким уж привлекательным для SEO-специалиста.

Пишите в комментариях, какие инструменты вы используете для парсинга, и какие задачи решаете с их помощью.