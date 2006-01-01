Александр Головерда

Об авторе:

С 2015 года начал заниматься и изучать SEO в Netpeak Agency. Через несколько лет дошел до позиции Middle SEO Specialist и начал вести проекты украинских бизнесов. С 2018 года перешел в Tonti Laguna. В этой компании создал два отдела – PBN и Outreach. Развивает направление Affiliate маркетинга, создавая англоязычные сайты для заработка на товарных партнершах, в первую очередь Amazon. К настоящему моменту разработал с командой более 40 сайтов и уже успел продать часть, получив хорошие мультипликаторы.