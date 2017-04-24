SEO для службы доставки еды Pizza House: рост бесплатного трафика на 477%

Проект: Pizza House.

Регион продвижения: Украина.

Период продвижения: 06.08.2013 — 31.03.2016.

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой. : Украина.: 06.08.2013 — 31.03.2016.

Что было на старте

До обращения к нам на сайте Pizza House не было настроек электронной торговли , зато были дубли страниц, которые не несли никакой смысловой нагрузки. Кроме того, сайт попал под ручные санкции Google за некачественные ссылки, оставленные «в наследство» от другого агентства.

Подробно о нашей работе на первом этапе читайте в кейсе .

Цели продвижения

В начале были сформированы простые и четкие цели продвижения:

Увеличение поискового трафика. Увеличение количества продаж. Занятие лидирующих позиций на рынке доставки пиццы в Киеве.

Задачи продвижения

Очищение внешней ссылочной массы от некачественных ссылок. Оптимизация технической части сайта. Расширение структуры и наполнение страниц контентом. Рост эффективности сайта (увеличение коэффициента транзакций).

Команда проекта

Юлия Гордиенко, Middle Project Manager;

Алексей Данилин, Analytics Strategist;

Виктория Игнатьева, Team Lead;

Александр Головерда, Middle SEO Specialist.

Что мы сделали?

1. Провели технический аудит сайта. В дальнейшем для поддержания сайта в хорошей технической форме такие аудиты проводились раз в полгода. Аудиты помогали выявить неочевидные ошибки.

Например, в коде страницы существовал блок со скриптом, Google успешно обнаруживал ссылки и высылал в панель вебмастеров отчеты о ссылках, которые отдают ошибку с 500 ответом сервера. Этот скрипт мы вынесли во внешний файл.



Подробно о проведении технического аудита читайте здесь .

2. Настроили отслеживание электронной торговли в Google Analytics и Яндекс Метрике с помощью Google Tag Manager. Провели настройку отслеживания целей и действий посетителей на сайте.

3. Так как Pizzahouse работает в Киеве и Харькове, было принято решение создать отдельную версию для Харькова, а основной сайт оптимизировать для Киева.

4. При анализе поисковых фраз выявили три основные языковые группы запросов (на русском, украинском, английском) и под них создали отдельные языковые версии сайта. В результате получили дополнительные транзакции.



5. На страницы категорий добавили уникальный контент.

6. Так как на сайте постоянно ведутся работы по улучшению функционала, могут появляться ошибки и конфликты работы скриптов. Мы постоянно мониторили ошибки сайта с помощью Netpeak Spider, Google Search Console и Яндекс Вебмастер, оперативно выявляли и решали проблемы.

Чаще всего встречались ошибки:

страницы статей и новостей отдавали 500 ответ сервера;

удалялся или некорректно начинал работать шаблон генерации метатегов;

некорректно работал тега canonical, что приводило к дублированию контентной части сайта (новости, статьи, информационные страницы).

7. Проводили эксперименты с метатегами, в результате увеличили кликабельность ссылок в Google.

8. Внедрили систему комментирования Disqus, чтобы пользователям было легче оставлять отзывы. На данный момент модуль выполняет функции блока «вопрос-ответ».

9. Настроили корректные ответы сервера и кэширование страниц, чтобы поисковые роботы могли полностью просканировать контент сайта.

10. Провели работы по увеличению среднего чека — запустили попапы на странице корзины с ежедневными акциями.



6 января 2016 года ожидалось резкое снижение температуры до -20 градусов. Оперативно внедрили попап, который принес 72 заказа:

Статистика взаимодействия с попапом:



12. Совместно с клиентом создали тематические акции в соцсетях.

Например, запустили кампанию под концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве:

13. Команда Pizza House запустила новый сайт 11 августа 2016 года. Перед запуском мы провели подробный технический аудит сайта, проверили семантическое ядро и структуру. Благодаря оперативной работе специалистов клиента и качественным доработкам удалось улучшить поведенческие факторы и увеличить коэффициент транзакций.

Было:



Стало:



Что в результате?

За два месяца после переезда на новый сайт органический трафик вырос на 20,74%.

Также вырос коэффициент транзакций на 15,17%:

Улучшились поведенческие факторы за счет более удобного интерфейса в первую очередь для мобильных устройств:

Показатель отказов уменьшился на 47,31% благодаря адаптивной версии сайта. Удалось улучшить показатели и других метрик: страниц/сеанс, количество просмотренных страниц и длительность сеанса.

За весь период работы бесплатный трафик вырос на 477%:

Доход от бесплатного трафика вырос на 1421%:

ROMI за время продвижения составил 709,9%.

В целом мы выполнили 289 задач, потратив на работу 1006 часов и 10 минут — это полных 12 полетов на Луну вместе с миссией «Аполлон 15».

С клиентом дружим, большинство наших внутренних праздников проходят вместе с пиццей от Pizza House. При этом все в киевском офисе обучены правильно покупать на Pizza House — только через органику, только хардкор.



Виктория Игнатьева, Team Lead

Комплимент от PizzaHouse

Что дальше?

Мы еще не полностью реализовали потенциал семантического ядра, сейчас в работе задачи по расширению структуры. С появлением Google Optimize процесс тестирования стал проще. У нас есть ряд гипотез для тестирования. Работа над увеличением трафика из Харькова. На данный момент сайт не так хорошо ранжируется в региональной выдаче. Переход на защищенный протокол HTTPS и ускорение работы сайта. Работы по увеличению CTR в поисковой выдаче.

Выводы

Если проект раньше продвигался спамными методами, будьте готовы к тому, что в любой момент произойдет падение трафика. И, столкнувшись с такой ситуацией, главное — не останавливаться в развитии и работах над сайтом. Мало просто оплачивать счета: идеальный результат дает тандем специалистов клиента и подрядчика. В поисковом продвижении быстрых результатов не бывает. Продвигать проект несколько месяцев в большинстве случаев — деньги на ветер. При длительной работе помощь агентства пригодится и при разработке нового сайта, и в создании акций. Это, собственно, то, на что ориентировано [SEO 2.0]: продвижение бизнеса, а не сайта.