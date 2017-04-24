Кейсы

SEO для службы доставки еды Pizza House: рост бесплатного трафика на 477%
Александр Головерда
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Проект: Pizza House.
Регион продвижения: Украина.
Период продвижения: 06.08.2013 — 31.03.2016.
Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Что было на старте

До обращения к нам на сайте Pizza House не было настроек электронной торговли, зато были дубли страниц, которые не несли никакой смысловой нагрузки. Кроме того, сайт попал под ручные санкции Google за некачественные ссылки, оставленные «в наследство» от другого агентства.

Подробно о нашей работе на первом этапе читайте в кейсе.

Цели продвижения

В начале были сформированы простые и четкие цели продвижения:

  1. Увеличение поискового трафика.
  2. Увеличение количества продаж.
  3. Занятие лидирующих позиций на рынке доставки пиццы в Киеве.

Задачи продвижения

  1. Очищение внешней ссылочной массы от некачественных ссылок.
  2. Оптимизация технической части сайта.
  3. Расширение структуры и наполнение страниц контентом.
  4. Рост эффективности сайта (увеличение коэффициента транзакций).

Команда проекта

  • Юлия Гордиенко, Middle Project Manager;
  • Алексей Данилин, Analytics Strategist;
  • Виктория Игнатьева, Team Lead;
  • Александр Головерда, Middle SEO Specialist.

Что мы сделали?

1. Провели технический аудит сайта. В дальнейшем для поддержания сайта в хорошей технической форме такие аудиты проводились раз в полгода. Аудиты помогали выявить неочевидные ошибки.

Например, в коде страницы существовал блок со скриптом, Google успешно обнаруживал ссылки и высылал в панель вебмастеров отчеты о ссылках, которые отдают ошибку с 500 ответом сервера. Этот скрипт мы вынесли во внешний файл.
Скрипт был вынесен во внешний файл

Подробно о проведении технического аудита читайте здесь.

2. Настроили отслеживание электронной торговли в Google Analytics и Яндекс Метрике с помощью Google Tag Manager. Провели настройку отслеживания целей и действий посетителей на сайте.

3. Так как Pizzahouse работает в Киеве и Харькове, было принято решение создать отдельную версию для Харькова, а основной сайт оптимизировать для Киева.

4. При анализе поисковых фраз выявили три основные языковые группы запросов (на русском, украинском, английском) и под них создали отдельные языковые версии сайта. В результате получили дополнительные транзакции.

При анализе поисковых фраз выявили три основные языковые группы запросов (на русском, украинском, английском) и под них создали отдельные языковые версии
5. На страницы категорий добавили уникальный контент.

6. Так как на сайте постоянно ведутся работы по улучшению функционала, могут появляться ошибки и конфликты работы скриптов. Мы постоянно мониторили ошибки сайта с помощью Netpeak Spider, Google Search Console и Яндекс Вебмастер, оперативно выявляли и решали проблемы.

Чаще всего встречались ошибки:

  • страницы статей и новостей отдавали 500 ответ сервера;
  • удалялся или некорректно начинал работать шаблон генерации метатегов;
  • некорректно работал тега canonical, что приводило к дублированию контентной части сайта (новости, статьи, информационные страницы).

7. Проводили эксперименты с метатегами, в результате увеличили кликабельность ссылок в Google.

8. Внедрили систему комментирования Disqus, чтобы пользователям было легче оставлять отзывы. На данный момент модуль выполняет функции блока «вопрос-ответ».

9. Настроили корректные ответы сервера и кэширование страниц, чтобы поисковые роботы могли полностью просканировать контент сайта.

10. Провели работы по увеличению среднего чека — запустили попапы на странице корзины с ежедневными акциями.

6 января 2016 года ожидалось резкое снижение температуры до -20 градусов. Оперативно внедрили попап, который принес 72 заказа:

Оперативно внедрили попап, который принес 72 заказа

Статистика взаимодействия с попапом:
Статистика взаимодействия с попапом

12. Совместно с клиентом создали тематические акции в соцсетях.

Например, запустили кампанию под концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве:

запустили кампанию под концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве

13. Команда Pizza House запустила новый сайт 11 августа 2016 года. Перед запуском мы провели подробный технический аудит сайта, проверили семантическое ядро и структуру. Благодаря оперативной работе специалистов клиента и качественным доработкам удалось улучшить поведенческие факторы и увеличить коэффициент транзакций.

Было:

старый сайт Pizza House


Стало:
Перед запуском мы провели подробный технический аудит сайта, проверили семантическое ядро и структуру

Что в результате?

За два месяца после переезда на новый сайт органический трафик вырос на 20,74%.

За два месяца после переезда на новый сайт органический трафик вырос на 20,74%

Также вырос коэффициент транзакций на 15,17%:

Также вырос коэффициент транзакций на 15,17%

Улучшились поведенческие факторы за счет более удобного интерфейса в первую очередь для мобильных устройств:

Показатель отказов уменьшился на 47,31% благодаря адаптивной версии сайта

Показатель отказов уменьшился на 47,31% благодаря адаптивной версии сайта. Удалось улучшить показатели и других метрик: страниц/сеанс, количество просмотренных страниц и длительность сеанса.

За весь период работы бесплатный трафик вырос на 477%:

За весь период работы бесплатный трафик вырос на 477%

Доход от бесплатного трафика вырос на 1421%:

Доход от бесплатного трафика вырос на 1421%

ROMI за время продвижения составил 709,9%.

В целом мы выполнили 289 задач, потратив на работу 1006 часов и 10 минут — это полных 12 полетов на Луну вместе с миссией «Аполлон 15».

В целом выполнили 289 задач, потратив на работу 1006 часов и 10 минут

это полных 12 полетов на Луну

С клиентом дружим, большинство наших внутренних праздников проходят вместе с пиццей от Pizza House. При этом все в киевском офисе обучены правильно покупать на Pizza House — только через органику, только хардкор.

Виктория Игнатьева, Team Lead

Комплимент от Pizza House

Комплимент от PizzaHouse

Что дальше?

  1. Мы еще не полностью реализовали потенциал семантического ядра, сейчас в работе задачи по расширению структуры.
  2. С появлением Google Optimize процесс тестирования стал проще. У нас есть ряд гипотез для тестирования.
  3. Работа над увеличением трафика из Харькова. На данный момент сайт не так хорошо ранжируется в региональной выдаче.
  4. Переход на защищенный протокол HTTPS и ускорение работы сайта.
  5. Работы по увеличению CTR в поисковой выдаче.

Выводы

  1. Если проект раньше продвигался спамными методами, будьте готовы к тому, что в любой момент произойдет падение трафика. И, столкнувшись с такой ситуацией, главное — не останавливаться в развитии и работах над сайтом.
  2. Мало просто оплачивать счета: идеальный результат дает тандем специалистов клиента и подрядчика.
  3. В поисковом продвижении быстрых результатов не бывает. Продвигать проект несколько месяцев в большинстве случаев — деньги на ветер. При длительной работе помощь агентства пригодится и при разработке нового сайта, и в создании акций. Это, собственно, то, на что ориентировано [SEO 2.0]: продвижение бизнеса, а не сайта.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Александр Головерда

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