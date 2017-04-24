SEO для службы доставки еды Pizza House: рост бесплатного трафика на 477%

Регион продвижения: Украина.
Период продвижения: 06.08.2013 — 31.03.2016.
Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Что было на старте
До обращения к нам на сайте Pizza House не было настроек
Подробно о нашей работе на первом этапе читайте
Цели продвижения
В начале были сформированы простые и четкие цели продвижения:
- Увеличение поискового трафика.
- Увеличение количества продаж.
- Занятие лидирующих позиций на рынке доставки пиццы в Киеве.
Задачи продвижения
- Очищение внешней ссылочной массы от некачественных ссылок.
- Оптимизация технической части сайта.
- Расширение структуры и наполнение страниц контентом.
- Рост эффективности сайта (увеличение коэффициента транзакций).
Команда проекта
- Юлия Гордиенко, Middle Project Manager;
- Алексей Данилин, Analytics Strategist;
- Виктория Игнатьева, Team Lead;
- Александр Головерда, Middle SEO Specialist.
Что мы сделали?
1. Провели технический аудит сайта. В дальнейшем для поддержания сайта в хорошей технической форме такие аудиты проводились раз в полгода. Аудиты помогали выявить неочевидные ошибки.
Например, в коде страницы существовал блок со скриптом, Google успешно обнаруживал ссылки и высылал в панель вебмастеров отчеты о ссылках, которые отдают ошибку с 500 ответом сервера. Этот скрипт мы вынесли во внешний файл.
Подробно о проведении технического аудита
2. Настроили отслеживание электронной торговли в Google Analytics и Яндекс Метрике с помощью Google Tag Manager. Провели настройку отслеживания целей и действий посетителей на сайте.
3. Так как Pizzahouse работает в Киеве и Харькове, было принято решение создать отдельную версию для Харькова, а основной сайт оптимизировать для Киева.
4. При анализе поисковых фраз выявили три основные языковые группы запросов (на русском, украинском, английском) и под них создали отдельные языковые версии сайта. В результате получили дополнительные транзакции.
5. На страницы категорий добавили уникальный контент.
6. Так как на сайте постоянно ведутся работы по улучшению функционала, могут появляться ошибки и конфликты работы скриптов. Мы постоянно мониторили ошибки сайта с помощью Netpeak Spider, Google Search Console и Яндекс Вебмастер, оперативно выявляли и решали проблемы.
Чаще всего встречались ошибки:
- страницы статей и новостей отдавали 500 ответ сервера;
- удалялся или некорректно начинал работать шаблон генерации метатегов;
- некорректно работал тега canonical, что приводило к дублированию контентной части сайта (новости, статьи, информационные страницы).
7. Проводили эксперименты с метатегами, в результате увеличили кликабельность ссылок в Google.
8. Внедрили систему комментирования Disqus, чтобы пользователям было легче оставлять отзывы. На данный момент модуль выполняет функции блока «вопрос-ответ».
9. Настроили корректные ответы сервера и кэширование страниц, чтобы поисковые роботы могли полностью просканировать контент сайта.
10. Провели работы по увеличению среднего чека — запустили попапы на странице корзины с ежедневными акциями.
6 января 2016 года ожидалось резкое снижение температуры до -20 градусов. Оперативно внедрили попап, который принес 72 заказа:
Статистика взаимодействия с попапом:
12. Совместно с клиентом создали тематические акции в соцсетях.
Например, запустили кампанию под концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве:
13. Команда Pizza House запустила новый сайт 11 августа 2016 года. Перед запуском мы провели подробный технический аудит сайта, проверили семантическое ядро и структуру. Благодаря оперативной работе специалистов клиента и качественным доработкам удалось улучшить поведенческие факторы и увеличить коэффициент транзакций.
Было:
Стало:
Что в результате?
За два месяца после переезда на новый сайт органический трафик вырос на 20,74%.
Также вырос коэффициент транзакций на 15,17%:
Улучшились поведенческие факторы за счет более удобного интерфейса в первую очередь для мобильных устройств:
Показатель отказов уменьшился на 47,31% благодаря адаптивной версии сайта. Удалось улучшить показатели и других метрик: страниц/сеанс, количество просмотренных страниц и длительность сеанса.
За весь период работы бесплатный трафик вырос на 477%:
Доход от бесплатного трафика вырос на 1421%:
ROMI за время продвижения составил 709,9%.
В целом мы выполнили 289 задач, потратив на работу 1006 часов и 10 минут — это полных 12 полетов на Луну вместе с миссией «Аполлон 15».
С клиентом дружим, большинство наших внутренних праздников проходят вместе с пиццей от Pizza House. При этом все в киевском офисе обучены правильно покупать на Pizza House — только через органику, только хардкор.
Виктория Игнатьева, Team Lead
Комплимент от PizzaHouse
Что дальше?
- Мы еще не полностью реализовали потенциал семантического ядра, сейчас в работе задачи по расширению структуры.
- С появлением Google Optimize процесс тестирования стал проще. У нас есть ряд гипотез для тестирования.
- Работа над увеличением трафика из Харькова. На данный момент сайт не так хорошо ранжируется в региональной выдаче.
- Переход на защищенный протокол HTTPS и ускорение работы сайта.
- Работы по увеличению CTR в поисковой выдаче.
Выводы
- Если проект раньше продвигался спамными методами, будьте готовы к тому, что в любой момент произойдет падение трафика. И, столкнувшись с такой ситуацией, главное — не останавливаться в развитии и работах над сайтом.
- Мало просто оплачивать счета: идеальный результат дает тандем специалистов клиента и подрядчика.
- В поисковом продвижении быстрых результатов не бывает. Продвигать проект несколько месяцев в большинстве случаев — деньги на ветер. При длительной работе помощь агентства пригодится и при разработке нового сайта, и в создании акций. Это, собственно, то, на что ориентировано [SEO 2.0]: продвижение бизнеса, а не сайта.
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