PBN для пяти проектов — кейсы и антикейсы. Без успешного успеха

Услуга: продвижение с помощью сетки сайтов Регионы: Украина, Италия, США. В посте описаны кейсы и антикейсы Netpeak Agency и четыре Amazon проекта из портфеля Tonti Laguna.

Бюджеты на PBN кусаются и не всегда понятно, будет ли эффект от сетки сайтов. С другой стороны, вебмастера любят делиться успешными кейсами, из-за чего может сложиться ошибочное мнение, что PBN — серебряная пуля продвижения. Однако сетка сайтов — один из множества инструментов SEO-специалиста, который следует использовать с умом, выстраивая гипотезы с контролируемым результатом.

Делимся примерами использования и результатами сеток: показываем, как реально могут работать/не работать PBN и что со всем этим делать.

Напомним, PBN (Private Blog Network) создают, чтобы получить внешнюю ссылочную массу, необходимую для продвижения основного сайта, страниц этого сайта. Домены для PBN можно купить или взять «брошенные» домены, которые по какой-то причине перестали использовать прежние владельцы.

Сайт по продаже цветов — большой провал

Регион: Украина, Одесса.

PBN: 20 сайтов.

Что сделали: со всех сайтов PBN поставлена ссылка на главную страницу магазина.

Результаты по ключевым фразам, которые использовали как анкор:

Результат для всего сайта, так как все ссылки вели на главную страницу:

По графикам aHrefs у сайта есть рост. И очень хочется записать его на счет наших PBN, но это неправильно. Эффект от ссылок можно увидеть в течение одной-трех недель, а трафик начал возвращаться намного позже.

Что же делать? SEO-специалисту следует составить ряд гипотез и провести тесты. Поставить ссылки на внутренние страницы, сменить анкоры, нарастить ссылочную массу у самих PBN, или настроить 301 редирект из одного из сайтов сетки. Тут PBN не сработала.

Если без сеток сайтов — вот как работает в данной нише SEO:

Тематика проекта — «Безопасность». Все получилось

Регион: Италия.

PBN: 20.

Что сделали: ссылки с внутренних страниц с выводом на главную.

Для нас, как изготовителей PBN, Италия была новым регионом. Благодаря сотрудничеству с Serpstat и собственным скриптам, мы нашли отличные дропы с хорошими тематическими ссылками. Благодаря отлаженным процессам, все работы сделали в срок.

Для этого сайта видно результат — 99% эффект от ссылок с PBN. Рост по всем запросам.

Почему для одного проекта сработало, а для другого нет? Есть много ответов, дадим такой: для первого проекта проведено недостаточно тестов и вариантов использования PBN. Для этого сайта все получилось с первого раза. Большую роль сыграла не конкурентная ниша в плане продвижения ссылками. Мы сделали хорошие ссылки, которые не могли получить наши конкуренты.

Внутренние проекты Tonti Laguna

Tonti Laguna — одна из компаний Netpeak Group, которая специализируется на создании и продвижении медиапроектов под западный рынок. Подробнее о Tonti Laguna и группе компаний Netpeak читайте в статье «Что такое Netpeak Group? Развернутый ответ».

Внутренние проекты — сайты созданные для заработка на Amazon affiliate в регионе US. Ниже отобраны примеры, где ставили ссылки в короткий промежуток времени (до двух недель) на одну страницу. Это сделано для того, чтобы постараться исключить влияние других факторов. Также примеры ценны тем, что наша команда хорошо взаимодействует между собой и имеет опыт в использовании PBN. Поэтому можем выжать максимум результатов из существующих инструментов.

На проектах мы используем крауд маркетинг, PBN и outreach-ссылки которые делаем собственным отделом. Из самых приятных полученных ссылок это wsj.com, bustle.com, rd.com, marketingsherpa.com. Если хотите качественный outreach для своих проектов (США, Европа), обращайтесь:

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сетки сайтов

Обзор товаров сантехники

Проекту полтора года, есть весь набор ссылок, PBN использовали точечно для того, чтобы добить топы — показываться на первых позициях.

Страница №1. Количество ссылок: 2.

Страница долгое время болталась на 16-12 позиции. После простановки ссылок, залетели в топ1.

Страница № 2. Количество ссылок: 2.

Аналогично прошлой странице. Мы проанализировали топ по ключу и увидели потенциал, поставили всего две ссылки и вышли в топ1. Если бы двух ссылок было недостаточно, мы бы продолжили наращивание.

В данных примерах все похоже на «успешный успех», но это не совсем так. В общей сложности мы использовали около 50 ссылок с PBN. Результаты показать не может, так как мы их ставили в разные периоды времени, из-за чего тяжело определить результат.

Обзор туристических товаров — хороший результат уже через две недели

Ниже всего один пример по данному проекту. Но он как раз показывает, как должны работать ссылки с PBN — поставил ссылки, прошло две недели — результат.

Страница №1. Количество ссылок: 6.

Что сделали: проанализировали топ в рамкам ежемесячных задач, увидели потенциал для роста и поставили ссылки с PBN. Ссылки делали с внутренних статей с выводом на главную.

Мы получили быстрый результат благодаря анализу выдачи по ключевому слову. Увидели потенциал и сделали результат.

Обзор товаров для выпекания

Этот проект интересный тем, что мы нашли нишу и за два года стали лучшими в ней. Сейчас у нас из конкурентов только крупные и старенькие сайты (businessinsider.com, nytimes.com/wirecutter/). Также в этом примере мы долго не могли получить результат от PBN.

В первой итерации все сделали как обычно: проанализировали топ, поняли что можем его дожать и поставили ссылки с внутренних статей с выводом на главную. Но результатов так и не увидели. После чего накидали идей, что ещё можно сделать. В результате получили топ1, только после того, как написали текст по ключевой фразе страницы ацептора и поставили canonical.

Страница №1. Количество ссылок: 7 (но результат получили от одной canonical).





Выводы

Ссылки с PBN могут дать хороший буст по трафику, но иногда невозможно понять что причиной роста позиций (как и падения) были ссылки. Нужно проводить огромное количество тестов и делать постоянные замеры позиций.

На нашем опыте ссылки работают 60/40, такой вывод мы сделали за три года использования подобных ссылок У нас во внутренней PBN 1400+ сайтов и это дает большое преимущество при запуске новых проектов и развития старых. В сетке есть очень «жирные» дропы, которые куплены еще в 2018 году, за смешные по нынешним меркам цены. Нам есть где разгуляться и пробовать самые безобидные ссылки и агрессивное быстрое наращивание.

Часть из сайтов PBN переросла в полноценные проекты, и они уже самостоятельно генерируют доход. Часть пришлось удалить, так как ссылки отвалились и качество доменов перестало соответствовать нашим критериям

Что касается того, как правильно использовать PBN: ставьте ссылки с главной страницы, это самый универсальный вариант который может дать максимум эффекта. Не стесняйтесь проводить тесты (пусть самые безумные) — результаты и вас порадуют.

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