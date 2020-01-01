Как быстро составить карту редиректов для дроп-домена

При создании PBN вебмастеры часто вешают на домен CMS с новым контентом, а не восстанавливают дроп из архива. Но там могут быть хорошие бэклинки, которые желательно сохранить. Можно, конечно, полностью перенести всю структуру дропа на CMS, но это будет либо долго, либо затратно. В этой ситуации нам на помощь приходят 301 редиректы.
Как и где получить список страниц для редиректа
Можно взять список страниц из выдачи и взять все страницы, но в случае с
Serpstat
С помощью многофункциональной SEO-платформы Serpstat можно выгрузить весь список топовых страниц по обратным ссылкам. Сделать это можно во вкладке «Анализ ссылок», а затем перейти в «Страницы лидеры» и экспортировать список:
Ahrefs
Получить список страниц можно и в Ahrefs:
После выгрузки списка страниц приступайте к настройке редиректов. В зависимости от ваших навыков, существует ряд способов.
Настройка редиректов
1. Плагин WordPress
Для этих целей существует масса плагинов, но рассмотрим один из самых популярных — Redirection. Его основное преимущество — возможность делать редиректы со страниц с параметрами.
Еще одна важная особенность: в плагин можно массово загрузить список страниц для редиректа с помощью таблицы CSV.
2. Файл .htaccess
Файл .htaccess можно править как по FTP на сервере, так и с помощью плагинов. Но здесь уже не все так просто и необходимо изучать правила. Если вы решите самостоятельно в этом разобраться, используйте сервис .htaccess check для проверки вашей конфигурации файла на наличие в нем ошибок.
В помощь трудящимся: шаблон таблицы, которая поможет генерировать редиректы.
3. Конфигурации сервера
Этот метод гибче, но сложнее и требует навыков администрирования. Подробно о настройке редиректов на Apache и NGINX читайте здесь. Хорошим преимуществом метода является настройка редиректа с поддомена на основной домен без прописывания DNS для поддомена.
Запомнить
- Вначале вам нужно выгрузить весь список топовых страниц по обратным ссылкам с помощью Serpstat и Ahrefs.
- Настроить редиректы можно с помощью плагина WordPress, файла .htaccess или конфигураций сервера. А вот какой именно метод использовать — решать вам.
сетки сайтов
Комментарии (1)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти