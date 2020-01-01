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Как быстро составить карту редиректов для дроп-домена
Евгений Цыганов
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Сложность: изи изи
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При создании PBN вебмастеры часто вешают на домен CMS с новым контентом, а не восстанавливают дроп из архива. Но там могут быть хорошие бэклинки, которые желательно сохранить. Можно, конечно, полностью перенести всю структуру дропа на CMS, но это будет либо долго, либо затратно. В этой ситуации нам на помощь приходят 301 редиректы.

Как и где получить список страниц для редиректа

Можно взять список страниц из выдачи и взять все страницы, но в случае с PBN нас интересуют именно страницы сайта с наибольшим количеством ссылающихся доменов и страниц.

Serpstat

С помощью многофункциональной SEO-платформы Serpstat можно выгрузить весь список топовых страниц по обратным ссылкам. Сделать это можно во вкладке «Анализ ссылок», а затем перейти в «Страницы лидеры» и экспортировать список:

перейти в «Страницы лидеры» и экспортировать список

Ahrefs

Получить список страниц можно и в Ahrefs:

Получить список страниц можно и в Ahrefs

После выгрузки списка страниц приступайте к настройке редиректов. В зависимости от ваших навыков, существует ряд способов.

Настройка редиректов

1. Плагин WordPress

Для этих целей существует масса плагинов, но рассмотрим один из самых популярных — Redirection. Его основное преимущество — возможность делать редиректы со страниц с параметрами.
Еще одна важная особенность: в плагин можно массово загрузить список страниц для редиректа с помощью таблицы CSV.

2. Файл .htaccess

Файл .htaccess можно править как по FTP на сервере, так и с помощью плагинов. Но здесь уже не все так просто и необходимо изучать правила. Если вы решите самостоятельно в этом разобраться, используйте сервис .htaccess check для проверки вашей конфигурации файла на наличие в нем ошибок.

В помощь трудящимся: шаблон таблицы, которая поможет генерировать редиректы.

шаблон таблицы, которая поможет генерировать редиректы

3. Конфигурации сервера

Этот метод гибче, но сложнее и требует навыков администрирования. Подробно о настройке редиректов на Apache и NGINX читайте здесь. Хорошим преимуществом метода является настройка редиректа с поддомена на основной домен без прописывания DNS для поддомена.

Запомнить

  1. Вначале вам нужно выгрузить весь список топовых страниц по обратным ссылкам с помощью Serpstat и Ahrefs.
  2. Настроить редиректы можно с помощью плагина WordPress, файла .htaccess или конфигураций сервера. А вот какой именно метод использовать — решать вам.

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PBN
Евгений Цыганов

PBN Master at Tonti Laguna, Netpeak Group

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