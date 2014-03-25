Услуга:

Тематика: интернет-магазин цветов и растений.

Бюджет на 2 месяца: 27000 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Период продвижения: 1 января — 28 февраля 2014 года.

Регион: Украина. SEO , конкретнее — SEO-продвижение с оплатой за трафик интернет-магазин цветов и растений.27000 гривен (включая оплату за услуги агентства).: 1 января — 28 февраля 2014 года.Украина.

Этот клиент работал с нами 2 года на схеме SEO-продвижение с абонентской платой. Затем в 2013 году решил заниматься продвижением своими силами. В 2014 году снова обратился к нам. Была предложена услуга SEO-продвижение с оплатой за трафик, которая ему понравилась.

Какие цели поставили?

Увеличение трафика на сайт. Увеличение количества конверсий.

Действия команды

Для крупных проектов особенно важный этап — внутренняя оптимизация. Для приведения сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем был проведен SEO-аудит сайта. С помощью Netpeak Spider, как основного инструмента для разработки аудита, было сделано следующее:

найдены ошибки и битые ссылки;

исправлены неправильные редиректы;

обнаружены и исправлены дубликаты title, description, keywords.

Быстрое внедрение наших рекомендаций послужило залогом того, что результат был виден с самого начала работы над проектом. Самые важные первичные технические рекомендации были связаны с уникализацией посадочных страниц на сайте. Проще говоря — была проведена работа с дублями страниц и индексацией сайта.

График роста индекса сайта в Google

Важный момент в работе над этим проектом — постоянная оптимизация изображений.

Изображения — весомая часть контента сайта. Их около 16 000 — и это отличный ресурс для получения целевого трафика.

Присвоение уникальных метатегов alt и title, оптимизация размеров и составление грамотной карты сайта для изображений sitemap.xml дала положительный дополнительный рост трафика.

Рост количества показов и кликов по изображениям в поиске Google

Что будем делать дальше?

В данный момент ведется усиленная работа над семантической разметкой посадочных страниц (я уже когда-то писал статью на данную тему) для увеличения CTR страниц, так как от этого зависят напрямую основные показатели KPI. Семантическое ядро данного проекта постоянно обновляется за счет нашего сервиса Serpstat (ex. Продвигатор). Собранные запросы будут использованы в нашем «умном скрипте» внутренней перелинковки для того, чтобы в будущем оптимизировать распределение PageRank по посадочным страницам сайта и усилить релевантность фраз.

Каких результатов достигли?

Фактор сезонности не учитывается в результатах, так как сравниваем одинаковые промежутки времени за 2013 и 2014 года.

1. Рост небрендового трафика на 60.82%:

2. Рост транзакций небрендового трафика на 17.25%:

Динамика посещаемости сайта из поисковых систем с начала продвижения (от 19 декабря 2013). Данные из Личного кабинета клиента:

Вся информация предоставлена без учета телефонных звонков. E-commerce данные из Google Analytics:

Средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 25%;

Доход из Google Analytics за 2 месяца: 311 003 гривен;

Валовая прибыль за 2 месяца: 311003 грн * 0,25 = 77 750,75 гривен;

Траты на продвижение: 27 000 гривен;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((311 003 гривен × 25%) — 27 000 гривен) / 27 000 гривен = 187% (за 2 месяца).

Средний коэффициент конверсии для небрендового поискового трафика составил 0,96%, средний чек — 244,79 гривен. Мы прогнозируем увеличение поискового трафика и транзакций на 20% в ближайшие три месяца. Возможно, кто-то посчитает, что ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) 187% не самым лучшим показателем, но для данного проекта все еще впереди!