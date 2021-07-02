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Что такое Netpeak Group? Развернутый ответ
Нуард Погосян
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Один из часто задаваемых вопросов к сотрудникам компании: «Что такое Netpeak?» Это вопрос от коллег из других компаний, родственников, СМИ. Родственникам можно отвечать что-то вроде: «Это связано с рекламой в интернете». А вот коллегам и СМИ нужен, как правило, более развернутый ответ. Поэтому я составил самую подробную карту по всем продуктам и проектам компании, блогам и сервисам.

Netpeak Group — группа компаний, которые вышли из Netpeak. Это агентство Netpeak, Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, Inweb, Tonti Laguna, Tonti Laguna Mobile, Academy Ocean, Octopus Events. Все они объединены одной миссией, создавались и развивались, чтобы ее реализовать.

миссия компании пирамидка

Миссия группы компаний Netpeak

Агентство Netpeak 

Netpeak — агентство интернет-маркетинга, которое предоставляет перформанс-услуги для развития бизнеса онлайн. В том числе: SEO-продвижение, контекстную рекламу, продвижение мобильных приложений, email-маркетинг, веб-аналитику, SERM, индивидуальные консультации.

Название компании

Агентство основали в 2006 году. Тогда название дословно означало «в интернет-топе» (в топе поисковой выдачи). По сути, мы действительно стремимся вывести бизнес клиента на первые позиции поисковой выдачи. Хотя наша цель гораздо шире.

Продвигать не сайт, а бизнес клиента.

Кроме того, приступая к сотрудничеству, предпринимателям и маркетологам следует знать: мы не клиентоориентированы, а результатоориентированы. Выполнять все прихоти и пожелания мы не будем. Если стратегия не принесет продаж, и вы хотите следовать ей только потому, что так делают конкуренты, мы предложим другую стратегию и объясним, почему не стоит бездумно копировать тактику соперников по рынку.

Логотип — пирамидка. Появился не сразу. Сначала был циркумфлекс — компьютерный символ, который похож на вершину. Но он не устраивал с точки зрения читаемости и отображения на мерче и в интернете.

логотип пирамидка

Слоган — перформанс-маркетинг для бизнеса.

Персонаж — медоед Людвиг.

Людвиг появился спонтанно и логично. Медоед — упорный, сильный, настойчивый зверек.

медоед облокотился

И да, мы как медоед. Даже в период кризиса, продолжаем искать точки роста для вашего бизнеса.
Кстати, сохраните телеграм-стикерпак с Людвигом — на случай важных переговоров.

RadASO

И растем сами. В 2020 году Netpeak выкупил часть акций агентства мобильного маркетинга. RadASO — единственные на рынке предлагают услугу «ASO с оплатой за результат». Такой подход возможен благодаря аналитическому инструменту RadAso, аналогов которому пока нет.

Команда занимается продвижением мобильных приложений в сторах:

  • оптимизация странички приложения и поиск реальных пользователей;
  • запуск рекламных кампаний;
  • локализация приложений.

Подробнее о покупке агентства и услугах, которые теперь предоставляет Netpeak RadASO читайте в блоге.

Получите максимум установок

Исходя из миссии компании, агентство реализовывает несколько образовательных и социальных проектов.

Образовательный центр

Один из распространенных вопросов среди предпринимателей: что лучше — брать новичков и обучать их с нуля в традициях и правилам своей компании или приглашать уже сформированных специалистов? У нас в компании смешанная система. И в рамках обучения специалистов уже очень давно работает образовательный центр Netpeak (в офлайн формате).

Мой город

Некоммерческий проект, запущенный агентством Netpeak и компанией Vertamedia для того, чтобы собрать и объединить людей, которым «не все равно». Всех тех, кто хочет жить в комфортном, красивом и чистом городе, не меняя при этом место жительства. Сейчас он работает в Одессе и Харькове. На платформе каждый может разместить свою идею, обсудить ее, найти единомышленников и собрать деньги для того, чтобы сделать Одессу и другие города Украины лучшими на Земле.

мой город

Важно: СМИ далеко не всегда или неохотно рассказывают о проекте. Журналисты считают, что организация коммерческая. Или думают, раз к ней имеет отношение сооснователь компании, значит — это элемент пиара. На самом деле, упоминать компанию в сюжетах никто не призывает, но это не помогает.

Поэтому просьба, пошерьте информацию о платформе «Мой город», присоединяйтесь к сообществу в соцсетях

GladPet

Платформа для помощи животным. На момент публикации статьи, ребята пристроили, вылечили, спасли 5 000 животных.

Если вы хотите найти себе питомца, пристроить животное, поделиться своей историей о жизни кошки или собаки, которой дали дом через платформу, заходите на сайт.

гледпет

Netpeak Journal

У агентства есть свой журнал. Вы как раз его читаете. Ему 13 лет. Сначала ресурс создавали как внутренний корпоративный блог. Но потом он стал отдельным медиа. И из площадки для описания услуг, демонстрации кейсов, экспертности наших специалистов вырос до собственных проектов. Кроме всего перечисленного сегодня Netpeak Journal предлагает платформу для публикаций:

Сейчас запущен корпоративный блог, который прицельно рассказывает о правилах и принципах в группе компаний и историях специалистов. Посты об ивентах вроде корпоративов, полезная информация для новичков, материалы для тех, кто только планирует работать в нашей компании.

Истории бизнеса и полезные фишки

Проекты Netpeak Journal

Академия блога. Многие лонгриды и мануалы из блога уже давно просились в формат курсов. Мы реализовали их на платформе Academy Ocean и создали Академию блога. Здесь обучающие материалы для специалистов (контекстная реклама и SEO, аналитика) и бизнеса.

Создание Академии — шаг, связанный с нашей миссией (обучение предпринимателей и штатных специалистов) и сбором базы лидов.

Зачем вашему бизнесу может быть полезно создание собственной академии? Читайте в статье Владимира Поло.

Netpeak Stats. В блогах компаний собралось огромное количество аналитических материалов, а на образовательных ивентах от компании, в каналах и пабликах наших сотрудников — множество исследований. В 2019 году мы решили объединить их на одной платформе. Здесь результаты рейтингов зарплат маркетологов; исследования стоимости кликов в Украине, России и Казахстане; кейсы по аналитике проектов и не только.

нетпик статс

Inweb

Агентство основано в качестве альтернативы Netpeak. Часто заявки на услуги подает бизнес, который не может выделить большой бюджет на рекламу. Но это классные проекты:

  • сайты, на которых продается качественный товар;
  • СМИ, для которых пишут талантливые журналисты;
  • специалисты разных профессий, предоставляющие те или иные услуги.

Мы видим там потенциал и не хотим отказываться, поэтому передаем в Inweb. Таким образом растим проект внутри группы компаний. 

инвеб общая картинка

Блог Inweb

Здесь можно найти контент, который показывает экспертность специалистов агентства, подход к продвижению проектов.

Octopus Events

Организация бизнес-мероприятий (собственных и под заказ для других). Ребята причастны к конференции 8P, SaaS Nation, MeDiConf, а также к ряду онлайн-ивентов.

В 2020 8P проходила дважды — в онлайн и офлайн-формате. А впервые поговорить об интернет-маркетинге на самой летней конференции собрались еще в 2011 году. Так что в 2021 8P исполняется 10 лет. Ивент соберет в Одессе 40 спикеров из топовых компаний и более 1000 участников. О самом интересном мы рассказывали в стримах с конференции в блоге.

Что нужно знать о SaaS Nation, кроме того, что это единственный подобный ивент на территории постсоветского пространства. Именно он помог сформировать и развивать SaaS-комьюнити в Украине. На данный момент телеграм-сообщество насчитывает около 1500 участников.

саас нейшн

Ну а осенью 2021 компания впервые проведет конференцию eCommerce — крупнейший ивент в сфере электронной коммерции, стартовавший еще в 2007 году. И теперь он станет еще масштабнее благодаря Октопусам.

Которые также организовывают корпоративы для наших компаний. Один из них стал просто легендарным. Настолько легендарным, что мы написали о нем в журнале.

Не зря слоган Octopus Events: «За каждым нашим ивентом своя потрясающая история».

Serpstat

Это многофункциональная платформа для SEO- и PPC-специалистов, маркетологов, копирайтеров. Сервис поможет:

  • провести анализ сайта по основным SEO-показателям;
  • проверить его на наличие критических ошибок;
  • собрать семантическое ядро и проанализировать ключевые фразы;
  • нарастить ссылочную массу;
  • отслеживать позиции ресурса в выдаче по ключевым фразам.

Все полученные данные собираются в понятные и наглядные отчеты. Инструмент используют в SEO-продвижении, настройке рекламы, контент-маркетинге.

Изначально Serpstat был внутренней разработкой агентства Netpeak под проекты клиентов. Но вырос до уровня востребованного и самостоятельного инструмента, а после — бизнеса.

История Serpstat подробно раскрыта в нашем журнале. Это прикладные материалы о том, как создавать, запускать и развивать свой продукт. Обязательно почитайте:

  1. Как провести успешную кампанию на AppSumo.
  2. Топ Product Hunt — четкая инструкция от Serpstat.

Блог Serpstat

То, как блог наполнялся экспертным контентом, — отдельный кейс. Если вкратце, на площадке размещали статьи специалистов, заинтересованных в продвижении личного бренда, SEO-экспертов. В специализированных каналах и чатах таковым предлагали осветить ту или иную тему. Также материалы для блога под RU- и EN-сегмент писали сами редакторы. Сейчас блог вырос и помогает как новичкам, которые хотят освоить интернет-маркетинг, так и прокачанным специалистам, желающим углубить свои знания.

Все подробности — в статье Евгения Латы, директор по маркетингу в Serpstat.

Академия Serpstat

Пожалуй, даже подробный мануал по работе с Serpstat не сможет охватить все возможности сервиса. Тем более, что он постоянно дорабатывается и улучшается. Зато по основной базе знаний можно пройти курс, и потом проверить свои знания. Полезно, удобно, с видеоматериалами, статьями для подготовки.

серпстат академия для группы

Кстати, а вот стикерпак Serpstat с отважным космонавтом. Добавляйте в свою коллекцию телеграм-паков.

Ringostat

Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. На авторитетном ресурсе отзывов G2 входит в десятку лучших в мире.

Компания решает задачу оптимизации маркетинга с помощью коллтрекинга, сквозной аналитики и виджета callback. За коммуникацию с клиентами и увеличение продаж отвечают виртуальная АТС, Ringostat Smart Phone, Insider и Messenger. В целом, 7 продуктов Ringostat охватывают три основных направления — аналитику, коммуникацию и продажи.

Каждый из них можно использовать по отдельности, но вместе они дают максимальный результат.

Сервис постоянно дорабатывается, улучшается. Почитайте о том, как работает платформа в статье: «Как повысить вероятность продажи, используя предварительные данные о клиенте».

Существует внутренняя шутка, что компания появилась случайно. Ну, как случайно. В интервью CEO of Ringostat Александр Максименюк рассказал, как во время работы в агентстве команда столкнулась с тем, что клиенты не могли получить полную информацию о конверсиях благодаря их рекламе, так как традиционные инструменты не связывали звонки с конкретными переходами на сайт.

Поэтому мы решили написать небольшой скрипт, на основе cookies из Google Analytics, который позволял частично решить эту проблему. Так как с такой проблемой сталкивалась не только наша компания, но и все, кто занимался веб-аналитикой, мы решили, что это хорошая ниша для отдельного проекта.

максименюк мем

Айс — ник Артема Бородатюка, основателя Netpeak Group. По никам сотрудники называют друг друга внутри компании

Скрипт сработал, он помог клиентам агентства и заинтересовал конкурентов. Его стали дорабатывать, продавать уже сформированный продукт. С ростом числа клиентов, увеличивалось число доработок функционала — под запросы и требования бизнеса.

Сейчас Рингостат — отдельная компания со своими продуктами, блогом, кейсами. И собственным персонажем — выполненным в корпоративных зеленых цветах Кроко. Крокодил — сильное животное, которое твердо стоит на ногах. Но если взглянуть на креативы компании, он довольно милый. А вот здесь стикерпак для Телеграма — сохраните себе Кроко для коммуникации в мессенджере. 

кроко милашка рингостат

Блог Ringostat

Кейсы, информация об обновлениях сервиса, исследования того, какая реклама заинтересовала пользователей и мотивировала звонить, заказывать товары и услуги. Можно подписаться на дайджест и раз в неделю получать подборку статей блога.

Academy Ocean

AcademyOcean — это LMS-система, которая хранит и администрирует курсы для дистанционного обучения компаниями своих сотрудников, клиентов и партнеров. Продуктом пользуются более 150 тысяч человек из 20 стран мира, в том числе AJAX, Reply, EXIST, ЦУМ, Rocket, YouScan, Work.ua. 

AcademyOcean LMS-система

По словам основателя Netpeak Артема Бородатюка, AcademyOcean — единственный продукт, запущенный осознанно.

Перед тем как создавать его, фаундер AcademyOcean Владимир Поло не только нащупал проблему и провел исследование рынка, но еще и заинтересовал десятки американских компаний. Они захотели увидеть продукт, которого на тот момент еще не существовало. И только после этого Владимир с командой приступили к реализации идеи.

Именно благодаря детальному исследованию и опросу потенциальных клиентов получилось создать платформу, которая имеет самый высокий в мире рейтинг по легкости использования — 9.8 из 10.

Кроме этого Владимир ведет канал о корпоративной культуре Коркуль и делится историями клиентов AcademyOcean.

Там можно узнать, почему AcademyOcean пользуются производители умных домов из Австрии, быстрорастущие SaaS продукты, популярный в Украине сервис Work.ua и даже пенсионеры из Франции.

AcademyOcean истории клиентов

Ну и академии Serpstat и Netpeak Software тоже созданы с помощью этого продукта.

Внутри команды классная корпоративная культура. На свое четырехлетие, например, ребята испекли 60 круассанов, чтобы вместе с годовщиной отметить резко возросшее количество заявок из Франции и угостить всех желающих

AcademyOcean корпоративный дух испекли круассаны

Корпоративный персонаж AcademyOcean — маяк. Как и обучающие академии, указывает правильный путь и помогает не совершить ошибку. Он периодически появляется на логотипе и сайте компании.

AcademyOcean персонаж маяк

Блог AcademyOcean

Компания ведет свой англоязычный блог. Там, в частности, можно найти интервью у HR-специалистов из топовых мировых компаний: Intel, Bosch, Godaddy, Cisco и других.

Netpeak Software

Команда Netpeak Software разрабатывает десктопные инструменты Netpeak Spider и Checker для быстрого и эффективного решения задач SEO-специалистов, а также вебмастеров, линкбилдеров, sales-комад и digital-маркетологов.

Netpeak Spider поможет найти ошибки внутренней оптимизации, провести SEO-аудит сайта, сделать системный анализ и спарсить необходимые данные.

спайдер

Netpeak Checker соберет данные из топовых SEO-сервисов для массового анализа, сравнения сайтов и конкурентного анализа, а также спарсит поисковую выдачу.

чекер

Инструментами пользуется уже более 100 тысяч специалистов во всем мире, а среди компаний им доверяют такие мировые лидеры, как Shopify, TemplateMonster, OLX, iProspect, Thomson Reuters, Pfizer.

Сейчас инструменты Netpeak Software доступны только на Windows, но ребята готовят к выпуску новый SEO-ассистент Owlymate, который будет доступен и на Windows, и на macOS.

овлимейт

Блог Netpeak Software

Чтобы подробнее погрузиться в SEO, узнать больше о возможностях инструментов и о том, как другие специалисты используют фичи Netpeak Spider и Checker, заходите на блог компании. Все посты разделены на соответствующие рубрики, которые регулярно пополняются свежими материалами.

Академия Netpeak Software

Ребята из Netpeak Software не только работают над улучшением инструментов, но и сделали свою академию SEO. Здесь каждый желающий может проверить свои знания, заполнить пробелы, а, как говорят сами клиенты, тим-лиды часто используют академию Netpeak Software для обучения новичков.

Персонаж — совушка-помощница. Это не только диджитал-воплощение Netpeak Software, но и плюшевая игрушка. Совушка сопровождает пользователей Netpeak Spider и Checker на всем пути: рассказывает об обновлениях, помогает в обучении и, конечно, участвует в акциях компании. Любит перевоплощаться и примерять новые образы: рок-звезды, искателя сокровищ или супергероя. А к каждому значимому событию ребята выпускают лимитированую серию плюшевых сов, которых можно выиграть в конкурсах на официальной страничке Netpeak Software в Facebook.

совушка

У «совушек» есть свой лаконичный стикерпак для Телеграм — сохраните, может пригодится.

Tonti Laguna

Некогда один из самых секретных проектов группы. Мультипродуктовая компания специализируется на создании и продвижении медиапроектов под западный рынок.

Tonti Laguna создает сайты в разных тематиках — от образовательных до развлекательных. Например, нишевые сайты под рынок США:

  • сайты с обзорами бытовой техники;
  • каталог университетов США;
  • информационно-справочные сайты;
  • сайты-инструменты, которые превратились в продукты и выделились в отдельный бизнес.

Проще говоря, компания находит сферы, которые мало или не очень хорошо отображены в сети, и заполняет их интересным и полезным контентом.

Персонаж Tonti Laguna — кот-пират Rodrigo Tesoro. Он, конечно, пират, но белый и пушистый. Милый, хоть и опасный. Рассекает по океану трафика и часто находится на Карибских островах.

тезоро пират

Держите дерзкий стикерпак с Rodrigo — возможно, понадобится в общении в Telegram.

Tonti Laguna Mobile

Сначала подразделение Tonti Laguna, а теперь отдельная компания Tonti Laguna Mobile. Занимается похожими вещами, но в сфере мобильных приложений.

Ребята уже выкатили более 20 аппов, от простых трекеров воды и посылок, до персонализированных планов питания и виртуального астролога. При этом одной из самых популярных оказалась обычная линейка.

тонти лагуна мобайл

Tonti Laguna Mobile — это фабрика мобильных стартапов, поэтому здесь каждый сотрудник может предложить идею нового продукта и начать работу над ним.

Запомнить

Netpeak Group в этом году отметила свое 15-летие. Сегодня это Netpeak Agency, Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, Inweb, Tonti Laguna и Tonti Laguna Mobile, Academy Ocean, Octopus Events.

В группу входят агентства интернет-маркетинга, продуктовые компании, ивент-агентство, специализирующееся на бизнес-мероприятиях.

Большинство из них имеют свои академии, блоги. Компании реализуют различные образовательные и социальные проекты.

Потому что все они разделяют общие ценности и миссию группы, основной пункт которой (вдохновленный книгой Ли Куан Ю) — попасть из третьего мира в первый, не меняя свое географическое месторасположение.

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сервисы Netpeak образовательный центр Netpeak
Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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