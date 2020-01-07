Netpeak + RadASO = Netpeak RadASO. Мы выходим на рынок комплексного продвижения мобильных приложений

Еще весной 2020 года мы предложили бизнесу находить новых клиентов с помощью App Store Optimization и Apple Search Ads, а сегодня сделали последний шаг к мобайл-продвижению полного цикла — закрыли сделку по покупке 51% агентства мобильного маркетинга RadASO.
В команде RadASO — 9 специалистов из 3 стран. Агентство в феврале 2018 основал Радомир Новкович — автор самого популярного телеграмм-канала по ASO и чата по ASA. За это время RadASO успели увеличить установки для приложений таких клиентов, как ABBYY (FineScanner, Business Card Scanner, TextGrabber), Room Planner, Photo Transfer, VOCHI Video Effects, Штрафы UA и более сотней других, которые мы не можем раскрыть в связи с NDA.
Этот инструмент (Netpeak Mobile Search Algorithm) позволяет почти автоматически выводить приложения в топ сторов. Такая «волшебная кнопка» в мире ASO.
О целях и планах нового подразделения — Netpeak RadASO — рассказали руководители Дмитрий Пискарёв и Радомир Новкович.
Дмитрий Пискарёв, CEO Netpeak
Netpeak специализируется на performance-маркетинге для бизнеса с 2006 года, а несколько лет назад обратили внимание на рынок мобильных приложений. Мы проводили успешные мобильные рекламные кампании для OLX, LeBoutique и других известных брендов. — Отмечает CEO Netpeak Дмитрий Пискарёв. — Агентство RadASO — украинский лидер в области App Store Optimization и Apple Search Ads. Вместе с RadASO мы получаем уникальные технологии автоматизации, опыт и сильный бренд в области продвижения мобильных приложений, а RadASO будет усилен компетенциями Netpeak по систематизации бизнеса, процессов и привлечению клиентов.
Радомир Новкович, CEO Netpeak RadASO
Делать качественное ASO самому и управлять агентством — это две большие разницы, — подчеркивает основатель RadASO Радомир Новкович. — В прошлом у меня был опыт создания и развития агентского бизнеса и это не то, чем я бы хотел заниматься. Поэтому я обратился к тем, кто лучше всех в Украине умеет системно развивать бизнесы — к ребятам из Netpeak Agency — с предложением, чтобы они расширили линейку своих услуг, так как это выглядит вполне органично — по структуре услуг ASO похоже на SEO, а ASA — на PPC.
Теперь уже они будут развивать агентство как бизнес, а я останусь в роли играющего тренера — буду продолжать писать в канале (надеюсь, уже чаще), разгадывать алгоритмы аппстора, автоматизировать процессы и следить, чтобы не упало качество наших услуг. Пользуясь случаем, анонсирую, что мы очень ищем Head of Marketing, Content Manager, Head of ASA и ASO специалистов.
Для Netpeak это уже вторая крупная покупка за 6 лет. В 2014 году агентство приобрело 51%
Что дальше: мы в поиске команд и руководителей бизнес-направлений
Мы по-прежнему ищем нишевые агентства, которые готовы стать Netpeak. А конкретно — небольшие и энергичные команды с толковыми руководителями, которые чувствуют, что достигли потолка или не знают, что делать дальше, или не успевают. То есть мы не столько ищем бизнес-проекты, сколько людей, которые будут развивать интересные нам направления. А наличие бизнеса — фильтр, который гарантирует, что человек в теме.
- SMM.
- Продающие landing pages.
- Разработка позиционирования бренда и маркетинг-стратегии.
- Медийные (не перфоманс) агентства, которые покупают рекламу для брендов не в Google/Facebook (там мы это уже хорошо делаем).
Нам нужны автономные, зрелые и взрослые люди, с которыми не надо возиться, не надо уговаривать делать их работу, мотивировать и вдохновлять. В ответ мы предоставим инвестиции и всю инфраструктуру:
- Поможем построить команду производства, обеспечим нашей платформой в лице команд финансистов, юристов, бухгалтеров, сисадминов, разработчиков, специалистов по безопасности, аналитиков, hr-специалистов, офис-менеджеров.
- Предоставим ERP-систему, тысячи практик, мануалов, рабочих флоу.
- Проведем крутые тимбилдинги, онбординг новичков, решим вопросы с арендодателями и еще тысячи вопросов, из-за которых может болеть голова руководителя.
Если вы (или ваши знакомые) утонули в рутине бизнеса, Netpeak готов взять её на себя и дать вам стратегию, клиентов, специалистов, софт. А вы будете делать то, что и хотели: строить проект вместе с сильной командой единомышленников, а не обслуживать его. Если вам это интересно, пишите в директ CEO Netpeak Agency Дмитрию Пискарёву.
Возможно, следующую страницу истории Netpeak мы напишем вместе.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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