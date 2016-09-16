Serpstat 2.0: как внутренняя разработка выросла в All-in-One SEO Platform

Работа тысяч специалистов по всему миру и сотни агентств ежедневно связана с Serpstat — крупным инструментом поисковой аналитики. Хотя изначально он был заточен для решения внутренних задач специалистов Netpeak — подбора фраз и анализа конкурентов.

Меня зовут Arsa, я главный редактор рассылок и блога Serpstat. Сегодня хочу рассказать читателям блога Netpeak больше о той компании, где я работаю. Оглянуться — обозначить историю становления сервиса и рассказать об его основных функциях, чтобы вы четко осознавали, что же такое многофункциональная онлайн-маркетинговая платформа Serpstat 2.0.

Как все было в самом начале

У истоков Serpstat стоит Prodvigator, который в начале 2013 года представлял собой инструмент для украинских SEO- и PPC-специалистов. На тот момент в базе сервиса было ~2 миллиона поисковых запросов и 1,5 миллиона доменов.

Prodvigator предлагал найти ключевые запросы, проанализировать конкурентов и рекламную выдачу. Кроме того, функционал позволял проанализировать семантику конкретного сайта.

Первые публикации на сторонних ресурсах с упоминанием платформы датируются 30.01.2013. Тогда еще никто не мог предположить, что Prodvigator вырастет в международный сервис.

Первые результаты и перспективы

Медленно, но уверенно наш проект начал приносить первые доходы, которые постепенно росли:

Сумма оплат в первые четыре месяца после выхода сервиса в паблик

Помимо базы Google Украина в арсенале Serpstat появились базы других регионов:

Google США;

Google Болгария;

Google Россия;

Яндекс.Москва;

Google Казахстан;

Яндекс.Санкт-Петербург.

Сервис стал независимым проектом в апреле 2015 года, тогда же появилась англоязычная версия Prodvigator`a — Serpstat. Проект переехал в отдельный офис, была нанята техподдержка и команда из трех человек, которая автономно развивала бизнес.

В ближайшие несколько месяцев были добавлены еще четыре базы: Google Великобритания, Google Южная Африка, Google Канада и Яндекс.Украина.

Проект развивался, требовались вложения значительных сил и средств на его развитие. Тем не менее появлялись новые мелкие функции и обновлялись старые инструменты. Через полгода автономного развития инвестиционная компания Digital Future вложила в Prodvigator $250 000 за 15% в компании.

За 6 месяцев 2016 года мы добавили еще несколько баз: Google Австралия, Google Литва, Google Латвия и Google Беларусь, а также интегрировали сервис в интерфейс программы Key Collector.

Важным моментом в жизни Prodvigator стало то, что к команде присоединился Артем Бородатюк, основатель Netpeak. До этого он «менторил» проект, давал советы и рекомендации по улучшению сервиса. Под началом нового CEO в мае 2016 на сервисе происходит ребрендинг — Prodvigator становится полностью Serpstat для обоих рынков: и англоязычного и русскоязычного.

Prodvigator стал Serpstat: что дальше?

Смена имени продукта ознаменовалась и другими изменениями: редизайн сайта, обновление интерфейса, добавление нескольких функций:

Конкуренты по странице. Можно найти прямых конкурентов по URL, а не только по домену, как было раньше. Упущенные фразы. При вводе URL найдете и слова, которые есть у конкурентов на странице в топ-10, но нет на вашей странице даже в топ-100. Сравнение URL-адресов. Можно одновременно сравнивать свою страницу с двумя страницами конкурентов и отбирать уникальные фразы конкурентов, которых нет у вас.

Так выглядел дизайн главной страницы сервиса Prodvigator

Но на этом изменения не закончились. Через несколько месяцев — 1 августа вышла новая версия Serpstat, та, что вы видите прямо сейчас.

Теперь сервис — многофункциональная SEO-платформа: мультитул для оптимизатора. Наряду с кардинальным изменением Serpstat существенно расширился состав специалистов. От двух человек, с чего начинал Prodvigator, команда выросла до 30.

Что такое Serpstat 2.0?

Теперь платформа Serpstat содержит пять различных модулей, для решения основных задач SEO- и PPC-специалистов, копирайтеров и маркетологов:

SEO-аудит сайта;

анализ обратных ссылок;

мониторинг позиций;

анализ ключевых фраз;

анализ конкурентов.

Разберем каждый модуль чуть подробнее.

1. Мониторинг позиций

С помощью мониторинга позиций можно оценить ежедневные изменения показателей своих страниц и страниц конкурентов. Serpstat имеет ряд «фич», которые существенно отличают систему от ее аналогов:

Весь топ-100 — Serpstat мониторит не позиции одного домена по ключевой фразе, а весь топ-100. Группировка фраз — Serpstat позволяет распределить фразы в различные группы и видеть динамику изменений позиций в разрезе этих групп. Доля рынка — только в Serpstat есть функционал, который позволяет отслеживать долю на рынке у каждого из доменов в топ-100. Конкуренты — мы показываем тенденцию изменения доли на рынке, а также количество упавших и выросших конкурентов. История мониторинга — Serpstat может бесплатно показать исторические данные о позициях по вашей ключевой фразе.

«История распределения доли трафика в нише» — одна из функций мониторинга позиций в Serpstat

Несколько пользователей Serpstat уже составили собственные обзоры модуля «Мониторинг позиций». Некоторые посвятили ему целую статью, другие же («Обзор сервиса Serpstat» и «Как исследовать позиции и оптимизировать сайт малой и средней компании?») описали частично в рамках более глобальной темы.

Больше о «Мониторинге позиций» в Serpstat можете узнать в официальном видеообзоре:

2. Анализ ссылок

В разделе «Анализ ссылок» вы найдете домены, которые ссылаются на ваш сайт, самые популярные анкоры и ссылающиеся страницы. Кроме того, здесь присутствуют графики прироста ссылочной массы, облако анкоров, а также данные по новым и удаленным ссылкам.

Вы узнаете:

показатель Citation Flow, который указывает на авторитетность страницы.

количество подсетей, которые объединяют уникальные IP-адреса.

общее число обратных ссылок.

количество доменов, которые ссылаются на искомый сайт.

общее число уникальных IP-адресов, которые ссылаются на ваш домен.

количество ссылок доменов .edu и .gov.

показатель Trust Flow — оценка трастовости страницы.

С помощью этого инструмента вы проанализируете соотношение внутренних ссылок к внешним и сможете сбалансировать их количество. Как и в случае выше, пользователи Serpstat написали собственные обзоры нового инструмента: «Зачем анализировать ссылочную массу и как это сделать?», «Где найти новых партнеров и свежие источники трафика» и «Что из себя представляют анкоры ссылок и как их правильно создавать?».

А команда Serpstat создала видеообзор модуля «Анализ ссылок»:

3. Анализ ключевых фраз

В этом разделе вы найдете ключевые фразы своих конкурентов в SEO и PPC, однако не какого-то конкретного сайта, а всех конкурентов в тематике.

Помимо стандартного подбора фраз — вариаций искомого запроса, в разделе имеются уникальные функции:

поисковые подсказки в виде вопросов — популярные варианты запроса, которые отображаются под поисковой строкой в виде вопросов;

похожие фразы — фразы, связанные с искомой ключевой фразой семантически;

страницы-лидеры по запросу — страницы различных сайтов, которые наиболее релевантны искомой фразе и получают по ней больше всего трафика в выдаче.

4. Аудит сайта

Облачный инструмент «Аудит сайта» позволяет мгновенно провести глубокий анализ всех страниц сайта по множеству факторов ранжирования. Инструмент не только выявляет ошибки, но дает рекомендации по их исправлению.

Причем эти рекомендации вместе с ошибками разбиты по группам в порядке приоритетности: высокого, среднего, низкого. Чем выше приоритет, тем серьезней ошибка — она требует более быстрой реакции.

Все ошибки сгруппированы в следующие подразделы:

параметры сервера;

редиректы;

метатеги;

коды ответов;

заголовки;

индексация страниц;

скорость загрузки.

Робот Serpstat ведет себя также, как робот поисковых систем. Он не анализирует содержимое страниц, закрытых тегом noindex и в robots.txt. То есть, ошибки, которые, возможно, есть на этих страницах, не будут обнаружены сервисом. Что говорят о SEO-аудите пользователи Serpstat, читайте в статьях: «Выявление и устранение технических проблем сайта» и «Как провести аудит сайта и исправить найденные ошибки».

Или посмотрите видеообзор от команды платформы:

5. Анализ конкурентов

Классический функционал сервиса. Здесь можно найти и изучить домены конкурентов как в платном, так и в органическом поиске. Причем для органического поиска можно исследовать оппонентов более точечно — найти конкретные страницы других сайтов, которые составляют конкуренцию конкретным страницам вашего сайта.

В числе дополнительных плюшек:

поиск уникальной семантики конкурентов;

упущенные фразы — фразы, которые есть у конкурентов, но нет у вас;

фразы, по которым конкурент виден в поиске;

дерево сайта — группировка фраз по страницам сайта;

поддомены и другие функции.

Настоящее Serpstat 2.0 и планы на будущее

Мы начинали в 2013 году, как сервис для внутреннего пользования, и в апреле 2015 года стали независимой компанией. Сегодня Serpstat 2.0 — платформа для мониторинга позиций, анализа ссылок, SEO-аудита, поисковой аналитики, которая включает проверку ключевых фраз на мусорность, оценку страницы на релевантность ключевым запросам и еще много других функций.

Новыми модулями Serpstat уже активно пользуются, несмотря на то, что прошло всего лишь полтора месяца с выкатки в паблик. Количество пользователей и созданных ими проектов растет:

Динамика увеличения пользователей новых модулей Serpstat и созданных ими проектов

С момента запуска новых модулей по сегодняшний день количество пользователей выросло в 7 раз, количество проектов — в 5 раз.

Равно как и количество фраз, которые специалисты мониторят в различных поисковых системах:

Динамика количества мониторинга ключевых слов в Google и Яндекс

Растет также общее количество зарегистрированных пользователей всей платформы Serpstat — в марте мы насчитали около 37 тысяч регистраций, к началу сентября эта цифра возросла до 60 тысяч.

Таблица с графой по количеству регистраций в сервисе

Если ранее сервис использовали в Украине, то сейчас у нас огромное количество клиентов из России, число которых уже превалирует над количеством пользователей из Украины. А также быстро увеличивается количество пользователей из США, Великобритании и других англоговорящих стран.

По MRR (регулярный доход, приведенный к некоторому ежемесячному значению) мы растем на 20% каждый месяц уже 3 месяца подряд. Но наша команда не планирует на этом останавливаться.

У нас есть глобальные планы:

Включение новых модулей для работы с семантикой и других потребностей SEO-специалистов. Объединение ссылочного модуля, мониторинга и аудита между собой. Увеличение количества регионов и расширение существующих баз. Создание пользовательской системы для работы с клиентами — White Label, автоматические отчеты, удобная работа для заведения аккаунтов внутри главного аккаунта для разных сотрудников агентств и компаний. Новые параметры для оценки фразы (региональность, трендовость и прочее).

До встречи в скором будущем!