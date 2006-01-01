Александр Власенко

Александр Власенко

Head of Marketplace Growth
Netpeak
После начала полномасштабного вторжения создал собственный отдел, чтобы помочь украинскому бизнесу в старте продаж на западных рынках в максимально сжатые сроки и при минимальных вложениях. Отдел занимается продвижением и помощью в выходе на Amazon, Etsy и eBay. Перечень услуг и компетенций специалистов позволяет не просто начать продажи, но и провести предварительный анализ, сформировать перечень требований к товарам перед запуском, выбрать лучший регион и площадку для старта.

Marketplace Promotion
Стратегия ценообразования Amazon: как оставаться конкурентоспособным, не обесценивая свой бренд
Marketplace Promotion
Как украинскому производителю начать зарабатывать на западных маркетплейсах?
Marketplace Promotion
12 ответов про бизнес на Amazon для украинских предпринимателей
Marketplace Promotion
Как продвигать товары на Amazon — все, что нужно знать
Кейсы
Marketplace Promotion
Как выйти на европейский рынок через Amazon и расти на 300% от месяца к месяцу — кейс Biosphere
