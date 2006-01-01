Александр Власенко
Автор NJ c 2021
Позиция:
Head of Marketplace Growth
Компания:
Netpeak
Об авторе:
После начала полномасштабного вторжения создал собственный отдел, чтобы помочь украинскому бизнесу в старте продаж на западных рынках в максимально сжатые сроки и при минимальных вложениях. Отдел занимается продвижением и помощью в выходе на Amazon, Etsy и eBay. Перечень услуг и компетенций специалистов позволяет не просто начать продажи, но и провести предварительный анализ, сформировать перечень требований к товарам перед запуском, выбрать лучший регион и площадку для старта.