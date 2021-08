Многие хотят запитчить свой продукт на Product Hunt, но не знают, с чего начать. Команде платформы Serpstat это удалось, и мы готовы максимально подробно описать все этапы кампании — от подготовки до реактивного взлета. Устраивайтесь поудобнее, впереди объемный лонгрид ;)

5 октября 2016 года Serpstat стал лидером среди всех продуктов на Product Hunt. К этому событию мы готовились почти два месяца и в результате получили:

В конце второго дня на платформе мы получили 5990 сеансов от 4800 пользователей, 7 оплат разных тарифов и 128 регистраций, большая часть которых — это западные пользователи.

Cкриншот от 7 октября 2016

Это реальный результат длительной подготовки и слаженной командной работы над поставленной задачей. А теперь — подробности.

Подготовительный этап лично для меня начался еще в декабре 2015 года. Тогда мы впервые узнали о платформе Product Hunt и решили, что должны разместить там наш продукт.

Мы перелопатили много литературы, пообщались с теми, кто уже выставлялся на площадке, собрали десятки советов и скомпоновали их в такой чек-лист.

Мы распределили обязанности, поставили полезные ссылки и работали строго по этому документу, чтобы ничего не упустить.

Сложный момент — выбрать, что предложить аудитории Рroduct Нunt.

Это не так просто: надо найти что-то максимально попсовое, но при этом полезное аудитори гиков, первопроходцев, любителей новенького.

Serpstat — В2В-сервис, нишевый, ориентированный на очень узкую группу SEO-специалистов. После раздумий мы решили выставить не сервис целиком, а один скрипт, максимально простой, легкий для понимания и красивый в плане дизайна — раздел «Поисковые вопросы».

Интерфейс раздела «Поисковые вопросы»

Так как на Рroduct Нunt ценятся новые продукты либо продукты после масштабного редизайна, мы сделали редизайн и немного поменяли функциональность этого инструмента.

Для регистрации на платформе понадобится аккаунт Twitter. Только через него вы сможете в будущем заходить на Рroduct Нunt и комментировать публикации.

Аккаунты нужно очень хорошо прокачать. Когда мы выходили, у нас было три прокачанных и продвинутых аккаунта фаундеров: Артем Бородатюк, Олег Саламаха, Евгений Лата.

Новый пользователь не может комментировать публикации. Администрация сайта сделала это специально, чтоб избежать лишнего спама, а также из-за того, что большое количество комментариев влияет на ранжирование новых продуктов.

Существует несколько способов получить инвайт.

2.2.1. Наверняка внизу под постом вы увидите надпись, что комментирование лимитировано.

Там же есть кнопка Request access now. После нажатия вы попадете в список ожидания.

Как долго вы будете находиться в листе ожидания, зависит только от активности вашего аккаунта. Продолжайте голосовать за новые продукты, добавляйте их в коллекции и ведите активность в Twitter.

Поверьте, администрация платформы следит за всеми публикациями в Twitter, где на них ссылаются.

2.2.2. Попросите кого-то из топ-хантеров дать вам доступ. Затегайте его в Twitter, найдите в LinkedIn или Facebook. Будьте вежливы и дружелюбны. Эти связи вам очень пригодятся.

Если вы новичок на платформе, то не сможете опубликовать проект, для этого придется привлечь «хантера» — пользователя, который входит в топ-3000 участников сообщества Product Hunt. Только люди из этого списка могут делать публикации на главной странице. Если о вас напишет «топ-хантер», все его подписчики получат уведомление о новом продукте.

Найти такого пользователя можно на Product Hunt Leaderboard или на HunterList.co.

На Product Hunt есть два раздела, куда попадают новые продукты: Featured и Upcoming. Не уверен, что кто-то заглядывает в раздел Upcoming, но если вы впервые постите продукт, он попадет именно в этот раздел, откуда его кто-то из хантеров должен вытащить на главную.

2.3.1.1. Он сможет вас опубликовать сразу на главной странице платформы.

2.3.1.2. У него есть подписчики, которые получат уведомления о вашем запуске.

2.3.1.3. У него есть подписчики в социальных сетях, куда он наверняка сделает репост о вашем запуске.

2.3.2.1. Ищите их все в том же списке топ-хантеров. Затегайте одного из них в Twitter или найдите его аккаунт в LinkedIn. Расскажите про свой продукт, предложите бесплатный доступ или скидку.

2.3.2.2. Пройдитесь по свежим публикациям и поищите хантеров, которые добавили продукты-лидеры. Попробуйте подружиться с ними, написав им в Twitter, LinkedIn, Facebook.

2.3.2.3. Спросите у ваших знакомых, которые выставлялись на Product Hunt, и попросите вас представить их хантеру.

Мы получили три контакта хантеров от партнеров. Всем я отправил письмо такого содержания:

Я написал семерым разным хантерам, прежде чем Milan согласился нас опубликовать. Кому-то не понравился инструмент, кто-то не отвечал, а кто-то даже публично написал в Twitter, чтоб я перестал спамить.

Позже оказалось, что Ben Tossel — один из админов Product Hunt. Проверяйте, кому вы шлете письмо. Чтоб вас не забанили еще до того, как продукт попадет на платформу :)

Milan высоко оценил наш продукт, поэтому нам не пришлось ничего платить.

Сразу после положительного ответа хантера высылайте ему все материалы и описание продукта.

На Product Hunt есть «коллекции». Это стартапы, объединенные общей темой. У каждой коллекции есть создатель. Попробуйте с ним подружиться заранее и предложите добавить в коллекцию свой продукт в день выхода. Тогда все подписчики коллекции получат уведомления и, может быть, проголосуют за вас.

Стоит позаботиться заранее о том, чтобы собрать список релевантных групп, связанных со стартапами в Facebook, LinkedIn, VK. Вот некоторые группы:

Стоит собрать список тех, кто может за вас проголосовать (лояльные клиенты, партнеры, блогеры), и заранее предупредить всех, что в день Х вы будете выставляться на Product Hunt и вам очень пригодится рассылка от них и поддержка в социальных сетях.

Всех партнеров и их контакты занесите в свой рабочий Google Docs для будущей рассылки по почте в день Х.

Кроме прокачки аккаунтов, рассылок и партнеров, стоит заранее позаботиться о внешнем виде продукта.

Установите в шапку своего сайта приветственную плашку для всех, кто заходят к вам с Product Hunt. Сделайте ее активной по метке utm_source=producthunt.

Если вы подготовили эксклюзивную скидку, напишите об этом.

Мы составили такой текст:

Hello, Hunters!

You are welcome to use our free search suggestions tool to find questions and search suggestions for almost any keyword! Don't forget to explore the rest of our search analytics instruments: rank tracking, backlink analysis, site audit. All Product Hunt users get a 20% exclusive discount on all of our plans. Offer ends on October 15, hurry up!