Как мы вошли в топ Product Hunt — четкая инструкция от Serpstat

Многие хотят запитчить свой продукт на Product Hunt, но не знают, с чего начать. Команде платформы Serpstat это удалось, и мы готовы максимально подробно описать все этапы кампании — от подготовки до реактивного взлета. Устраивайтесь поудобнее, впереди объемный лонгрид ;)

Product Hunt — крупнейший сервис для поиска стартапов со 140 000 активных (зарегистрированных) пользователей. Оказавшись наверху рейтинга, вы можете получить тонну скачиваний и переходов, найти инвестора, привлечь новых посетителей и повысить узнаваемость продукта на англоязычном рынке.

Что нам дал топ Product Hunt?

5 октября 2016 года Serpstat стал лидером среди всех продуктов на Product Hunt. К этому событию мы готовились почти два месяца и в результате получили:

более 1 000 голосов на Product Hunt;

1 место в разделе Tech по итогу дня;

1 место среди всех инструментов по итогу дня;

1 место в разделе SEO Tools за все время;

3 место среди всех инструментов, опубликованных за неделю.

В конце второго дня на платформе мы получили 5990 сеансов от 4800 пользователей, 7 оплат разных тарифов и 128 регистраций, большая часть которых — это западные пользователи.

Cкриншот от 7 октября 2016

Это реальный результат длительной подготовки и слаженной командной работы над поставленной задачей. А теперь — подробности.

I. Как подготовиться к выходу на Product Hunt?

Подготовительный этап лично для меня начался еще в декабре 2015 года. Тогда мы впервые узнали о платформе Product Hunt и решили, что должны разместить там наш продукт.

Мы перелопатили много литературы, пообщались с теми, кто уже выставлялся на площадке, собрали десятки советов и скомпоновали их в такой чек-лист.

Мы распределили обязанности, поставили полезные ссылки и работали строго по этому документу, чтобы ничего не упустить.

1. Что именно показать на Product Hunt?

Сложный момент — выбрать, что предложить аудитории Рroduct Нunt.

Это не так просто: надо найти что-то максимально попсовое, но при этом полезное аудитори гиков, первопроходцев, любителей новенького.

Serpstat — В2В-сервис, нишевый, ориентированный на очень узкую группу SEO-специалистов. После раздумий мы решили выставить не сервис целиком, а один скрипт, максимально простой, легкий для понимания и красивый в плане дизайна — раздел «Поисковые вопросы».

Интерфейс раздела «Поисковые вопросы»

Так как на Рroduct Нunt ценятся новые продукты либо продукты после масштабного редизайна, мы сделали редизайн и немного поменяли функциональность этого инструмента.

2. Как подготовить информационную часть?

2.1. Зарегистрируйте аккаунты фаундеров

Для регистрации на платформе понадобится аккаунт Twitter. Только через него вы сможете в будущем заходить на Рroduct Нunt и комментировать публикации.

Аккаунты нужно очень хорошо прокачать. Когда мы выходили, у нас было три прокачанных и продвинутых аккаунта фаундеров: Артем Бородатюк, Олег Саламаха, Евгений Лата.

2.2. Получите доступ к комментированию на Product Hunt

Новый пользователь не может комментировать публикации. Администрация сайта сделала это специально, чтоб избежать лишнего спама, а также из-за того, что большое количество комментариев влияет на ранжирование новых продуктов.

Существует несколько способов получить инвайт.

2.2.1. Наверняка внизу под постом вы увидите надпись, что комментирование лимитировано.

Там же есть кнопка Request access now. После нажатия вы попадете в список ожидания.

Как долго вы будете находиться в листе ожидания, зависит только от активности вашего аккаунта. Продолжайте голосовать за новые продукты, добавляйте их в коллекции и ведите активность в Twitter.

Поверьте, администрация платформы следит за всеми публикациями в Twitter, где на них ссылаются.

2.2.2. Попросите кого-то из топ-хантеров дать вам доступ. Затегайте его в Twitter, найдите в LinkedIn или Facebook. Будьте вежливы и дружелюбны. Эти связи вам очень пригодятся.

2.3. Найдите хантера

Если вы новичок на платформе, то не сможете опубликовать проект, для этого придется привлечь «хантера» — пользователя, который входит в топ-3000 участников сообщества Product Hunt. Только люди из этого списка могут делать публикации на главной странице. Если о вас напишет «топ-хантер», все его подписчики получат уведомление о новом продукте.

Найти такого пользователя можно на Product Hunt Leaderboard или на HunterList.co.

На Product Hunt есть два раздела, куда попадают новые продукты: Featured и Upcoming. Не уверен, что кто-то заглядывает в раздел Upcoming, но если вы впервые постите продукт, он попадет именно в этот раздел, откуда его кто-то из хантеров должен вытащить на главную.

Отбросьте мысли о запуске своего продукта самостоятельно и поищите хорошего хантера.

2.3.1. Почему важно выбрать хорошего хантера?

2.3.1.1. Он сможет вас опубликовать сразу на главной странице платформы.

2.3.1.2. У него есть подписчики, которые получат уведомления о вашем запуске.

2.3.1.3. У него есть подписчики в социальных сетях, куда он наверняка сделает репост о вашем запуске.

2.3.2. Как найти хантера?

2.3.2.1. Ищите их все в том же списке топ-хантеров. Затегайте одного из них в Twitter или найдите его аккаунт в LinkedIn. Расскажите про свой продукт, предложите бесплатный доступ или скидку.

2.3.2.2. Пройдитесь по свежим публикациям и поищите хантеров, которые добавили продукты-лидеры. Попробуйте подружиться с ними, написав им в Twitter, LinkedIn, Facebook.

2.3.2.3. Спросите у ваших знакомых, которые выставлялись на Product Hunt, и попросите вас представить их хантеру.

Мы получили три контакта хантеров от партнеров. Всем я отправил письмо такого содержания:

приветствие;

откуда узнал / кто дал контакт;

что мы хотим выставлять;

описание продукта;

описание условий, которые готовы дать пользователям Product Hunt (скидка, если есть);

желаемое время и дата выставления.

Я написал семерым разным хантерам, прежде чем Milan согласился нас опубликовать. Кому-то не понравился инструмент, кто-то не отвечал, а кто-то даже публично написал в Twitter, чтоб я перестал спамить.

Позже оказалось, что Ben Tossel — один из админов Product Hunt. Проверяйте, кому вы шлете письмо. Чтоб вас не забанили еще до того, как продукт попадет на платформу :)

Milan высоко оценил наш продукт, поэтому нам не пришлось ничего платить.

Сразу после положительного ответа хантера высылайте ему все материалы и описание продукта.

В будущем, когда нас опубликовали, эти семь хантеров помогли своими голосами и даже добавили Serpstat в коллекции.

2.4. Соберите список коллекций

На Product Hunt есть «коллекции». Это стартапы, объединенные общей темой. У каждой коллекции есть создатель. Попробуйте с ним подружиться заранее и предложите добавить в коллекцию свой продукт в день выхода. Тогда все подписчики коллекции получат уведомления и, может быть, проголосуют за вас.

2.5. Соберите список стартаперских групп в социальных сетях

Стоит позаботиться заранее о том, чтобы собрать список релевантных групп, связанных со стартапами в Facebook, LinkedIn, VK. Вот некоторые группы:

UA Startup Mafia — закрытая группа, созданная специально для людей, у которых есть аккаунты на Product Hunt и которые готовы поддержать украинские (и не только) проекты.

SaaS Nation Community — закрытая группа только для фаундеров и руководителей продуктовых компаний.

UA IT Mafia — группа создана, чтобы помочь выводить контент украинских продуктовых компаний в топы сайтов Inbound, Reddit, Growth Hackers и прочих.

2.6. Получите поддержку партнеров

Стоит собрать список тех, кто может за вас проголосовать (лояльные клиенты, партнеры, блогеры), и заранее предупредить всех, что в день Х вы будете выставляться на Product Hunt и вам очень пригодится рассылка от них и поддержка в социальных сетях.

Всех партнеров и их контакты занесите в свой рабочий Google Docs для будущей рассылки по почте в день Х.

3. Как подготовить техническую часть?

Кроме прокачки аккаунтов, рассылок и партнеров, стоит заранее позаботиться о внешнем виде продукта.

3.1. Приветствие хантеров на сайте

Установите в шапку своего сайта приветственную плашку для всех, кто заходят к вам с Product Hunt. Сделайте ее активной по метке utm_source=producthunt.

Если вы подготовили эксклюзивную скидку, напишите об этом.

Мы составили такой текст:

Hello, Hunters! You are welcome to use our free search suggestions tool to find questions and search suggestions for almost any keyword! Don't forget to explore the rest of our search analytics instruments: rank tracking, backlink analysis, site audit. All Product Hunt users get a 20% exclusive discount on all of our plans. Offer ends on October 15, hurry up!

Для ленивых: используйте бесплатный сервис Introbar.

3.2. Подготовьте плашку «Мы появились на Product Hunt» для пользователей

Кроме приветствия хантеров, покажите своим основным пользователям, что сегодня у вас день Х и можно поддержать любимый проект. Такую плашку тоже стоит подготовить заранее.

Остерегайтесь давать ссылку для прямого перехода на свой продукт. Вместо этого можно дать ссылку на группу, в которой вы сейчас в топе или же на главную страницу Product Hunt, если вы уже достаточно высоко.

Не пишите «проголосуйте за нас» (Upvote Us). Это может привести к бану. Мы, к сожалению, получили такой совет только после публикации, поэтому не сделали такую строку:

3.3. Подготовьте медиа-кит

Если продукт займет первое место в рейтинге, к вам обратятся СМИ и блогеры. Будет полезно иметь готовый медиа-кит, включающий:

описание сервиса или функции, которую вы собираете выставлять;

историю сервиса;

биографию фаундеров;

фотографии фаундеров;

фотографии команды;

комментарий от CEO или фаундера о целе / миссии продукта.

У нас не было подготовленного медиа-кита и пришлось делать все это впопыхах, когда к нам обратились журналисты. Не повторяйте ошибок.

3.4. Подготовьте тексты

Заранее подготовьте краткое описание продукта (до 60 символов):

А также комментарий CEO или фаундера, в котором должно быть:

приветствие и представление;

информация о том, что это за продукт и зачем он нужен.

Не забудьте:

попросить фидбек;

попросить оставить комментарии;

предложить скидку или бесплатный доступ;

не просить голосовать!

3.5. Подготовьте визуальный контент

Создайте заранее:

красивые скриншоты;

аватарку. Используйте аватарки с gif-анимацией. Они лучше привлекают внимание;

видео и анимации (до 3 мб);

соберите все это в отдельную папку и передайте хантеру. Он будет рад.

3.6. Договоритесь с хантером о времени публикации

Новый день на Product Hunt начинается в 00:00 по Нью-Йорку (9:00 по UTC+2). Поэтому лучше всего делать питч в 11:00 по UTC+2.

В этом случае у вас будет около семи часов, чтоб продвинуть в топ свой продукт, пока пользователи из США еще спят.

Говорят, что лучший день для публикаций — вторник. Не стоит делать питч в пятницу и на выходных. Мы публиковались в среду и очень обрадовались тому, что так вышло (во вторник обычно сильная конкуренция).

II. Что делать в день выхода на Product Hunt?

Когда пришел день X, запаситесь кофе и терпением, потому что придется работать действительно много, без сна, обеда и отдыха. Работать слаженно всем отделам компании.

1. Начинайте комментировать публикацию

Если по какой-то причине у вас еще нет доступа к комментариям, обязательно получите его хотя бы в день запуска продукта. Доступ получается через Twitter. Для этого нужно сделать твит по этому шаблону.

Комментировать лучше всего от имени СЕО или фаундера. Если у СЕО нет времени, дайте аккаунт коллеге.

Отвечайте на все комментарии, просите людей оставлять отзывы о продукте. Работать придется круглые сутки, так как пик активности придется на ночь, когда в США день.

Параллельно с комментариями на самой площадке нужно еще вести активную деятельность в Twitter.

2. Добавляйте в друзья всех, кто лайкнул ваш продукт

Список этих пользователей выводится рядом с продуктом.

3. Пишите благодарности

Например:

Thanks for supporting us on ProductHunt! If you have any questions, please don't hesitate to ask/if you have any questions, we are here to help:)/we are here, in case you have any questions.

4. Используйте жесткие рассылки

Нет единого мнения о том, как лучше делать рассылки: все сразу или постепенно, чтоб плавно наращивать активность.

Как делали рассылку мы:

cразу после запуска: рассылка по нашей команде (40 человек);

рассылка по нашей команде (40 человек); через 30 мин: рассылка по половине контактов Netpeak (100 человек);

рассылка по половине контактов Netpeak (100 человек); через 2,5 часа: рассылка по второй половинке контактов Netpeak (100 человек). Не бойтесь напоминать, «щемить» и пушить своих коллег.

После этого мы отправили рассылки по заранее подготовленному списку площадок и партнеров.

С помощью чата Intercom настроили всплывающее окно на сайте, где оповестили пользователей о нашем событии. Я попросил всех англоязычных и русскоязычных пользователей, у кого есть аккаунты на Product Hunt, поддержать нас.

В ответ мы получили большое количество положительных отзывов ;)

5. Публикуйте максимально много постов в соцсетях

В день Х каждый участник команды должен работать круглые сутки.

Проявите максимальную социальную активность, но не пишите Upvote, Like Us. Открыто призывать пользователей голосовать запрещено правилами.

Очень важно отслеживать все комментарии в социальных сетях и оперативно на них реагировать.

Когда вы перейдете рубеж в 100 лайков, Product Hunt пришлет вам поздравление, как нам:

Займете первое место за день — Product Hunt напишет о вас в своем Twitter (186 тысяч фолловеров).

Также, оказавшись в топ-5, мы попали в рассылку лучших за день от Product Hunt:

III. Что делать после публикации?

Победив в первый день, не стоит останавливаться. Проявляйте активность, потому что все еще есть возможность выйти в топ рейтинга за неделю, а для этого нужно приложить больше усилий.

На следующее утро у нас уже было три оплаты из США и рекордное количество регистраций за сутки — 269, большая часть которых из США. К тому же, на сервисе Serpstat зарегистрировался представитель компании Nike.

1. Работайте с журналистами

Журналисты начали писать нам, как только мы попали в топ-1 раздела Tech за день. Первой была журналистка украинского издания Ain. Утром на второй день мы сделали пресс-релиз с описанием того, что нам удалось достигнуть, и отправили его по выборке крупных ресурсов России и Украины.

Напоминаю: стоит заранее подготовить пресс-релиз, чтобы не делать это, когда журналисты уже начали писать о вас.

2. Займитесь повторными рассылками

Утром мы сделали рассылку по всем каналам, где порадовали пользователей тем, что победили и поблагодарили их за поддержку. В таких рассылках мы давали ссылку на публикацию Serpstat на Product Hunt. Таким образом мы продолжили собирать апвоуты от тех, кто еще не успел проголосовать или забыл.

Не забывайте поддерживать активность в комментариях, в соцсетях, в рассылках и везде говорить об успехе вашего проекта.

3. Хвастайтесь — это полезно

Напишите статью в своем блоге, что попали в топ на Рroduct Hunt, и распространите по всем каналам: через техподдержку, отдел продаж и так далее. Не забывайте для русскоязычной аудитории напоминать о том, что Рroduct Hunt — самая крутая и престижная платформа. Для вас это в первую очередь брендовый эффект, который будет мотивировать пользователей.

Выводы

Почему мы решили поделиться нашим опытом и подробно рассказать, что и как делали? Потому что хотим научиться и научить людей вокруг создавать успешные продукты и зарабатывать деньги в родной стране без выезда за рубеж. Проблема многих стартап-проектов в том, что они не используют методологию в работе, не подходят к задаче системно и не используют различные средства автоматизации, экономящие время и деньги. Именно в устранении этой проблемы мы хотим помочь нашим коллегам — всем сотрудникам SaaS-продуктов.

Подытожим: на результат в Product Hunt влияют много факторов. При этом существует огромное количество приемов достижения цели, но нужно быть аккуратным, так как за часть из них можно получить бан.

На что стоит обратить отдельное внимание:

1. Количество апвоутов (лайков). Чем старше и лучше аккаунт, тем выше ценность его апвоута. И наоборот, большое количество лайков с новых аккаунтов могут не засчитаться и привести к блокировке вашего продукта. Поэтому зарегистрируйтесь как можно раньше — если вы читаете этот мануал, уже время регистрироваться и «набивать» показатели всей команде.

2. Комментарии. Комментарии влияют на ранжирование. Но еще сильнее комментарии под вашим продуктом, а также полные и точные ответы влияют на лояльность к вашему продукту и поведенческие показатели. Поэтому не забудьте запросить доступ на комментирование.

3. Регионы. Доподлинно неизвестно, как настроены и работают спам-роботы на платформе Product Hunt. Но то, что они блокируют IP-адреса за большое количество лайков с одного IP — факт. Обязательно используйте прокси.

4. Открытые призывы к голосованию. Если вас поймают за открытым призывом к голосованию, продукт может получить бан или сильно просесть в рейтинге. Просите проголосовать только своих коллег и хороших знакомых. И только в личных сообщениях. В открытом доступе (в рассылках, соцсетях, на сайте) просто попросите оставить фидбек и оценить вашу крутость.

5. Прямая ссылка на продукт. В сети есть много мнений о том, можно ли давать прямую ссылку на свой продукт, или лучше дать линк на категорию. Мы решили не рисковать и давали ссылку на категорию, где просили найти Serpstat.

Буду рад что-то подсказать и ответить на вопросы. Мой email: e.lata@serpstat.com.