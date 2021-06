Миссия компании и как ее выполнить — кейс Netpeak

В этом посте хочу поделиться опытом создания и реализации миссии бизнеса и ее ролью в работе компании с 550 сотрудниками. Да, сегодня в Netpeak Group более 550 специалистов, из них 400 — в агентстве Netpeak.

Что такое миссия бизнеса?

Миссия компании — это смысл ее существования помимо зарабатывания денег. Она формирует ценности и принципы бизнеса, отражает предназначение компании, ее отличия от других участников рынка, определяет ту роль, которую компания хочет играть в обществе.

Большинство бизнесов прописывают миссии просто потому, что так принято. Формализм. «Так делают Google, Facebook, Apple, Tesla, японские технологические гиганты, значит так надо сделать и мне», — думают многие предприниматели, хотя и не все. Дальше страницы на сайте такая миссия не идет.

На самом деле миссия — краеугольный камень. Саймон Синек на TedX сформулировал гипотезу золотых кругов с вопросами Why? How? What? Это основа для успешной работы бизнеса.

How? — видение того, каким должен быть проект, а также его образ в будущем. Ответ на Why? — миссия вашего проекта, зачем он выведен на рынок. Ответ на вопрос What? — это цели. Четкие smart-цели и шаги, которые необходимо сделать, чтобы бизнес достиг той миссии и того why, которое вы поставили.

Примеры миссий:

Google: «Организовать всю имеющуюся в мире информацию, сделав ее доступной и удобной для использования в универсальном масштабе»;

Innocent drinks: «Оставить после себя то, что благодаря нашим усилиям стало немного лучше».

А Netpeak?..

Где миссия Netpeak Group?

В первые четыре года жизни агентства тратить время на создание миссии было просто некому. Netpeak Group пришла к формированию миссии постепенно.

Мы начинали в Одессе и осознавали, что живем в стране с очень низким ВВП на душу населения и огромным количеством проблем. Поэтому задали себе вопрос: что конкретно мы можем сделать?

Вместо того, чтобы ныть о том, как всё плохо, тяжело и как некому позаботиться о нас или о близких нам людях, мы решили работать — работать ради развития экономики всей страны. Мы сделали большой акцент на том, что наша миссия — помощь в развитии малого и среднего бизнеса с помощью всех возможностей интернет-пространства. Мы искренне поставили себе главную цель — попасть в рамках одного поколения из третьего мира в первый, не изменяя свою географическую дислокацию.

Наша миссия сформулирована от простого к сложному:

На странице миссии указано, что каждый сотрудник выбирает, ради чего он работает, но уже сегодня вся система настроена так, что компания работает на верхнем уровне, вне зависимости от желаний конкретного специалиста.

Как именно работает миссия Netpeak?

Netpeak Group составляют четыре типа бизнесов:

Agency (агентство). Products (SaaS-продукты). Ventures (инвестируемые проекты). Social (социальные проекты).

Что делает агентство?

Здесь просто. Развивает бизнес клиента, предоставляя качественные услуги SEO и PPC. Специалисты агентства мотивированы сделать эти услуги лучшими на рынке. Лучше бизнесу — больше ВВП.

Плюс мы получаем дополнительные средства для развития продуктов.

Что делают SaaS-продукты?

Это посложнее, надо объяснить — зачем и почему.

На наш взгляд, развитие экономики государства возможно только через массовое развитие глобальных бизнесов. Бизнесов, наиболее выгодных с точки зрения связки «затраты-результат». Мы пришли к выводу, что лучше всего этим критериям соответствуют SaaS-продукты в сфере B2B, и, благодаря агентству, начали развивать именно их.

В B2B (бизнес для бизнеса) — потому что программный продукт чего-то стоит и он должен приносить ценность конечному пользователю. А лучше всего ценность продукта понимают именно бизнесы.

Уточним, почему именно SaaS.

SAAS (Software as a service — «Программное обеспечение как услуга») — модель предоставления программного обеспечения, в которой софт не устанавливается на компьютер пользователя, а находится на серверах создателя программы. Пользователь за фиксированную регулярную плату получает к нему доступ онлайн.

Если вы сделали программу и продали ее при условии разовой оплаты, то заработали один раз сумму денег и все. В какой-то момент «новые клиенты» закончатся, а для роста бизнеса вам нужно умудриться привлекать все больше и больше новых пользователей.

Ежемесячная оплата (или любая другая, но периодическая система оплаты) SaaS-модели — логична и справедлива, так как программный продукт должен постоянно развиваться и совершенствоваться. В какой-то мере получается, что большое количество клиентов софта скидываются небольшими деньгами на то, чтобы нужный им программный продукт работал и развивался. SaaS-проект может постоянно расти и генерировать с каждым месяцем все большую выручку.

В результате:

Находясь в Украине, учимся строить успешные глобальные продукты. Будем делиться знаниями (в специальном SaaS Journey Blog) — и способствовать появлению других продуктов. В результате успеха получаем не только знания, опыт, но и ресурсы: команды и деньги.

Зачем нужны инвестиции?

Опять просто:

Получив ресурсы, активируем механизм по системному взращиванию уже не только людей, а целых бизнесов. Ищем технологии и добавляем компетенции по построению глобального бизнеса.

Зачем нужны социальные проекты?

Параллельно с развитием бизнесов нужно менять и среду, в которой эти проекты живут — если очень бедным людям дать много денег, не подготовив их как следует, будет беда.

Поменять «мозги» всем жителям Одессы (Офисы Netpeak расположены в 8 городах 5 стран, но 60% команды работают именно здесь) призвана платформа по реализации социальных проектов «Мой Город». После успешной проверки гипотезы в Одессе — запустим проект и в других городах.

Зачем это надо? Люди привыкли к окружающему пространству, и даже если хотят изменений к лучшему, то не хотят сами в этом участвовать, надеясь на кого-то другого. «Мой Город» помогает объединиться всем небезразличным для системных изменений среды обитания.

Этот проект вызывает много интереса у комментаторов, поэтому не поленимся рассказать о нем в деталях.

«Мой Город» — проект для комплексных изменений среды обитания

6 августа 2015 года Netpeak совместно с компанией VertaMedia основали «Мой Город» — краудфандинговую платформу для реализации идей, системно улучшающих Одессу.

Идея максимально проста:

Одни одесситы придумывают проекты по улучшению города. Другие одесситы финансируют эти проекты, помогают ресурсами или распространяют о них информацию. Третьи — реализуют, собравшись в одну команду.

Фаундеры разработали концепт проекта, нацеленный на каждого одессита, который бывает онлайн. Для этого мы специально посчитали, сколько одесситов имеют доступ к интернету, и определили критическую массу активных горожан, совместные действия которых способны изменить целый город. Это 22 000 человек.

Жизнь платформы обеспечивают пять основных элементов:

Участники, члены сообщества. Проекты сообщества. Идеи сообщества. События. Это все интересное и полезное, что происходит в городе. Разные акции, экскурсии, добрые инициативы, выставки, курсы. Другие проекты. Хорошие и полезные проекты, но не сообщества «Мой Город».

О последних двух пунктах МГ просто рассказывает на сайте — и к ним могут присоединиться все желающие. Таким образом модель платформы самодостаточна, результативна и непрерывно вовлекает новых активистов.

Если проводить параллели с бизнесом, то «Мой Город» — это «маркетплейс» социальных проектов с одной стороны и активистов — с другой. В итоге «Мой Город» должен стать мощной экосистемой, которая независима от властей, но при этом развивает Одессу, аккумулируя энергию активных одесситов.

Краткая презентация платформы:

Если непонятно, смотрите полное выступление Артема Бородатюка на презентации платформы в «Терминале 42» в декабре 2015 года:

Кто дает деньги?

«Мой Город» — полностью non-profit и no-politics проект. Идеи платформы собирают средства через краудфандинг — каждый может внести свою лепту на сайте. Например, проект «Установка городской скамьи для зарядки мобильных гаджетов» за 30 дней собрал 2070 гривен.

Но кроме проектов есть и сайт, и команда платформы (сейчас в нее входят 7 человек — и все крутые специалисты: отличный программист, опытный руководитель, координаторы социальных проектов).

Вначале их финансировали только компании-основатели. Спустя год вместе с Netpeak платформу поддерживают 13 компаний:

VertaMedia — международная рекламная сеть со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая специализируется на контекстной, медийной и видеорекламе. Также офисы расположены в Киеве и Одессе;

Ringostat — сервис аналитики телефонных звонков с офисами в Одессе и Черкассах;

Intersog — международная компания IT-услуг полного цикла. Основана одесскими программистами Вадимом Чернегой и Игорем Федуловым, которые вернулись из Канады и США развивать бизнес в Украине;

Clickky — международная рекламная платформа для монетизации мобильного трафика на растущих рынках;

VRC — первый украинский национальный оператор автопроката. Компания основана на базе американского представительства на территории Украины. Офисы расположены в Киеве, Одессе и Николаеве.

KeepSolid — международная IT-компания разрабатывающая iOS, Android, Mac, Windows, Linux и Web приложения и высоконагруженные серверные решения. Главный офис находится в Одессе;

NovaUkraine — некоммерческая организация, созданная для повышения осведомленности об Украине в США и во всем мире и оказания гуманитарной помощи Украине.

Укртелеком — одна из самых больших компаний Украины, которая предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг по всем регионам страны. Специализируется на рынке услуг доступа к интернету и фиксированной телефонии;

Singree — студия создания сайтов “под ключ”. Ориентируется на малый и средний бизнес: разрабатывает вебсайты, интернет-магазины, кросс-платформенные приложения, решения для ЖКХ, модульные и кастомные торговые площадки;

New Media — типография полного цикла, сознательные и социально активные ребята, опытная команда экспертов, которая уже более 15-ти лет работает в цифровой печати;

Lanovale — cеть свадебных салонов. Ребята работают не только с фирмами-флагманами свадебной и вечерней моды, но и поддерживают начинающих дизайнеров, в том числе и украинских;

Surflaguna — серф-кайт станция. Проект был реализован в Одессе в первую очередь с целью развития спорта и создания серф тусовки.

Один из партнеров, например, полностью оплачивает труд менеджера «Мой Город», получает от него ежедневные отчеты о проделанной работе и видит список задач — чем этот специалист будет заниматься в будущем. Также все поддерживающие проект бизнесы имеют доступ к закрытой группе в Facebook, где регулярно публикуется полная отчетность платформы — по проектам и расходам.



Стать партнером платформы и спонсировать команду может любой бизнес. К чему мы, кстати, призываем каждую одесскую компанию.

Что делает «Мой Город»?

Краудфандинговая модель платформы и прозрачная схема сбора средств уже доказали свою жизнеспособность. За год работы команда «Мой Город» совместно с волонтерами реализовали или помогли реализовать такие проекты:

Воплощение одной идеи — распределительные шкафы связи в центре Одессы стали намного красивее

Много проектов просто сейчас находятся в статусе сбора средств или воплощения. А недавно стало известно еще об одном большом проекте, который основал уже не сам Netpeak (напомню, Netpeak — национальный партнер платформы), а «Мой Город» совместно с креативным IT-пространством iQSpace.

Социальный ресторан 4City

Вдохновленные идеей Urban Space 100 в Ивано-Франковсе, команды «Мой Город» и iQspace решили сделать в Одессе ресторан 4City, прибыль которого будет идти на финансирование других социальных проектов. В фундамент проекта заложено сразу несколько идей.

1. Первая идея прозрачна — есть ресторан, он зарабатывает деньги, деньги идут на социальные проекты, которые улучшают город.

2. Вторая идея — про объединение. На создание ресторана понадобится 300 000 у.е., поэтому было решено собрать 300 основателей, каждый из которых отдаст 1000 у.е. То есть этот проект покажет городу и стране, что люди могут объединяться вокруг общей идеи. Идеи некоммерческой, так как обратно деньги никто из основателей не получит.

3. Существует много более «простых» бизнесов, которые можно было бы сделать, чтобы финансировать социальные проекты. Однако была выбрана идея ресторана — почему? В этом заключается третья идея — идея привлечения и вовлечения как можно большего числа одесситов. Ресторан за один день пропускает сотни гостей, за месяц — тысячи, за год — десятки тысяч. Только за первый год деятельности ресторана несколько десятков тысяч одесситов пройдут через заведение, оставив вклад в развитие города.

Интерьеры будущего 4City

Представьте: вы встречаетесь с друзьями в этом ресторане и из них еще не все знают о концепте проекта — для них данное заведение ничем не примечательно. Но вот вам приносят чек и на чеке написано, что X гривен из суммы будет потрачено на установку скамеек в парке. Гости невольно вовлекаются в улучшение города. Этот первый шаг очень важен для изменения ментальности одесситов, развития их гражданского самосознания и веры в свои силы менять город самостоятельно.

Постоянное финансирование социальных проектов, объединение 300 основателей — патриотов Одессы, вовлечение десятков тысяч одесситов и гостей города в то, чтобы сделать наш город лучше — лишь первая история подобного рода в Одессе.

4. Мы рассчитываем, что работающие по этой модели бизнесы появятся в других сферах социального предпринимательства, основатели ресторана найдут в друг друге партнеров для новых проектов, появится критическая масса личностей, вовлеченных в развитие города. Ресторан станет катализатором большого количества инициатив. И это — четвертая и самая неосязаемая идея данного проекта.

Больше подробностей — в посте «33 вопроса про ресторан 4City».

Что в результате?

О пользе проектов «Мой Город» говорят одесситы, почти ежедневно СМИ города и страны рассказывают об этих инициативах и о том, как они воплощаются в жизнь и меняют Одессу.



Если продолжить тему с 4City, то за первые две недели после анонса количество одесситов-основателей поекта увеличилось вдвое.

Жители видят результаты работы активистов просто на улице, рядом со своими домами, стоянками, местами прогулок — и это лучшее доказательство тому, что, создав «Мой Город», Netpeak в какой-то мере запустил серию положительных изменений в социуме.

Вывод

Netpeak Group — это попытка на базе Netpeak Agency (что само по себе полезно для ВВП) научиться строить Netpeak Products (что само по себе полезно для ВВП), чтобы массово строить бизнесы в рамках Netpeak Ventures (что само по себе полезно для ВВП), чтобы развить экономику страны и перейти из третьего мира в первый за счет готовности населения это сделать благодаря долгосрочной работе Netpeak Social.

Еще увидим, чем это все закончится, но нам кажется, что у нас получается. В этом и состоит наш кейс того, как не только придумать миссию и выложить ее на сайт, а действительно подчинить миссии всю деятельность компании.