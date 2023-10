Як Netpeak Group наближає перемогу України у війні

Процесні структуровані дії, спрямовані на результат. Netpeak Group вже давно працює за такими принципами. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ці підходи та засади допомогли нам не лише втриматись, але і йти далі. З 2022 року наша група запустила вісім нових компаній і стала лідером серед IT-індустрії України щодо найму співробітників.

Поступово ми побудували системні процеси, що допомагають в реалізації важливої мети для кожного українця — наближення нашої перемоги. Звичайно, як і всі, потребували трохи часу, щоб усвідомити та прийняти нову реальність. А потім продовжили створювати і розвивати сервіси, системи, процеси, аби окремі нетпіківці і група компаній в цілому могла донатити та підтримувати ЗСУ. Як власноруч, так і в кооперації з благодійними фондами та державою.

Сьогодні ж я хочу розповісти, що ми робимо для підтримки армії і суспільства. Так, це своєрідна відповідь на те саме питання «А де ви були…?». І Netpeak Group важливо дати таку відповідь. А ще це розповідь про десятки крутих проєктів мілітарного та гуманітарного напряму, які і досі можна підтримати.

За 2023 рік Netpeak Group з власних коштів виділили понад 9 млн грн на мілітарні ініціативи

Дрони. Потрібно ще і ще

Дрони — це одноразова бойова сила і ресурс, який необхідно постійно відновлювати. Безперебійне, системне виробництво дозволить закрити цю потребу.

Використання безпілотників у цій війні вже вивчають військові теоретики. Наша ж справа — збирати на дрони. Потреба в них не щезатиме.

Купівля морського дрона в рамках ініціативи United24

У листопаді 2022 року Президент України Володимир Зеленський розпочав збір коштів на флот морських дронів. Україна поставила за мету сформувати сто таких човнів. Один із них — «Еней». За 5 млн грн його купили компанії Netpeak Group (42n, Kiss My Apps, Tonti Laguna Mobile, Tonti Laguna Group) спільно з Genesis.

Підтримка фабрики з виробництва українських FPV-дронів

Благодійна організація Хвиля 91 разом з військовими запустила фабрику з виробництва українських FPV-дронів. За місяць планується виробляти 500 БпЛА, що посилить міць нашої армії.

Агенція Netpeak задонатила 2 млн грн на розробку українських дронів, що дозволило масштабувати виробництво.

Підтримка проєкту Braveproject

Braveproject — твіст на всесвітньо відомий Million Dollar Homepage Алекса Т’ю.

Мета проєкту — зібрати $1 млн на допомогу ЗСУ і гуманітарні потреби. Netpeak Group підтримали проєкт та задонатили 381 894 грн ($10 339) на дрони.

Інші проєкти щодо допомоги з мілітарного напряму

Netpeak Group виділили 400 000 грн на проєкт мобільного штабу десантно-штурмових військ. Кошти пішли на забезпечення необхідною електронікою та відеопанелями для відображення великих об’ємів контенту: потокових відео з БПЛА і персональних камер військових, карт та іншої інформації, необхідної для планування та керування військовими операціями в режимі онлайн у тактичному та оперативному тилу ворога. Загалом передали 110 зарядних станцій вартістю понад 2 млн грн, 40 з яких направили на потреби ДШВ, 33 — підрозділу «Кракен», а решту — нетпіківцям, які служать у лавах ЗСУ. Netpeak Group підтримали волонтерську групу Angry Corgi та їхній проєкт «Комп’ютерна техніка для Повітряних Сил». Передали 6 комп’ютерів Dell Inspiron 3576 вартістю в 54 000 грн ($1 462). Netpeak Group передали через Антона Птушкіна на передову (м. Сіверськ) бригаді Національної Гвардії України 4 400 одиниць провізії. Впродовж березня-серпня 2022 року Netpeak Group займалася забезпечнням двох рот: 21-ої окремої радіотехнічної роти та 2-ої піхотної роти 100-го піхотного батальйону 61-ої окремої бригади резерву. Їм, на постійній основі, надавалась допомога із тактичним спорядженням і амуніцією, автомобілями, технікою та іншим.

«Моє місто». Від урбаністичного краудфандингу до гуманітарки і пікапів

«Моє Місто» — громадська організація, створена на базі Netpeak Group. За 8 років існування платформа стала акселератором громадських проєктів №1 в Україні. Ідея була проста — підтримувати тих, хто мав ініціативи для покращення простору навколо себе. Це перетворилось у:

понад 25,5 млн грн, зібраних на платформі;

183 реалізованих громадських проєкти від 140 авторів;

понад 15 тисяч користувачів, які допомагають авторам змінити цей світ на краще.

Останні 1,5 року «Моє Місто» працює на армію і тил. Напрями різні, намагаються покривати актуальні потреби.

Підтримка військових і проєкт «Доповідай»

Вже в березні 2022 року команда «Моє Місто» зібрала 1,3 млн грн на проєкт «Допомога ЗСУ». На той момент гроші потрібні були для продовольства, техніки, амуніції. В перший місяць війни хлопці і дівчата Netpeak Group взяли на себе забезпечення трьох військових рот та трьох структур МВС в Одесі.

А згодом запустили окремий майданчик для зборів і допомоги військовим — «Доповідай».

Через цю платформу волонтери й активісти мають змогу прозоро і швидко збирати кошти на потреби ЗСУ та інших структурних підрозділів і легко звітувати перед благодійниками.

Ось лише частина проєктів, які вдалось реалізувати:

придбання засобів індивідуального захисту;

автомобіль швидкої для захисників, що боронять Харківщину;

тепловізори для прикордонників;

дрон для морських піхотинців;

маскувальні сітки для потреб ЗСУ;

старлінки для бійців ЗСУ;

бандеромобіль для 92-ої бригади.

Найважливіше, що ми робимо для перемоги — це підтримка наших співробітників, котрі зараз на війні. Зараз у нас 14 таких людей. На початку повномасштабки ми надавали їм великі об’єми допомоги. Ми чітко закривали запити, від власне автівок, їхнього ремонту, до старлінків, зарядних станцій тощо. Зараз більш ситуативно допомагаємо.

Надія Пікуль, Head of «Моє місто».

«Разом — більше»

Це ще один спільний проєкт Netpeak Group та «Моє Місто», у рамках якого відбирали певний благодійний фонд, і той отримував інформаційну підтримку та фінансову допомогу в 400 тисяч грн.

Мілітарні ініціативи:

Громадська організація «Землячки» витратила виділені 400 000 грн на закупівлю зимової форми для жінок-військових. Медичний батальйон «Госпітальєри» на виділені кошти закупив устаткування для парамедиків. Кошти, передані «Благодійному фонду Сергія Притули», пішли на національний збір «Ви розлютили українців» для закупівлі дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

Гуманітарні ініціативи:

Підтримка Фундації Промприладу, яка є частиною проєкту «Промприлад.Реновація», пішла на обладнання бомбосховища та пальне. За допомогою Благодійної Організації RescueNOW ми надали $10 000 на гуманітарну допомогу відважним мешканцям Харківської області. Благодійний фонд «Старенькі» на отримані кошти закупив 465 продуктових наборів для бабусь та дідусів Київщини.

Окрім цього, гуманітарні проєкти «Моє Місто» допомогли 7 шпиталям, пологовому будинку, жителям Одеської та Миколаївської областей, що потребували слухові апарати, та маленьким українцям із проблемами серця. Це не повний список. Команда «Моє Місто» долучалась і до ініціатив інших груп, щоб допомогти із логістикою. Доводилось як організовувати процеси доставки, так і сідати за руль і вести потрібне до військових.

Це завжди робили співробітники. Вперше поїхала рекрутерка Даша Орлова. Вона перевозила підсумки, аптечки, ноути, принтери. Це була поїздка, здається, у Снігурівку. Тоді ще Херсон був окупований. Я один раз їздив, ми передавали автівку. Тобто не лише грошима і не лише від імені компанії, а й конкретні люди допомагали своїми діями. Автівки нам купував Genrih (Геннадій Воробйов, СEO агентства Netpeak у Болгарії), перевозила із Болгарії в Україну наша колишня співробітниця Ірина Циркун. Потім тут ми їх ремонтували, а нетпіківці відвозили, куди потрібно.

Сергій Лукачко, CEO «Моє місто».

Підготовка для цивільних

Кожному українцю сьогодні доводиться жити в умовах війни навколо. Тому «Моє Місто» та Netpeak Group підтримали Центр готовності цивільних в Одесі, надали 60 тисяч грн для організації тренінгів з березня по травень 2023 року. Слухачів навчали військовій підготовці та базовим навичкам для цивільних в умовах війни та бойових дій.

За час існування ЦГЦ в Одесі наші тренінги відвідали понад 500 осіб.

Підтримка від Netpeak Bulgaria

Netpeak Bulgaria усією командою були поруч із першого дня. Приймали у своєму офісі і в своїх домівках, допомагали з евакуацією, а натомість відправляли в Україну старлінки, пікапи і багато іншого.

«Допомога дітям та найсміливішим в Україні». Разом з болгарськими партнерами KvantService.com, IBS Bulgaria, Stenik, SoftUni, eDesign, ReStore, Superhosting, Limacon, Grind Web Studio передали понад 400 одиниць офісної техніки і обладнали 90 комп’ютерних навчальних місць для 11 шкіл у містах та селах Одеської та Миколаївської областей. «Техніка для болгарських сіл в Україні». Також забезпечили офісною технікою дітей в Україні для навчального процесу та розвитку болгарської спадщини. «31 генератор з Болгарії для Одеси та Миколаєва за 18 днів». 25 генераторів були відправлені до Миколаївської ОВА для подальшого розподілення, один генератор передали Одеським ППО, ще три отримали жителі сіл Одеської області, два генератори — військові на передовій. «Електрогенератори для університетських Пунктів незламності». Одеський національний університет ім. Мечникова отримав три потужних електрогенератори, які значно полегшать роботу університетських «Пунктів незламності» і нададуть змогу забезпечити електроживлення в гуртожитках та корпусах вишу під час екстрених відключень електропостачання. «155 гарячих обідів та 245 продуктових наборів». Команда «Моє Місто» отримала та розподілила 813 002 грн від MarketStar Foundation для місячного забезпечення людей з прифронтових міст Харківської області гарячим харчуванням та продуктовими наборами. А також, провела закупівлю обладнання для важкохворих людей в прифронтових зонах, аби вони могли про себе попіклуватись. «Обладнання для 13 тяжкохворих людей». В рамках реалізації грантового проєкту від партнерів БФ MarketStar Bulgaria закупили обладнання 13 тяжкохворим. «Громади в теплі — вугілля для Одеського регіону». В рамках проєкту Барабойський психоневрологічний будинок-інтернат отримав 54 тонн вугілля, що надало змогу успішно завершити осінньо-зимовий період 2022-2023 років та своєчасно розпочати підготовку до наступної зими.

На жаль, Болгарія знаходиться під впливом російської пропаганди.

Netpeak Bulgaria веде активну роботу на інформаційному напрямку, протидіючи цьому впливу:

Також Netpeak Bulgaria разом з партнерами під час своєї гуманітарної експедиції «България за Украйна» провели зйомку документального фільму. Мета стрічки — показати громадянам Болгарії терористичні дії росії на території України. А ще розповісти про життя українців болгарського походження під час війни і допомогу Болгарії Україні.

«GladPet» та допомога тваринам

GladPet — ще одна соціальна ініціатива Netpeak Group, що існує багато років і спрямована на допомогу тваринам.

Від початку повномасштабного вторгнення команда встигла:

запустити проєкт безкоштовних ветеринарних консультацій, в рамках якого здійснили 3 275 таких консультацій та надали допомогу 2 965 тваринкам;

передали понад 133 тонни корму для притулків;

9 076 тваринок, про яких розповів GladPet, знайшли домівку;

на проєкти з гуманітарної допомоги GladPet зібрали 1 925 115 грн для притулків Харкова та Одеси. Кошти спрямували на корм, препарати для обробки від паразитів, наповнювачі для котів та собак;

скооперуватись зі швейцарським фондом Susy Animal Welfare Foundation для допомоги тваринам.

Цифровий напрям і підтримка економіки України

Ще на початку повномасштабного вторгнення фахівці з Ringostat через SMS-розсилки допомогли проінформувати 4 500 громадян про евакуаційні автобуси з Бучі, Гостомеля та Ірпеня. А потім були нові і нові проєкти. Як групі IT-компаній, нам важливо не лише підтримувати ЗСУ та цивільних громадян, а й економіку України та функціонування українського бізнесу. Наші професійні знання та вміння стали в нагоді.

Професійні консультації

Агенція Netpeak надавала професійні консультації українським спеціалістам за донат на ЗСУ від $100. А також в рамках проєкту «How are you» відібрала 14 компаній, які безкоштовно отримали одну з послуг з інтернет-просування на місяць.

Агенція digital-маркетингу Inweb допомогла понад 40 українським некомерційним організаціям отримати грант від Google на рекламу на суму майже $5 млн на рік. Серед них і благодійна організація Миколи Сєрги «Культурний десант». Також команда безкоштовно супроводжувала 41 НГО в Google Ads, допомагаючи освоювати отриманий грант на рекламу.

Платформа коллтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat надавала 3 000 грн на баланс сервісу усім новим українським клієнтам. А також безкоштовну IP-телефонію для медичних та волонтерських організацій, підрозділів ЗСУ, територіальної оборони та всіх, хто активно допомагає боротися з ворогом. Безкоштовною IP-телефонією вже скористались більше 20 волонтерів та фондів, серед яких ADRA Ukraine, Unchain, Ukraine Now.

Онлайн-навчання

За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, хмарна LMS AcademyOcean запустила соціальний проєкт Coaching for Ukraine — безкоштовні виступи та коучинг-сесії відомих експертів для підтримки українських HR та L&D під час війни. В першому сезоні проєкту виступило 23 експерти та взяли участь більше 3000 глядачів.

А онлайн-університет Choice31 разом з Мінцифрою запустили безкоштовний інтерактивний курс How to be Brave Like Ukraine. 16 уроків українською та англійською (на вибір) про те, як формувалась українська ідентичність: історія, культура, сучасність, діячі. Над кожним розділом працювали фахівці з історії, культури, теології, політології та бізнесу, а консультували Banda. За весь час до курсу вже приєдналися 50 000 людей.

Також Choice31 долучився до проєкту ІТ Generation, за яким українці можуть отримати грант на навчання в українських ІТ-школах. І безкоштовно навчав двом професіям — Project Manager та PPC-фахівець.

Цифрова безпека

#ReplaceRUwithUA — спільний проєкт Netpeak Group і Міністерства цифрової трансформації України, який закликає користувачів з України та усього світу відмовитись від програмного забезпечення російського походження і замінити його українськими альтернативами. Опендатабот у партнерстві з Netpeak раніше вже збирали список альтернатив ПЗ російського походження. Ми вирішили піти ще далі і не просто запропонувати альтернативи, а вибрати саме українські продукти як заміну російським, щоб користувачі могли підтримувати економіку України під час війни.

Tonti Laguna Group, венчурна студія, яка є частиною Netpeak Group, створила перший український сервіс для просування мобільних застосунків — Asolytics. Раніше на ринку переважали застосунки країни-агресора, які не мали гідного українського аналога. Тепер є Asolytics, який допоможе відмовитись від російських ASO-продуктів назавжди.

Через використання українцями російських фінансових сервісів, за перші сім місяців війни, країна-агресор заробила $45,92 тисяч та отримала доступ до особистих даних 15 тисяч українців. Фінтех-платформа для самозайнятих осіб і мікробізнесу SaldoApps (частина Netpeak Group) розробила застосунок для управління особистими фінансами — Saldo Finance, який здатен витіснити російські аналоги та зупинити у такий спосіб спонсорування війни українськими користувачами.

Інші проєкти, про які ми можемо говорити публічно, зібрані в цьому документі. А є ще й ті, про які розповімо лише після перемоги.

В будь-якому разі це не рейтинг, бо кожна ініціатива, ідея, донат важливі і наближають нас до перемоги.

Слава Україні!

Героям Слава!