Ольга Пачесна

Автор NJ з 2016
Інформація про себе
Розпочала свою кар'єру в агентстві 2010 року, пройшовши шлях від єдиного HR-менеджера до партнера агентства Netpeak та операційного директора FRACTAL.

Свіжі матеріали

Бізнес
9497 4
Як написати follow up, щоб від нього був результат?
Бізнес
Бізнес
3484 10
Як FRACTAL наближає перемогу України у війні
Бізнес
