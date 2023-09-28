Як написати follow up, щоб від нього був результат?

Як написати follow up, щоб від нього був результат?

Follow up (FU) — лист, який складають та розсилають за підсумками зустрічі всім учасникам. Його мета — зафіксувати результати та встановити зв’язок між співрозмовниками.

Вміння складати FU корисно всім: керівникам, які ініціюють збори колективу, менеджерам, які проводять переговори з клієнтами, кандидатам, які проходять інтерв’ю.

У цій статті — інструкція зі складання та оформлення FU, яку використовують у Netpeak Group.

Для яких зустрічей follow up є обов’язковим

За підсумками будь-якої ділової зустрічі корисно скласти короткий конспект. Це допоможе структурувати думки та зробити висновки. Такий FU добре написати для себе. Але є випадки, коли потрібно написати підсумковий лист для всіх учасників зустрічі.

У Netpeak Group визначили два типи таких зустрічей:

Коли обговорюємо умови, які слід зафіксувати: співробітництво, мотивацію, роботу, функціональні обов’язки, кар’єрне зростання, перегляд ставок тощо. Коли учасників понад два, і ми ухвалили рішення про подальші дії: виконати завдання, зателефонувати клієнтові, зустрітися зі співробітником, написати партнеру.

Якщо зустрічаються лише два співробітники, вони не пишуть FU — просто вносять завдання до планувальника (у нашому випадку, ПланФікс).

Хто пише FU?

FU за підсумками розмови не більш ніж з трьома учасниками пише ініціатор зустрічі.

Якщо учасників понад три, ініціатор призначає відповідального за ведення FU (це може бути він сам).

Коли пишуть FU?

Follow up обов’язково пишуть під час зустрічі, а не після неї.

На завершення відповідальний за FU читає його, щоб звіритися з учасниками, чи все правильно він зафіксував. Так можна:

записати всі домовленості, якщо відповідальний за FU щось упустив;

переконатися, що всі говорять «однією мовою».

Наприклад, домовились про виконання завдання. Ви зрозуміли, що останній термін виконання завдання — січень. А постановнику потрібен результат до початку нового календарного року, тобто у грудні. Ви читаєте follow up, де вказали терміни. Друга сторона побачила неточність у датах і швидко відреагувала. Результат — мінус один конфлікт та образа за зірваний дедлайн.

FU: що всередині?

FU — це резюме, а не конспект чи стенограма. Тут описано результат, а не процес обговорення. По суті, це перелік задач.



Виклад завдання — максимально чіткий, зрозумілий та вичерпний. Так, щоб співробітник, якого не було на зустрічі, зрозумів суть домовленостей: хто, що й у який термін має зробити. Опис допускається, якщо домовилися, як виконати завдання.

Не так: «Вася покаже Петі, як робити докс». А ось так: «Вирішили зробити докс із публікаціями, готовими до верстки у блозі. Його зробить Вася, а заповнювати докс на регулярній основі буде Петя».

Забираємо з тексту незнайомі слова (терміни, сленг). Використовуємо прості речення. Інформацію структуруємо та подаємо у вигляді списку. Кожен пункт FU повинен спонукати певного працівника до дії.



Дія — це одиниця діяльності, яка спрямована на досягнення усвідомленої мети.

Тобто пишемо не абстрактно: «Треба зробити докс», — а конкретно: «[Nickname] (у групі компаній Netpeak замість імен використовуються ніки співробітників) зробить докс».

Важливо: використовуємо дієслова доконаного виду (відповідає на питання: що зробити?). Не «Вася робить докс», а «Вася зробить докс».

Кожен пункт FU повинен мати одного відповідального за виконання. Якщо призначати двох і більше, результату не дочекаєтеся. Кожен думатиме, що зробить інший. Для виконання завдань вказуємо чіткі дедлайни.

Приклад FU

Питання: Інвентаризація ТМЦ: як контролювати, щоб використовували наявну техніку, а не закуповували ще нову.

FU:

Провести інвентаризацію всієї техніки: ноути, монітори, гарнітури, роутери, проєктори, камери, відеотехніка, колонки, системні блоки. Тобто все, окрім периферії: мишок, клавіатур. Відповідальний: Інт. Дедлайн — до 31.10.2023. У шаблоні чек-листа на звільнення додати завдання, що Адміністративний координатор має прийняти техніку у людини, яка звільняється (ноут потрібно приймати лише з блоком живлення) і внести дані в інвентаризаційний документ. Людина, що звільняється, має здати техніку Адміністративному координатору, а не залишити її на столі. З моменту приймання до передачі техніки сисадміну відповідальність за неї несе Адміністративний координатор. Відповідальний: Сойєр. Дедлайн — до 31.10.2023.

Як оформити email з FU, щоб він не загубився?

FU завжди розсилається на корпоративні електронні адреси всіх учасників зустрічі.



Це потрібно, щоб при необхідності ви не шукали FU у всіх месенджерах та блокнотах. А знали, що він може бути лише на пошті.

У полі «Кому» вказуйте всіх учасників мітингу та відповідальних за завдання. У «Копію» — тих, хто має бути в курсі (якщо такі є).

Тема листа оформляється за шаблоном:

Follow up [учасники зустрічі або домен проєкту] [дата зустрічі] / [коротка суть зустрічі] [за необхідності можна додати ключові слова, які допоможуть знайти лист]

Приклад: «Follow up Pachulya & Irbin 15.08.2023 / вимогливість у роботі».

Якщо зустрічі між співробітниками (не з клієнтами!) проходять регулярно, то FU потрібно писати в одному ланцюжку листів.

У цьому випадку тема листа буде такою: «Follow up [учасники зустрічі] / Регулярні зустрічі». Якщо регулярні зустрічі відбуваються з однієї теми, то шаблон такий: «Follow up [учасники зустрічі] / регулярні зустрічі / [ключові слова по зустрічі]».

Приклад: «Луноход, Слав та Він проводять регулярні зустрічі з двох тем: roadmap розробки / набір співробітників».

У цьому випадку теми FU будуть такі:

«Follow up Vin, Lunaxod, Slav / регулярні зустрічі / roadmap розробки / роадмеп»;

«Follow up Vin, Lunaxod, Slav / регулярні зустрічі / набір співробітників / рекрутинг, вакансії».

До листа з FU відповідальний за його написання прикріплює фото тез, якщо на зустрічі хтось записував їх на фліпчарті чи аркуші. Перед відправкою відповідальний за написання FU проставляє всім завдання ПланФікс, а посилання на них розміщує в листі.

Сам собою follow up не зобов’язує співробітника виконувати завдання. Для цього воно має бути вказано у ПланФікс.

Висновки

Follow up — резюме із підсумками зустрічі. Це робочий документ, який повинен:

бути зрозумілим усім, хто його прочитає, а не лише учасникам зустрічі;

містити лише рішення та завдання без абстрактних описів;

призначати не більше одного відповідального для кожного завдання;

встановлювати терміни виконання завдань.

Єдине місце, де може бути FU — це електронна скринька.

Тема листа з FU оформлюється за певним шаблоном, що полегшує його пошук.

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