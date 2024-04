Місія компанії та як її виконати — кейс Netpeak

У цьому пості хочемо поділитися досвідом створення, реалізації місії бізнесу та її роллю в роботі компанії з 1200 співробітниками. Так, сьогодні в Netpeak Group понад 1200 фахівців, із них 400 — в агенції Netpeak.

Що таке місія бізнесу

Місія компанії — це сенс її існування, крім заробляння грошей:

формує цінності та принципи бізнесу;

відбиває призначення компанії;

називає відмінності від інших учасників ринку;

визначає роль, яку компанія хоче грати у суспільстві.

Більшість бізнесів прописують місії просто тому, що так заведено. Формалізм. «Так роблять Google, Facebook, Apple, Tesla, японські технологічні гіганти, тому так треба зробити й мені», — думають багато підприємців, хоча й не всі. Далі сторінки сайту така місія не йде.

Насправді місія — наріжний камінь. Саймон Сінек, мотиваційний спікер, автор книг про досягнення цілей та лідерство на TedX сформулював гіпотезу золотих кіл із питаннями Why? How? What? Це є основою для успішної роботи бізнесу:

How? — бачення того, яким має бути проєкт, а також його образ у майбутньому. Відповідь на Why? — місія вашого проєкту, навіщо його виведено на ринок. Відповідь на запитання What? — цілі. Чіткі smart-цілі та кроки, які необхідно зробити, щоби бізнес досяг тієї місії та того why, яке ви поставили.

Приклади місій

Google: «Організувати всю наявну у світі інформацію, зробивши її доступною та зручною для використання в універсальному масштабі»;

Innocent drinks: «Залишити після себе те, що завдяки нашим зусиллям стало трохи ліпше».

А місія Netpeak?

Де місія Netpeak Group

У перші чотири роки життя агентства витрачати час на створення місії просто не було кому. Netpeak Group дійшла до формування місії поступово.

У 2006 ми розпочинали в Одесі та усвідомлювали, що живемо в країні з дуже низьким ВВП на душу населення та величезною кількістю проблем. Тому запитали себе: що саме ми можемо зробити?

Замість того, щоб скиглити, як усе погано, важко і як нема, кому подбати про нас чи близьких нам людей, ми вирішили працювати — працювати заради розвитку економіки всієї країни. Ми наголосили на тому, що наша місія — допомагати розвитку малого та середнього бізнесу, застосовуючи всі можливості інтернет-простору.

Ми щиро поставили собі головну мету — потрапити в рамках одного покоління із третього світу до першого, не змінюючи своєї географічної дислокації. Коротко позначаємо це як ІІІ > І.

В нашій місії зазначено, що кожен співробітник самостійно визначає, який рівень він зараз проходить. Але вже сьогодні вся система налаштована так, що компанія працює на верхньому рівні незалежно від бажань конкретного фахівця.

Як працює місія Netpeak

Netpeak Group складають чотири типи бізнесів:

Agency (агенція). Products (SaaS-продукти). Ventures (проєкти, що інвестуються). Social (соціальні проєкти).

Що робить агенція

Тут просто. Надає якісні послуги SEO, PPC, Retention-маркетингу, веб-аналітики, мобільного маркетингу, просування маркетплейсів — і в такий спосіб розвиває бізнес клієнта.

Фахівці агенції мотивовані зробити ці послуги найкращими на ринку. Краще бізнесу — більший ВВП.

Плюс ми отримуємо додаткові кошти на розвиток продуктів.

Що роблять SaaS-продукти

Це складніше, треба пояснити, навіщо і чому.

На нашу думку, розвиток економіки держави можливий лише через масовий розвиток глобальних бізнесів. Бізнесів, найбільш вигідних з погляду зв’язки витрати-результат. Ми дійшли висновку, що найкраще цим критеріям відповідають SaaS-продукти у B2B, і завдяки агенції почали розвивати саме їх.

У сфері B2B (бізнес для бізнесу) — тому що програмний продукт чогось вартий і він має приносити цінність кінцевому користувачеві. А найкраще цінність продукту розуміють саме бізнеси.

Уточнимо, чому саме SaaS.

SааS (Software as a service — Програмне забезпечення як послуга) — модель надання програмного забезпечення, в якій програма не встановлюється на комп’ютер користувача, а знаходиться на серверах творця програми. Користувач за фіксовану регулярну плату отримує доступ до нього онлайн.

Якщо ви зробили програму та продали її за умови одноразової оплати, заробили один раз суму грошей і все. В певний момент нові «клієнти» закінчаться, а для зростання бізнесу вам потрібно примудритися залучати все більше нових користувачів.

Щомісячна або будь-яка інша, але періодична система оплати SaaS-моделі є логічною і справедливою. Програмний продукт має постійно розвиватися і вдосконалюватися. Якоюсь мірою виходить, що велика кількість клієнтів софту скидаються невеликими грошима на те, щоб потрібний програмний продукт працював і розвивався. SaaS-проєкт може постійно зростати та генерувати з кожним місяцем усе більшу виручку.

У результаті:

Перебуваючи в Україні, навчаємось будувати успішні глобальні продукти. Ділимося знаннями — і сприяємо появі інших продуктів.



Так свого часу з’явились онлайн-університет сучасних знань та навичок Choice31 та Octopus Events — організатор IT-конференцій в Україні та за кордоном.

Додаємо в скарбничку подкаст «Це по роботі» на YouTube, AppPodcast і Spotify.



В результаті успіху одержуємо не лише знання, досвід, але й ресурси: команди та гроші.

Навіщо потрібні інвестиції

Знову просто:

Одержавши ресурси, активуємо механізм системного вирощування вже не лише людей, а цілих бізнесів. Шукаємо технології та додаємо компетенції щодо побудови глобального бізнесу.

Навіщо потрібні соціальні проєкти

Ми впевнені, що паралельно з розвитком бізнесів потрібно змінювати й середовище, у якому ці проєкти живуть — якщо дуже бідним людям дати багато грошей, не підготувавши їх як слід, буде біда.

Змінити менталітет мешканців Одеси — а офіси Netpeak розташовані в сімох містах чотирьох країн, але 60% команди працюють саме тут, — покликана платформа з реалізації соціальних проєктів «Моє місто». Після успішної перевірки гіпотези в Одесі ми згодом запустили проєкт і в інших містах.

Для чого це треба? Люди звикли до навколишнього простору, і навіть якщо хочуть змін на краще, не бажають самі в цьому брати участь, сподіваються на когось іншого. «Моє місто» допомагає об’єднатися всім небайдужим для системних змін довкілля.

Нині на першому плані наша спільна, найголовніша мета — наближати перемогу України та допомагати нашим захисникам та захисницям. Соціальні проєкти — наш внесок у спільну мету.

Читайте також, якими проєктами та зборами Neatpeak Group підтримує українців під час повномасштабного вторгнення.

«Моє місто» — платформа для соціальних змін

6 серпня 2015 року Netpeak Group заснував «Моє місто». Це українська краудфандингова платформа, яка допомагає громадським організаціям, благодійним фондам, волонтерам та активним громадам збирати кошти для соціальних та громадських проєктів. А також надає авторам матеріали про основи фандрейзингу та краудфандингу.

Місія платформи: допомагати людям реалізовувати свої соціальні та громадські проєкти, аби покращити життя в українських містах уже найближчим часом.

Схема роботи «Моє місто» максимально проста:

Свідомі українці генерують ідеї, які покращать життя у наших містах. Інші громадяни фінансують ці проєкти, допомагають ресурсами чи розповсюджують інформацію про них. Потім зібрані кошти реалізуються важливі соціальні ініціативи.

Подати чи підтримати проєкт може кожен охочий. Команда платформи допомагає на всіх етапах та підтримує як авторів, так і благодійників.

Якщо проводити паралелі з бізнесом, «Моє місто» — це маркетплейс соціальних проєктів з одного боку та активістів — з іншого. У результаті платформа стала потужною екосистемою, незалежною від влади, яка водночас розвиває українські міста, акумулюючи енергію активних містян.

«Моє місто» — цілком неприбутковий та неполітичний проєкт. Ідеї платформи збирають кошти через краудфандинг: кожен може зробити свій внесок на сайті. Наприклад, проєкт «Подаруй світло» зі створення пункту обігріву в Херсоні зібрав понад 126 000 грн за два місяці.

Чим займається «Моє місто»

Цілі платформи:

Збільшити кількість результативних соціально-громадських проєктів, які принесуть якісні зміни. Створити всеукраїнську спільноту активних та свідомих людей, які прагнуть змінити наше суспільство на краще та робити активні дії для цього.

Краудфандингова модель платформи та прозора схема збору коштів вже довели свою життєздатність.

За перший рік роботи команда «Моє місто» спільно з волонтерами реалізували чи допомогли реалізувати такі проєкти в Одесі:

Картки для культурного паркування автомобіля. Установка боксів з екопакетами для збирання собак. Відновлення полотен світової значущості Одеси. Макети пам’яток для людей із порушеннями зору. Теплі будиночки для бездомних тварин. Попереджувальні знаки «не смітити» на пляжах. Художнє оформлення вуличних розподільних шаф (див. фото нижче).

Втілення однієї ідеї — розподільні шафи зв’язку в центрі Одеси стали набагато красивішими.

Сьогодні «Моє місто» — всеукраїнський проєкт. За дев’ять років нашої роботи:

24,2 млн грн зібрали благодійники платформи;

137 авторів проєктів покращують свої міста;

187 громадських проєктів успішно реалізовано та працюють;

15 667 користувачів їм у цьому допомагають.

Багато проєктів прямо зараз перебувають у статусі збору коштів або втілення.

Що таке «Місто змін»

«Місто змін» — акселератор із краудфандингу від команди «Моє місто», складається з навчальної та практичної частин. Разом з експертами учасники працюють над своїми соціальними проєктами, від опису до збору коштів, та реалізують суспільно корисні ініціативи.

За допомогою акселератора команди запускають краудфандингову кампанію, щоб використати отримані знання на практиці та зібрати кошти на реалізацію свого проєкту.

Ми створювали та реалізовували «Місто змін» з думкою про те, що маємо бути максимально корисними в тому, що краще вміємо робити, — допомога іншим. Програма стала маленьким місцем сили для учасників, тому що навчання заради навчання це не наша історія. У «Місто змін» кожен здобуває знання, практичні навички з краудфандингу на прикладі власної кампанії та теплу професійну підтримку.

Наталія Попова, керівниця акселератора.

Платформа для мілітарних зборів «Доповідай»

Щоб наблизити перемогу України та допомогти ЗСУ знищити ворога, проєкт «Моє місто» створив окремий мілітарний напрям краудфандингових зборів «Доповідай».

«Доповідай» — це некомерційна громадська організація, яка має на меті допомагати волонтерам прозоро збирати гроші на потреби армії коштом колективного фінансування проєктів (краудфандингу).

Починаючи з 2022 року за допомогою платформи проєкту «Доповідай»:

7,6 млн грн зібрали благодійники;

24 волонтери відкрили збори на потреби військових;

29 зборів успішно реалізовано.

Щоби запустити проєкт зі збору коштів, він має відповідати декільком простим вимогам:

Неприбутковість, основна мета — допомога захисникам у забезпеченні необхідним. Автор може аргументувати кінцеву мету проєкту, є запит від військової частини. Автор має зареєстровану юридичну особу.

«Доповідай» також має напрям #Клич_тилу — тиловий збір на потреби ЗСУ, коли кожен бажаючий може відкрити власну банку на посильну суму та закрити фінансову мету великого збору.

Понад 150 українців провели та закрили тилові збори на загальну суму понад 2 млн грн.

Висновок

Кейс Netpeak Group — це історія, як дійсно підкорити місії всю діяльність компанії.

Місія Netpeak має кілька рівнів. Ідеї перераховані від простих до складних:

робимо бізнес наших клієнтів більш прибутковим;

розвиваємо малий та середній бізнес;

надихаємо людей довкола;

змінюємо менталітет;

III → I.

Уся наша діяльність спрямована на те, щоби перейти «з третього світу до першого» економічно та ментально.

Netpeak Group втілює свою місію у чотирьох бізнесах:

агенція (Agency);

SaaS-продукти (Products);

проєкти, що інвестуються (Ventures);

соціальні проєкти (Social).

Наші соціальні проєкти реалізують соціальні зміни та наближають перемогу України. Приєднуйтесь як автор, партнер чи інвестор: