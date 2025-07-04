Просування криптогаманця в Google Ads: як отримати сертифікацію у 12 країнах і залучити 300 000 користувачів

Просування криптогаманця в Google Ads: як отримати сертифікацію у 12 країнах і залучити 300 000 користувачів

Проєкт: IronWallet. Період: 18.09.2024–31.01.2025. Регіон: весь світ. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

IronWallet — холодний криптовалютний гаманець, що підтримує понад 10 000 цифрових активів. Додаток забезпечує офлайн-зберігання криптовалюти, гарантуючи максимальний рівень безпеки.

Цілі співпраці

Компанія зіткнулася з блокуванням рекламного кабінету Google Ads, що поставило під загрозу ключовий канал залучення користувачів. Потрібно було терміново знайти рішення для відновлення рекламної активності. Як сертифіковані партнери Google Ads, ми залучили підтримку окремо виділених менеджерів, щоби прискорити процес.

Наші цілі:

пройти сертифікацію з Google Ads для просування застосунку в усіх можливих регіонах;

максимально швидко залучити нових користувачів.

Для цього ми розробили план дій, що складався з трьох етапів.

Крок 1. Аналіз причин блокування

Першим етапом стало виявлення причин санкцій, накладених на рекламний кабінет. Ми провели детальний аудит акаунту й рекламних активностей, щоби зрозуміти, які саме порушення спричинили обмеження з боку Google Ads.

Паралельно розробили поетапний план дій:

якщо розблокування було неможливим, ми переходили до створення нового рекламного акаунту ;

; для відновлення показів проходили сертифікацію Google Ads окремо для кожної країни , що дало нам змогу швидко відновити рекламні кампанії та мінімізувати простої в залученні користувачів.

Крок 2. Сертифікація реклами

Ми детально вивчили політики Google щодо просування криптовалютних гаманців і фінансових сервісів — зокрема обмеження, що стосуються різних країн і вимог до рекламодавців.

Далі визначили перелік сертифікатів і ліцензій, обов’язкових для запуску реклами в кожному пріоритетному регіоні.

На основі цього підготували пакет документів і подали заявки на проходження сертифікації. Кожну заявку ми адаптовували під специфіку регіону, щоби збільшити ймовірність схвалення.

Крок 3. Запуск рекламних кампаній

Після отримання всіх необхідних сертифікатів ми перейшли до старту реклами. Створили креативи відповідно до вимог Google Ads — кожне оголошення проходило внутрішню перевірку на відповідність політикам платформи.

Приклади рекламних оголошень.







Одразу після запуску почали A/B-тестування: перевіряли різні формати, повідомлення, аудиторії. Найефективніші оголошення масштабували — менш ефективні оновлювали або знімали.

Просування охопило 12 країн. Завдяки регулярному аналізу показників і оперативним змінам у кампаніях вдалося досягти стабільного зростання ефективності.

Дізнайтеся, як нова графіка й A/B-тести в App Store і Google Play принесли Shkaf у 4 рази більше органічних завантажень .

Результати роботи

За п’ять місяців активного просування ми досягли стабільного росту основних метрик і значно підвищили ефективність рекламних кампаній:

інсталяції — понад 300 000 ;

— понад ; зниження вартості завантаження — на 266% від стартового показника;

— від стартового показника; активні кампанії — отримали сертифікати і запустили рекламу в 12 країнах.

Графік інсталяцій застосунку за період з вересня 2024 по січень 2025

Високі результати стали можливими завдяки гнучкій стратегії просування, злагодженій роботі з партнером і постійному аналізу ефективності рекламних кампаній.

Відгуки про співпрацю

Олександр Васильєв, User Acquisition Team Lead в RadASO

Швидка комунікація з боку партнера дала нам змогу без затримок надати всі необхідні документи, що значно прискорило процес сертифікації. Завдяки злагодженій роботі ми оперативно запустили рекламу.