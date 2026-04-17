Що таке FRACTAL? Розгорнута відповідь

FRACTAL — це IT-екосистема для зростання бізнесу клієнтів та розвитку талантів, що об’єднує 30 компаній, 3 некомерційні організації та понад 1600 фахівців по всьому світу. Входячи в топ-20 найбільших IT-компаній України за версією DOU, FRACTAL пройшов шлях від одного агентства до розгалуженої структури, яка сьогодні формує стандарти ринку.

Я склала детальну карту продуктів і сервісів компанії. Незважаючи на те, що їх так багато, всі вони об’єднані спільною місією, створювалися і розвивалися, щоб її реалізувати.

Місія FRACTAL

Щоб зрозуміти, як виникла така масштабна структура, потрібно зазирнути у фундамент усієї екосистеми. Почну з витоків — компанії Netpeak, яка стала колискою для більшості інновацій групи.

Netpeak

RadASO

Base Agency

Prosto Export

Advio

GoAd

Netpeak — маркетинговий партнер для реалізації найамбітніших бізнес-цілей по всьому світу. Філософія агентства втілена у слогані «Можна більше»: це прагнення виходити за межі очікуваного та віра в те, що системний підхід дозволяє будь-якому бізнесу досягти максимуму.

Історія та символіка

Засноване в 2006 році в Одесі Артемом Бородатюком, агентство пройшло шлях від вузькопрофільної SEO-студії до стратегічного партнера. Назва Net Peak («вершина мережі») спочатку символізувала виведення сайтів у топ пошукової видачі, але з часом трансформувалася в більш глибоку концепцію.

У 2026 році компанія перейшла до моделі Marketing Partner — стратегічного маркетингового партнера, яка передбачає ширшу інтеграцію в бізнес-процеси клієнтів.

Головний принцип Netpeak залишається незмінним протягом двох десятиліть: об’єктом просування є не сайт, а безпосередньо бізнес клієнта.

Еволюція логотипу

Від комп’ютерного символу циркумфлекса (^) і стійкої піраміди компанія прийшла до сучасного символу — Netpeak Star. Ця зірка відображає helicopter view — здатність бачити бізнес-процеси комплексно і масштабно, а не тільки на рівні окремих технічних завдань.





Netpeak сьогодні — це:

експертиза 600+ фахівців, об’єднаних спільними цінностями та драйвом;

глобальна присутність — активний гравець на ринках Європи, США, Близького Сходу, Центральної Азії, Австралії та Африки з офісами в Україні, Болгарії, Казахстані та США;

довіра лідерів — компанія працює з середнім бізнесом та ключовими гравцями ніш, серед яких OLX, Puma, COMFY, ПУМБ, Київстар, АТБ, Uklon, Intertop, NovaPay, Аврора, WOG та багато інших.

Структура компаній Netpeak

До складу Netpeak також входять спеціалізовані бізнеси, кожне з яких фокусується на експертизі в конкретних нішах.

У 2020 році Netpeak викупив частину акцій агентства мобільного маркетингу. RadASO — спеціалізоване агентство у сфері App Store Optimization (ASO). Команда фокусується виключно на мобільному маркетингу, допомагаючи застосункам займати топові позиції в App Store та Google Play по всьому світу.

Компанія спеціалізується на ASO, User Acquisition та локалізації сторінок у магазинах застосунків. У портфоліо RadASO понад 300 проєктів, серед яких: OLX, Uklon, monobank, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner, Preply, Comfy.

Експертиза агентства дозволяє будувати прогнози результатів, а в роботі використовується власний інструмент для автоматизації Apple Ads.

BASE by Netpeak — B2B-маркетингова агенція повного циклу, яка була заснована в квітні 2025 року Андрієм Чумаченко.

Ідея BASE — робити якісний та ефективний 360°-маркетинг під ключ для українських B2B-компаній.

На відміну від традиційних агенцій, у BASE кожному клієнту призначають персонального senior-маркетолога, який інтегрується у бізнес-процеси компанії та відповідає за реалізацію всіх маркетингових активностей.

Головною перевагою BASE стала авторська методологія Андрія Чумаченка DAR (Discovery-Action-Reflexivity), розроблена на основі його багаторічного досвіду роботи з провідними B2B-компаніями України:

Discovery — глибинний аналіз бізнесу клієнта та розробка маркетингової стратегії за принципом Strategy Before Tactics;

— глибинний аналіз бізнесу клієнта та розробка маркетингової стратегії за принципом Strategy Before Tactics; Action — імплементація стратегії з чіткою орієнтацією на вимірюванні KPI;

— імплементація стратегії з чіткою орієнтацією на вимірюванні KPI; Reflexivity — регулярне коригування тактик на основі аналітики для максимізації результатів.

Cеред клієнтів BASE компанії з таких індустрій, як логістика, освіта, ритейл, виробництво, авто, онлайн-сервіси, фінтех, агро, послуги, диджитал.

BASE Все для просування: від аналізу ринку, створення стратегії до запуску реклами в Google та соцмережах, SEO та PR і закриває всі питання маркетингу.

Платформа, що допомагає українським підприємцям системно виходити на міжнародні ринки. Вона була заснована в червні 2025 року як логічне продовження чотирирічної роботи департаменту Marketplace Growth у складі Netpeak.

Передумови та контекст

Після 2022 року попит українського бізнесу на вихід на зовнішні ринки різко зріс. У відповідь на цей запит у Netpeak з’явився окремий департамент — Marketplace Growth, що допомагає підприємцям запускати та масштабувати продажі на міжнародних маркетплейсах (Amazon, Etsy, eBay та інших). За чотири роки роботи департамент супроводжував понад 200 компаній, серед яких Biosphere, Biol, Xado, Dnipro-M та Ajax.

Однак практика показала: бізнесу потрібна не точкова допомога, а повноцінний супровід на кожному етапі — від перевірки ідеї та аудиту готовності до сертифікації, логістики, юридичного оформлення та отримання міжнародної грантової підтримки. Так виникла концепція Prosto Export — платформи-екосистеми з єдиною точкою входу та перевіреною партнерською мережею.

Як працює платформа

Все починається з консультації CEO та засновника Prosto Export Олександра Власенка, після чого для кожного клієнта формується індивідуальна дорожня карта. Залежно від запиту залучаються профільні партнери: маркетинг, логістика, сертифікація, юридичний супровід, GR та аналітика.

Звернутися до платформи може будь-який бізнес, немає жорстких вимог до обсягу виробництва або обороту. Набагато важливішим є потенціал продукту на міжнародному ринку та готовність компанії до змін: адаптації сертифікації, логістики та маркетингу під світові стандарти.

Платформа пропонує гнучкі формати співпраці. Клієнт може вибрати окремі послуги — аудит, консультацію або маркетингову підтримку — або замовити повний супровід від запуску до масштабування. Основний фокус — ринки ЄС та США.

Окремий напрямок — допомога в отриманні грантів та участі в міжнародних програмах (GIZ/develoPPP, ПРООН та інших), в рамках яких підприємці можуть отримувати навчання, консультації та супровід безкоштовно або з частковим фінансуванням від донорів.

Партнерська мережа

Prosto Export не замінює ринкових гравців — вона їх об’єднує. До перевіреної мережі платформи входять Netpeak, Inweb, Укрпошта, Nazovni, 4b, Western Bid, DSV, Ціль, Mon Archi, Lion Trade Master, Impacta Law (Integrites), Smart Export, Mira та Levanta — агентства, сервісні компанії та галузеві експерти, кожен з яких відповідає за свою ланку експортного процесу.

Self-service платформа для стартапів та бізнесу, яка надає повний доступ до функціоналу Telegram Ads, усуваючи обмеження TON-акаунтів та посередницьку бюрократію. Надає миттєвий доступ до просування сайтів, гнучкий таргетинг (включно з аудиторіями за номерами телефонів) та повний контроль над кампаніями при мінімальному стартовому депозиті від €500.

Комфортний, глобальний та експертний сейлз-хаус цифрових сервісів.

GoAd надає доступ до Telegram Ads, TikTok, Meta, Apple Ads, LinkedIn Ads та інших платформ з якісним сервісом, підтримкою та консолідованим білінгом.

Однак успіх у бізнесі для FRACTAL ніколи не був кінцевою метою. Філософія «з третього світу в перший» вимагає системних змін у суспільстві, тому логічним продовженням комерційної діяльності стало створення соціального кластера — 31 Group.

Група CSR-компаній 31 Group

31 Group — це група соціальних проєктів, діяльність яких спрямована на допомогу громадянському суспільству та розвиток культури корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Місія — об’єднувати міжнародних донорів, український бізнес та активних громадян навколо прагнення змінювати суспільну свідомість через конкретні кроки та системні зміни.

Ключові проекти у складі 31 Group:

«Моє Місто» (з 2015 року) — краудфандингова платформа для реалізації міських ініціатив та соціальних стартапів, допомагає громадським організаціям, благодійним фондам, волонтерам та активним спільнотам збирати кошти для соціальних та громадських проєктів;

GladPet (з 2016 року) — некомерційний онлайн-ресурс, спрямований на системне та гуманне вирішення проблеми безпритульних тварин через влаштування в сім’ї та просвітницьку діяльність;

«Море Людей» — проєкт, створений для висвітлення важливих подій Одеси, України та світу через призму людських історій, емоцій та викликів.

Поки одні компанії групи завойовують ринки, а інші змінюють суспільство, хтось повинен забезпечувати їх надійний тил. Цю роль взяв на себе Core — консалтинговий хаб, який перетворив внутрішні операційні процеси на професійний сервіс.

Група компаній Core

Core Group — група компаній та операційна система нового покоління для стартапів, середнього та великого бізнесу, що виросла з внутрішнього бек-офісу групи FRACTAL. Вона вирішує питання рекрутингу, HR, юридичного та фінансового супроводу для компаній екосистеми, а також працює із зовнішніми замовниками.

Це 11 департаментів і 4 компанії, що мають досвід роботи з понад 20 компаніями FRACTAL та понад 35 компаніями-партнерами.

Core HR надає інтуїтивну HRM-систему на базі ШІ, яка допомагає компаніям автоматизувати та спростити процеси управління персоналом. Платформа дозволяє ефективно вибудовувати та контролювати різні аспекти трудових відносин із співробітниками.

talanovyti — рекрутингове агентство, фахівці якого допомагають з пошуком та проведенням співбесід для кандидатів на надскладні посади в маркетингу, розробці, продажах, управлінні проектами, а також топ-менеджменту: CEO, COO, CMO та інших керівників.

Івент-агентство повного циклу, що створює імерсивні події та експо-стенди з фокусом на бізнес-результат.

Команда працює на стику креативу, маркетингу та продакшну. Головна особливість Netpeak Events — проектування повного шляху взаємодії гостя з брендом: від першого анонсу до фінального фідбеку.

Основні напрямки:

внутрішні події — стратегічні сесії, тімбілдинги та масштабні корпоративні заходи;

зовнішні івенти — конференції, форуми, PR-кампанії та запуски продуктів (лончі);

експо-рішення — розробка креативних стендів та бренд-активацій на.

Кожен проєкт починається з аналізу цілей: що саме має змінитися у сприйнятті аудиторії після івенту. Агентство виступає як стратегічний партнер, пропонуючи рішення, які запам’ятовуються, посилюють лояльність клієнтів та формують репутацію компанії.

Українська фінансово-консалтингова компанія, що надає послуги віддаленого фінансового директора (CFO) для підприємців по всьому світу.

У листопаді 2025 року група FRACTAL придбала мажоритарну частку в fint8. Ця угода стала стратегічним кроком для посилення фінансової вертикалі. Як зазначив Артем Бородатюк, «партнери, налагоджені процеси та сильна команда коштують дорого», і придбання готового лідера ринку дозволило групі миттєво масштабувати експертизу в управлінні фінансами.

Команда працює у форматі аутсорс-CFO та охоплює три ключові напрямки: діагностика та консалтинг, планування та аналіз, а також трансформація фінансового департаменту.

За останні 6 років реалізували понад 100 фінансових проєктів для малого та середнього бізнесу (понад 65 клієнтів зі сфер виробництва, ІТ, рітейлу, дистрибуції, консалтингу, логістики, медицини та суміжних галузей).

Це сучасний автономний коворкінг та івент-простір, орієнтований на розвиток бізнес-команд та професійних спільнот. Хаб розрахований на команди від 4 осіб.

Інфраструктура для команд: Open Space та окремі офісні зони, переговорні кімнати та 10 спеціалізованих Zoom-кімнат для дзвінків.

Енергонезалежність та безпека: простір обладнано потужним генератором, має три незалежних інтернет-провайдерів та власне укриття в паркінгу.

Event Space: багатофункціональна зона для проведення лекцій, стратегічних сесій та вечірок місткістю до 100 осіб.

Група компаній Tonti Laguna Group

Tonti Laguna Group — гібридна венчурна студія, яка запускає та інвестує в компанії у креативних індустріях, цифровій сфері та реальному секторі економіки. Об’єднує 7 бізнесів та понад 100 співробітників по всьому світу.

TLG на ринку понад 10 років: спочатку з невеликою кількістю напрямків, а в 2023 році — вже у форматі групи компаній та гібридної венчурної студії.

Tonti Laguna Prime створює та розвиває власні контент-сайти та B2C цифрові продукти у сферах health & fitness, education та lifestyle. У її портфелі близько 200 ресурсів у технологічній ніші, щомісячна аудиторія яких сягає 10 мільйонів унікальних користувачів.

Продуктовий департамент Tonti Laguna Prime, який створює, тестує та масштабує цифрові продукти в різних нішах: health & fitness, education, lifestyle.

Команда TLP Labs забезпечує повний цикл розробки — від досліджень і концепту до виходу на міжнародні ринки.

Компанія створює та розвиває контентні продукти для аудиторій у різних країнах, а також досліджує та тестує нові ніші.

Щомісячна аудиторія проєктів уже сягнула 1 мільйона відвідувачів, основну частину яких становлять користувачі зі США та Канади.

Це онлайн-університет сучасних професій у сфері маркетингу, бізнесу та нетехнічних IT-спеціальностей.

Проєкт пройшов стрімкий шлях розвитку: від вивчення ринку у квітні 2021 року до статусу одного з лідерів українського EdTech.

У січні 2026 року відбулася знакова подія для українського ринку освіти — Choice31 придбав онлайн-школу IAMPM. Це стратегічне об’єднання дозволило консолідувати експертизу обох платформ: якщо Choice31 фокусувався на зміні професії (перекваліфікації) та маркетингу, то IAMPM привнесла глибоку експертизу у навчанні нетехнічним IT-спеціальностям (Project, Product та Sales Management).

Сьогодні об’єднаний онлайн-університет — це:

можливість не тільки освоїти нову професію, але й підвищити кваліфікацію в маркетингу, бізнесі та управлінні;

лекторами виступають лише справжні фахівці з ринку, які діляться досвідом, а не теорією з підручників;

курси відкриваються тільки за тими напрямками, на які є реальний попит у роботодавців;

інформація подається максимально детально, щоб студент отримав готовий інструментарій для роботи в IT-секторі.

Це аналітична платформа для мобільного маркетингу. Дозволяє приймати більш ефективні маркетингові рішення для додатків в App Store і Google Play, аналізувати нішу, конкурентів, пошукові запити, оптимізувати публікацію свого додатка для збільшення кількості завантажень.

Asolytics — це ASO-сервіс, який аналізує дані мільйонів додатків, збирає семантичне ядро, моніторить позиції пошукових запитів. Все це допомагає зробити додаток більш помітним.

Продакшн-студія повного циклу, що забезпечує весь шлях відеоконтенту: від розробки концепції до фінальної публікації.

У грудні 2025 року група FRACTAL придбала частку в компанії, що стало важливим кроком у стратегії розвитку медіа-напрямку. За словами Артема Бородатюка, інвестиція в LOCATION — це ставка на ринок, який у найближчі роки може зрости в 10–15 разів.

Студія зосереджена на трьох ключових напрямках:

LOCATION STUDIO — сучасний студійний простір для зйомок будь-якого рівня складності;

LOCATION PRODUCTION — відеозйомка, монтаж, створення графіки та організація складних онлайн-трансляцій;

LOCATION - YOUTUBE STUDIO — розробка концепцій для YouTube «під ключ»: написання сценаріїв, підготовка до зйомок, монтаж та ведення каналів.

У портфоліо команди — документальні роботи з блогерами-мільйонниками. Так, LOCATION забезпечувала повний супровід — від підготовки до зйомок до монтажу — таких проєктів, як «RAMINA в Афганістані» та «Дмитро Варварук у прифронтовому Часовому Ярі».

Компанія, що створює унікальний корпоративний мерч, який хочеться носити.

Усередині продуктового напрямку з часом викристалізувалася окрема вертикаль, сфокусована на найдинамічнішому ринку сучасності — мобільних технологіях та штучному інтелекті. Так з’явилася група компаній KissMyApps.

Група компаній KissMyApps

Компанія-платформа повного циклу для мобільних додатків та SaaS-продуктів у сегменті B2C, яка допомагає створювати нові рішення та пройти шлях від ідеї до глобального запуску та масштабування.

Проєкт було запущено в липні 2022 року. Продуктовий портфель включає понад 30 продуктів у категоріях Utilities, Health & Fitness та Lifestyle. Багато з них (наприклад, AI Remodel, Printer App, Botan, Calorie Counter) посідають лідируючі позиції в App Store у своїх нішах.

Сумарна аудиторія продуктів компанії перевищує 100 мільйонів користувачів із 190 країн світу, а кількість завантажень переступила позначку в 50 мільйонів. Об’єднує сім продуктових вертикалей, протестований product engine з аналітичних, платіжних та маркетингових рішень, а також напрямок кофаундингу для запуску майбутніх бізнесів.

Компанія розробила внутрішні інструменти для аналітики, обробки платежів та маркетингу, що дозволяє скоротити час виведення нових продуктів на ринок на 30%.

Kiss My Apps працює як венчурний будівельник (venture builder), пропонуючи досвідченим фахівцям можливість запускати стартапи на базі ресурсів студії, отримуючи частку в бізнесі при досягненні ключових показників.

Група компаній FRACTAL New

Це агентство, яке керує парасольковим брендом FRACTAL. Працює з бізнесом клієнтів на рівні пошуку стратегічних рішень та укладення довгострокових партнерств.

Важливим етапом розширення групи у 2025 році стало придбання WhyNot? Enot. Ця угода стала однією з найбільш обговорюваних на рекламному ринку України: FRACTAL викупив 100% акцій агентства, яке до цього протягом чотирьох років було сильним конкурентом у ніші інфлюенс-маркетингу.

WhyNot? Enot — агентство інфлюенс-маркетингу та креативного контенту. Основна спеціалізація компанії — реалізація рекламних кампаній за участю лідерів думок та блогерів. WhyNot? Enot забезпечує повний цикл роботи: від розробки креативної стратегії та підбору відповідних інфлюенсерів до створення відеопродакшну та аналізу ефективності запусків.

Окрім груп, в екосистемі FRACTAL є масштабні самостійні компанії, які виросли з альтернативних ідей і з часом стали глобальними гравцями.

Агентство digital-маркетингу, яке виводить бізнес клієнтів на новий рівень. Офіційний партнер Google та бізнес-партнер Meta, входить до списку Forbes NEXT 250, а також визнано найкращим агентством digital-маркетингу 2024 року за версією IT-рейтингу України.

Inweb — експерти в таких напрямках:

пошукове просування сайтів (SEO) та контекстна реклама;

веб-аналітика та SMM;

таргетинг у соціальних мережах;

просування мобільних додатків;

контент-маркетинг.

Компанія допомагає бізнесу швидше залучати клієнтів з Google та AI Overviews, автоматизуючи рутинні SEO-завдання. Платформа аналізує конкурентів, зворотні посилання, пошуковий попит та видимість у результатах ШІ. Також дозволяє проводити аудит сайту, відстежувати позиції, генерувати звіти та використовувати AI-інструменти для маркетингу.

Усі отримані дані збираються у зрозумілі та наочні звіти.

Serpstat довіряють понад 800 000 користувачів по всьому світу: від малого бізнесу та фрілансерів до великих корпорацій та агентств. Серед клієнтів платформи — такі гіганти, як Uber, Shopify, Deloitte, Philips, Samsung, iProspect, Rozetka, RIA, Kyivstar, Samsung, TripMyDream, Prom.

Спочатку Serpstat був внутрішньою розробкою агентства Netpeak для проектів клієнтів. Але виріс до рівня затребуваного і самостійного інструменту, а згодом — бізнесу.

AI-платформа колтрекінгу, телефонії та аналітики дзвінків. На авторитетному ресурсі відгуків G2 входить до десятки кращих у світі.

Компанія вирішує завдання оптимізації маркетингу за допомогою колтрекінгу, наскрізної аналітики та віджета callback. Загалом, сім продуктів Ringostat охоплюють три основні напрямки — аналітику, комунікацію та продажі.

Кожен з них можна використовувати окремо, але разом вони дають максимальний результат.

Існує внутрішній жарт, що компанія з’явилася випадково. Ну, як випадково. В інтерв’ю CEO Ringostat Олександр Максименюк розповів, як під час роботи в агентстві команда зіткнулася з тим, що клієнти не могли отримати повну інформацію про конверсії завдяки їхній рекламі, оскільки традиційні інструменти не пов’язували дзвінки з конкретними переходами на сайт.

Тому ми вирішили написати невеликий скрипт на основі cookies з Google Analytics, який дозволяв частково вирішити цю проблему. Оскільки з такою проблемою стикалася не тільки наша компанія, а й усі, хто займався вебаналітикою, ми вирішили, що це хороша ніша для окремого проєкту.

Скрипт спрацював, він допоміг клієнтам агентства і зацікавив конкурентів. Його почали доопрацьовувати, продавати вже сформований продукт. Зі зростанням кількості клієнтів збільшувалася кількість доопрацювань функціоналу — під запити та вимоги бізнесу.

Портфель клієнтів Ringostat налічує понад 2000 компаній, серед яких Peugeot, Mercedes-Benz, Jooble та OLX. Партнерами сервісу є 200 провідних digital-агентств, які щодня використовують інструменти Ringostat у своїй роботі. Входить до списку Forbes Next250 перспективних малих і середніх компаній, які, на думку експертів і редакції журналу, визначатимуть успіх економіки України в найближчому майбутньому.

Команда розробляє інструменти для фахівців у сфері пошукового маркетингу. До лінійки продуктів входять:

Netpeak Spider — настільний інструмент для регулярного SEO-аудиту, оперативного моніторингу помилок, комплексного аналізу та парсингу сайтів (за версією G2Crowd, сервіс входить до топ-5 найкращих SEO-інструментів у світі);

Netpeak Checker — багатофункціональний інструмент для парсингу пошукової видачі (SERP) та агрегації даних з топових SEO-сервісів, що дозволяє аналізувати та порівнювати сайти в масовому режимі;

Limonity On-Page — забезпечує безлімітний SEO-моніторинг (без обмежень за кількістю проєктів і сторінок) з email- та десктоп-повідомленнями, що дозволяє значно скоротити маркетингові витрати.

Інструментами Netpeak Software користуються понад 100 000 SEO-фахівців із 170 країн, в тому числі команди таких компаній, як Thomson Reuters, Shopify та OLX.

Це АІ-LMS (платформа для навчання) для автоматизації навчання та онбордингу співробітників, партнерів і клієнтів, а також для створення власних курсів. Платформа має рекордно високий для індустрії рейтинг зручності використання — 4,9 з 5, інтуїтивно зрозумілий UX-дизайн, підтримує понад 100 мов і повністю відповідає стандарту GDPR, що гарантує безпеку даних.

Вбудовані в платформу AI-асистенти пишуть уроки, тести, перевіряють відкриті питання та формують звіти, завдяки чому HR та L&D економлять до 80% часу на онбордингу та навчанні співробітників.

AcademyOcean — перша українська LMS з AI-помічником Wave, який миттєво відповідає на запитання співробітників, використовуючи внутрішні матеріали компанії.

Платформу використовують у 35 країнах, кількість учнів перевищує 1 млн. Серед українських клієнтів: Intertop, OLX, Work.ua, Miraton, Samsonite, ЦУМ, G-bar та інші.

За словами засновника Netpeak Артема Бородатюка, AcademyOcean — єдиний продукт, запущений усвідомлено.

Перед тим як створювати його, засновник AcademyOcean Володимир Поло не тільки виявив проблему та провів дослідження ринку, а й зацікавив десятки американських компаній. Вони захотіли побачити продукт, якого на той момент ще не існувало. І лише після цього Володимир із командою приступили до реалізації ідеї.

Саме завдяки детальному дослідженню та опитуванню потенційних клієнтів вдалося створити платформу, яка має такий високий рейтинг за легкістю використання.

Ну і академії Serpstat та Netpeak Software теж створені за допомогою цього продукту.

Екосистема продовжує розширюватися, заходячи на територію EdTech і FinTech. Новітні проєкти групи, такі як Finerd і Owlymate, демонструють, як досвід FRACTAL адаптується під актуальні запити сучасних користувачів

Продуктова FinTech-компанія, що трансформує підхід до управління фінансами. Створює рішення для фінансово грамотних користувачів — справжніх «фін-гіків» (fin nerds), що дають можливість точно і легко контролювати особисті, ділові та сімейні фінанси.

Це персональний 28-денний курс з освоєння штучного інтелекту, який починається з комплексного діагностичного тесту. На основі аналізу вашого рівня знань, цілей та стилю навчання платформа формує індивідуальний план з конкретними кроками для оволодіння АІ-інструментами та монетизації навичок. Підхід поєднує перевірені методики навчання з практичними стратегіями заробітку, допомагаючи пройти шлях від новачка до професіонала у сфері штучного інтелекту.

Це фінтех-екосистема мобільних і веб-сервісів для управління фінансами та обліку, створена для самозайнятих фахівців, мікробізнесу та фінансово грамотних користувачів по всьому світу.

У продуктову лінійку входить чотири інтуїтивно зрозумілих додатки: Invoice Maker, Mileage Tracker, Receipt Scanner і Saldo Finance.

Інтерактивний онлайн-сервіс для спрощення роботи з податковими формами та документами з оренди нерухомості в США та Канаді. Платформа пропонує широкий функціонал, який робить процес заповнення документів не тільки швидшим, але й значно зручнішим для користувача.

Одна з ключових особливостей PDFLiner — інтегрований AI-помічник. Він забезпечує інтуїтивно зрозумілу покрокову підтримку під час заповнення форм, пропонуючи корисні поради та підказки для конкретних завдань. Завдяки цьому робота з документами стає максимально ефективною та прозорою.

Замість висновків

У 2026 році FRACTAL відзначає своє 20-річчя. Дивлячись на цю карту з шести груп компаній і десятків незалежних підрозділів, легко побачити закономірність: кожен новий бізнес — від агентства інфлюенс-маркетингу до системи обліку фінансів — вирішує конкретну проблему підприємця.

Усіх учасників цієї величезної структури об’єднує одна велика місія, натхненна Лі Куан Ю: потрапити з третього світу в перший, не змінюючи свого географічного розташування. І судячи з динаміки останніх років, цей стрибок уже здійснюється.





