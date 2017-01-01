Как использовать футпринты в SEO-продвижении

Футпринты — это следы, по которым можно вычислить оптимизатора/вебмастера и понять, что разные сайты связаны с его действиями. Футпринт — это признак, по которому можно спалить PBN-сетку сайтов. Это как родинки. Если взять двух парней с родинкой на щеке, то не факт, что они братья. Но если родинки совпадают на щеке, локте и колене, то тут что-то подозрительное.

Дмитрий Мазурян, Senior SEO Specialist в компании Tonti Laguna

Как SEO-специалисты оставляют футпринты

Футпринты остаются, если создатель сетки не заморачивается по поводу того, что ее можно обнаружить по определенным признакам. Впрочем, иногда все равно: вычислят тебя или нет. Например, если владелец продает на двух сайтах смежные товары. Вряд ли случится что-то страшное, если кто-то обнаружит эту связь.

Для поисковых систем футпринтами могут быть браузер, аккаунт или комбинации параметров пользователя, которые позволяют идентифицировать его при переходе между разными сайтами.

Если строить сетку для манипуляции поисковой выдачей, тут уже нельзя палиться перед поисковой системой. Меньше футпринтов — меньше вероятность, что поисковая система наложит на сетку санкции.

Как использовать футпринты в работе?

Чаще всего футпринты позволяют спалить чужие сетки (сайтов, сателлитов, доров). Например, в нишах, где продвигают основной сайт через PBN. Анализ этой сетки позволяет оценить эффективность, приблизительные затраты и каждый сайт в сетке, чтобы сформировать собственную стратегию при создании PBN.

Не менее полезны футпринты, чтобы палить сайты одного владельца. Например, есть в вашей нише конкурент и вам интересно узнать, чем он еще занимается. Есть вероятность через футпринты найти другие его сайты и спалить все направления деятельности.

Как еще можно использовать футпринты:

смотреть, какие методы продвижения люди используют в интересной тематике;

анализировать ссылочные связи между сайтами, варианты перевода трафика между разными сайтами;

изучать технические моменты реализации сетки, которые можно взять для себя;

находить контактные лица для решения проблемных вопросов или формирования договоренностей о сотрудничестве. Например, искать возможность наращивать ссылочную массу с помощью личных контактов с вебмастерами.

Ваши футпринты могут быть использованы против вас?

Почему футпринты пытаются прятать от поисковиков? По ним можно вычислить нарушителя правил поисковой системы. И если это случится, SEO-специалист будет наказан.

Кроме того, специалист заметает следы, когда находит рабочую тему и не хочет афишировать ее пред остальным SEO-миром.

Важно: если кто-то обнаружит на сайте уязвимость, то по футпринтам можно найти аналогичные сайты. То есть с такой же уязвимостью. Например, на сайтах с CMS Joomla найдено «слабое место». Хакеру достаточно найти уникальный признак сайтов на этой CMS, чтобы обнаружить сайты с такой уязвимостью.

Общим признаком, по которому из множества сайтов в интернете можно найти только сайты на Joomla, может быть фраза «powered by Joomla» в футере или использование особенного класса стилей, или текст при регистрации. Признаков много.

Как и где посмотреть данные о своих футпринтах?

Здесь важно понять, какие именно данные владелец сайта оставляет о себе. Например, в коде страниц сайта можно посмотреть идентификаторы Google Analytics, Ads, AdSense, Яндекс.Метрики или любых других сторонних сервисов. По этим данным Google и Яндекс могут вычислить связь сайтов с персоной. Из-за чего все сайты сетки могут быть пессимизированы. На каком основании? У сайтов один владелец и они одной тематики — так нельзя.

Как футпринты могут увидеть другие юзеры? Соответствующие признаки можно найти в коде страниц, который генерируют многие движки или которые создаются с использованием готовых шаблонов. Также это можно понять по HTTP заголовкам или сетевой активности. WHOIS также позволяет получать информацию о владельце сайта. Анализаторы IP-адресов помогут найти соседей по IP с одинаковыми футпринтами.

Какие методики поиска футпринтов существуют:

Similarweb. Здесь есть таблица «also visited», где показываются сайты, посещаемые аудиторией анализируемого. Обычно сетки делают для ссылок, следовательно посещаемость там мизерная и, значит, сайты с такой же посещаемостью могут быть из той же сетки. Сервис publicwww. Он индексирует весь код страниц и, если в коде есть какая-то особенность, то через publicwww можно найти много сайтов с данной особенностью. Дата регистрации домена. Обычно домены для сетки регистрируют пакетно. Даже если у доменов разные данные в WHOIS, их можно связать по дате.

Как не оставлять следы?

Всегда стоит задавать себе вопрос — могут ли меня вычислить по тем действиям и данным, которые я совершаю в сети? Плюс — стать параноиком:

при создании или работе с сайтами не использовать коробочные решения;

не заходить в интернет с одного IP, браузера и устройства;

не использовать аккаунты в поисковых системах;

не оставлять свои контакты или персонально идентифицирующую информацию.

К слову, если один человек занимается созданием сетки, без футпринтов на это уйдет уйма времени. Вот почему футпринты чаще всего остаются, и поисковые системы рано или поздно вычислят их создателей. Поэтому большие команды применяют такой подход: часть сайтов одной сетки создают разные люди.

Если вам нужна качественная сетка сайтов, пишите:

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сетки сайтов

Сервис для поиска футпринтов (своих и чужих) — Footprint Factory. Подробно об этом — в интервью Андрея Капельцова.

Соавторы и консультанты: Алексей Данилин и Дмитрий Мазурян.

Выводы

Футпринт — это признак, по которому можно спалить PBN-сетку сайтов. Футпринты остаются, если создатель сетки не заморачивается по поводу того, что ее можно обнаружить по определенным признакам. Как не оставлять следы? Нужно стать параноиком:

не использовать аккаунты в поисковых системах;

при создании или работе с сайтами не использовать коробочные решения;

не заходить в интернет с одного IP, браузера и устройства;

не оставлять свои контакты или персонально идентифицирующую информацию.

Как можно использовать футпринты:

изучать технические моменты реализации сетки, которые можно взять для себя;

смотреть, какие методы продвижения люди используют в интересной тематике;

анализировать ссылочные связи между сайтами, варианты перевода трафика между разными сайтами;

находить контактные лица для решения проблемных вопросов или формирования договоренностей о сотрудничестве.