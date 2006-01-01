Алексей Данилин

Алексей Данилин

Автор NJ c 2016
Позиция:
Analytics Strategist
Компания:
Netpeak
Об авторе:

В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.

С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.

Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.

Статьи автора

Бизнес
64620 226
Почему SEO — это призвание
SEO
Кейсы
40933 20
Кейс по SEO-продвижению магазина сантехники, садовой техники, электроинструментов: ROMI 4157%
Бизнес
26140 32
Как настроить передачу уведомлений из Google Calendar в Telegram
Бизнес
8177 38
Какие данные о пользователях можно собирать сайтам, а какие — нет
Аналитика
27352 126
Как запустить R и R Studio в Google Cloud Platform
Аналитика
27822 48
Как отфильтровать внутренний трафик в Google Analytics
Аналитика
13631 15
Визуализация данных с помощью DataDeck
Аналитика
20377 2
Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке
Аналитика
61460 162
Как настроить максимально объективную веб-аналитику и отладить работу отдела контекстной рекламы? Мануал не для чайников
SEO
24985 16
Почему SEO-аудит сайта должен делать специалист
SEO
46999 54
Как перейти на HTTPS и не остаться невидимкой в Google Analytics
