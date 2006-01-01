Алексей Данилин
Позиция:
Analytics Strategist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.
С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.
Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.
