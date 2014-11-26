Кейсы

Кейс по SEO-продвижению магазина сантехники, садовой техники, электроинструментов: ROMI 4157%
Алексей Данилин
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Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.

Тематика: сантехника, садовая техника, электроинструмент.

Бюджет за все время продвижения: 97158,36 гривен.

Регион: Украина.

Проект уже давно у нас на продвижении. Мы долго боролись с техническими недочетами на сайте и ручным фильтром Google, который достался проекту в наследство от предыдущих специалистов. Давайте посмотрим, каких результатов удалось достичь после решения этих проблем.

Исходные данные

Для начала, немного предыстории. Данные по обороту и трафику перед началом продвижения были плачевными. После наложения ручных санкций Google за внешние ссылки трафик упал почти в ноль. О прибыли речи быть не могло.

Какие цели поставили

В качестве основной цели мы определили увеличение количества продаж с сайта. Для достижения этой цели мы выделили ряд целей более низкого уровня:

  • снять ручные санкции Google;
  • решить технические проблемы;
  • доработать структуру;
  • оптимизировать страницы под целевые запросы.

Что мы делали для достижения результата

Предыстория заканчивается внедрением SEO-аудита сайта и успешным снятием ручных санкций. Мы смогли заложить фундамент, на котором можно было бы дальше строить стратегию продвижения. Легкие пути быстрого получения SEO-трафика ведут к фильтрам и санкциям, потому для получения стабильных результатов без надежного фундамента не обойтись.

Следующим шагом была доработка структуры сайта для полноценного охвата всех целевых запросов, подобранных в Serpstat (ex. Продвигатор). Тут мы столкнулись с проблемами внедрения наших рекомендаций на существующей CMS сайта. Пришлось много времени потратить на изменение внутренней ссылочной структуры и борьбу с дублями страниц.

Взаимодействие с клиентскими программистами — важный момент для SEO. Если правильно налажены коммуникации и у SEO-задач установлены приоритеты необходимого уровня, то процесс продвижения не будет упираться в ограничения разработки. Внедрение доработок на стороне клиента требует участия обеих сторон, потому «заказал и забыл» тут не подходит. После нескольких итераций мы добились того, что Netpeak Spider перестал находить дубли на сайте.

Все ненужные страницы мы закрыли от индексации и постарались максимально ограничить их сканирование, чтобы роботы не тратили свои усилия на обход лишних документов.

Что еще сделали:

  • настроили скрипт внутренней перелинковки;
  • внедрили ряд доработок по оптимизации скорости загрузки страниц;
  • оптимизировали мета-теги под целевые запросы;
  • написали оптимизированные тексты;
  • использовали линкбилдинг для наращивания ссылочной массы;
  • внесли изменения в стратегию продвижения для учета сезонных групп товаров.

Результаты

Продемонстрируем для наглядности данные из Личного кабинета клиента за последние 4 месяца работы: данные из Личного кабинета клиента за последние 4 месяца работы. В июле наблюдается сезонный спад и потому показатели просели. Это время мы использовали для внутренней оптимизации страниц с целью учета сезонности. В результате получили значительный рост. Приведем данные по изменению ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) с учетом суммарной прибыли (с учетом заказов по телефону) и суммарных расходов за все время продвижения: Изменение ROI во времени. А также зависимость ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) от вложений в маркетинг: Зависимость ROI от вложений в маркетинг. Приведем данные ecommerce из Google Analytics:

  • средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 30%;
  • доход по Google Analytics за все время: 4277958,96 гривен;
  • траты на продвижение: 97158,36 гривен.

На момент начала работ доход составлял в среднем 6144 грн в месяц. Учтем эти данные при подсчете общего дохода:

Общий доход = доход по Google Analytics за все время − базовый средний доход в месяц * количество месяцев в работе = 4277958,96 гривен − 6144 гривен * 23 = 4136646,96 гривен.

По данным клиента, 70% заказов совершается по телефону. Учтем эти 70% в подсчете общей прибыли:

Общая прибыль = общий доход * средняя маржа / (1 − количество заказов по телефону) = 4136646,96 гривен * 0,3 / (1 − 0,7) = 4136646,96 гривен.

Вычислим ROMI (возврат маркетинговых инвестиций):

ROMI = (Общая прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение = (4136646,96 гривен − 97158,36 гривен) / 97158,36 гривен * 100% = 4157%.

По данным из Личного кабинета может возникнуть вопрос о сезонности спроса. Но в своей стратегии мы эту сезонность как раз и использовали, чтобы достичь максимальных результатов для клиента. SEO — это долгосрочная инвестиция. Ожидать от него результатов здесь и сейчас не стоит. Потому изначально необходимо планировать продолжительное сотрудничество с агентством для достижения поставленных целей.

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Алексей Данилин

В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.

С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.

Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.

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