Представьте себе ситуацию. Встретились в кафе за завтраком два друга. Знакомы много лет, одноклассники, однокашники. Оба строили яркие планы и были очень похожи — амбициозны, умны, целеустремленны. Они и сейчас похожи — замечательно складывается семейная жизнь, работают на хороших должностях, зарабатывают приличные деньги. Но на вопрос «Где работаешь?» первый ответил весьма тускло и предложил сменить тему. Второй же очень удивился и сказал, что готов говорить о своей работе круглыми сутками и даже во сне. Он был фанатеющим от своего дела SEO-специалистом. Много лет назад случайно узнал про SEO и сразу понял — это и будет его призванием. И вот почему.

SEO ограничивает только ваша фантазия

Во-первых, потому что это очень интересно. Здесь можно применять практически любые знания для достижения поставленных целей — математика, литература, языки, даже история и рисование могут в чем-то помочь. Все ограничивается только фантазией человека.

Во-вторых, это сложно. А потому еще интереснее. Легко решать простые задачи. Но когда сталкиваешься с трудной, требующей много сил, не каждый захочет даже браться за нее. Сеошник постоянно имеет дело с такими задачами. А когда находит решение, то чувствует себя вот так:

Иногда приходится придумывать что-то новое, если существующие инструменты не могут помочь в решении задачи. Нужно хорошенько подумать, спрогнозировать все, что невозможно спрогнозировать, и сделать то, чего пока нет.

SEO — это азарт, но растянутый во времени. Можно сделать что-то сейчас, а результат получить только через несколько месяцев. Не у всех хватает терпения так долго ждать, некоторые опускают руки. А те, кто все же дождался, чувствуют себя опять же, как Тони Старк на картинке.

SEOшный треугольник

В работе сеошника присутствуют три стороны: клиент — исполнитель — поисковая система. Приходится все время учитывать возможности их взаимодействия и последствия, которые это взаимодействие может вызывать.

Нужно нести ответственность за все свои действия — и за хорошие, и за плохие.

А еще SEO — очень веселая штука. Например, собираешь семантику для сайта и тут попадаются запросы вроде «работа для девушек модельной внешности человека» или «патент летающей тарелки». Становится смешно и интересно, есть ли работа для девушек модельной внешности крокодила и почему мы до сих пор на самолетах летаем, а не на летающих тарелках.

Или когда ты сделал что-то совершенно непонятное другим людям с их сайтом, и после этого выросли позиции/трафик/продажи, то тебя считают волшебником:

Работа SEO-специалиста в Netpeak именно такая — сложная, требующая много времени и хорошей концентрации, но при этом хорошо оплачиваемая, веселая и очень интересная. Не говоря уже о том, что можно начинать рабочий день с 8:00 до 12:00, играть на X-Box и в настольный теннис прямо в офисе (конечно же, в нерабочее время :) ), все время учить что-то новое (делиться знаниями на внутреннем форуме) и общаться с коллегами. Да, у нас есть ограничения, и их довольно много. Но и свободы тоже много — всегда есть куда направить полет мысли. Причем не только в работе на своей должности, но и в работе всей компании.

Если вы готовы присоединиться к нашему коллективу, прочитайте более подробные описания вакансий и присылайте нам резюме. Мягкое кресло SEO-специалиста уже вас ждет.