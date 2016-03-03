Часто к нашим сотрудникам обращаются с просьбами: «Ты же в SEO-конторе работаешь — глянь, что у меня с сайтом». И не важно, что сотрудник — программист или блогер, и в SEO понимает не больше просящего. Мы решили разобраться, почему SEO-аудит сайта должен делать специалист, а не любой слышавший о SEO человек.

Первый попавшийся под руку

Для начала давайте попросим сделать аудит редактора нашего блога. А почему нет? Он часто редактирует специализированные статьи и кейсы, знает много новостей сферы. Только проблема в том, что у него нет практических навыков работы в области продвижения сайтов. Без практических навыков продвижения аудит сделать невозможно. Человек может знать тонны теории, но никогда не сталкиваться с прикладными задачами.

В то же время специалист, ежедневно работающий над оптимизацией сайтов, встречается с широким спектром вопросов. Находя решения этих вопросов, он получает опыт, который недоступен теоретику. Если вы закажете аудит у редактора блога, то рискуете получить «101 совет в продвижении интернет-магазина» или «20 способов улучшить свой сайт с помощью Photoshop».

Ты ж программист — ты можешь

Хорошо, пусть редактор занимается своей работой. Давайте попросим программиста — он-то наверняка знает, что можно на сайте сделать лучше. Он знает, как писать хороший код, как оптимизировать существующий, может вообще сайт с нуля написать. Это все правда, но не каждая доработка сайта влияет на SEO. Например, доработка административной панели сайта полезна для вас, но абсолютно невидима для поисковой системы. Если только вы не открыли её поисковику. Вы же этого не сделали? :)

Программист может помочь оптимизировать код сайта. Он не работает с контентом, внешними факторами и всем, что вне сферы его ответственности. Также его понимание архитектуры и внутреннего строения сайта может сильно отличаться от требований поисковых систем.

Разберем пример. Один из способов борьбы с дублями на сайте — использование тега:

<link rel="canonical" href="[URL]" />

Программист может не придать значения использованию этого тега. Canonical, с программной точки зрения, никак не влияет на фронтенд или бекенд сайта. Разве что нужно модуль для его генерации писать.

Пора звать гуру маркетинга

Следующий этап — обратиться к гуру, которого вы сможете найти среди авторов популярных статей и спикеров конференций. Это тоже хороший выбор. Гуру маркетинга сможет ответить на все ваши вопросы, но не очень понятно, что же он умеет делать в области поискового продвижения и какие у него практические навыки в аудите сайтов. Гуру может предложить вам много вариантов решения второстепенных с точки зрения SEO проблем.

Вместо того, чтобы решать действительно критичные для вашего сайта вопросы, вы будете внедрять best practices. Если эти best practices подходят для той сферы, в которой вы работаете, вам повезло. В ином случае ваш интернет-магазин превратится в новостной портал.

Пошли к сеошнику

Вы можете очень долго ходить от одного человека к другому, но так и не добиться нужного результата. Если вы действительно хотите провести SEO-аудит вашего сайта и не облажаться, то вам нужно обратиться к специалисту в этой сфере. При проведении аудита специалист вникает в ваш сайт. Он находит проблемы, которые являются критичными именно в вашем случае. У специалиста есть большой практический опыт в решении подобных задач. Ему гораздо проще определить направления, в которых стоит двигаться, чтобы достичь оптимального результата, затратив при этом адекватные усилия. Например, толковый специалист разбирается минимум в таком перечне вопросов при аудите сайта. Более того, он точно понимает актуальность каждого из этих пунктов для вашего бизнеса и может доходчиво объяснить свою точку зрения.

Редакторы, программисты и гуру — специалисты в своих сферах. Да, эти сферы могут пересекаться с потребностями вашего сайта в поисковом продвижении, а иногда, наоборот, конфликтовать с ними. Вы же не ходите лечить зубы к окулисту, а глаза — к стоматологу? Здесь ситуация такая же.

А как вы думаете: кто должен делать SEO-аудит?