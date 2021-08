Как настроить передачу уведомлений из Google Calendar в Telegram

В IT-сфере работа, зачастую, распределена по спринтам. Как правило, это две недели в течение которых команды занимаются определённым пулом задач. Каждый спринт тимлидам/проектным менеджерам нужно выполнять ряд повторяющихся действий:

давать задачи на ознакомление команде;

оценивать задачи с командой;

в день релиза не назначать митинги с командой;

не пытаться вместить задачи в релиз после установленного дедлайна.

У всех действий в спринте есть крайние сроки и все специалисты о них знают. Но периодически приходится напоминать о том, что по умолчанию всем известно. Задачу напоминания об одном и том же можно переложить на Telegram, используя сервис IFTTT (If this, then that).

1. Google Календарь

Если в вашей компании продолжительность спринта фиксированная и дедлайны по каждому действию известны, для планирования повторяющихся действий подходит Google Календарь.

1. Идем в Google Календарь.

2. Нажимаем кнопку создания нового календаря:

3. Заполняем название (обязательно) и описание (не обязательно) календаря:

4. В созданный календарь добавляем повторяющиеся действия в виде событий и задаем для них расписание повторения:

2. Telegram

Создаем в Telegram публичный канал, в который будут приходить уведомления.

Важно: канал должен быть публичным, потому что IFTTT не умеет работать с приватными каналами.

1. Создаем канал.

2. Задаем понятное имя канала.

3. Делаем канал публичным и указываем для него сложный URL, который нельзя подобрать и попасть в ваш канал.

4. Добавляем в канал всех, кому должны приходить оповещения.

3. IFTTT

Регистрируемся в ifttt.com, создаем подключение календаря к Telegram и начинаем настраивать условие активации.

1. Находим и выбираем в списке доступных приложений Google Календарь

2. Выбираем активацию при начале любого события в календаре:

3. Из списка доступных календарей выбираем созданный нами и указываем за сколько минут до начала события будут приходить уведомления (на скриншоте — за 30 минут):

4. Начинаем настраивать отправку уведомлений в Telegram:

5. Находим и выбираем в списке доступных приложений Telegram:

6. Выбираем в качестве действия отправку сообщения:

7. Для отправки сообщений в Telegram через IFTTT нужно подключить бота IFTTT к нужному каналу. Для этого нажимаем:

8. Переходим в Telegram и нажимаем «Start»:

9. Выполняем инструкцию, которую прислал бот:

10. Если возникают ошибки, то бот об этом скажет. Выполняем все его инструкции, пока не получим сообщение об успешном подключении канала:

11. Возвращаемся в IFTTT и обновляем страницу с настройками отправки сообщений. В списке доступных для отправки сообщений каналов должен появиться нужный нам канал:

12. Настраиваем удобное для нас форматирование сообщения:

13. Сохраняем. Если хотим получать на почту уведомления об отправке сообщения, то включаем настройку на последнем шаге и завершаем настройку, нажав на кнопку «Finish»:

Результат

В списке наших аплетов появится новый. Здесь же можно его включать/выключать, менять настройки и удалять.

Теперь в созданный Telegram-канал нам будут приходить сообщения (в предварительно заданном формате) — напоминания о событии из календаря.

Важно: созданный апплет начинает работать не моментально. Лучше проверять его работу через 30-60 минут после создания.