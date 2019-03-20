Маркетинг

Как настроить передачу уведомлений из Google Calendar в Telegram
Алексей Данилин
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В IT-сфере работа, зачастую, распределена по спринтам. Как правило, это две недели в течение которых команды занимаются определённым пулом задач. Каждый спринт тимлидам/проектным менеджерам нужно выполнять ряд повторяющихся действий:

  • давать задачи на ознакомление команде;
  • оценивать задачи с командой;
  • в день релиза не назначать митинги с командой;
  • не пытаться вместить задачи в релиз после установленного дедлайна.

У всех действий в спринте есть крайние сроки и все специалисты о них знают. Но периодически приходится напоминать о том, что по умолчанию всем известно. Задачу напоминания об одном и том же можно переложить на Telegram, используя сервис IFTTT (If this, then that).

1. Google Календарь

Если в вашей компании продолжительность спринта фиксированная и дедлайны по каждому действию известны, для планирования повторяющихся действий подходит Google Календарь.

1. Идем в Google Календарь.

2. Нажимаем кнопку создания нового календаря:

Создание календаря

3. Заполняем название (обязательно) и описание (не обязательно) календаря:

Заполняем название и описание календаря

4. В созданный календарь добавляем повторяющиеся действия в виде событий и задаем для них расписание повторения:

Добавляем повторяющиеся действия в виде событий и задаем для них расписание повторения

2. Telegram

Создаем в Telegram публичный канал, в который будут приходить уведомления.

Важно: канал должен быть публичным, потому что IFTTT не умеет работать с приватными каналами.

1. Создаем канал.

Создаём Telegram канал

Создание нового телеграм-канала

2. Задаем понятное имя канала.

Задаем понятное имя канала

3. Делаем канал публичным и указываем для него сложный URL, который нельзя подобрать и попасть в ваш канал.

Указываем для него сложный URL

4. Добавляем в канал всех, кому должны приходить оповещения.

Добавляем в канал всех, кому должны приходить оповещения

3. IFTTT

Регистрируемся в ifttt.com, создаем подключение календаря к Telegram и начинаем настраивать условие активации.

Начинаем настраивать условие активации

1. Находим и выбираем в списке доступных приложений Google Календарь

выбираем в списке доступных приложений Google Календарь

2. Выбираем активацию при начале любого события в календаре:

Выбираем активацию при начале любого события в календаре

3. Из списка доступных календарей выбираем созданный нами и указываем за сколько минут до начала события будут приходить уведомления (на скриншоте — за 30 минут):

Выбираем за сколько минут до начала события нам будут приходить уведомления

4. Начинаем настраивать отправку уведомлений в Telegram:

Начинаем настраивать отправку уведомлений в Telegram

5. Находим и выбираем в списке доступных приложений Telegram:

Находим и выбираем в списке доступных приложений Telegram

6. Выбираем в качестве действия отправку сообщения:

Выбираем в качестве действия отправку сообщения

7. Для отправки сообщений в Telegram через IFTTT нужно подключить бота IFTTT к нужному каналу. Для этого нажимаем:

Нужно подключить бота IFTTT

8. Переходим в Telegram и нажимаем «Start»:

Переходим в Telegram и жмем

9. Выполняем инструкцию, которую прислал бот:

Выполняем инструкцию, которую прислал бот

10. Если возникают ошибки, то бот об этом скажет. Выполняем все его инструкции, пока не получим сообщение об успешном подключении канала:

Выполняем все его инструкции, пока не получим сообщение об успешном подключении канала

11. Возвращаемся в IFTTT и обновляем страницу с настройками отправки сообщений. В списке доступных для отправки сообщений каналов должен появиться нужный нам канал:

В списке доступных для отправки сообщений каналов должен появиться нужный нам канал

12. Настраиваем удобное для нас форматирование сообщения:

Настраиваем удобное для нас форматирование сообщения

13. Сохраняем. Если хотим получать на почту уведомления об отправке сообщения, то включаем настройку на последнем шаге и завершаем настройку, нажав на кнопку «Finish»:

Включаем настройку на последнем шаге и завершаем настройку, нажав на кнопку «Finish»

Кстати, Телеграм — не только и не столько удобный мессенджер с различными полезными функциями, это ещё и мощный канал привлечения лидов, трафика. Мы запустили новую услугу — продвижение Telegram каналов.

Найти клиентов
в Telegram

Результат

В списке наших аплетов появится новый. Здесь же можно его включать/выключать, менять настройки и удалять.

Теперь в созданный Telegram-канал нам будут приходить сообщения (в предварительно заданном формате) — напоминания о событии из календаря.

Важно: созданный апплет начинает работать не моментально. Лучше проверять его работу через 30-60 минут после создания.

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планировщик рассылок
Алексей Данилин

В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.

С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.

Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.

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