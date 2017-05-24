Как отфильтровать внутренний трафик в Google Analytics

Часто возникает ситуация, когда сотрудники компании много времени проводят на своем же сайте. SEO-специалисты анализируют оптимизацию страниц; менеджеры по категориям, менеджеры по продажам, служба поддержки — все работают с основным ресурсом компании.

Теперь представьте, что ваш сотрудник ходит по сайту целый день, и его сессия в Google Analytics длится 8 часов. За это время он просматривает десятки или даже сотни страниц. Не говоря уже о том, что у специалиста может быть не одна, а несколько сессий с разными источниками трафика.

В результате данные в аналитике могут быть сильно искажены. Средняя длительность сессии и количество просмотренных страниц будут смещаться в большую сторону. Если сотрудники оформляют заказы через сайт, им не будет присваиваться правильный источник.

Как решить эту проблему?

Фильтрация внутреннего трафика по IP

Если у сотрудников статический IP адрес, вы можете в основном представлении Google Analytics исключить этот IP с помощью предустановленного фильтра:

Здесь следует задать условия соответствия IP фильтру: «в точности соответствует» — если нужно исключить только один IP и другие варианты для исключения набора адресов. Если хотите исключить набор разных IP, можно использовать пользовательский фильтр и задать в нем регулярное выражение, которое будет покрывать все исключаемые IP:

У Google даже есть отдельная страница в справке, посвященная исключению внутреннего трафика по IP.

Проблемы с фильтрацией по IP возникают, когда у ваших сотрудников динамические IP-адреса или IP-адреса регулярно меняются. В первом случае вы не сможете составить регулярное выражение, а во втором — будете забывать обновлять фильтры :)

Блокировка от Google Analytics с помощью расширений для браузера

Для популярных браузеров существуют специальные расширения, которые позволяют заблокировать отправку данных в Google Analytics. Например, официальное расширение от Google. Оно доступно для Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox или Opera.

Еще одно популярное расширение — Ghostery. Оно позволяет заблокировать не только Google Analytics, но и другие подключаемые на странице скрипты. Вы можете заблокировать Google Tag Manager, рекламные сервисы и даже онлайн-чаты:

У этого метода также есть свои недостатки. Во-первых, нужно проконтролировать, чтобы все сотрудники во всех браузерах поставили себе расширения, настроили их и активировали. Для новых сотрудников придется создать регламент по установке и настройке расширений.

Во-вторых, при переустановке браузера или использовании нового браузера сотрудники должны будут повторно устанавливать расширения и кому-то придется это контролировать.

В-третьих, если по какой-либо причине сотрудникам нужно на время выключить расширение, чтобы данные все-таки попали в Google Analytics (например, аналитик может тестировать настройку счетчиков на сайте), они могут забыть включить расширение.

Технические методы фильтрации внутреннего трафика

Существуют более изощренные методы фильтрации внутреннего трафика, которые можно реализовать с использованием Google Tag Manager или на стороне бекенд-разработчика. Общая идея в том, что всем сотрудникам нужно присвоить метку и при наличии этой метки не передавать данные в Google Analytics.

Рассмотрим один из сценариев такой настройки.

Допустим, все внутренние пользователи заходят в административную панель сайта при первом посещении. В этот момент вы можете устанавливать в браузер пользователя cookie с продолжительным сроком жизни, по которым блокировать Google Analytics.

Теперь вам нужно попросить всех сотрудников один раз посетить административную панель сайта из всех браузеров — и этого хватит, чтобы внутренний трафик не передавался в Google Analytics. Если хотите снова начать передавать данные, просто удалите в браузере соответствующие cookie.

О том, как найти в браузере нужные cookie .

Второй вариант — создать отдельную страницу, которая будет недоступна никому, кроме сотрудников. На этой странице будет возможность включать и выключать передачу данных в Google Analytics.

Если вы беспокоитесь, что ваши сотрудники будут самостоятельно удалять cookie, записывайте метки в local storage. Можно записать метки в несколько хранилищ для большей надежности :)

Если у вас предусмотрена авторизация на сайте, метки сотрудникам стоит проставлять с учетом идентификаторов пользователей или группы пользователей. Например, у вас есть отдельная группа пользователей — администраторы. Когда администратор авторизован в своей учетной записи, для него блокируется передача данных в Google Analytics.

Выводы

Фильтрация внутреннего трафика — полезная задача, если этот трафик сильно портит данные.

Отделить трафик на сайт от сотрудников компании можно:

с помощью предустановленного фильтра в Google Analytics — если у сотрудников статический IP;

заблокировав Google Analytics с помощью Ghostery или аналогичных расширений;

направив всех сотрудников на административную панель сайта, где им будет установлен долговременный cookie, по которому можно заблокировать передачу данных в GA;

создав отдельную страницу для сотрудников с возможностью включать и выключать передачу данных в Google Analytics.

Для каждого отдельного случая стоит подбирать подходящий вариант фильтрации — все зависит от количества сотрудников и потребности максимально очистить данные в Google Analytics.