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SEO

Как отслеживать трафик PBN-сайтов
Евгений Цыганов
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Сложность: изи изи
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Трафик для PBN — спорная тема, многие вебмастеры уверены, что трафика на таких сайтах может и не быть вообще, так как главная цель сетки сайтов — ссылки.

Но что если в сетке мы выцепили «лакомый» домен с историей и трафиком? В таком случае сайт можно дополнительно монетизировать, а не только использовать его для ссылок. Конечно, этим не стоит особенно увлекаться, но такая тактика имеет право на жизнь.

Если в сетке задействованы хорошие домены, первый вопрос: как массово анализировать трафик и вычислить потенциальный сайт для монетизации.

Серверные лог-анализаторы

Практически каждый сервер записывает логи сайтов (запросы, ошибки). Сами логи представлены в виде сотен строк с технической информацией, но существует довольно много решений, которые предоставляют эти данные в user-friendly формате. Самые популярные серверные решения «из коробки» — AWStats и Webalizer.

Сводка по сайту в AWStats:

Сводка по сайту в AWStats

Также можно просмотреть статистику по странам, ботам, продолжительности визитов:

Также можно просмотреть статистику по странам, ботам, продолжительности визитов

Данные об уникальных пользователях идут вперемешку с ботами, но это простительно для бесплатного решения по аналитике.

Статистика Cloudflare

Не так давно Cloudflare запустил свою аналитику трафика:

Не так давно Cloudflare запустил свою аналитику трафика

Как и с лог-анализаторами здесь тоже есть возможность посмотреть статистику по странам, уникальным посетителям, ботам.

Если вы всерьез хотите заняться сбором статистики по трафику, рекомендую изучить Cloudflare Workers.

В качестве бонуса каждый месяц Cloudflare отправляет письмо с суммарной статистикой аккаунта за прошедший месяц:

В качестве бонуса каждый месяц Cloudflare отправляет письмо с суммарной статистикой аккаунта за прошедший месяц

Статистика LiveInternet

Существует и неплохой вариант со счетчиком LiveInternet. Для удобства можно установить скрипт LiCharts, который собирает статистику по всем вашим сайтам и предоставляет ее в удобном виде без необходимости перехода к статистике каждого сайта:

Статистика LiveInternet

Open-Source решения

Существует достаточно много таких решений, самый популярный среди  вебмастеров — Matomo (он же Piwik).

Существует достаточно много таких решений, самый популярный среди  вебмастеров — Motomo (он же Piwik)

По сравнению с другими методами, этот — гибче, точнее и позволяет просматривать статистику по всем сайтам в одном дашборде. Но в то же время и сложнее в настройке. Также при желании конкурент может вычислить вашу PBN с помощью кода сайта или его идентификатора (хотя можно найти способ его скрыть).

Можно было бы конечно еще рассмотреть панели вебмастеров поисковых систем или тот же Google Analytics, но это уже история не про PBN, да и нужно серьезно озаботиться вопросами футпринтов, чтобы не получить санкции.

Запомнить

Серверные лог-анализаторы

Плюсы

Минусы

Много коробочных решений

Нельзя отделить трафик от реальных пользователей от трафика ботов

Бесплатно

Статистику можно посмотреть только по конкретному сайту, без дашбордов

Статистика Cloudflare

Плюсы

Минусы

Бесплатно

Не все использует Cloudflare

Много параметров аналитики

Нет 100% уверенности в достоверности данных

Open-Source решения

Плюсы

Минусы

Самые точные данные

Сложность настройки

Самые гибкие данные

Конкурентам проще найти сразу всю сетку сайтов

Можно создать сводный дашборд по всем сайтам PBN

Делаем качественные
сетки сайтов

А вы используете сайты в сетке для дополнительной монетизации? Пишите в комментариях.

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бесплатный поисковый трафик санкции поисковых систем потенциальный трафик UX сайта Панель вебмастеров Google PBN
Евгений Цыганов

PBN Master at Tonti Laguna, Netpeak Group

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