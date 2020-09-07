Как отслеживать трафик PBN-сайтов

Трафик для PBN — спорная тема, многие вебмастеры уверены, что трафика на таких сайтах может и не быть вообще, так как главная цель сетки сайтов — ссылки.

Но что если в сетке мы выцепили «лакомый» домен с историей и трафиком? В таком случае сайт можно дополнительно монетизировать, а не только использовать его для ссылок. Конечно, этим не стоит особенно увлекаться, но такая тактика имеет право на жизнь.

Если в сетке задействованы хорошие домены, первый вопрос: как массово анализировать трафик и вычислить потенциальный сайт для монетизации.

Серверные лог-анализаторы

Практически каждый сервер записывает логи сайтов (запросы, ошибки). Сами логи представлены в виде сотен строк с технической информацией, но существует довольно много решений, которые предоставляют эти данные в user-friendly формате. Самые популярные серверные решения «из коробки» — AWStats и Webalizer.

Сводка по сайту в AWStats:

Также можно просмотреть статистику по странам, ботам, продолжительности визитов:

Данные об уникальных пользователях идут вперемешку с ботами, но это простительно для бесплатного решения по аналитике.

Статистика Cloudflare

Не так давно Cloudflare запустил свою аналитику трафика:

Как и с лог-анализаторами здесь тоже есть возможность посмотреть статистику по странам, уникальным посетителям, ботам.

Если вы всерьез хотите заняться сбором статистики по трафику, рекомендую изучить Cloudflare Workers.

В качестве бонуса каждый месяц Cloudflare отправляет письмо с суммарной статистикой аккаунта за прошедший месяц:

Статистика LiveInternet

Существует и неплохой вариант со счетчиком LiveInternet. Для удобства можно установить скрипт LiCharts, который собирает статистику по всем вашим сайтам и предоставляет ее в удобном виде без необходимости перехода к статистике каждого сайта:

Open-Source решения

Существует достаточно много таких решений, самый популярный среди вебмастеров — Matomo (он же Piwik).

По сравнению с другими методами, этот — гибче, точнее и позволяет просматривать статистику по всем сайтам в одном дашборде. Но в то же время и сложнее в настройке. Также при желании конкурент может вычислить вашу PBN с помощью кода сайта или его идентификатора (хотя можно найти способ его скрыть).

Можно было бы конечно еще рассмотреть панели вебмастеров поисковых систем или тот же Google Analytics, но это уже история не про PBN, да и нужно серьезно озаботиться вопросами футпринтов, чтобы не получить санкции.

Запомнить

Серверные лог-анализаторы Плюсы Минусы Много коробочных решений Нельзя отделить трафик от реальных пользователей от трафика ботов Бесплатно Статистику можно посмотреть только по конкретному сайту, без дашбордов

Статистика Cloudflare Плюсы Минусы Бесплатно Не все использует Cloudflare Много параметров аналитики Нет 100% уверенности в достоверности данных

Open-Source решения Плюсы Минусы Самые точные данные Сложность настройки Самые гибкие данные Конкурентам проще найти сразу всю сетку сайтов Можно создать сводный дашборд по всем сайтам PBN

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сетки сайтов

А вы используете сайты в сетке для дополнительной монетизации? Пишите в комментариях.