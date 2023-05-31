Як створити звіт по Core Web Vitals в Google Analytics 4 та Looker Studio. Моніторинг швидкості сайту

Як створити звіт по Core Web Vitals в Google Analytics 4 та Looker Studio. Моніторинг швидкості сайту

Core Web Vitals (CWV) й інші метрики швидкості завантаження сайту стали важливими інструментами вебдизайну і диджитал-маркетингу. Тож варто дізнатися — як за їх допомогою аналізувати та моніторити зміни.

Я розповім про створення інформативного звіту щодо швидкості завантаження сайтів у Google Analytics 4 та Looker Studio (ex-Data Studio) і наведу приклади ефективного аналізу на базі CWV.

Навіщо моніторити показники швидкості сайту в GA4?

Це необхідно, щоб отримувати й аналізувати показники реальних юзерів, а не lab-дані (як в Google PageSpeed Insights). Адже вони не дозволяють побачити — добре чи погано завантажується реальний сайт:

Насправді lab-дані — просто емуляція однієї сторінки на одному девайсі. А от моніторинг реальних юзерів, field-дані, демонструє всі важливі девайси і справжні показники користувачів вашого сайту. У цьому полягає принципова різниця двох методик.

Отже, що можна зробити за допомогою CWV:

зібрати дані з браузерів користувачів за допомогою Google Tag Manager (GTM);

категоризувати їх — good, poor, need improvements;

відправити в GA4.

CWV-звіт в Google Analytics 4

В GA4 потрапляють такі дані:

Можна встановити відсоток івентів в категорії та порівняти з іншими періодами. Якщо Good LCP було 80%, а стало 65% — значить напрямок руху явно помилковий.

CWV-звіт у Looker Studio

На основі даних з GA4 створюються більш детальні звіти в Looker Studio.

За їхньою допомогою можна наочно побачити:

загальний відсоток івентів в категорії Good/Poor;

зміни за днями/місяцями;

порівняння на різних девайсах, браузерах;

фільтрацію за країнами, типами сторінок, брендами пристроїв тощо.

Looker Studio. Декілька реальних кейсів аналізу

Поденний аналіз допоміг точно встановити дату внесення змін, що вплинули на зменшення Good LCP. Вдалося конкретизувати — який саме з «поганих» девелоперських релізів став їхньою причиною:

Аналіз груп контенту дозволив швидко визначити тип сторінок, що найгірше впливає на загальні показники:

Аналіз по типах девайсів вказав причину зниження конверсій. Погіршились показники найбільш конверсійних девайсів:

Як створити звіт із показниками Core Web Vitals

Раніше така робота була можлива у Universal Analytics, з квітня я використовую для цього GA4. Пропоную вам простий шлях:

Імпортувати контейнер GTM. Імпортуйте файл CoreWebVitalsEvent.json , дотримуючись за потреби інструкції. Замінити GA4 ID в змінній «GA4 - ID» або в тезі «GA4 — Event — Core Web Vitals».

Опублікувати. Додати до GA4 спеціальний параметр з назвою Category і зв’язати його з параметром події.

Скопіювати звіт Looker Studio. Змінити джерело даних на ваш GA4.

Зачекати кілька днів, поки зберуться дані.

На завершення

Кому потрібен CWV-звіт?

великим сайтам з різними типами сторінок;

сайтам з активною розробкою;

сайтам, що мають різноманітну аудиторію з багатьох країн, орієнтовані на числені девайси тощо.

Тобто скрізь, де присутні багатоваріантні масиви інформації, що ускладнюють моніторинг швидкості завантаження сайту.

Для кого не обов’язковий CWV-звіт?

невеликим сайтам-візитівкам;

статичний сайтам, які майже не оновлюються.

У цих випадках вистачить щомісячного стандартного CRUX-звіту.