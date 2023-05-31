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Як створити звіт по Core Web Vitals в Google Analytics 4 та Looker Studio. Моніторинг швидкості сайту
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Юрій Мельничук

Core Web Vitals (CWV) й інші метрики швидкості завантаження сайту стали важливими інструментами вебдизайну і диджитал-маркетингу. Тож варто дізнатися — як за їх допомогою аналізувати та моніторити зміни.

Я розповім про створення інформативного звіту щодо швидкості завантаження сайтів у Google Analytics 4 та Looker Studio (ex-Data Studio) і наведу приклади ефективного аналізу на базі CWV.

Навіщо моніторити показники швидкості сайту в GA4?

Це необхідно, щоб отримувати й аналізувати показники реальних юзерів, а не lab-дані (як в Google PageSpeed Insights). Адже вони не дозволяють побачити — добре чи погано завантажується реальний сайт:

щоб отримувати і аналізувати показники реальних юзерів

Насправді lab-дані — просто емуляція однієї сторінки на одному девайсі. А от моніторинг реальних юзерів, field-дані, демонструє всі важливі девайси і справжні показники користувачів вашого сайту. У цьому полягає принципова різниця двох методик.

Отже, що можна зробити за допомогою CWV:

  • зібрати дані з браузерів користувачів за допомогою Google Tag Manager (GTM);
  • категоризувати їх — good, poor, need improvements;
  • відправити в GA4.

CWV-звіт в Google Analytics 4

В GA4 потрапляють такі дані:

В GA4 потрапляють такі дані

Можна встановити відсоток івентів в категорії та порівняти з іншими періодами. Якщо Good LCP було 80%, а стало 65% — значить напрямок руху явно помилковий.

CWV-звіт у Looker Studio

На основі даних з GA4 створюються більш детальні звіти в Looker Studio.

За їхньою допомогою можна наочно побачити:

  • загальний відсоток івентів в категорії Good/Poor;
  • зміни за днями/місяцями;
  • порівняння на різних девайсах, браузерах;
  • фільтрацію за країнами, типами сторінок, брендами пристроїв тощо.

Looker Studio. Декілька реальних кейсів аналізу

  1. Поденний аналіз допоміг точно встановити дату внесення змін, що вплинули на зменшення Good LCP. Вдалося конкретизувати — який саме з «поганих» девелоперських релізів став їхньою причиною:

вплинули на зменшення Good LCP

  1. Аналіз груп контенту дозволив швидко визначити тип сторінок, що найгірше впливає на загальні показники:

швидко визначити тип сторінок

  1. Аналіз по типах девайсів вказав причину зниження конверсій. Погіршились показники найбільш конверсійних девайсів:

по типах девайсів вказав причину зниження конверсій

Як створити звіт із показниками Core Web Vitals

Раніше така робота була можлива у Universal Analytics, з квітня я використовую для цього GA4. Пропоную вам простий шлях:

  1. Імпортувати контейнер GTM. Імпортуйте файл CoreWebVitalsEvent.json, дотримуючись за потреби інструкції.
  2. Замінити GA4 ID в змінній «GA4 - ID» або в тезі «GA4 — Event — Core Web Vitals».

Замінити GA4 ID в змінній

  1. Опублікувати.
  2. Додати до GA4 спеціальний параметр з назвою Category і зв’язати його з параметром події.

параметр з назвою Category

  1. Скопіювати звіт Looker Studio.
  2. Змінити джерело даних на ваш GA4.

джерело даних

  1. Зачекати кілька днів, поки зберуться дані.

На завершення

Кому потрібен CWV-звіт?

  • великим сайтам з різними типами сторінок;
  • сайтам з активною розробкою;
  • сайтам, що мають різноманітну аудиторію з багатьох країн, орієнтовані на числені девайси тощо.

Тобто скрізь, де присутні багатоваріантні масиви інформації, що ускладнюють моніторинг швидкості завантаження сайту.

Для кого не обов’язковий CWV-звіт?

  • невеликим сайтам-візитівкам;
  • статичний сайтам, які майже не оновлюються.

У цих випадках вистачить щомісячного стандартного CRUX-звіту.

Юрій Мельничук

В інтернет-маркетингу з 2011 року. У SEO пройшов шлях від регіональних сайтів до великих порталів. Зараз SEO-фахівець у Netpeak Agency.

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