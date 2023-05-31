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Как создать отчет по Core Web Vitals в Google Analytics 4 и Looker Studio. Мониторинг скорости сайта
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Юрий Мельничук

Core Web Vitals (CWV) и другие метрики скорости загрузки сайта стали важными инструментами веб-дизайна и диджитал-маркетинга. Поэтому стоит узнать — как с их помощью анализировать и мониторить изменения.

Я расскажу о создании информативного отчета по скорости загрузки сайтов в GA4 и Looker Studio (ex-Data Studio) и приведу примеры эффективного анализа на базе CWV.

Зачем мониторить показатели скорости сайта в GA4?

Это необходимо, чтобы получать и анализировать показатели реальных юзеров, а не lab-данные (как в Google PageSpeed Insights). Ведь они не позволяют увидеть — хорошо или плохо загружается реальный сайт:

хорошо или плохо загружается реальный сайт

На самом деле lab-данные — просто эмуляция одной страницы на одном девайсе. А вот мониторинг реальных юзеров, field-данные, демонстрирует все важные девайсы и настоящие показатели пользователей вашего сайта. В этом заключается принципиальная разница двух методик.

Итак, что можно сделать с помощью CWV:

  • собрать данные из браузеров пользователей с помощью Google Tag Manager (GTM);
  • категоризировать их — good, poor, need improvements;
  • отправить в GA4.

CWV-отчет в Google Analytics 4

В GA4 попадают следующие данные:

попадают следующие данные

Можно установить процент ивентов в категории и сравнить с другими периодами. Если Good LCP было 80%, а стало 65% — значит направление движения явно ошибочное.

CWV-отчет в Looker Studio

На основе данных из GA4 создаются более детальные отчеты в Looker Studio.

С их помощью можно увидеть:

  • общий процент ивентов в категории Good/Poor;
  • изменения по дням/месяцам;
  • сравнение на разных девайсах, браузерах;
  • фильтрацию по странам, типам страниц, брендам устройств и т. д.

Looker Studio. Несколько реальных кейсов анализа

  1. Поденный анализ помог точно установить дату внесения изменений, повлиявших на уменьшение Good LCP. Удалось конкретизировать — какой именно из «плохих» девелоперских релизов стал их причиной:

из «плохих» девелоперских релизов

  1. Анализ групп контента позволил быстро определить тип страниц, который хуже всего влияет на общие показатели:

быстро определить тип страниц

  1. Анализ по типам девайсов указал причину снижения конверсий. Ухудшились показатели наиболее конверсионных девайсов:

указал причину снижения конверсий

Как создать отчет с показателями Core Web Vitals

Раньше такая работа была возможна в Universal Analytics, с апреля я использую GA4. Предлагаю вам простой путь:

  1. Импортировать контейнер GTM. Импортируйте файл CoreWebVitalsEvent.json, при необходимости следуйте инструкции.
  2. Заменить GA4 ID в переменной «GA4 — ID» или в теге «GA4 — Event — Core Web Vitals».

GA4 ID в переменной

  1. Опубликовать.
  2. Добавить в GA4 специальный параметр с названием Category и связать его с параметром события.

связать его с параметром события

  1. Скопировать отчет Looker Studio.
  2. Изменить источник данных на ваш GA4.

Скопировать отчет

  1. Подождать несколько дней, пока соберутся данные.

В завершение

Кому нужен CWV-отчет?

  • большим сайтам с различными типами страниц;
  • сайтам с активной разработкой;
  • сайтам, имеющим разнообразную аудиторию из многих стран, ориентированным на многочисленные девайсы и т. п.

То есть везде, где присутствуют многовариантные массивы информации, затрудняющие мониторинг скорости загрузки сайта.

Для кого не обязателен CWV-отчет?

  • небольшим сайтам-визиткам;
  • статический сайтам, которые почти не обновляются.

В этих случаях хватит ежемесячного стандартного CRUX-отчета.

Юрий Мельничук

В интернет-маркетинге с 2011 года. В SEO прошел путь от региональных сайтов до крупных порталов.
Сейчас SEO-специалист в Netpeak Agency.

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