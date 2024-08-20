Як зробити аналіз посилальної маси конкурентів

Посилальна маса (або посилальний профіль) — це сукупність усіх зовнішніх посилань, які ведуть на ваш сайт з інших ресурсів в інтернеті. Нарощування її обсягів — важлива частина SEO-просування сайту.

Щоби збільшити довіру пошукових систем (ПС) до сайту і просунути його на першу сторінку результатів пошуку, важливо також мати стратегію нарощування зовнішніх посилань.

Стратегію не побудувати без грамотного аналізу конкурентів. Як це зробити, я розповім у статті.

Послідовність аналізу

Запам’ятайте, що під час нарощування маси посилань також необхідно писати контент для зовнішніх ресурсів, де плануєте розміщувати посилання, і підбирати сторінки, що просуваються, та анкори. А ще витратити час на обговорення умов розміщення з майданчиками.

Netpeak Agencies Group надає послугу лінкбілдингу, суть якої — робота з беклінками вашого сайту.

Аналіз посилань конкурента охоплює такі етапи:

Кожен із кроків є важливою частиною аудиту посилальної маси конкурентів і має своє практичне значення.

Визначення конкурентів

Виявити прямих конкурентів допоможуть ручний або автоматизований методи. Спеціалізовані інструменти значно заощадять час, але на свій розсуд можете все робити вручну.

Ручний метод

Визначте пошукову систему, через яку хочете просувати свій сайт. Для пріоритетних категорій / розділів виберіть кілька найбільш частотних і релевантних запитів із семантичного ядра (далі — СЯ), за якими ви хочете просуватися.

Збір СЯ — обов’язковий і початковий етап роботи з SEO. Якщо сайт невеликий і присвячений одній темі, достатньо буде кількох маркерних запитів. У режимі «Інкогніто» в браузері проаналізуйте 10 найпопулярніших ресурсів у результатах пошуку. Виберіть сайти, найбільш схожі з вашим за структурою і контентом.

Якщо ваш сайт великий і зі складною структурою, для кожної категорії / розділу може бути окремий конкурент.

Приклад. У вас невеликий зоомагазин і основна категорія — «Dog Food». Якщо перевірити видачу за головним комерційним запитом, можна отримати такі результати:

Не всі ресурси з перших 10 у списку будуть прямими конкурентами, також можуть траплятися великі маркетплейси. Маркетплейси — хоча й не цільові конкуренти для невеликого нішевого сайту, але за окремими категоріями можуть перетинатися зі структурою вашого сайту. За цією логікою перегляньте ТОП-10 лідерів за кожним із відібраних основних ключових слів (КС), головних напрямів бізнесу.

Дізнайтеся конкурентів за допомогою Serpstat

Цей інструмент підходить, якщо ви просуваєтеся в Google або Bing.

Додайте сайт у рядок пошуку (1) і виберіть регіон (2).

Перейдіть у розділ «Аналіз даних» («Site analysis»), підрозділ «Конкуренти» («Competitors»).

Відберіть конкурентів із найбільшою видимістю і найбільшою кількістю спільних ключових фраз. Виключіть маркетплейси, агрегатори, каталоги, дошки оголошень тощо, вибираючи сайти, найбільш схожі з вашим. Для зручності звіт можна вивантажити з інструменту у вигляді таблиці та сортувати за допомогою вбудованих фільтрів.

Дізнайтеся конкурентів за допомогою Ahrefs

Зайдіть у «Site Explorer» і введіть ваш домен.

Перейдіть в «Organic Keywords» і знайдіть ключове слово, за яким ви хочете потрапити в ТОП або, якщо сайт уже в ньому, — КС, за яким потрібно знайти конкурентів.

Під час натискання на запит відкриється аналіз. У самому низу сторінки ви знайдете ТОП-10 конкурентів.

Аналіз динаміки посилальної маси

Перше, на що слід звернути увагу під час аналізу беклінків конкурентів, — динаміка зміни кількості доменів, що посилаються. З місяця в місяць вона має бути плавною, постійною. Таке зростання посилальної маси ПС сприймають як природне, і ви не ризикуєте втратити свої позиції у видачі через неприродний приріст посилань.

Для деяких сайтів різкі стрибки кількості беклінків природні, оскільки пов’язані з інфоприводом. Наприклад, новинний канал опублікував сенсацію. Або через вихід довгоочікуваної моделі смартфона може статися різкий стрибок посилань на сайт бренду або на інтернет-магазин, у якому будуть перші постачання.

Також звертайте увагу на інтенсивність розвитку обсягу посилальної маси конкурентів. Якщо темпи сильно перевищують ваші й водночас крива їхньої динаміки демонструє плавне й поступове зростання, у цьому напрямі слід прискорити рух і вашого сайту.

Щоби перевірити цю динаміку, зайдіть в Ahrefs. На першій вкладці «Overview» побачите діаграму, вибудувану для вашого домену.

Зверніть увагу, вихідні дані для діаграми можуть змінюватися. Потрібно вибрати параметр, який вас цікавить: кількість доменів, що посилаються, рейтинг доменів, органічний / платний трафік або інше. Для порівняння діаграми вашого сайту з діаграмами конкурентів необхідний список «Competitors», що випадає.

Пункти в списку ви повинні заповнити відібраними доменами. Максимально допустима кількість конкурентів — 10.

Незалежно від параметра, який обрали для діаграми вашого сайту, під час побудови загального графіка за замовчуванням встановлюється «Avg.organic traffic» («Середній органічний трафік»).

Тому потрібно поміняти дані в цій комірці на «Reffering Domains» («Кількість доменів, що посилаються»).

Таким чином, ви отримаєте графік вашого сайту й сайтів-конкурентів за останні два роки. Змінити часовий проміжок можна в правому верхньому кутку графіка. Мінімальний доступний період — один місяць, але для більшої демонстративності рекомендую вибирати термін від року.

На графіку з прикладу темпи розвитку основного сайту й таких, що конкурують приблизно однакові, але перебувають на різних рівнях через уже різну кількість донорів. Тому для аналізованого домену актуально буде збільшити темпи нарощування посилань.

Аби дізнатися кількість донорських доменів у конкурентів, наведіть на діаграму — побачите кількість доменів, що посилаються, за датами.

Щоби побачити самі домени, по черзі введіть URL кожного сайту в пошуковий рядок і перейдіть у розділ «Backlink Profile» — «Reffering Domains».

Потім у цьому ж розділі відкрийте звіт «Backlinks», щоб дізнатися кількість посилань з інших сайтів.

Якщо у вас молодий сайт, не варто прагнути обігнати за обсягом посилальної маси сайти, які набагато старші за ваш. Як орієнтири, обирайте сайти максимально близькі за віком і які мають більшу видимість за окремими ключами.

Стратегія нарощування посилальної маси насамперед націлена на підвищення видимості ваших цільових сторінок.

Аналіз типів посилань

Під час вивчення зворотних посилань на сайт конкурента враховуйте співвідношення dofollow- і nofollow-посилань.

Dofollow-посилання ПС беруть до уваги — робот пошукової системи переходить за ними й враховує як сигнал, що цей сайт не заперечує проти передачі частини своєї ваги / авторитету іншому. Такий тип посилань завжди кращий для власників сайтів. Але в майданчиків, на яких відбувається розміщення, не завжди є можливість і / або бажання ставити посилання з атрибутом dofollow.

Nofollow-посилання означають для пошукової системи протилежне: сайт не хоче заявляти про авторитетність іншого й передавати йому свою вагу.

У довідці Google рекомендується також позначати посилання атрибутами sponsored — для розміщених за певну плату. Ugc (user-generated content) — для посилань, які користувачі самостійно залишають на сайті, наприклад, у коментарях. У випадку з купівлею посилань можливо і бажано поставити атрибут dofollow, хоча Google і не рекомендує так робити.

Ідеальної пропорції dofollow- і nofollow-посилань не існує. Але рекомендують приблизно 70-80% для dofollow і 20-30% для nofollow. Таке співвідношення позиціонується як природне.

Не всі сайти готові розміщувати посилання з dofollow, і nofollow-посилання зазвичай теж присутні. Якщо контрольний профіль сайту не вписується в зазначені рамки або складається тільки з dofollow-посилань — це зовсім не означає, що ПС відреагує негативно і песимізує (знизить) позиції.

Співвідношення може варіюватися з урахуванням ніші, регіону й стратегії просування.

Необхідні дані для аналізу також можна знайти в Ahrefs на вкладці «Overwiew».

У Netpeak Agencies Group використовують спеціалізований інструментарій. З його допомогою на основі даних з Ahrefs у кілька кліків вибудовується діаграма, яка наочно демонструє відмінності між основним сайтом і конкурентами.

Не варто думати, що nofollow-посилання марні. Атрибут nofollow ПС, зокрема, Google, розглядають як рекомендацію, але не як правило, і можуть переходити за ними на ваш сайт.

Беклінки з атрибутом nofollow роблять контрольний профіль вашого сайту природнішим в очах ПС, а також збільшують впізнаваність вашого бренду і сприяють подальшому приросту dofollow-посилань.

Аналіз анкор-листів

Анкор-лист сайту складається з тексту посилань, які ведуть на нього з інших сайтів. Анкор-листи, які ПС сприймає як природні, містять у собі різноманітні типи посилань: анкорні, брендові, безанкорні.

Орієнтовний розподіл типів, який вважається природним, має такий вигляд: безанкорні посилання та URL — 40%;

брендові анкори — 40%;

фразові анкори — 20%.

Співвідношення це приблизне й може варіюватися залежно від особливостей сайту, ніші та інших умов.

Щоб отримати перелік анкорів вашого сайту й сайтів-конкурентів, можна скористатися сервісами Serpstat або Ahrefs.

У Serpstat вам знадобиться інструмент «Аналіз посилань» («Backlink Analysis») і його звіт «Анкори» («Anchors»).

В Ahrefs потрібно перейти на вкладку «Backlink Profile», у підрозділ «Anchors».

Щоби порахувати процентне співвідношення типів анкорів, вивантажте всі дані в таблицю і використовуйте фільтрацію.

У Netpeak Agencies Group для цього використовують свій інструмент. Також для клієнта формується звіт про використання конкретних анкорних текстів.

Аналіз якості посилань

Під час експрес-аналізу посилального профілю конкурентів насамперед слід звернути увагу на Domain Raiting. DR — показник, який оцінює авторитетність сайту на основі його зворотних посилань. Бажано, щоби перевищував 30. Тут діє принцип чим більше, тим краще.

На вкладці «Overwiev» в Ahrefs під таблицею співвідношення типів посилань можна знайти необхідні дані, обравши параметр «By DR».

У таблиці-прикладі показано, скільки відсотків від загальної посилальної маси становлять беклінки доменів із тим чи іншим DR.

В аналізованого сайту найбільше донорів із показником у районі 0-9 і близько 65% — посилання з майданчиків із рейтингом домену менше 30. Тобто більшість посилань низькоякісні. Не виключено, що серед майданчиків цього сайту є лінкоферми — сайти, які навмисне проставляють багато посилань одне на одне, щоб обдурити ПС і поліпшити свої позиції в результатах пошуку. Або дорвеї — сайти, які створені, щоби залучити користувачів за певними запитами й потім автоматично перенаправити їх на інший сайт, використання посилань із яких вважатимуться спамними з погляду ПС. Також можуть траплятися сайти заборонених тематик (контент для дорослих, азартні ігри тощо), посилання з яких негативно впливають на ранжування сайту.

Результати аналізу якості посилань можуть бути представлені таким чином.

Далі слід детально розглянути відібрані ресурси з урахуванням тематики, каналів трафіку, геопараметрів.

Аналіз регіональності посилань

Географічні параметри сайтів, що посилаються, відіграють важливу роль для ПС під час визначення регіону активності самого сайту.

Наприклад, ви хочете просувати свій сайт в Україні, де доменні зони .ua, .com.ua. Водночас більшість посилань на ваш сайт ведуть із чеських доменів .cz — є ймовірність того, що Google почне показувати й ранжувати ваш сайт у результатах пошуку за регіоном Чехія, хоча для вас це нерелевантно. Також, як варіанти можна розглядати донорів із нейтральними доменними зонами, як-от .info, .org, .net, .com.

Щоб дізнатися регіональність донорів опонентів, зайдіть в Ahrefs і на першій сторінці «Overview» виберіть вкладку «Backlink Profile».

Перегорніть сторінку вниз і подивіться мапу з доменними зонами, кількістю доменів, посилань і процентним співвідношенням.

У Serpstat перейдіть в інструмент «Аналіз посилань» («Backlink analysis») і відкрийте «Сумарний звіт» («Backlink dashboard»).

Внизу сторінки ви також знайдете необхідну інформацію.

Загальний графік із показниками за доменними зонами матиме такий вигляд.

Це — перша частина перевірки регіональності сайту. Іноді цього достатньо для розуміння, чи варто враховувати того чи іншого донора під час побудови своєї стратегії.

Для більшої точності й безпомилковості визначення регіону сайту краще перевірити місцеперебування IP-адреси майданчика.

Перевірка геолокації IP-адреси

Можна скористатися комплексним SEO-інструментом Netpeak Checker. Для перевірки знадобляться тільки URL сайтів. Результат проведеного аналізу має такий вигляд.

Якщо ваш цільовий регіон — Україна, краще уникнути взаємодії з сайтами, у яких геолокація IP — США або Німеччина.

Визначення регіональності беклінків конкурентів — важлива частина аналізу ще й тому, що за її результатами ви зможете також вибрати донорів для колаборації.

Пошук битих посилань

Однією з можливих тактик є пошук битих посилань — беклінків, що ведуть на видалені та / або на сторінки сайту-конкурента, які не існують. Потрібно знайти цільові сторінки конкурента, на які ведуть зворотні посилання, і перевірити, чи є серед цих сторінок сторінки, що віддають помилку або видалені сторінки

Зайдіть в Ahrefs, перейдіть у розділ «Backlink Profile» — «Backlinks» і вивантажте звіт.

Для подальших дій вам знадобитися інформація зі стовпчика «Target URL».

За допомогою мультифункціонального інструменту Netpeak Spider ви зможете визначити, які сторінки конкурента із цільових є неробочими або такими, що не існують (гайд із пошуку битих посилань), і отримаєте наступний результат.

Вивантажте / скопіюйте список сторінок із помилками, у таблиці за допомогою формули VLOOKUP визначте, на яких зовнішніх сторінках розташовані биті посилання.

=VLOOKUP(C2;A:D;2;FALSE) — формула для пошуку необхідного значення і його поміщення в задану комірку. У цьому разі виконуватиметься пошук битих посилань серед цільових сторінок і виводитиметься відповідна сторінка, на якій розташоване бите посилання.

Зв’яжіться із сайтами й запропонуйте замінити бите посилання, що веде на сайт конкурента, посиланням на аналогічну сторінку вашого ресурсу.

Цей алгоритм — робочий метод випередження конкурентів у нарощуванні посилальної маси.

Складання стратегії та розрахунок бюджету

За допомогою аналізу ви зрозумієте стратегію конкурента. Якими темпами він нарощує кількість посилань і яким обсягом володіє просто зараз, які анкори й типи посилань використовує, де розміщується.

Не варто сліпо копіювати профіль конкурентів. Виявіть сильні й слабкі сторони й врахуйте під час створення своєї посилальної стратегії:

Визначте темп нарощування посилальної маси з тим розрахунком, щоб не дати конкуренту збільшити розрив між вами. Далі поступово скорочуйте розрив і випереджайте конкурентний сайт. Підберіть домени, які є якісними й підходять за всіма показниками: вік і регіональність домену, тематика, DR, обсяг і джерела трафіку, кількість проіндексованих сторінок, кількість сторінок, що посилаються, і доменів. Уникайте спамних, підозрілих сайтів. Застосовуйте анкори, які одночасно є пошуковими запитами і їх використовують конкуренти.Пам’ятайте про рекомендоване співвідношення анкорних, безанкорних і брендових посилань під час вибудовування посилального профілю. Зв’яжіться з потенційними донорами посилань, обговоріть умови розміщення та розмістіть посилання на ваш сайт.

Також необхідно приблизно розрахувати, яку кількість анкорів потрібно використовувати, скільки посилань нарощувати на конкретну сторінку і прорахувати приблизний бюджет.

У Netpeak Agencies Group є спеціально розроблений інструмент, який дає змогу для різних регіонів розрахувати обсяг і вартість посилальної маси конкурентів, а також на основі поданої динаміки спрогнозувати, скільки потрібно вкладати ресурсів у посилальний напрям. З його допомогою можна отримати такі результати.

Беручи до уваги бюджети конкурентів і поточну ситуацію з обсягами й темпами нарощування беклінків, можна визначити бюджет, необхідний, щоби наздогнати / випередити опонентів.

Навіть якщо ви абсолютно точно скопіюєте контрольний профіль іншого сайту, це не гарантує того, що ваш сайт посідатиме такі самі позиції у видачі, адже існує безліч алгоритмів ранжування, які впливають на визначення позицій сайту в результатах пошуку.

Висновки

Щоб розпізнати посилальну стратегію конкурентів і сформувати ефективну посилальну стратегію для свого сайту, вам знадобиться:

Виявити, які сайти є вашими прямими конкурентами. Проаналізувати динаміку приросту посилань, а також дізнатися сумарну кількість доменів і сторінок, на які посилаються. Дізнатися співвідношення nofollow- і dofollow-посилань. Провести аналіз анкор-листа і визначити пропорції анкорних, брендових і безанкорних беклінків. Встановити, який DR у донорів. Визначити, чи релевантні доменні зони та IP майданчиків тому регіону, за яким планується просування сайту. Врахувати нюанси й побудувати свою стратегію нарощування посилань на цільові сторінки.

Застосовуючи тактику конкурентів, набагато простіше сформувати робочу стратегію посилань для свого сайту. Прагніть до поступового зростання посилальної маси й максимально природного вигляду посилального профілю з різними типами посилань і анкорів.