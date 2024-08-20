Как сделать анализ ссылочной массы конкурентов
Ссылочная масса (или ссылочный профиль) — это совокупность всех внешних ссылок, которые ведут на ваш сайт с других ресурсов в интернете. Наращивание ее объемов — важная часть SEO-продвижения сайта.
Чтобы увеличить доверие поисковых систем (ПС) к сайту и продвинуть его на первую страницу результатов поиска, важно также иметь стратегию наращивания внешних ссылок.
Стратегию не построить без грамотного анализа конкурентов. Как это сделать, я расскажу в статье.
Последовательность анализа
Запомните, что при наращивании ссылочной массы также необходимо писать контент для внешних ресурсов, где планируете размещать ссылки, и подбирать продвигаемые страницы и анкоры. А еще потратить время на обсуждение условий размещения с площадками.
Netpeak Agencies Group предоставляет услугу линкбилдинга, суть которой — работа с бэклинками вашего сайта.
Анализ ссылок конкурента включает в себя следующие этапы:
- Определение конкурентов.
- Анализ динамики ссылочной массы.
- Анализ типов ссылок.
- Анализ анкор-листов.
- Анализ качества ссылок.
- Анализ региональности ссылок.
- Поиск битых ссылок.
- Составление стратегии и дополнительные расчеты.
Каждый из шагов является важной частью аудита ссылочной массы конкурентов и имеет свое практическое значение.
Определение конкурентов
Выявить прямых конкурентов помогут ручной или автоматизированный методы. Специализированные инструменты значительно сэкономят время, но на свое усмотрение можете все делать вручную.
Ручной метод
- Определите поисковую систему, через которую хотите продвигать свой сайт.
- Для приоритетных категорий/разделов выберите несколько наиболее частотных и релевантных запросов из семантического ядра (далее — СЯ), по которым вы хотите продвигаться.
Сбор СЯ — обязательный и первоначальный этап работы с SEO. Если сайт небольшой и посвящен одной теме, достаточно будет нескольких маркерных запросов.
- В режиме «Инкогнито» в браузере проанализируйте 10 наиболее популярных ресурсов в результатах поиска. Выберите сайты, наиболее схожие с вашим по структуре и контенту. Если ваш сайт большой и со сложной структурой, для каждой категории/раздела может быть отдельный конкурент.
Пример. У вас небольшой зоомагазин и основная категория — «Dog Food». Если проверить выдачу по главному коммерческому запросу, можно получить следующие результаты:
Не все ресурсы из первых 10 в списке будут прямыми конкурентами, также могут попадаться крупные маркетплейсы.
Маркетплейсы — хотя и не целевые конкуренты для небольшого нишевого сайта, но по отдельным категориям могут пересекаться со структурой вашего сайта. По этой логике просмотрите ТОП-10 лидеров по каждому из отобранных основных ключевых слов (КС), главных направлений бизнеса.
Узнайте конкурентов с помощью Serpstat
Этот инструмент подходит, если вы продвигаетесь в Google или Bing.
- Добавьте сайт в строку поиска (1) и выберите регион (2).
- Перейдите в раздел «Анализ данных» («Site analysis»), подраздел «Конкуренты» («Competitors»).
- Отберите конкурентов с наибольшей видимостью и наибольшим количеством общих ключевых фраз. Исключите маркетплейсы, агрегаторы, каталоги, доски объявлений и т. д., выбирая сайты, наиболее схожие с вашим. Для удобства отчет можно выгрузить из инструмента в виде таблицы и сортировать с помощью встроенных фильтров.
Узнайте конкурентов с помощью Ahrefs
- Зайдите в «Site Explorer» и введите ваш домен.
- Перейдите в «Organic Keywords» и найдите ключевое слово, по которому вы хотите попасть в ТОП или, если сайт уже в нем, — КС, по которому нужно найти конкурентов.
- При нажатии на запрос откроется анализ. В самом низу страницы вы найдете ТОП-10 конкурентов.
Анализ динамики ссылочной массы
Первое, на что следует обратить внимание при анализе бэклинков конкурентов — динамика изменения количества ссылающихся доменов. Из месяца в месяц она должна быть плавной, постоянной. Такой рост ссылочной массы ПС воспринимают как естественный, и вы не рискуете потерять свои позиции в выдаче из-за неестественного прироста ссылок.
Для некоторых сайтов резкие скачки количества бэклинков естественны, так как связаны с инфоповодом. Например, новостной канал опубликовал сенсацию. Или из-за выхода долгожданной модели смартфона может произойти резкий скачок ссылок на сайт бренда либо на интернет-магазин, в котором будут первые поставки.
Также обращайте внимание на интенсивность развития объема ссылочной массы конкурентов. Если темпы сильно превышают ваши и при этом кривая их динамики демонстрирует плавный и постепенный рост, в данном направлении следует ускорить движение и вашего сайта.
Чтобы проверить эту динамику, зайдите в Ahrefs. На первой вкладке «Overview» увидите диаграмму, выстроенную для вашего домена. Обратите внимание, исходные данные для диаграммы могут изменяться. Нужно выбрать интересующий вас параметр: количество ссылающихся доменов, рейтинг доменов, органический/платный трафик или другое.
Для сравнения диаграммы вашего сайта с диаграммами конкурентов понадобиться выпадающий список «Competitors».
Пункты в списке вы должны заполнить отобранными доменами. Максимально допустимое количество конкурентов — 10.
Независимо от параметра, который выбрали для диаграммы вашего сайта, при построении общего графика по умолчанию устанавливается «Avg.organic traffic» («Средний органический трафик»).
Поэтому нужно поменять данные в этой ячейке на «Reffering Domains» («Количество ссылающихся доменов»).
Таким образом, вы получите график вашего сайта и сайтов-конкурентов за последние два года. Изменить временной промежуток можно в правом верхнем углу графика. Минимальный доступный период — один месяц, но для большей демонстративности рекомендую выбирать срок от года.
На графике из примера темпы развития основного сайта и конкурирующих примерно одинаковые, но находятся на разных уровнях из-за уже разного количества доноров. Поэтому для анализируемого домена актуально будет увеличить темпы наращивания ссылок.
Чтобы узнать количество донорских доменов у конкурентов, наведите на диаграмму — увидите количество ссылающихся доменов по датам.
Чтобы увидеть сами домены, поочередно введите URL каждого сайта в поисковую строку и перейдите в раздел «Backlink Profile» — «Reffering Domains».
Затем в этом же разделе откройте отчет «Backlinks», чтобы узнать количество ссылок с других сайтов.
Если у вас молодой сайт, не стоит стремиться обогнать по объему ссылочной массы сайты много старше вашего. Как ориентиры, выбирайте сайты максимально близкие по возрасту и которые имеют большую видимость по отдельным ключам. Стратегия наращивания ссылочной массы в первую очередь нацелена на повышение видимости ваших целевых страниц.
Читайте также, как проанализировать конкурентов онлайн-бизнеса.
Анализ типов ссылок
При изучении обратных ссылок на сайт конкурента учитывайте соотношения dofollow- и nofollow-ссылок.
Dofollow-ссылки ПС принимают во внимание — робот поисковой системы переходит по ним и учитывает как сигнал, что этот сайт не возражает против передачи части своего веса/авторитета другому. Такой тип ссылок всегда более предпочтителен для владельцев сайтов. Но у площадок, на которых происходит размещение, не всегда есть возможность и/или желание ставить ссылки с аттрибутом dofollow.
Nofollow-ссылки означают для поисковой системы противоположное: сайт не хочет заявлять об авторитетности другого и передавать ему свой вес.
В справке Google рекомендуется также помечать ссылки аттрибутами sponsored — для размещенных за определенную плату. Ugc (user-generated content) — для ссылок, которые пользователи самостоятельно оставляют на сайте, например, в комментариях. В случае с покупкой ссылок возможна и желательна простановка аттрибута dofollow, хотя Google и не рекомендует так делать.
Идеальной пропорции dofollow- и nofollow-ссылок не существует. Но рекомендуют приблизительно 70-80% для dofollow и 20-30% для nofollow. Такое соотношение позиционируется как естественное.
Не все сайты готовы размещать ссылки с dofollow, и nofollow-ссылки обычно тоже присутствуют. Если ссылочный профиль сайта не вписывается в указанные рамки или состоит только из dofollow-ссылок — это вовсе не значит, что ПС отреагирует негативно и пессимизирует (понизит) позиции. Соотношение может варьироваться с учетом ниши, региона и стратегии продвижения.
Необходимые данные для анализа также можно найти в Ahrefs на вкладке «Overwiew».
В Netpeak Agencies Group используют специализированный инструментарий. С его помощью на основе данных из Ahrefs в пару кликов выстраивается диаграмма и наглядно демонстрирует различия между основным сайтом и конкурентами.
Не стоит думать, что nofollow-ссылки бесполезны. Атрибут nofollow ПС, в частности, Google, рассматривают как рекомендацию, но не как правило, и могут переходить по ним на ваш сайт.
Бэклинки с атрибутом nofollow делают ссылочный профиль вашего сайта более естественным в глазах ПС, а также увеличивают узнаваемость вашего бренда и способствуют дальнейшему приросту dofollow-ссылок.
Анализ анкор-листов
Анкор-лист сайта состоит из текста ссылок, которые ведут на него с других сайтов. Анкор-листы, которые ПС воспринимает как естественные, содержат в себе разнообразные типы ссылок: анкорные, брендовые, безанкорные.
Ориентировочное распределение типов, которое считается естественным, выглядит следующим образом:
- безанкорные ссылки и URL — 40%;
- брендовые анкоры — 40%;
- фразовые анкоры — 20%.
Соотношение это приблизительное и может варьироваться в зависимости от особенностей сайта, ниши и других условий.
Чтобы получить перечень анкоров вашего сайта и сайтов-конкурентов, можно воспользоваться сервисами Serpstat либо Ahrefs.
В Serpstat вам понадобится инструмент «Анализ ссылок» («Backlink Analysis») и его отчет «Анкоры» («Anchors»).
В Ahrefs нужно перейти на вкладку «Backlink Profile», в подраздел «Anchors».
Чтобы посчитать процентное соотношение типов анкоров, выгрузите все данные в таблицу и используйте фильтрацию.
В Netpeak Agencies Group для это используют свой инструмент.
Также для клиента формируется отчет об использовании конкретных анкорных текстов.
Анализ качества ссылок
При экспресс-анализе ссылочного профиля конкурентов прежде всего следует обратить внимание на Domain Raiting. DR — показатель, который оценивает авторитетность сайта на основе его обратных ссылок. Желательно, чтобы превышал 30. Здесь действует принцип чем больше, тем лучше.
На вкладке «Overwiev» в Ahrefs под таблицей соотношения типов ссылок можно найти необходимые данные, выбрав параметр «By DR».
В таблице-примере показано, сколько процентов от общей ссылочной массы составляют бэклинки доменов с тем или иным DR. У анализируемого сайта больше всего доноров с показателем в районе 0-9 и около 65% — ссылки с площадок с рейтингом домена меньше 30. То есть большинство ссылок низкокачественные.
Не исключено, что среди площадок этого сайта есть линкофермы — сайты, которые умышленно проставляют много ссылок друг на друга, чтобы обмануть ПС и улучшить свои позиции в результатах поиска. Или дорвеи — сайты, созданные для того, чтобы привлечь пользователей по определенным запросам и затем автоматически перенаправить их на другой сайт, использование ссылок с которых будет считаться спамным с точки зрения ПС.
Также могут попадаться сайты запрещенных тематик (контент для взрослых, азартные игры и т. д.), ссылки с которых негативно влияют на ранжирование сайта.
Далее следует детально рассмотреть отобранные ресурсы с учетом тематики, каналов трафика, гео-параметров.
Анализ региональности ссылок
Географические параметры ссылающихся сайтов играют важную роль для ПС при определении региона активности самого сайта. Например, вы хотите продвигать свой сайт в Украине, где доменные зоны .ua, .com.ua.
При этом большинство ссылок на ваш сайт ведут с чешских доменов .cz — есть вероятность того, что Google начнет показывать и ранжировать ваш сайт в результатах поиска по региону Чехия, хотя для вас это нерелевантно. Также как варианты можно рассматривать доноров с нейтральными доменными зонами, как .info, .org, .net, .com.
Чтобы узнать региональность доноров оппонентов, зайдите в Ahrefs и на первой странице «Overview» выберите вкладку «Backlink Profile».
Пролистайте страницу вниз и посмотрите карту с доменными зонами, количеством доменов, ссылок и процентным соотношением.
В Serpstat перейдите в инструмент «Анализ ссылок» («Backlink analysis») и откройте «Суммарный отчет» («Backlink dashboard»).
Внизу страницы вы также найдете необходимую информацию.
Это — первая часть проверки региональности сайта. Иногда этого достаточно для понимания, стоит ли учитывать того или иного донора при построении своей стратегии.
Для большей точности и безошибочности определения региона сайта лучше проверить местонахождение IP-адресса площадки.
Проверка геолокации IP-адресса
Можно воспользоваться комплексным SEO-инструментом Netpeak Checker. Для проверки понадобятся только URL сайтов. Результат проведенного анализа выглядит следующим образом:
Если ваш целевой регион — Украина, лучше избежать взаимодействия с сайтами, у которых геолокация IP — США или Германия.
Определение региональности бэклинков конкурентов — важная часть анализа еще и потому, что по ее результатам вы сможете также выбрать доноров для коллаборации.
Поиск битых ссылок
Одной из возможных тактик является поиск битых ссылок — бэклинков, ведущих на удаленные/несуществующие страницы сайта-конкурента. Нужно найти целевые страницы конкурента, на которые ведут обратные ссылки и проверить, есть ли среди этих страниц отдающие ошибку либо удаленные страницы.
Зайдите в Ahrefs, перейдите в раздел «Backlink Profile» — «Backlinks» и выгрузите отчет.
- Для дальнейших действий вам понадобится информация из столбца «Target URL».
- С помощью мультифункционального инструмента Netpeak Spider вы сможете определить, какие страницы конкурента из целевых являются нерабочими или несуществующими (гайд по поиску битых ссылок), и получите следующий результат.
- Выгрузите/скопируйте список страниц с ошибками, в таблице с помощью формулы VLOOKUP определите, на каких внешних страницах расположены битые ссылки.
=VLOOKUP(C2;A:D;2;FALSE) — формула для поиска необходимого значения и его помещения в заданную ячейку. В данном случае будет выполняться поиск битых ссылок среди целевых страниц и выводится соответствующая страница, на которой расположена битая ссылка.
- Свяжитесь с сайтами и предложите заменить битую ссылку, ведущую на сайт конкурента, ссылкой на аналогичную страницу вашего ресурса.
Этот алгоритм — рабочий метод опережения конкурентов в наращивании ссылочной массы.
Составление стратегии и расчет бюджета
С помощью анализа вы поймете стратегию конкурента. Какими темпами он наращивает ссылочную массу и каким объемом располагает прямо сейчас, какие анкоры и типы ссылок использует, где размещается.
Не стоит слепо копировать профиль конкурентов. Выявите сильные и слабые стороны и учтите при создании своей ссылочной стратегии:
- Определите темп наращивания ссылочной массы с тем расчетом, чтобы не дать конкуренту увеличить разрыв между вами. Далее постепенно сокращайте разрыв и опережайте конкурирующий сайт.
- Подберите домены, которые являются качественными и подходят по всем показателям: возраст и региональность домена, тематика, DR, объем и источники трафика, количество проиндексированных страниц, количество ссылающихся страниц и доменов.
Избегайте спамных, подозрительных сайтов.
- Применяйте анкоры, которые одновременно являются поисковыми запросами и их используют конкуренты.
Помните о рекомендованном соотношении анкорных, безанкорных и брендовых ссылок при выстраивании ссылочного профиля.
- Свяжитесь с потенциальными донорами ссылок, обсудите условия размещения и разместить ссылку на ваш сайт.
Также необходимо примерно рассчитать, какое количество анкоров нужно использовать, сколько ссылок наращивать на конкретную страницу и просчитать приблизительный бюджет.
У Netpeak Agencies Group есть специально разработанный инструмент, который позволяет для разных регионов рассчитать объем и стоимость ссылочной массы конкурентов. А также на основе представленной динамики спрогнозировать, сколько нужно вкладывать ресурсов в ссылочное направление. С его помощью можно получить следующие результаты.
Принимая во внимание бюджеты конкурентов и текущую ситуацию с объемами и темпами наращивания бэклинков, можно определить бюджет, необходимый, чтобы догнать/опередить оппонентов.
Даже если вы совершенно точно скопируете ссылочный профиль другого сайта, это не гарантирует того, что ваш сайт будет занимать такие же позиции в выдаче. Ведь существует множество алгоритмов ранжирования, которые влияют на определение позиций сайта в результатах поиска.
Выводы
Чтобы распознать ссылочную стратегию конкурентов и сформировать эффективную ссылочную стратегию для своего сайта, вам понадобится:
- Выявить, какие сайты являются вашими прямыми конкурентами.
- Проанализировать динамику прироста ссылок, а также узнать суммарное количество ссылающихся доменов и страниц.
- Узнать соотношение nofollow- и dofollow-ссылок.
- Провести анализ анкор-листа и определить пропорции анкорных, брендовых и безанкорных бэклинков.
- Установить, какой DR у доноров.
- Определить, релевантны ли доменные зоны и IP площадок тому региону, по которому планируется продвижение сайта.
- Учесть нюансы и построить свою стратегию наращивания ссылок на целевые страницы.
Применяя тактику конкурентов, намного проще сформировать работающую ссылочную стратегию для своего сайта. Стремитесь к постепенному росту ссылочной массы и максимально естественному виду ссылочного профиля с разными типами ссылок и анкоров.
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