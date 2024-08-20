Как сделать анализ ссылочной массы конкурентов

Ссылочная масса (или ссылочный профиль) — это совокупность всех внешних ссылок, которые ведут на ваш сайт с других ресурсов в интернете. Наращивание ее объемов — важная часть SEO-продвижения сайта.

Чтобы увеличить доверие поисковых систем (ПС) к сайту и продвинуть его на первую страницу результатов поиска, важно также иметь стратегию наращивания внешних ссылок.

Стратегию не построить без грамотного анализа конкурентов. Как это сделать, я расскажу в статье.

Последовательность анализа

Запомните, что при наращивании ссылочной массы также необходимо писать контент для внешних ресурсов, где планируете размещать ссылки, и подбирать продвигаемые страницы и анкоры. А еще потратить время на обсуждение условий размещения с площадками.

Netpeak Agencies Group предоставляет услугу линкбилдинга, суть которой — работа с бэклинками вашего сайта.

Анализ ссылок конкурента включает в себя следующие этапы:

Каждый из шагов является важной частью аудита ссылочной массы конкурентов и имеет свое практическое значение.

Определение конкурентов

Выявить прямых конкурентов помогут ручной или автоматизированный методы. Специализированные инструменты значительно сэкономят время, но на свое усмотрение можете все делать вручную.

Ручной метод

Определите поисковую систему, через которую хотите продвигать свой сайт. Для приоритетных категорий/разделов выберите несколько наиболее частотных и релевантных запросов из семантического ядра (далее — СЯ), по которым вы хотите продвигаться.

Сбор СЯ — обязательный и первоначальный этап работы с SEO. Если сайт небольшой и посвящен одной теме, достаточно будет нескольких маркерных запросов. В режиме «Инкогнито» в браузере проанализируйте 10 наиболее популярных ресурсов в результатах поиска. Выберите сайты, наиболее схожие с вашим по структуре и контенту. Если ваш сайт большой и со сложной структурой, для каждой категории/раздела может быть отдельный конкурент.

Пример. У вас небольшой зоомагазин и основная категория — «Dog Food». Если проверить выдачу по главному коммерческому запросу, можно получить следующие результаты:

Не все ресурсы из первых 10 в списке будут прямыми конкурентами, также могут попадаться крупные маркетплейсы.

Маркетплейсы — хотя и не целевые конкуренты для небольшого нишевого сайта, но по отдельным категориям могут пересекаться со структурой вашего сайта. По этой логике просмотрите ТОП-10 лидеров по каждому из отобранных основных ключевых слов (КС), главных направлений бизнеса.

Узнайте конкурентов с помощью Serpstat

Этот инструмент подходит, если вы продвигаетесь в Google или Bing.

Добавьте сайт в строку поиска (1) и выберите регион (2).

Перейдите в раздел «Анализ данных» («Site analysis»), подраздел «Конкуренты» («Competitors»).

Отберите конкурентов с наибольшей видимостью и наибольшим количеством общих ключевых фраз. Исключите маркетплейсы, агрегаторы, каталоги, доски объявлений и т. д., выбирая сайты, наиболее схожие с вашим. Для удобства отчет можно выгрузить из инструмента в виде таблицы и сортировать с помощью встроенных фильтров.

Узнайте конкурентов с помощью Ahrefs

Зайдите в «Site Explorer» и введите ваш домен.

Перейдите в «Organic Keywords» и найдите ключевое слово, по которому вы хотите попасть в ТОП или, если сайт уже в нем, — КС, по которому нужно найти конкурентов.

При нажатии на запрос откроется анализ. В самом низу страницы вы найдете ТОП-10 конкурентов.

Анализ динамики ссылочной массы

Первое, на что следует обратить внимание при анализе бэклинков конкурентов — динамика изменения количества ссылающихся доменов. Из месяца в месяц она должна быть плавной, постоянной. Такой рост ссылочной массы ПС воспринимают как естественный, и вы не рискуете потерять свои позиции в выдаче из-за неестественного прироста ссылок.

Для некоторых сайтов резкие скачки количества бэклинков естественны, так как связаны с инфоповодом. Например, новостной канал опубликовал сенсацию. Или из-за выхода долгожданной модели смартфона может произойти резкий скачок ссылок на сайт бренда либо на интернет-магазин, в котором будут первые поставки.

Также обращайте внимание на интенсивность развития объема ссылочной массы конкурентов. Если темпы сильно превышают ваши и при этом кривая их динамики демонстрирует плавный и постепенный рост, в данном направлении следует ускорить движение и вашего сайта.

Чтобы проверить эту динамику, зайдите в Ahrefs. На первой вкладке «Overview» увидите диаграмму, выстроенную для вашего домена. Обратите внимание, исходные данные для диаграммы могут изменяться. Нужно выбрать интересующий вас параметр: количество ссылающихся доменов, рейтинг доменов, органический/платный трафик или другое.

Для сравнения диаграммы вашего сайта с диаграммами конкурентов понадобиться выпадающий список «Competitors».

Пункты в списке вы должны заполнить отобранными доменами. Максимально допустимое количество конкурентов — 10.

Независимо от параметра, который выбрали для диаграммы вашего сайта, при построении общего графика по умолчанию устанавливается «Avg.organic traffic» («Средний органический трафик»).

Поэтому нужно поменять данные в этой ячейке на «Reffering Domains» («Количество ссылающихся доменов»).

Таким образом, вы получите график вашего сайта и сайтов-конкурентов за последние два года. Изменить временной промежуток можно в правом верхнем углу графика. Минимальный доступный период — один месяц, но для большей демонстративности рекомендую выбирать срок от года.

На графике из примера темпы развития основного сайта и конкурирующих примерно одинаковые, но находятся на разных уровнях из-за уже разного количества доноров. Поэтому для анализируемого домена актуально будет увеличить темпы наращивания ссылок.

Чтобы узнать количество донорских доменов у конкурентов, наведите на диаграмму — увидите количество ссылающихся доменов по датам.

Чтобы увидеть сами домены, поочередно введите URL каждого сайта в поисковую строку и перейдите в раздел «Backlink Profile» — «Reffering Domains».

Затем в этом же разделе откройте отчет «Backlinks», чтобы узнать количество ссылок с других сайтов.

Если у вас молодой сайт, не стоит стремиться обогнать по объему ссылочной массы сайты много старше вашего. Как ориентиры, выбирайте сайты максимально близкие по возрасту и которые имеют большую видимость по отдельным ключам. Стратегия наращивания ссылочной массы в первую очередь нацелена на повышение видимости ваших целевых страниц.

Анализ типов ссылок

При изучении обратных ссылок на сайт конкурента учитывайте соотношения dofollow- и nofollow-ссылок.

Dofollow-ссылки ПС принимают во внимание — робот поисковой системы переходит по ним и учитывает как сигнал, что этот сайт не возражает против передачи части своего веса/авторитета другому. Такой тип ссылок всегда более предпочтителен для владельцев сайтов. Но у площадок, на которых происходит размещение, не всегда есть возможность и/или желание ставить ссылки с аттрибутом dofollow.

Nofollow-ссылки означают для поисковой системы противоположное: сайт не хочет заявлять об авторитетности другого и передавать ему свой вес.

В справке Google рекомендуется также помечать ссылки аттрибутами sponsored — для размещенных за определенную плату. Ugc (user-generated content) — для ссылок, которые пользователи самостоятельно оставляют на сайте, например, в комментариях. В случае с покупкой ссылок возможна и желательна простановка аттрибута dofollow, хотя Google и не рекомендует так делать.

Идеальной пропорции dofollow- и nofollow-ссылок не существует. Но рекомендуют приблизительно 70-80% для dofollow и 20-30% для nofollow. Такое соотношение позиционируется как естественное.

Не все сайты готовы размещать ссылки с dofollow, и nofollow-ссылки обычно тоже присутствуют. Если ссылочный профиль сайта не вписывается в указанные рамки или состоит только из dofollow-ссылок — это вовсе не значит, что ПС отреагирует негативно и пессимизирует (понизит) позиции. Соотношение может варьироваться с учетом ниши, региона и стратегии продвижения.

Необходимые данные для анализа также можно найти в Ahrefs на вкладке «Overwiew».

В Netpeak Agencies Group используют специализированный инструментарий. С его помощью на основе данных из Ahrefs в пару кликов выстраивается диаграмма и наглядно демонстрирует различия между основным сайтом и конкурентами.

Не стоит думать, что nofollow-ссылки бесполезны. Атрибут nofollow ПС, в частности, Google, рассматривают как рекомендацию, но не как правило, и могут переходить по ним на ваш сайт.

Бэклинки с атрибутом nofollow делают ссылочный профиль вашего сайта более естественным в глазах ПС, а также увеличивают узнаваемость вашего бренда и способствуют дальнейшему приросту dofollow-ссылок.

Анализ анкор-листов

Анкор-лист сайта состоит из текста ссылок, которые ведут на него с других сайтов. Анкор-листы, которые ПС воспринимает как естественные, содержат в себе разнообразные типы ссылок: анкорные, брендовые, безанкорные.

Ориентировочное распределение типов, которое считается естественным, выглядит следующим образом: безанкорные ссылки и URL — 40%;

брендовые анкоры — 40%;

фразовые анкоры — 20%.

Соотношение это приблизительное и может варьироваться в зависимости от особенностей сайта, ниши и других условий.

Чтобы получить перечень анкоров вашего сайта и сайтов-конкурентов, можно воспользоваться сервисами Serpstat либо Ahrefs.

В Serpstat вам понадобится инструмент «Анализ ссылок» («Backlink Analysis») и его отчет «Анкоры» («Anchors»).

В Ahrefs нужно перейти на вкладку «Backlink Profile», в подраздел «Anchors».

Чтобы посчитать процентное соотношение типов анкоров, выгрузите все данные в таблицу и используйте фильтрацию.

В Netpeak Agencies Group для это используют свой инструмент. Также для клиента формируется отчет об использовании конкретных анкорных текстов.

Анализ качества ссылок

При экспресс-анализе ссылочного профиля конкурентов прежде всего следует обратить внимание на Domain Raiting. DR — показатель, который оценивает авторитетность сайта на основе его обратных ссылок. Желательно, чтобы превышал 30. Здесь действует принцип чем больше, тем лучше.

На вкладке «Overwiev» в Ahrefs под таблицей соотношения типов ссылок можно найти необходимые данные, выбрав параметр «By DR».

В таблице-примере показано, сколько процентов от общей ссылочной массы составляют бэклинки доменов с тем или иным DR. У анализируемого сайта больше всего доноров с показателем в районе 0-9 и около 65% — ссылки с площадок с рейтингом домена меньше 30. То есть большинство ссылок низкокачественные.

Не исключено, что среди площадок этого сайта есть линкофермы — сайты, которые умышленно проставляют много ссылок друг на друга, чтобы обмануть ПС и улучшить свои позиции в результатах поиска. Или дорвеи — сайты, созданные для того, чтобы привлечь пользователей по определенным запросам и затем автоматически перенаправить их на другой сайт, использование ссылок с которых будет считаться спамным с точки зрения ПС.

Также могут попадаться сайты запрещенных тематик (контент для взрослых, азартные игры и т. д.), ссылки с которых негативно влияют на ранжирование сайта.

Результаты анализа качества ссылок могут быть представлены следующим образом

Далее следует детально рассмотреть отобранные ресурсы с учетом тематики, каналов трафика, гео-параметров.

Анализ региональности ссылок

Географические параметры ссылающихся сайтов играют важную роль для ПС при определении региона активности самого сайта. Например, вы хотите продвигать свой сайт в Украине, где доменные зоны .ua, .com.ua.

При этом большинство ссылок на ваш сайт ведут с чешских доменов .cz — есть вероятность того, что Google начнет показывать и ранжировать ваш сайт в результатах поиска по региону Чехия, хотя для вас это нерелевантно. Также как варианты можно рассматривать доноров с нейтральными доменными зонами, как .info, .org, .net, .com.

Чтобы узнать региональность доноров оппонентов, зайдите в Ahrefs и на первой странице «Overview» выберите вкладку «Backlink Profile».



Пролистайте страницу вниз и посмотрите карту с доменными зонами, количеством доменов, ссылок и процентным соотношением.

В Serpstat перейдите в инструмент «Анализ ссылок» («Backlink analysis») и откройте «Суммарный отчет» («Backlink dashboard»).

Внизу страницы вы также найдете необходимую информацию.

Общий график с показателями по доменным зонам будет выглядеть следующим образом.

Это — первая часть проверки региональности сайта. Иногда этого достаточно для понимания, стоит ли учитывать того или иного донора при построении своей стратегии.

Для большей точности и безошибочности определения региона сайта лучше проверить местонахождение IP-адресса площадки.

Проверка геолокации IP-адресса

Можно воспользоваться комплексным SEO-инструментом Netpeak Checker. Для проверки понадобятся только URL сайтов. Результат проведенного анализа выглядит следующим образом:

Если ваш целевой регион — Украина, лучше избежать взаимодействия с сайтами, у которых геолокация IP — США или Германия.

Определение региональности бэклинков конкурентов — важная часть анализа еще и потому, что по ее результатам вы сможете также выбрать доноров для коллаборации.

Поиск битых ссылок

Одной из возможных тактик является поиск битых ссылок — бэклинков, ведущих на удаленные/несуществующие страницы сайта-конкурента. Нужно найти целевые страницы конкурента, на которые ведут обратные ссылки и проверить, есть ли среди этих страниц отдающие ошибку либо удаленные страницы.

Зайдите в Ahrefs, перейдите в раздел «Backlink Profile» — «Backlinks» и выгрузите отчет.

Для дальнейших действий вам понадобится информация из столбца «Target URL».

С помощью мультифункционального инструмента Netpeak Spider вы сможете определить, какие страницы конкурента из целевых являются нерабочими или несуществующими (гайд по поиску битых ссылок), и получите следующий результат.

Выгрузите/скопируйте список страниц с ошибками, в таблице с помощью формулы VLOOKUP определите, на каких внешних страницах расположены битые ссылки.

=VLOOKUP(C2;A:D;2;FALSE) — формула для поиска необходимого значения и его помещения в заданную ячейку. В данном случае будет выполняться поиск битых ссылок среди целевых страниц и выводится соответствующая страница, на которой расположена битая ссылка.

Свяжитесь с сайтами и предложите заменить битую ссылку, ведущую на сайт конкурента, ссылкой на аналогичную страницу вашего ресурса.

Этот алгоритм — рабочий метод опережения конкурентов в наращивании ссылочной массы.

Составление стратегии и расчет бюджета

С помощью анализа вы поймете стратегию конкурента. Какими темпами он наращивает ссылочную массу и каким объемом располагает прямо сейчас, какие анкоры и типы ссылок использует, где размещается.

Не стоит слепо копировать профиль конкурентов. Выявите сильные и слабые стороны и учтите при создании своей ссылочной стратегии:

Определите темп наращивания ссылочной массы с тем расчетом, чтобы не дать конкуренту увеличить разрыв между вами. Далее постепенно сокращайте разрыв и опережайте конкурирующий сайт. Подберите домены, которые являются качественными и подходят по всем показателям: возраст и региональность домена, тематика, DR, объем и источники трафика, количество проиндексированных страниц, количество ссылающихся страниц и доменов.

Избегайте спамных, подозрительных сайтов. Применяйте анкоры, которые одновременно являются поисковыми запросами и их используют конкуренты.

Помните о рекомендованном соотношении анкорных, безанкорных и брендовых ссылок при выстраивании ссылочного профиля. Свяжитесь с потенциальными донорами ссылок, обсудите условия размещения и разместить ссылку на ваш сайт.

Также необходимо примерно рассчитать, какое количество анкоров нужно использовать, сколько ссылок наращивать на конкретную страницу и просчитать приблизительный бюджет.

У Netpeak Agencies Group есть специально разработанный инструмент, который позволяет для разных регионов рассчитать объем и стоимость ссылочной массы конкурентов. А также на основе представленной динамики спрогнозировать, сколько нужно вкладывать ресурсов в ссылочное направление. С его помощью можно получить следующие результаты.

Принимая во внимание бюджеты конкурентов и текущую ситуацию с объемами и темпами наращивания бэклинков, можно определить бюджет, необходимый, чтобы догнать/опередить оппонентов.

Даже если вы совершенно точно скопируете ссылочный профиль другого сайта, это не гарантирует того, что ваш сайт будет занимать такие же позиции в выдаче. Ведь существует множество алгоритмов ранжирования, которые влияют на определение позиций сайта в результатах поиска.

Выводы

Чтобы распознать ссылочную стратегию конкурентов и сформировать эффективную ссылочную стратегию для своего сайта, вам понадобится:

Выявить, какие сайты являются вашими прямыми конкурентами. Проанализировать динамику прироста ссылок, а также узнать суммарное количество ссылающихся доменов и страниц. Узнать соотношение nofollow- и dofollow-ссылок. Провести анализ анкор-листа и определить пропорции анкорных, брендовых и безанкорных бэклинков. Установить, какой DR у доноров. Определить, релевантны ли доменные зоны и IP площадок тому региону, по которому планируется продвижение сайта. Учесть нюансы и построить свою стратегию наращивания ссылок на целевые страницы.

Применяя тактику конкурентов, намного проще сформировать работающую ссылочную стратегию для своего сайта. Стремитесь к постепенному росту ссылочной массы и максимально естественному виду ссылочного профиля с разными типами ссылок и анкоров.