Как подобрать низкочастотные запросы и для чего это нужно

Низкочастотные запросы (НЧ) — это запросы в поисковой системе, по которым зафиксировано мало обращений от пользователей за месяц. Сама частотность зависит от тематики, сезонности и множества других факторов.

Далее расскажу подробнее о НЧ запросах, зачем они нужны и как их подобрать.

Особенности низкочастотных запросов

Не стоит путать низкочастотные запросы с низкоконкурентными.

Низкоконкурентный запрос (НК) — запрос, по которому можно быстро продвинуться в ТОП поисковой выдачи из-за отсутствия высокой конкуренции. Чаще всего запрос является НК и НЧ одновременно, но бывают исключения. НЧ запрос может быть и высококонкурентным, такое бывает не часто, в основном в узконаправленных «специфических» рыночных нишах. Например, есть сайт по изготовлению «акриловых вывесок» — это низкочастотный и узконаправленный запрос, но конкуренция в данной нише высокая. Все потому, что есть очень много конкурентов, которые изготавливают акриловые вывески, а также производят другие виды вывесок.

По запросу «вывески»:

По запросу «акриловые вывески»:

Продвигать сайт по низкочастотным ключам легче и быстрее, чем по высокочастотным, потому что конкуренции по данным запросам зачастую меньше. Главное — мы привлекаем посетителей, которые определились со своим желанием/товаром. Трафик по таким запросам будет целевым, так как пользователь зайдет на страницу по четко сформулированному запросу.

Несмотря на то, что трафика с одного НЧ запроса меньше, чем с одного ВЧ запроса, суммарно мы можем получить больше. Все потому, что пока кто-то пытается удержаться в ТОПе по одному высокочастотному запросу (например, с частотой 1000), мы продвигаемся по множеству низкочастотных запросов (например, с частотой 20). Итого, 50 страниц (общая частота которых составит, как и ВЧ запрос, 1000), которые полностью релевантны запросу пользователя, принесут больше целевого трафика, чем один ВЧ запрос.

Кроме того, при оптимизации сайта под НЧ-запросы, скорее всего, вы будете конкурировать с сайтами, которые продвигаются белыми методами. Серые/черные методы не исключены, но продвигаться с их помощью под НЧ-запросы чрезвычайно невыгодно с финансовой точки зрения.

LT запросы

Среди НЧ запросов стоит отдельно рассмотреть, так называемые, Long Tail (LT) запросы. LT дословно — «длинный хвост», то есть когда запрос состоит из большого количества слов. Это очень конкретизированные фразы, например: «купить iphone 8 plus 64 gb gold». Иногда LT запросы еще называют микронизкочастотными (МНЧ).

Стоит учесть, что иногда LT могут быть средне- и высокочастотными запросами — известные поговорки, названия фильмов/сериалов/книг, тексты/названия песен и тому подобное. Например, «без труда не выловишь и рыбку из пруда», «клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «как трусливый роберт форд убил джесси джеймса» и другие.

Для чего нужны НЧ запросы

НЧ запросы нужны для создания и оптимизации: страниц фильтров, тегов, статей, новостей, карточек товаров. Также низкочастотные запросы можно использовать для внутренней перелинковки.

Приведем несколько примеров:

Интернет-магазин. Низкочастотные запросы, в основном, используются для создания страниц фильтров и карточек товаров. Например, у нас есть категория «Чайный сервиз» и исходя из запросов мы видим, что можно расширить структуру данного раздела с помощью фильтров, таких как: цвета, фирма, страна производитель, материал, количество персон.

А на примере мобильных телефонов Samsung четко видно, что пользователи вводят полное название конкретной модели, объем памяти и даже цвет. Такие запросы мы будем использовать для создания карточек товаров.

Новостной сайт. Низкочастотные запросы используются в качестве тем для статей. Задаем ключевое слово интересующей нас темы, например, «пожар в»:

Блог. Это может быть отдельный сайт или же раздел «Блог» с тематическими статьями. Низкочастотные запросы, в таком случае, используются для написания статей. Например, у интернет-магазина косметики есть раздел «Блог», в котором можно размещать статьи на любые темы об уходе, красоте, косметике и тому подобное. Как видим по запросам, отлично подойдут те, которые содержат слова: «как», «какой», «что», «зачем», «виды», «для чего» и так далее. Если нам нужна тема по кремам, то перед нами уже готовые заголовки статей:

Большинство запросов НЧ. Потому что, как правило, по ним меньше конкуренции. А самое главное, они максимально соответствуют тому, что хочет найти пользователь.

Преимущества низкочастотных запросов

Продвижение под НЧ-запросы требует меньше денежных вложений, чем под ВЧ-запросы. Эффект масштаба — заключается в том, что мы сможем массово и быстро, по шаблону, создать целевые страницы под НЧ запросы. Например, сгенерировав шаблоны URL, метаданных и текстов. Благодаря НЧ-запросам можно повысить тематичность сайта, увеличив количество страниц, каждая из которых максимально релевантна запросу пользователя. Это положительно повлияет и поможет в продвижении среднечастотных и высокочастотных запросов.

Как собрать низкочастотные запросы

Давайте разберемся, с помощью каких сервисов можно собрать низкочастотные запросы, например, для интернет-магазина, продающего Iphone Apple:

Поисковые подсказки Google и Яндекс

Вводя запрос в поисковую строку, Google и Яндекс предлагает подсказки и чем больше конкретики мы пишем в поисковую строку, тем менее частотный запрос он предлагает.

Google:

Яндекс:

Serpstat

С помощью данного сервиса можно ввести основное ключевое слово и собрать по нему все НЧ запросы:

Яндекс.Wordstat

С его помощью можно собрать НЧ запросы только для России:

Google Ads

Сервис для контекстной рекламы c полезным инструментом «Планировщик ключевых запросов». С его помощью можно собрать НЧ запросы:

С помощью фильтра можно установить нужный нам диапазон:

Как оптимизировать под низкочастотные запросы

Для того, чтобы вывести низкочастотный запрос в ТОП, необходимо грамотно оптимизировать сайт:

Расширить ядро запросов. Это значит, что под каждую страницу мы собираем все подходящие низкочастотные запросы. Внутренняя оптимизация сайта . Нужна для хорошей индексации сайта в выдаче. Для этого минимально необходимо:

сделать грамотную структуру сайта ;

написать оптимизированные тексты для страниц;

подготовить шаблоны генерации title и description.

Внутренняя перелинковка. С её помощью мы распределим вес на те страницы, которые нам необходимы для продвижения.

Создание большого количества страниц под низкочастотные запросы. С предыдущими выполненными пунктами, продвигать сайт по НЧ запросам будет несложно. Чем больше страниц, тем большего результата можно добиться.

Ошибки в определении классификации частотности запросов

Очень часто встречается ошибочное мнение, что НЧ запросы имеют частотность 0-10 или 10-100. НЧ запросы не имеют конкретного значения частоты, их определяют исходя из тематики.

Например, для интернет-магазина, продающего телефоны: ВЧ запросы имеют частотность 8000 — до бесконечности, СЧ запросы 1000-8000, НЧ запросы 0-1000. Все потому, что это очень широкая и популярная тематика. В пределах ВЧ, это запросы такие как: «купить телефон», «купить смартфон» и тому подобное.

Среди СЧ запросов уже идет уточнение фирмы — «купить телефон самсунг», «купить смартфон xiaomi» и тому подобное НЧ запросы — это конкретные модели: «купить телефон ксиоми редми 5», «купить телефон xiaomi redmi 4x» и тому подобное.

Для интернет-магазина, продающего чашки: ВЧ запросы имеют частотность от 400 до бесконечности, СЧ запросы 50-400, НЧ запросы 0-50. У этой тематики меньший спрос, чем у телефонов. ВЧ запросы — основной ключ «купить чашку».

СЧ запросы включают уточнение — «купить чашку хамелеон», «купить чашку с надписью» и тому подобное. У НЧ-запросов больше конкретики — «стеклянные чашки с двойными стенками купить», «купить чайные чашки с блюдцами набор» и тому подобное.

Выводы

Продвижение сайта под низкочастотные запросы позволяет: