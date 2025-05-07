Как получить рост трафика в 2,5 раза из Google Images ━ кейс «ОН Клиник»
Правильная оптимизация изображений обеспечивает трафик на сайт, но не дает гарантий, что все картинки попадут в индекс. Важно не только адаптировать изображения под требования поисковых систем, но и проверить, что они действительно попадают в индекс и приносят переходы из Google Images.
Рассказываем, как специалисты агентства digital-маркетинга adStorm Marketing решили задачу с индексацией визуального контента на сайте и увеличили поисковый трафик по картинкам.
Проект: onclinic.ua.
Период продвижения: 01.05.2025 – 31.08.2025.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: SEO.
Команда проекта: Head of SEO в adStorm Marketing Сорвачов Михаил, SEO Team Lead Кузина Екатерина, SEO middle Коган Анна, программисты.
Кто партнер
Сеть «ОН Клиник» в Украине начала свою работу в 2007 году. Объединяет более 20 медицинских центров в 11 городах страны, а также работает в Польше и Словакии под брендом Doctorpro. Бренд активно развивается, расширяя географию и усиливая экспертизу.
«ОН Клиник» ━ это точная диагностика, эффективное лечения, высококлассный сервис, а также сильная команда интернет-маркетинга. Имея значительную экспертизу в медицинской нише, запустили агентство digital-маркетинга adStorm Marketing — чтобы помогать другим медицинским бизнесам расти и развиваться в Украине.
Задача
Для коммерческих страниц, посвященных отделениям клиник и медицинским услугам, а также для статей блога, создаем уникальные изображения с привлечением дизайнера. Это полезный визуальный контент для пояснения сложной информации в простой форме.
Пример изображения для страницы услуги «Лечение болезни Крона»
Все изображения оптимизированы в соответствии с рекомендациями Google для ранжирования в результатах поиска.
Что входит в оптимизацию:
- картинки оформлены через атрибут src элемента <img>;
- используется формат Webp, уменьшающий размер файла без потери качества;
- реализованы адаптивные изображения с помощью атрибута srcset элемента <img>;
- указаны несколько версий одного изображения для экранов разных размеров;
- прописаны атрибуты alt с учетом поисковых запросов;
- включена функция ленивой загрузки изображений (Lazy Load) в браузере .
Общий трафик из поиска Google растет, но прирост по направлению Google Images значительно ниже.
Данные из Google Search Console с выбранным типом поиска «Изображения» за период июль 2023–май 2024
Анализ данных Google Search Console показал, что визуальный контент доступен гугл-боту, но не индексируются.
Данные из Google Search Console
Пример отсутствия индексации изображений по данным Google Search Console
Мы поставили перед собой задачу: найти решение, которое обеспечит индексацию всех изображений в контенте и рост трафика из поиска по картинкам в Google.
Решение
Для улучшения индексации изображений реализовали два технических решения:
- Добавили изображения в существующие структурированные данные типа Product и Article.
- Добавили визуалы в существующие файлы Sitemap.xml с расширением для изображений.
Сравнили, как изменились структурированные данные до и после добавления изображений.
Пример оформления статьи до изменений: с одной картинкой для обложки статьи
Пример структурированных данных типа Article после добавления в нее изображений
При добавлении визуалов в файлы Sitemap.xml следовали рекомендациям Google.
Пример структуры Sitemap.xml с изображениями
Структурированные данные дополнили изображениями В июне 2024 визуальный контент добавили в структурированные данные, в августе — в файл Sitemap.xml.
После этого картинки начали индексироваться, а количество переходов из поиска Google Images стало заметно расти.
Мы повторили тест на другом проекте с аналогичной ситуацией. На этот раз действия поменяли местами с разницей во времени, чтобы определить степень влияния каждого из этапов.
Сначала добавили изображения в файл Sitemap.xml, затем — расширили структурированные данные.
Добавление картинок в разметку оказалось эффективнее, чем доработка Sitemap.
Результат
Динамика по кликам и показам с Google Images в отчете Looker Studio за период 2023–2025 гг.
Данные с Google Search Console передаются в BigQuery и визуализируются в Looker Studio. Мы видим историю по кликам и показам за период более 16 месяцев. Хранить данные в BigQuery начали с июля 2023 года.
Как на проекте ОН Клиник настроили контентную модель атрибуции с использованием OWOX BI и BigQuery читайте в статье Как мы считаем продажи блога о здоровье — кейс ОН Клиник.
Трафик по картинкам с сентября по декабрь вырос в 2,5 раза до 61 000 кликов — год назад в эти же месяцы было 24 000.
Средняя позиция изображений в Google Images улучшилась — c 27 до 13.
Выводы
- Уникальный визуальный контент с правильной SEO-оптимизацией — базовое условие, но без предоставления информации поисковым системам об изображениях в структурированных данных они могут оставаться невидимыми для Google.
- Ключевым фактором роста трафика из Google Images стало добавление изображений в контенте в структурированные данные. После указания всех визуальных элементов в разметке Article и Product, поисковая система проиндексировала изображения.
- Добавление изображений в Sitemap.xml также дало результат, но его влияние на общий рост трафика оказался менее значимым.
- Повторный тест на аналогичном проекте подтвердил, что разметка изображений в структурированных данных имеет универсальный эффект. Даже с отложенным внедрением — через три месяца — рост трафика из поиска Google по картинкам снова проявился.
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