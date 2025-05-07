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Как получить рост трафика в 2,5 раза из Google Images ━ кейс «ОН Клиник»
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Михаил Сорвачев

Правильная оптимизация изображений обеспечивает трафик на сайт, но не дает гарантий, что все картинки попадут в индекс. Важно не только адаптировать изображения под требования поисковых систем, но и проверить, что они действительно попадают в индекс и приносят переходы из Google Images.

Рассказываем, как специалисты агентства digital-маркетинга adStorm Marketing решили задачу с индексацией визуального контента на сайте и увеличили поисковый трафик по картинкам.

Проект: onclinic.ua.

Период продвижения: 01.05.2025 – 31.08.2025.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: SEO.

Команда проекта: Head of SEO в adStorm Marketing Сорвачов Михаил, SEO Team Lead Кузина Екатерина, SEO middle Коган Анна, программисты.

Кто партнер

Сеть «ОН Клиник» в Украине начала свою работу в 2007 году. Объединяет более 20 медицинских центров в 11 городах страны, а также работает в Польше и Словакии под брендом Doctorpro. Бренд активно развивается, расширяя географию и усиливая экспертизу.

 «ОН Клиник» ━ это точная диагностика, эффективное лечения, высококлассный сервис, а также сильная команда интернет-маркетинга. Имея значительную экспертизу в медицинской нише, запустили агентство digital-маркетинга adStorm Marketing — чтобы помогать другим медицинским бизнесам расти и развиваться в Украине.

Задача

Для коммерческих страниц, посвященных отделениям клиник и медицинским услугам, а также для статей блога, создаем уникальные изображения с привлечением дизайнера. Это полезный визуальный контент для пояснения сложной информации в простой форме.

Пример изображения для страницы услуги «Лечение болезни Крона»

Пример изображения для страницы услуги «Лечение болезни Крона»

Все изображения оптимизированы в соответствии с рекомендациями Google для ранжирования в результатах поиска. 

 Что входит в оптимизацию:

  • картинки оформлены через атрибут src элемента <img>;
  • используется формат Webp, уменьшающий размер файла без потери качества;
  • реализованы адаптивные изображения с помощью атрибута srcset элемента <img>;
  • указаны несколько версий одного изображения для экранов разных размеров;
  • прописаны атрибуты alt с учетом поисковых запросов;
  • включена функция ленивой загрузки изображений (Lazy Load) в браузере .

Общий трафик из поиска Google растет, но прирост по направлению Google Images значительно ниже.

Данные из Google Search Console с выбранным типом поиска «Изображения» за период июль 2023–май 2024

Данные из Google Search Console с выбранным типом поиска «Изображения» за период июль 2023май 2024

Анализ данных Google Search Console показал, что визуальный контент доступен гугл-боту, но не индексируются. 

Данные из Google Search Console

Данные из Google Search Console

Пример отсутствия индексации изображений по данным Google Search Console
Пример отсутствия индексации изображений по данным Google Search Console

Мы поставили перед собой задачу: найти решение, которое обеспечит индексацию всех изображений в контенте и рост трафика из поиска по картинкам в Google.

Решение

Для улучшения индексации изображений реализовали два технических решения:

  1. Добавили изображения в существующие структурированные данные типа Product и Article. 
  2. Добавили визуалы в существующие файлы Sitemap.xml с расширением для изображений.

Сравнили, как изменились структурированные данные до и после добавления изображений. 

Пример оформления статьи до изменений: с одной картинкой для обложки статьи

Пример оформления статьи до изменений: с одной картинкой для обложки статьи


Пример структурированных данных типа Article после добавления в нее изображений

Пример структурированных данных типа Article после добавления в нее изображений

 При добавлении визуалов в файлы Sitemap.xml следовали рекомендациям Google

Пример структуры Sitemap.xml с изображениями

Пример структуры Sitemap.xml с изображениями

Структурированные данные дополнили изображениями В июне 2024 визуальный контент добавили в структурированные данные, в августе — в файл Sitemap.xml. 

После этого картинки начали индексироваться, а количество переходов из поиска Google Images стало заметно расти.

Мы повторили тест на другом проекте с аналогичной ситуацией. На этот раз действия поменяли местами с разницей во времени, чтобы определить степень влияния каждого из этапов.

Сначала добавили изображения в файл Sitemap.xml, затем — расширили структурированные данные. 

Добавление картинок в разметку оказалось эффективнее, чем доработка Sitemap.

Результат

Динамика по кликам и показам с Google Images в отчете Looker Studio за период 2023–2025 гг.

 Данные с Google Search Console передаются в BigQuery и визуализируются в Looker Studio. Мы видим историю по кликам и показам за период более 16 месяцев. Хранить данные в BigQuery начали с июля 2023 года.

 Как на проекте ОН Клиник настроили контентную модель атрибуции с использованием OWOX BI и BigQuery читайте в статье Как мы считаем продажи блога о здоровье — кейс ОН Клиник.

Трафик по картинкам с сентября по декабрь вырос в 2,5 раза до 61 000 кликов — год назад в эти же месяцы было 24 000.

 Средняя позиция изображений в Google Images улучшилась — c 27 до 13.

Выводы

  1. Уникальный визуальный контент с правильной SEO-оптимизацией — базовое условие, но без предоставления информации поисковым системам об изображениях в структурированных данных они могут оставаться невидимыми для Google.
  2. Ключевым фактором роста трафика из Google Images стало добавление изображений в контенте в структурированные данные. После указания всех визуальных элементов в разметке Article и Product, поисковая система проиндексировала изображения.
  3. Добавление изображений в Sitemap.xml также дало результат, но его влияние на общий рост трафика оказался менее значимым.
  4. Повторный тест на аналогичном проекте подтвердил, что разметка изображений в структурированных данных имеет универсальный эффект. Даже с отложенным внедрением — через три месяца — рост трафика из поиска Google по картинкам снова проявился. 
Михаил Сорвачев

Занимаюсь маркетингом с 2013 года, начинал в OLX-team Netpeak, где работал с крупнейшими проектами Украины и Казахстана. Сейчас — сооснователь и руководитель маркетингового агентства adstorm.marketing: управляем инвестициями в digital- и офлайн-маркетинг для медицинских компаний, брендов и продуктов, которые стремятся быть первыми.

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