Как получить рост трафика в 2,5 раза из Google Images ━ кейс «ОН Клиник»

Как получить рост трафика в 2,5 раза из Google Images ━ кейс «ОН Клиник»

Правильная оптимизация изображений обеспечивает трафик на сайт, но не дает гарантий, что все картинки попадут в индекс. Важно не только адаптировать изображения под требования поисковых систем, но и проверить, что они действительно попадают в индекс и приносят переходы из Google Images.

Рассказываем, как специалисты агентства digital-маркетинга adStorm Marketing решили задачу с индексацией визуального контента на сайте и увеличили поисковый трафик по картинкам.

Проект: onclinic.ua. Период продвижения: 01.05.2025 – 31.08.2025. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Head of SEO в adStorm Marketing Сорвачов Михаил, SEO Team Lead Кузина Екатерина, SEO middle Коган Анна, программисты.

Кто партнер

Сеть «ОН Клиник» в Украине начала свою работу в 2007 году. Объединяет более 20 медицинских центров в 11 городах страны, а также работает в Польше и Словакии под брендом Doctorpro. Бренд активно развивается, расширяя географию и усиливая экспертизу.

«ОН Клиник» ━ это точная диагностика, эффективное лечения, высококлассный сервис, а также сильная команда интернет-маркетинга. Имея значительную экспертизу в медицинской нише, запустили агентство digital-маркетинга adStorm Marketing — чтобы помогать другим медицинским бизнесам расти и развиваться в Украине.

Задача

Для коммерческих страниц, посвященных отделениям клиник и медицинским услугам, а также для статей блога, создаем уникальные изображения с привлечением дизайнера. Это полезный визуальный контент для пояснения сложной информации в простой форме.

Пример изображения для страницы услуги «Лечение болезни Крона»

Все изображения оптимизированы в соответствии с рекомендациями Google для ранжирования в результатах поиска.

Что входит в оптимизацию:

картинки оформлены через атрибут src элемента <img>;

используется формат Webp, уменьшающий размер файла без потери качества;

реализованы адаптивные изображения с помощью атрибута srcset элемента <img>;

указаны несколько версий одного изображения для экранов разных размеров;

прописаны атрибуты alt с учетом поисковых запросов;

включена функция ленивой загрузки изображений (Lazy Load) в браузере .

Общий трафик из поиска Google растет, но прирост по направлению Google Images значительно ниже.

Данные из Google Search Console с выбранным типом поиска «Изображения» за период июль 2023–май 2024

Анализ данных Google Search Console показал, что визуальный контент доступен гугл-боту, но не индексируются.

Данные из Google Search Console



Пример отсутствия индексации изображений по данным Google Search Console

Мы поставили перед собой задачу: найти решение, которое обеспечит индексацию всех изображений в контенте и рост трафика из поиска по картинкам в Google.

Решение

Для улучшения индексации изображений реализовали два технических решения:

Добавили изображения в существующие структурированные данные типа Product и Article. Добавили визуалы в существующие файлы Sitemap.xml с расширением для изображений.

Сравнили, как изменились структурированные данные до и после добавления изображений.

Пример оформления статьи до изменений: с одной картинкой для обложки статьи





Пример структурированных данных типа Article после добавления в нее изображений

При добавлении визуалов в файлы Sitemap.xml следовали рекомендациям Google.

Пример структуры Sitemap.xml с изображениями

Структурированные данные дополнили изображениями В июне 2024 визуальный контент добавили в структурированные данные, в августе — в файл Sitemap.xml.

После этого картинки начали индексироваться, а количество переходов из поиска Google Images стало заметно расти.

Мы повторили тест на другом проекте с аналогичной ситуацией. На этот раз действия поменяли местами с разницей во времени, чтобы определить степень влияния каждого из этапов. Сначала добавили изображения в файл Sitemap.xml, затем — расширили структурированные данные. Добавление картинок в разметку оказалось эффективнее, чем доработка Sitemap.

Результат

Динамика по кликам и показам с Google Images в отчете Looker Studio за период 2023–2025 гг.

Данные с Google Search Console передаются в BigQuery и визуализируются в Looker Studio. Мы видим историю по кликам и показам за период более 16 месяцев. Хранить данные в BigQuery начали с июля 2023 года.

Как на проекте ОН Клиник настроили контентную модель атрибуции с использованием OWOX BI и BigQuery читайте в статье Как мы считаем продажи блога о здоровье — кейс ОН Клиник.

Трафик по картинкам с сентября по декабрь вырос в 2,5 раза до 61 000 кликов — год назад в эти же месяцы было 24 000.

Средняя позиция изображений в Google Images улучшилась — c 27 до 13.

Выводы