Как мы считаем продажи блога о здоровье — кейс ОН Клиник

Как мы считаем продажи блога о здоровье — кейс ОН Клиник

Блог ОН Клиник — это медиа внутри бренда сети медицинских центров в Украине, с собственной редакцией, бюджетом и четкой целью — способствовать продажам услуг.

С одной стороны, он создает контент за счет компании, с другой — важно понимать, как эти материалы влияют на продажи, чтобы управлять ими как полноценным маркетинговым каналом.

Особенности проекта

В 2024 году для Блога ОН Клиник было создано 5 028 345 знаков без пробелов — это примерно 12 книг о Гарри Поттере. Каждый месяц два редактора выпускают около 34 текстов. Материалы готовятся редакцией совместно с врачами нашей сети и внешними авторами, которых приглашаем для освещения тем о здоровье.

Редактор Зоряна Попович держит в руках примерный объем текстов, опубликованных в 2024 году

Результатом работы редакции стал трафик почти в 2,5 млн сессий в месяц. Благодаря сквозной аналитике от OWOX сайт позволяет не только собирать большой объем данных, но и качественно их анализировать.

Как начать считать влияние контента на продажи

Сначала мы сосредоточились на разработке автоматизированной системы аналитики контента, чтобы маркетинговая команда могла принимать обоснованные решения по распределению ресурсов в контент-стратегии. На основе полученных данных мы стремились:

определить влияние блога на продажи;

выяснить, какие темы приносят наибольшую прибыль и конверсии;

находить неэффективные статьи и улучшать их для усиления воздействия;

принимать решения в контент-стратегии на основе реальных данных, а не предположений;

рассматривать контент как самостоятельный маркетинговый инструмент привлечения клиентов.

За основу мы взяли алгоритм Алексея Селезнёва из статьи о разработке аналогичного аналитического инструмента и контентной модели атрибуции для блога Netpeak Journal.

В ОН Клиник работает собственный отдел веб-аналитики, который формирует отчеты под потребности маркетинговой команды.

Совместно с аналитическим отделом мы сформулировали следующие задачи.

Атрибутировать влияние статей на конверсии и доход от продажи медицинских услуг:

понять, какие статьи больше всего способствуют оформлению записей к врачу;

проанализировать, как пользователи взаимодействуют со статьями на пути к конверсии;

разработать модель распределения стоимости каждой заявки между просмотренными статьями и присвоить ценность каждой из них (контентная модель атрибуции).

Оценить роль блога в решении коммерческих задач:

определить эффективность контент-маркетинга на примере Блога как отдельного канала;

сравнить его с другими каналами привлечения трафика и продаж: Google Ads, FB Ads, SEO, SMM, email-маркетинг.

Создать визуализированный отчет/дашборд в Looker Studio:

построить инструмент для отслеживания влияния каждой статьи на запись в медцентр;

обеспечить гибкую аналитику по категориям контента, авторам, отделениям, редакторам, рейтингу статьи, числу просмотров;

сделать отчет удобным и понятным для маркетингового департамента и редакции.

После согласования задачи мы обратились к коллегам из OWOX с запросом на создание аналитической системы, которая поможет решить все описанные задачи.

Общая логика процесса атрибуции дохода на просмотры статей

Сначала мы описали текущие условия проекта:

данные о поведении пользователей на сайте объединяются в формат сессий;

данные с сайта собираются в хранилище BigQuery с помощью OWOX BI GA4 events-based web streaming;

события пользователя объединяются в сессии через трансформацию Merge Events into Sessions;

информация о совершенных транзакциях и доходе передается в BigQuery;

дополнительные данные о статьях (автор, рецензент, копирайтер, категория) также передаются в BigQuery.

Затем мы проработали алгоритм контентной атрибуции.

Отобрать все сессии пользователя за конверсионное окно (в нашем случае — 30 дней) до оформления заявки.

В этом контексте под конверсионным окном подразумевается период, в течение которого клиент принимает решение о записи к врачу и в это время посещает наш сайт. Анализ отчетов Google Analytics по поведению пользователей показал, что в нашей сфере этот срок для большинства записей может достигать 30 дней.

Проверить, в каких из этих сессий были просмотры статей.

Если клиент посещал сайт и читал статьи в течение 30 дней до оформления услуги, считаем, что он находился в процессе принятия решения, а прочитанные материалы способствовали этому процессу.

Распределить ценность заявки между сессиями с просмотрами статей. В результате каждая сессия получает определенную долю от 0 до 1 (суммарная распределенная ценность заявки — 1).

Например, если перед оформлением заявки было четыре сессии с просмотром статей, каждая получит по 0,25 (или 25%) ценности от заявки и 25% дохода от нее.

Ценность, присвоенная сессии на предыдущем шаге, затем распределяется между статьями, просмотренными в этой сессии.

Например, если сессия получила 0,25 ценности и в ней пользователь просмотрел пять статей (по одному просмотру каждой), то:

каждая статья получит 0,05 ценности от заявки;

каждая статья также получит 0,05 (или 5%) от дохода.

Или, если сессия получила 0,25 ценности от одной заявки, но пользователь просмотрел три статьи, причем одну — трижды, а две другие — по одному разу, тогда:

статья с тремя просмотрами получит 0,05 × 3 = 0,15 ценности от заявки;

две другие статьи получат по 0,05 ценности от заявки.

Суммарная ценность, атрибутированная сессии, останется неизменной.

Техническая реализация контентной модели атрибуции

После того как мы сформировали логику атрибуции и определили, как именно статьи блога влияют на оформление заявок и доход, наступил этап технической реализации этой модели. Чтобы эффективно внедрить предложенный алгоритм и автоматизировать процесс расчётов, мы продолжили использовать существующие инструменты OWOX BI и BigQuery.

На их основе была настроена система регулярного сбора, обработки и анализа больших объемов информации о взаимодействиях пользователей с контентом. Далее подробно опишем последовательность шагов, SQL-запросы и трансформации данных, которые помогли реализовать нашу контентную модель атрибуции.

Алгоритм выполнения запроса №1 «Расчет распределения ценности по атрибуции»

Формируем массив транзакций, очищенных от дублей. Отбираем сессии, в которых был хотя бы один из сценариев:

просмотр статьи;

конверсия;

и то, и другое одновременно.

Выполняем расчет атрибуции по сессиям пользователя (распределение ценности между сессиями в рамках конверсионного окна, по умолчанию — 30 дней). Расчет проводится только для сессий, где была конверсия и присутствовал просмотр статей. Распределяем ценность между просмотрами статей. Ценность, полученная каждой сессией (определенная на предыдущем этапе), распределяется между всеми просмотрами страниц блога, произошедшими в этих сессиях.

Алгоритм выполнения запроса №2 «Подготовка финального датамарта»

Формируем массив данных по атрибуции на основе результатов предыдущего этапа «Расчет распределения ценности по атрибуции». Отбираем данные по сессиям с просмотрами статей в виде массива. Объединяем результаты атрибуции с выбранными сессиями. Создаем фильтр для отбора сессий в зависимости от наличия просмотров статей и конверсий. Преобразуем массив данных в плоскую таблицу для удобства дальнейшей работы. К полученным результатам добавляем данные по статьям из справочной таблицы.

Справочная таблица содержит информацию о каждой статье:

название;

ссылка;

автор;

рецензент;

копирайтер;

категория и др.

На последнем шаге к данным добавляются транзакции, чтобы рассчитать показатели по доходу (revenue). Отдельно добавляется показатель «Заявка оформлена с блога» — сколько заявок пользователи оставили через форму на страницах ресурса.

Регулярный запуск SQL-запросов для расчетов и формирования итоговых таблиц реализован в OWOX BI Transformation. Инструмент позволяет:

настроить регулярный запуск операций;

задать последовательность выполнения;

запускать процессы по определенному триггеру;

настраивать переменные.

Визуализация отчета

Чтобы определить ценность каждой статьи в Looker Studio, на этапе визуализации суммируются все значения, которые статья получила в результате расчета атрибуции.

Аналогично определяется и доход, атрибутированный каждой статье. Для этого ценность от оформленной заявки, которую получила статья, умножается на доход от этой заявки.

Пример расчета: суммарный доход от заявки составляет 1610 грн. До ее оформления у пользователя было три сессии с просмотром статей.

Каждая сессия получает по 0,33 ценности от транзакции. Поскольку в каждой сессии была просмотрена только одна статья, она получает всю ценность сессии — 0,33.

Доход статьи: 0,33 × 1610 грн = 536,67 грн.

В этом конкретном примере пользователь во второй и третьей сессиях просматривал одну и ту же статью. Следовательно, общая ценность этой статьи складывается из ценностей двух сессий:

0,33 + 0,33 = 0,66.

А доход, атрибутированный этой статье, рассчитывается так:

0,66 × 1610 грн = 1073,33 грн.

Таким образом, статья получит 1073,33 грн атрибутированного дохода, а не 536,67 грн, как в предыдущем примере.

В финальном отчете это будет выглядеть следующим образом.

Результаты

После проделанной работы мы получили сводный отчет в Looker Studio, который содержит:

данные о доходе с блога;

эффективность отдельных статей, авторов, редакторов, категорий и тегов.

Теперь мы точно понимаем, сколько денег приносит каждая статья, категория контента, каждый автор и редактор, а також другие ключевые показатели.

Благодаря этой аналитике контент-план формируется с учетом тем, которые гарантированно приносят прибыль.

Если раньше мы лишь предполагали, что Блог влияет на доход компании, теперь видим четкие цифры: ежемесячный вклад ресурса в общий доход сайта составляет 10–12%.

Более того, мы точно знаем, из какой статьи пациенты записываются в конкретную клинику, отделение, на услугу или к врачу — это позволяет справедливо распределять маркетинговый бюджет.

Например, если 50% дохода поступает от записей в определенную клинику, она должна покрывать 50% бюджета редакции. А если большая часть прибыли связана с конкретным отделением (например, проктологией), расходы на блог можно закладывать в маркетинговый бюджет этого отделения в выбранном медцентре.

Выводы

Контент блога в медицинской сфере — эффективный маркетинговый инструмент, способный приносить до 12% дохода сайта компании. Для максимального эффекта важно регулярно анализировать и оптимизировать материалы на основе реальных данных. Чтобы эффективно управлять контент-маркетингом, необходимо систематически оценивать доходность отдельных авторов, редакторов и категорий — это позволяет сосредоточиться на самых результативных темах и форматах. Контентная модель атрибуции дает возможность точно оценить вклад каждой статьи в продажи, однако ее реализация требует значительных ресурсов и экспертизы в веб-аналитике и программировании, что может быть нецелесообразно для малого бизнеса. Альтернатива сложным решениям — базовые инструменты, например, модуль электронной коммерции в Google Analytics 4, который позволяет отслеживать продажи, доход и конверсии даже для не e-commerce проектов. Системная аналитика помогает выявить самые результативные темы, авторов и категории, значительно повышая эффективность стратегии. Даже упрощенный подход позволяет принимать обоснованные решения и улучшать финансовые показатели. А качественная контентная аналитика превращает блог в полноценный канал продаж, который можно легко сравнивать с другими (SEO, PPC, SMM) и точно оценивать его вклад в прибыль бизнеса.

Мнение автора гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak Ukraine.