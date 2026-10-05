ORM vs PR: в чем разница и что выбрать бизнесу

ORM vs PR: в чем разница и что выбрать бизнесу

ORM (Online reputation management, управление репутацией бренда в сети) часто путают с PR, и это неудивительно: оба направления работают над формированием доверия к бренду и его репутации. У них общая цель — поддерживать и защищать желаемое восприятие организации, бренда или личности. Но они отличаются по задачам, инструментам и среде реализации.

В этой статье я подробнее разберу, чем PR отличается от ORM и SERM (Search Engine Reputation Management, управление репутацией компании или человека в поисковых системах), в каких ситуациях бизнесу нужно каждое из этих направлений и почему работа с онлайн-репутацией становится критически важной в эпоху AI Overviews и поиска без переходов на страницы в выдаче.

PR, ORM и SERM: нюансы и различия

PR сосредоточен на построении и поддержании положительного имиджа бренда в целом и традиционно работает со СМИ: журналами, газетами, онлайн-изданиями, телевидением и т. д. Тактика PR в большей степени сосредоточена на маркетинге, взаимодействии со СМИ, кризисном менеджменте и планировании мероприятий.

С развитием интернета и социальных сетей репутация бренда перестала зависеть только от официальных заявлений и публикаций в СМИ. На неё всё больше влияют отзывы, комментарии, обсуждения на форумах, посты в соцсетях и другой пользовательский контент. Так ORM сформировался как отдельное направление работы с репутацией бренда в онлайн-среде.

ORM — это онлайн-репутация бренда. Специалисты отслеживают упоминания о компании в интернете, анализируют тональность отзывов и создают материалы, поддерживающие нужное восприятие бренда. Основными средами работы являются социальные сети, поисковые системы, блоги и сайты с отзывами.

SERM как часть ORM сосредоточен на управлении репутацией бренда именно в поисковой выдаче. ORM охватывает широкий комплекс работы в интернете, а SERM контролирует, какой контент пользователь видит в поисковых системах по брендовым и связанным запросам. Основная задача — усиливать видимость положительного и снижать присутствие негативного контента в выдаче.

Как понять, что именно нужно бизнесу: ORM или PR

PR помогает рассказать рынку о бренде и сформировать нужный образ, тогда как ORM заботится о том, чтобы при онлайн-поиске пользователи видели актуальную, достоверную и важную для репутации информацию о компании.

В кризисных ситуациях наиболее эффективна совместная работа PR и ORM.

Когда распространяется негативная информация о бренде, PR-специалисты сосредотачиваются на том, чтобы обеспечить компании видимость в влиятельных СМИ, которые читает её целевая аудитория, например Forbes. ORM-менеджеры также работают с репутационными материалами, но размещают их на контролируемых или управляемых площадках.

Важно публиковать контент не только с удачными заголовками, но и с правильными ключевыми словами, релевантной информацией и актуальными обратными ссылками. Это повышает шансы на то, что при поиске информации о бренде в выдаче Google люди будут видеть положительный контент, а негативные материалы постепенно будут опускаться вниз.

Показательным примером совместной работы PR и ORM является кризисная ситуация с KFC в Великобритании в 2018 году. Из-за проблем с новым логистическим партнером компания столкнулась с перебоями в поставках курицы, из-за чего сотни ресторанов временно закрылись. Ситуация быстро получила огласку и вызвала волну негативной реакции клиентов в СМИ и социальных сетях. В рамках PR-кампании KFC открыто сообщал о проблеме, извинялся перед клиентами и объяснял ситуацию через СМИ. Одним из самых заметных элементов стала кампания «FCK» — нестандартное публичное извинение, привлекшее значительное внимание аудитории. Параллельно бренд активно работал с клиентами в социальных сетях, в частности, в Twitter. KFC оперативно сообщал о возобновлении работы ресторанов, с юмором реагировал на комментарии пользователей и признавал неудобства, с которыми столкнулись клиенты. Такой открытый диалог помог смягчить негативную реакцию аудитории и поддержать доверие к бренду. В результате KFC удалось не только открыто объяснить кризис, но и смягчить его влияние на восприятие бренда в онлайн-пространстве. Кейс показывает, что сочетание PR-коммуникаций с системной работой над онлайн-репутацией помогает брендам эффективнее реагировать на кризисные ситуации.

Почему ORM и SERM так важны сегодня

Успех современного бренда зависит от онлайн-репутации. Исследования показывают, что в 2026 году 97% пользователей читают онлайн-отзывы, прежде чем выбрать компанию или продукт. Поскольку сегодня Google занимает примерно 91% мирового рынка поисковых систем, это означает, что позиция положительного контента в выдаче является ключевым фактором для выживания бренда.

Сегодня первое впечатление о бренде начинает формировать не официальный сайт, а страница результатов поиска Google (SERP): блоки искусственного интеллекта и быстрых ответов (AI Overviews), рекламные блоки, панель знаний, интерактивные виджеты и органическая выдача. Это стало серьёзным вызовом для специалистов по SERM, ведь раздел AI Overviews перехватил внимание пользователей, которое должно было быть направлено на органические результаты поиска.

Так появилась тенденция zero-click searches («поисков без перехода»), когда потенциальные клиенты получают нужную информацию, не открывая сайт.

Поскольку ИИ с каждым годом всё больше влияет на процесс поиска, формируя восприятие пользователей, для бизнеса очень важно:

Продолжать работу над накоплением отзывов и их контролем. Платформы с отзывами остаются одним из ключевых сигналов доверия, влияющих как на потенциальных покупателей, так и на ИИ-системы. Регулярно отслеживать, как системы искусственного интеллекта освещают ваш бренд, ведь доверие потребителей к рекомендациям ИИ только растет. Такой мониторинг помогает быстро выявить и устранить неточности и негатив. Подготовьте бренд к освещению в AI Overviews. Для этого нужно знать, откуда ИИ берет информацию, и следить за тем, чтобы данные о компании были актуальными, достоверными и структурированными. Это облегчает алгоритмам искусственного интеллекта распознавание информации о бренде и повышает вероятность положительного освещения в сгенерированных ответах.

Выводы

ORM и PR — направления, которые используют разные инструменты в разных средах для одной цели — сформировать положительное восприятие и доверие к бренду. PR традиционно охватывает офлайн- и медиапространство, а ORM сосредоточен на репутации компании в интернете. SERM стал логическим развитием ORM, объединив управление репутацией с инструментами SEO, чтобы вытеснять негативный контент из топовых позиций поисковой выдачи. В кризисных ситуациях наиболее эффективна совместная работа PR и ORM: PR-специалисты обеспечивают положительное освещение на влиятельных медиаресурсах, а ORM-менеджеры контролируют выдачу Google через контролируемые площадки и правильную оптимизацию контента. Онлайн-репутация стала решающим фактором при выборе бренда. Большинство пользователей проверяют отзывы перед покупкой, а Google, занимая наибольшую долю рынка поиска, фактически формирует первое впечатление о компании. Эра AI Overviews меняет правила игры для SERM. Появление zero-click searches требует от компаний не только работы с классическим поиском, но и контроля за тем, как искусственный интеллект интерпретирует и представляет информацию о бренде. Сегодня ORM нужен всем брендам, независимо от сферы деятельности и масштаба, ведь 97 % пользователей читают отзывы перед тем, как выбрать компанию, а поисковая выдача Google (вместе с AI Overviews) формирует первое впечатление о бренде ещё до перехода на официальный сайт. Игнорирование онлайн-репутации означает потерю контроля над тем, как компанию воспринимают потенциальные клиенты.

FAQ

Можно ли удалить негативные отзывы или статьи из поисковой выдачи Google?

Google действительно рассматривает жалобы на удаление контента, но только в отдельных случаях: персональные данные, нарушение авторских прав, незаконный контент или решение суда. Отзывы на легитимных площадках или журналистские материалы под эти критерии обычно не подпадают, поэтому Google их не удаляет. Поэтому для большинства репутационных кейсов более эффективным решением остается продвижение достоверного, релевантного и оптимизированного контента, который постепенно усиливает желаемую выдачу. Нужны ли бизнесу одновременно и PR, и ORM?

В случае, когда репутационный удар исходит от традиционных СМИ, приоритет остается за PR, но если негатив сосредоточен только в онлайн-пространстве (отзывы, поисковая выдача, соцсети), здесь нужен ORM. Однако в кризисных ситуациях, когда негатив быстро распространяется как офлайн, так и онлайн, лучше всего работает именно сочетание обоих направлений.

Как искусственный интеллект влияет на репутацию бренда сегодня?

AI Overviews в Google всё чаще отвечают на запросы пользователей, поэтому сейчас репутацию бренда формирует не только классическая выдача, но и ИИ. Эмоциональный и негативный контент по-прежнему привлекает больше внимания, чем позитивный, поэтому существует большая вероятность, что вредоносный контент станет первым, что увидит потенциальный клиент в выдаче. Поэтому брендам чрезвычайно важно следить за тональностью информации о себе в сети, из которой ИИ черпает информацию.

С чего начать работу над онлайн-репутацией бренда?

Стоит начать с мониторинга имеющихся упоминаний и отзывов, анализа того, как бренд представлен в поиске и AI-инструментах. На основе этого уже можно строить стратегию накопления позитивного и релевантного контента.