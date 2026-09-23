5 признаков того, что ваш бренд теряет репутацию в интернете — и почему вы их до сих пор не заметили

5 признаков того, что ваш бренд теряет репутацию в интернете — и почему вы их до сих пор не заметили

В предыдущей статье я рассказывал, почему онлайн-репутация не зависит от того, занимаетесь ли вы ею. Теперь конкретнее: как определить, что она начала работать против вас?

Сразу отмечу главное. Репутационный кризис — не отдельное событие, это финал процесса, который длился несколько месяцев и подавал сигналы. Просто сигналы выглядят скучно: два похожих комментария, немного другая лексика в отзывах, чужая страница на пятой позиции. Никто не созывает совещание из-за подобного. Далее я разберу основные признаки грядущего кризиса.

Признак №1: изменились поисковые подсказки

Введите название компании в Google и посмотрите, что система подсказывает за вас. Подсказки формируются на основе реальных запросов людей. Если там появились «отзывы», «жалобы», «не возвращают деньги» — это означает, что достаточное количество людей уже искало именно это.

Важный нюанс: подсказка «отзывы» сама по себе нормальна, её обычно ищут в Google перед покупкой. Тревожными являются именно эмоционально окрашенные формулировки.

Признак №2: отзывов стало меньше

Это самый недооцененный сигнал.

Бизнес привык бояться негатива и из-за этого не учитывать тишину.

Логика проста: довольный клиент пишет отзыв редко и только тогда, когда его об этом попросят или если опыт был действительно ярким. Недовольный пишет сам, без напоминаний, и делает это быстро. Поэтому падение общего количества отзывов при неизменном количестве клиентов почти всегда означает, что положительных отзывов стало меньше, а отрицательные продолжают появляться.

Пропорция в поисковиках изменится позже, сначала меняется общий объем.

Признак №3: рейтинг стоит на месте, а тексты ухудшаются

Средняя оценка — инерционная метрика. Чтобы сдвинуться с отметки 4,6 при сотне отзывов, нужно много нового негатива. Поэтому оценка показывает проблему с задержкой в несколько недель или месяцев.

Тексты реагируют сразу.

Появление слов «снова», «как всегда», «уже в который раз», «пришлось писать дважды» означает, что клиентский опыт стал систематически хуже. Особенно показательны положительные отзывы с «но» — человек пока лоялен, но уже фиксирует сбой.

Признак №4: в топ-10 по бренду появились чужие страницы

Откройте вкладку «инкогнито» и посмотрите первую страницу выдачи по названию компании. Посчитайте, сколько позиций контролируете вы: сайт, блог, ваши профили в соцсетях, ваши страницы на площадках.

Если вы контролируете менее половины, первое мнение о вас формирует кто-то другой.

Это не обязательно негатив: может быть старая вакансия, форум трёхлетней давности, агрегатор с тремя отзывами. Но каждая такая позиция — это место, которое мог бы занимать ваш контент.

Почему это так важно?

Если в выдаче по названию бренда появляются сторонние сайты или другие компании, у Google может ещё не быть достаточно чёткой ассоциации между запросом и вашей компанией. Для пользователей, которые ищут вас впервые, это создаёт путаницу: они переходят не на тот сайт, читают устаревшую информацию или продолжают поиск уже не о вашей компании.

Слабо заполненная брендовая выдача оставляет место для чужого контента. В топ могут попасть агрегаторы, старые вакансии, случайные упоминания, форумы или материалы, написанные под алгоритмы, но не под вашу реальную репутацию. Такой контент легко искажает впечатление о компании.

То есть, если бренд контролирует менее половины первой страницы выдачи, информационное поле вокруг компании недостаточно защищено.

Признак №5: повторяющиеся возражения при продажах

Самая дешёвая система мониторинга в компании — ваш отдел продаж. Менеджеры ежедневно слышат то, что люди прочитали о вас перед звонком.

Если один и тот же вопрос звучит от разных клиентов — где-то есть источник, который его порождает. Найти этот источник обычно несложно, если вообще начать искать.

Что с этим делать

Минимальный протокол — раз в месяц уделите 20–30 минут внимания:

Проверьте подсказки Google по бренду. Подсчитайте количество новых отзывов за месяц и сравните с предыдущим. Прочитайте последние 20 отзывов и выпишите повторяющиеся слова. Посмотрите топ-10 результатов поиска по бренду. Узнайте в отделе продаж о трёх самых распространённых возражениях за месяц.

Через полгода у вас будет достаточно информации, чтобы увидеть тренд раньше, чем он повлияет на вашу выручку.

В следующих статьях я подробно рассмотрю каждый из этих блоков: как настроить мониторинг, как рассчитывать показатели доверия и что делать, когда негатив уже занимает лидирующие позиции.

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Автор: Руководитель отдела ORM в Netpeak. Пишу об управлении репутацией в Украине — системно и лаконично.