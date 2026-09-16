Как работает SEO для YouTube? Факторы ранжирования и советы по продвижению видео

Как работает SEO для YouTube? Факторы ранжирования и советы по продвижению видео

Если вы до сих пор воспринимаете YouTube как платформу для музыкальных клипов и видео со смешными котиками — у меня для вас новость: это вторая по величине поисковая система в мире после Google, которой, кстати, она и принадлежит. Ежемесячно ею пользуются более 2,7 миллиарда человек. А каждую минуту на платформу загружается более 500 часов видео. Не в день — каждую минуту. И даже если вы создаете качественный контент, он теряется среди такого количества.

SEO-продвижение YouTube-канала — это процесс оптимизации ролика и канала, благодаря которому алгоритм понимает ваш контент и показывает (то есть ранжирует) его нужной аудитории. Рекомендую прочитать статью всем авторам, которые хотят увеличить аудиторию, количество просмотров, монетизацию и сделать свой контент заметным.

Здесь я расскажу, как YouTube решает, что и кому показывать, о факторах ранжирования на основе исследований в интернете и справок Google. А также кратко рассмотрим, что делать до и после публикации.

Как работают алгоритмы YouTube

На YouTube есть разные алгоритмы, каждый из которых выполняет свою роль. Например, за видео, которые появляются в поиске, отвечает один алгоритм, за контент в рекомендациях — второй, за главную страницу или раздел «Shorts» — третий.

Каждый работает по-своему, но у всех одна цель — удержать пользователя на платформе как можно дольше. А как это сделать? Предоставить качественный, интересный контент, максимально соответствующий интересам. В это понятие входит много факторов (о них — ниже), но перед этим скажу ещё несколько слов об отличиях от Google.

Обе платформы учитывают качество контента, но делают это по-разному:

Google в первую очередь учитывает контент и ссылки со сторонних сайтов;

алгоритмы YouTube фокусируются на поведении зрителей — как долго они смотрят видео, что делают после просмотра и т. д.

То есть в Google качество можно частично подтвердить через внешнюю репутацию, а на YouTube алгоритм определяет ценность видео исключительно по поведению самих зрителей.

Сигналы ранжирования YouTube

Алгоритм YouTube учитывает десятки факторов. Для удобства я разделила их на:

официально подтвержденные Google;

те, которые оказывают опосредованное влияние;

и не подтвержденные напрямую (остаются практикой сообщества).

Официально подтвержденные сигналы

Вовлеченность (Engagement)

Вовлеченность измеряет, как именно и насколько активно зрители взаимодействуют с видеоконтентом. Это не отдельная метрика со своим собственным показателем в аналитике, а один из трех официальных столпов, на которых держится ранжирование в поиске YouTube — наряду с релевантностью (Relevance) и качеством канала (Quality). Google описывает вовлеченность как «общее взаимодействие пользователей», в частности время просмотра видео по конкретному запросу, — то есть это категория, объединяющая несколько различных сигналов.

Сюда входят такие показатели, как:

удержание аудитории — в процентах;

средняя продолжительность просмотра (AVD) — в минутах;

ремиксы;

клики по элементам (Card/End screen interactions);

лайки и дизлайки;

общие показатели взаимодействия (подписки, комментарии, репосты).

Например, одно из мест, где можно увидеть удержание и AVD для всех видео в аналитике Studio, — это отчет «Контент» на вкладке «Лучшие видео» (или «Самые популярные короткие видео» для «Shorts»):

Выберите «Показать больше» и увидите график с различными показателями:

Нажмите «+», чтобы выбрать только процент удержания и среднее время просмотра:

Чтобы получить те же данные для конкретного видео — нажмите на нужный ролик и прокрутите вниз. Здесь также есть лучшие моменты (где зрители смотрят контент дольше, чем обычно) и спады (прекращают просмотр или пропускают определенную часть видео):

Можно увидеть соотношение лайков к дизлайкам, ремиксы и клики по финальным заставкам, если в отчете конкретного видео нажать «Вовлеченность»:

Количество комментариев, видимость и другие данные отображаются в панели «Контент»:

Также есть метрики для прямых трансляций, взаимодействия с плейлистами, дохода, способов обнаружения роликов и другие. Об основных, влияющих на продвижение, расскажу далее.

Время просмотра (Watch Time)

Общее количество минут, которое зрители провели за просмотром всех ваших видео. Если, например, 1000 человек посмотрели в среднем по 6 минут из 10-минутного видео, общее время просмотра составляет 6000 минут. Алгоритм придаёт этому показателю большой вес, поскольку более длительное время просмотра указывает на ценный контент, который удерживает пользователей на платформе. Об этом ещё пишет YouTube в своей старой статье, которая до сих пор остаётся актуальной.

Удержание аудитории (Audience Retention) и средняя продолжительность просмотра (AVD)

Удержание аудитории — это процент видео, который зритель просматривает до конца, в среднем за один типичный просмотр. Видео с 1000 просмотров и удержанием 60 % может превзойти видео с 10 000 просмотров и удержанием всего 20 %.

Также существует родственная метрика — средняя продолжительность просмотра (Average View Duration, AVD): та же идея, только выраженная в минутах. Если AVD умножить на количество просмотров, получится суммарное время просмотра из раздела выше.

Следует стремиться к хорошему показателю — более 60%; ниже 40% считается плохим. В YouTube Studio видно не только среднее значение, но и конкретные моменты, где зрители покидают видео, что является ценной информацией для работы над следующими видео. Посмотреть показатель удержания в аналитике можно как в отчёте «Контент», так и при переходе на конкретное видео:

Удержание и AVD описывают разные стороны поведения одного типичного зрителя. Поэтому система использует их как сигналы вовлеченности одновременно, не заменяя один другим. Вот что пишет об этом Google:

Относительный показатель (процент просмотра/удержание) важнее для коротких видео, а абсолютный (продолжительность в минутах/AVD) — для более длинных, поскольку у каждой длины видео есть свой реалистичный «потолок». Например:

5-минутное видео. Зритель посмотрел 4 минуты → AVD = 4 мин, удержание = 80%. Достичь 90–100% для такого видео вполне реально, поэтому, например, 50% уже было бы слабым результатом;

30-минутное видео. Зритель посмотрел те же 4 минуты → AVD = 4 мин, но удержание всего 13%. Для такого видео 90–100% практически недостижимы (мало кто досидит), поэтому 50% там уже будет неплохим показателем.

Google не сравнивает короткие и длинные видео напрямую друг с другом, а оценивает каждое относительно того, чего реально ожидать от видео такой длины. Поэтому однозначного ответа «что важнее — удержание или AVD» — нет — всё зависит от хронометража.

Пример низкого удержания:

Синяя линия — это кривая конкретного ролика, а серая — среднее значение по похожим видео канала. Синяя линия опускается ниже серой уже в первые секунды, то есть видео теряет зрителей быстрее, чем обычно для данного канала. Это и есть сигнал слабого «крючка» — зрители уходят в ускоренном темпе. А значит, имеет смысл проанализировать отрывок, чтобы в дальнейшем сделать вступление более сильным.

Пример высокого уровня удержания:

Также YouTube дает рекомендации, как снимать, чтобы видео смотрели как можно дольше:

Первые 15 секунд решают судьбу ролика. Начинайте с сильного «крючка», сразу давая обещание или сообщая, что именно человек получит от просмотра, без длинных вступлений с логотипами и вежливыми приветствиями. Поддерживайте интригу, не раскрывайте всё сразу, чтобы у зрителя оставался повод смотреть дальше. Стройте видео так, чтобы каждый следующий блок логично вытекал из предыдущего. Обязательно давайте зрителям то, что обещали, и интересно формулируйте призыв к действию (например, задавая вопрос).

Ролик «Как настроить рекламу в Google Ads» лучше сразу начинать фразой вроде «Привет! Сейчас покажу, как за 10 минут запустить первую кампанию и не потратить весь бюджет в первый же день» — зритель сразу слышит обещание и понимает, это ли то, что он искал.

Худший вариант: 5-секундная анимация логотипа канала, а затем «Привет всем, сегодня выпуск о бла-бла-бла… не забудьте подписаться и поставить лайк, а теперь давайте начнём» — за эти несколько секунд часть аудитории уже уйдёт, потому что устала, не услышав быстрой конкретики о том, что она получит от просмотра.

Удовлетворённость зрителя (Viewer Satisfaction) и сигналы (не)заинтересованности (Disinterest signals)

Удовлетворённость — это то, насколько просмотр оправдал ожидания зрителя. Google ещё в 2019 году писал, что перенастроил рекомендательную систему в соответствии с этим принципом: вместо ориентации исключительно на просмотры алгоритм начал учитывать лайки, результаты опросов и «время, проведённое с пользой», одновременно снижая видимость кликбейтных видео.

Учитываются и негативные сигналы. Например, нажатие кнопок «Не интересно», «Не рекомендовать канал», дизлайки, быстрое закрытие видео. Они мгновенно снижают вес видео в ленте пользователя. Сигнал не работает как глобальный фактор ранжирования для понижения позиций в общем поиске, а только на уровне личного профиля.

По опыту сообщества, комментарии и репосты имеют больший вес, чем лайки, поэтому конкретный призыв к действию (Call To Action), например, «напиши в комментариях, как…», даст значительно лучший результат, чем общее «поставь лайк и подпишись». Да и в целом никогда не будет лишним стимулировать зрителей писать комментарии (их глубина важнее, чем наличие), делиться видео, подписываться на канал или ставить лайки.

Время сессии (Session Watch Time/Session Duration)

Еще один способ, которым YouTube измеряет удовлетворенность, только уже более косвенный и поведенческий: более широкая версия времени просмотра, учитывающая, сколько в общей сложности времени зритель провел на платформе после вашего видео. Что он делает, когда ролик закончился — продолжает смотреть YouTube или уходит? Если после видео человек ещё час смотрит другие ролики (неважно, ваши или чужие), алгоритм фиксирует положительный сигнал, и видео продвигается активнее.

Формально термин «Session Watch Time» как устоявшееся название в официальных источниках не используется, и в аналитике такой графы нет, но концепция подтверждена. Заключительные экраны со ссылками на другие видео и плейлисты — хороший способ увеличить этот показатель.

Показатель кликов и кастомные миниатюры (Custom Thumbnail)

Показатель кликов (CTR, Click-Through Rate) указывает, как часто люди кликают на видео, увидев его в выдаче. Зависит прежде всего от заголовка видео и миниатюры, или, как говорят в народе, превью — первого, что видит зритель в выдаче, решая, нажать на видео или нет. Не назван напрямую отдельным фактором ранжирования, но официально признан главной причиной CTR, который, как уже разобрали, сам по себе является важным сигналом для продвижения YouTube-канала.

Превью лучше создавать самостоятельно. В них хорошо работают:

лица с понятной эмоцией;

контрастные цвета (но без токсичных, например, красных или зеленых, которые как будто выедают глаза);

большой читабельный текст без спама;

собственный стиль в соответствии с брендом.

Также базовый функционал YouTube позволяет проводить A/B-тестирование, но только для заголовка, миниатюры или обоих элементов вместе. Побеждает тот вариант, у которого наибольшая доля времени просмотра. Обычно тест длится от нескольких часов до двух недель. YouTube сравнивает ваш CTR с аналогичными видео, чтобы определить, являются ли миниатюра и название привлекательными. В идеале они должны дополнять друг друга, передавая одну идею двумя разными способами.

Сторонние сервисы, такие как TubeBuddy, также позволяют проводить сплит-тестирование (например, разные цвета фона или выражения лица).

Примеры некачественных миниатюр:

А вот это уже выглядит лучше:

Миниатюра с крупным лицом, выражающим яркую эмоцию (удивление, восторг), и четкой надписью из нескольких слов обычно дает более высокий CTR, чем перегруженный цветом и текстом вариант, от которого зритель устает. То же самое касается и обратной ситуации, когда миниатюра представляет собой мелкий малоконтрастный кадр без текста, из которого непонятно, о чем видео.

Важно: если у вашего видео будет аномально высокий CTR (например, из-за кликбейта), но низкая удержание, алгоритм расценит это как «обман ожиданий». В таком случае система мгновенно остановит дальнейшее продвижение ролика, даже если скорость кликов изначально была высокой.

Ключевые слова в заголовке

Оптимизация видео для YouTube начинается с заголовка, который остается основным сигналом релевантности для алгоритма и должен содержать информацию, которая поможет системе понять, о чем видео.

Естественный, читабельный заголовок, соответствующий поисковому запросу и стимулирующий клик, всегда работает лучше, чем механически набитый ключевыми словами текст. В идеале он должен находиться ближе к началу названия, в первых 60–70 символах (именно столько отображается в выдаче без обрезания). А сильный кликбейт, как и в случае с превью, напрямую снижает удержание.

По запросу «как сделать рекламу в Google» видео с заголовком «Реклама в Google Ads за 10 минут: пошаговая инструкция для начинающих» имеет высокие шансы удержаться в ТОПе, в отличие от названия «Всё о Google Ads». Первый заголовок сразу отвечает на поисковой интент и обещает конкретный формат, а второй — слишком общий, и зритель заранее не понимает, найдет ли в нём конкретный ответ на свой вопрос.

Заголовок вроде «ЭТО ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!!! Секрет, о котором все молчат» подпадает под запрещенные приемы и может привести к снижению показа видео или даже к удалению за нарушение правил сообщества.

Ключевые слова в описании

Описание помогает алгоритму распознать контекст. Первые 1–2 предложения наиболее важны для индексации и отображения в результатах поиска, поскольку их видно без нажатия «показать больше». Основное ключевое слово тоже стоит включить ближе к началу.

Описание, начинающееся со слов «В видео я пошагово показываю, как настроить первую рекламную кампанию в Google Ads: от создания аккаунта до первых результатов», сразу дает и алгоритму, и зрителю контекст и главное ключевое слово в первых строках. Описание в формате «Посмотрите моё видео! Не забудьте поставить лайк и подписаться» не несет никакой информации о содержании, не помогает индексации, а потому проигрывает в конкуренции за поисковую выдачу.

Помните, что описание нужно писать для людей.

История просмотров и поиска пользователя (User Viewing & Search History)

Важнейший фактор для системы рекомендаций, которая формирует персонализированную ленту на основе того, что пользователь искал и что он смотрел ранее. Об этом пишет Google как на одной своей странице, так и на другой. Способы продвижения видео на YouTube здесь почти не действуют, ведь это не тот фактор, который автор может оптимизировать напрямую.

Тематическая нишевость (Topical Focus)

Данный фактор можно считать рычагом влияния на предыдущий пункт, ведь чем уже и четче тема канала, тем лучше алгоритм понимает, кому его показывать. Канал «Все об онлайн-маркетинге» уступает каналу «YouTube SEO для малого бизнеса» с точки зрения точности таргетинга — алгоритм лучше находит релевантную аудиторию для нишевого контента.

Но это не означает, что канал обязательно должен придерживаться одной узкой темы. Контент может касаться разных вещей, главное — это общая идея в основе. Например, игровой канал может сочетать прохождение хорроров, экшенов, симуляторов и других жанров. Все направления собираются в отдельные плейлисты, и каждый из них может самостоятельно появляться в результатах поиска по соответствующим запросам, не размывая фокус отдельных видео.

Косвенное или ограниченное влияние

Эти факторы не имеют подтверждённого сигнала ранжирования, однако я их добавила, поскольку они логически связаны с вышеперечисленными. Или же влияют на ранжирование лишь в отдельных, узких сценариях.

Скорость набора просмотров (View Velocity). Когда видео выходит, YouTube показывает его небольшой аудитории — вашим подписчикам и постоянным зрителям. Если оно демонстрирует хороший CTR и приемлемую удержание, алгоритм постепенно расширяет охват. То есть кликабельность на этом этапе формируется преимущественно лояльной основной аудиторией канала, хотя отдельной изолированной метрики ранжирования для этого YouTube не выделяет.

Поэтому первые часы важны: чем больше и быстрее видео получает качественных просмотров и вовлеченности, тем выше вероятность, что YouTube начнет активно показывать его новым зрителям. На данный момент о конкретных часах (первые 24–72) пишет только сообщество. Официально Google подтвердил важность этого сигнала только для вкладки «Популярное» (Trending).

Интересно, что подобная логика тестирования работает и для уже опубликованных видео. Старый ролик может неожиданно «взорваться» через месяцы или годы, если тема вдруг стала популярнее, новую аудиторию привлекло продолжение серии, или зрители просто чаще стали выбирать именно это видео среди рекомендаций. То есть система не «забывает» видео и не опирается только на первые дни после публикации, а продолжает переоценивать его эффективность.

Повторные просмотры (Re-watches). Могут сигнализировать о ценности контента, ведь пользователи просматривают его повторно. Отображаются в YouTube Studio на графике удержания аудитории, математически увеличивают два уже подтвержденных показателя — время просмотра и удержание. Например, пошаговый туториал или видео с конкретными данными, к которым удобно возвращаться, естественным образом генерирует такие просмотры без дополнительных усилий.

Клики по конечным экранам и подсказкам (Card/End Screen Interactions). Конечные экраны — это кнопка подписки или ссылки на другое видео/плейлист и т. п., которые появляются в последние 5–20 секунд ролика. Подсказки — всплывающие ссылки во время просмотра. Клики по этим элементам свидетельствуют о том, что зритель доверяет контенту и хочет продолжить просмотр, что напрямую увеличивает продолжительность сессии.

Теги (Tags). Это внутренний инструмент YouTube Studio, видимый только алгоритму. Играют минимальную роль в обнаружении видео: помогают сориентироваться в теме, когда заголовок или описание недостаточно чёткие или содержат ошибки в написании. Заголовок, миниатюра и описание важнее. Оптимально использовать 8–10 тегов, первый из которых — самое релевантное ключевое слово.

Хэштеги (Hashtags). Являются кликабельным элементом навигации, который помогает видео попасть в результаты поиска — но не делает его более приоритетным в общей ленте, а лишь позволяет ранжироваться внутри страницы конкретного хэштега. Добавляются в описание со знаком # и, в отличие от тегов, видны зрителям. Первые три YouTube автоматически отображает над заголовком видео, поэтому их стоит выбирать внимательно. Оптимально — 3–5 хештегов. Google также рекомендует не использовать более 60 (свыше этого предела игнорирует все). А чем больше хештегов, тем менее релевантными они становятся для зрителей.

Субтитры, скрытые подписи и транскрипт. Улучшают доступность видео (например, при плохом качестве звука) и потенциально могут увеличивать время просмотра благодаря удобству и международному охвату. Но сами по себе остаются лишь инструментами вовлечённости. Лучше загружать точные файлы, не полагаясь на автоматическую генерацию.

Категория видео (Video Category). Официально не заявленный фактор ранжирования, хотя логично предположить, что правильная категория помогает алгоритму подбирать аудиторию, которая уже интересуется похожим контентом.

Ключевые слова в плейлистах (Playlist Keywords). Описание и название плейлиста индексируются отдельно. Оптимизированный плейлист может появиться в поисковой выдаче YouTube как самостоятельный объект, однако наличие ключевых слов никак не повышает позиции отдельного видео в общей ленте рекомендаций. Плейлисты также автоматически запускают следующее видео, увеличивая продолжительность сессии.

Временные метки и разделы (Timestamps/Chapters). Являются лишь инструментом навигации, помогающим пользователям быстрее находить нужную информацию. Фактически таймкоды из описания видео могут генерировать блоки «Ключевые моменты» непосредственно в общей выдаче Google Поиска, но на внутреннее ранжирование в YouTube это официально не влияет.

Однако косвенно разделы всё равно положительно влияют на продвижение, ведь вместо того, чтобы закрыть скучное видео, пользователь переходит к нужному моменту, увеличивая удержание и общее время просмотра.

Продолжительность видео (Video Length). В алгоритмах YouTube нет правила «длинное видео лучше короткого», однако общее время просмотра имеет значение. Более длинные видео, по логике вещей, имеют потенциал набрать больше минут просмотра, но только если удержание аудитории остается высоким. Вот что об этом пишут в ранее упомянутой мной статье:

По опыту сообщества, 8–10-минутные видео часто работают лучше всего, поскольку сочетают вовлеченность и время просмотра. Однако в первую очередь всё зависит от ниши.

Дата или время загрузки (Upload Date/Freshness). Ситуативный фактор для вкладки «Популярное» (например, музыка или развлечения) и новостного контента; для запросов типа «обзор iPhone 2025» предпочтение отдается свежему контенту, тогда как вечнозеленые темы с хорошими показателями могут годами занимать ТОП без обновлений. В обычных рекомендациях и поиске новизна влияет на оптимизацию роликов на YouTube только в первые часы, пока собирается начальная статистика, а на долгосрочную эффективность не влияет.

Публикация в то время, когда аудитория наиболее активна, способна дать краткосрочный прирост первых просмотров, но на дальнейшее продвижение ролика в рекомендациях это уже не повлияет.

Уровень вовлечённости канала. На YouTube нет отдельной метрики именно для канала, ведь ранжирование происходит на уровне видео. Но если конкретный зритель последовательно перестаёт смотреть ролики канала, когда их ему предлагают, или аудитория всё чаще выбирает контент других каналов — это повлияет на эффективность канала в целом.

HD-качество видео и устное употребление ключевых слов. Оба фактора могут влиять лишь опосредованно. Низкое качество видео потенциально удерживает меньше зрителей, чем высокое, что сказывается на времени просмотра. Также платформа использует распознавание речи для автоматических субтитров (CC) с целью улучшения доступности и понимания тематики, но прямое влияние произнесенных вслух ключевых слов на позицию официально не заявлялось.

Неподтвержденные или опровергнутые сигналы

Стратегия продвижения YouTube-канала не включает описанные ниже сигналы в материалах Google. Часть из них компания проверила собственными исследованиями и опровергла:

Количество подписчиков — отражает лишь то, сколько раз люди подписались на канал, а не размер активной аудитории, которая действительно смотрит новые видео. Зрители могут быть подписаны на десятки каналов и не возвращаются к каждому новому ролику. Поэтому даже канал со 100 подписчиками может получить миллионные просмотры, если видео демонстрирует высокие показатели вовлеченности. Количество просмотров — так же большая цифра просмотров в результатах поиска не заставляет алгоритм продвигать видео дальше. Ролик с небольшим количеством просмотров и высокой удержанием имеет больше шансов попасть в рекомендации, чем ролик с тысячами просмотров, но с низким удержанием. Регулярность публикаций — компания не обнаружила корреляции между частотой загрузок или перерывами в публикациях и ростом просмотров. Авторам даже советуют делать перерывы, когда это необходимо, предупреждая лишь о том, что аудитории может понадобиться немного времени, чтобы «разогреться» снова после длительной паузы.

Что касается некоторых других аспектов, то официальных заявлений по ним нет, поэтому это скорее практика сообщества, которая не гарантирует попадания в ТОП, но может быть эффективна в качестве дополнительного инструмента:

Возраст канала — часто у старых каналов больше просмотров только потому, что у них уже есть сформировавшаяся база постоянных зрителей (которая своими просмотрами увеличивает поведенческие факторы). Название видеофайла — не влияет, а лишь помогает вам лучше систематизировать материалы на локальном диске. Стабильность показателей во времени — именно историческая стабильность канала, в отличие от показателей конкретного видео, не заявлена в качестве отдельного фактора. Внешние ссылки в описании видео — официальная политика регулирует только безопасность платформы (запрет ссылок на спам или вирусы). Наличие ссылок на сторонние сайты, вопреки распространённому мнению о том, как работать с YouTube, никак не повышает и не понижает рейтинг видео в алгоритмах рекомендаций. Однако они полезны для пользователей, например, при переходе на ваши социальные сети. Внешние ссылки на видео (размещение на сайтах, форумах) — полезны для начального трафика из поисковой выдачи Google, но не добавляют видео «авторитета» в алгоритме рекомендаций YouTube. Единственный эффект от них — это прямые переходы пользователей. Если люди, пришедшие с форумов, будут долго смотреть видео, это улучшит общее время просмотра. Однако если они будут быстро закрывать ролик — это ухудшит общую удержание. Раздел «О канале» — алгоритм оценивает каждое видео отдельно, поэтому влияет только на то, найдут ли пользователи канал по брендовым запросам в Google или YouTube.

Что делать перед публикацией

Основа всего — это ключевые слова, о которых я уже не раз упоминала в статье, то есть фразы, передающие главную тему контента; по ним пользователи находят ваши видео. Без поиска «ключевиков» оптимизация не будет иметь смысла, ведь, снимая видео, которые никому не интересны, у вас не получится нарастить просмотры и аудиторию.

Перед поиском фраз также нужно понимать, что такое поисковый интент — то, что человек хочет получить, вводя запрос, то есть ожидания относительно формата и содержания контента. Представьте, что кто-то ищет «как сделать рекламу в Google» — очевидно, что этот человек хочет пошаговую инструкцию, а не видео о том, что такое Google Ads. Если вы снимете обзорное видео вместо конкретного «как» — удержание аудитории упадет, потому что зрители получат не то, на что рассчитывали. А низкое удержание — один из самых сильных негативных сигналов для алгоритма.

Чтобы проверить намерение, введите ключевое слово в поиске YouTube и посмотрите, какие видео занимают ТОП. Их формат уже подскажет вам, чего именно ожидают зрители.

Отдельно стоит разобраться с типами ключевых слов. Широкие ключи вроде «YouTube SEO» или «видеомаркетинг» имеют большой объем поиска, но и большую конкуренцию, где новому каналу попасть в ТОП почти невозможно.

Длиннохвостые ключевые слова (Long-Tail Keywords) — это более конкретные запросы, например «как оптимизировать видео на YouTube для начинающих». У них меньший объем поиска, зато аудитория более точная, а конкуренция ниже. Человек, который ищет что-то конкретное, явно с большей охотой досмотрит видео до конца, что напрямую повлияет на все поведенческие сигналы.

Для начинающих каналов лучше стартовать с длинных ключевых слов и постепенно наращивать авторитет.

Как искать ключевые слова

Начните с мозгового штурма по темам, связанным с вашей нишей. Например, если вы работаете в цифровом маркетинге, ваши ключевые слова могут включать: «SEO-стратегия», «Контент-маркетинг», «Автоматизация email-маркетинга», «Реклама в социальных сетях».

Для поиска ключевых слов удобнее всего использовать несколько основных инструментов:

YouTube Suggest (автозаполнение поисковой строки) — бесплатный и очень полезный инструмент. Начните вводить тему в поиске YouTube, и платформа сама подскажет, что ищут люди.

Google Trends — показывает динамику популярности запроса во времени. Незаменимо, чтобы понять, насколько популярна тема на сегодняшний день. Например, по фразе «новый год» видно, что в Украине самый большой пик приходится как раз на конец декабря — начало января:

TubeBuddy и VidIQ — расширения для браузера, отображающие уровень конкуренции и приблизительный объем поиска на странице результатов YouTube. У обоих есть бесплатные версии, которых вполне хватает для основных нужд. Также они имеют встроенный искусственный интеллект (ИИ), который может помочь вам в подборе релевантных ключевых слов. Честно говоря, это мой любимый способ. Проанализируйте видео конкурентов — просмотрите самые популярные видео в вашей нише, отсортировав каналы конкурентов по количеству просмотров. Обратите внимание на их:

названия видео и ключевые слова, на которые они ориентированы;

оптимизацию описания и размещение «ключевых слов»;

теги, которые они используют (их тоже можно посмотреть с помощью указанных выше расширений);

темы, которые генерируют наибольшую вовлеченность;

среднюю продолжительность и частоту публикации видео;

CTA (призывы к действию), которые они используют.

YouTube Studio — в разделе «Аналитика → Контент → Как зрители находят ваши видео → Поиск на YouTube» можно увидеть, по каким запросам вас уже находят, что очень ценно для оптимизации опубликованных видео и поиска новых тем.

Подбирая список ключевых слов, стоит проверить конкурентность каждого из них, то есть ввести запрос в YouTube и посмотреть, насколько сильные каналы занимают ТОП-результаты. Если там сплошь миллионники с тысячами просмотров на видео — лучше поискать более узкий вариант.

Что делать после публикации

Первые часы после публикации видео особенно важны, ведь именно в это время YouTube решает, стоит ли расширять охват на более широкую аудиторию. На результат здесь напрямую влияют и ваши действия.

Прежде всего стоит поделиться видео во всех каналах, где есть ваша аудитория — Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram. Чем больше качественных просмотров и вовлеченности появится в это время, тем убедительнее будет сигнал для алгоритма о том, что видео заслуживает внимания. Параллельно отвечайте на первые комментарии: участие в дискуссии увеличивает общую вовлеченность и показывает алгоритму, что у видео есть заинтересованная аудитория.

Наряду с этим стоит распространить видео на тематических площадках — форумах, сообществах и Q&A-сервисах, где обсуждают вашу тему. Важно, чтобы это было в контексте и там, где видео станет полезным, а не просто ссылкой без объяснения (такой подход даст нулевой результат).

Если у вас есть собственный сайт или блог, вставляйте видео в релевантные статьи. Ведь когда статья ранжируется в Google по видеозапросам, видео получает просмотры из поисковой выдачи без каких-либо дополнительных усилий. Email-рассылка тоже хорошо работает для получения первых качественных просмотров от аудитории, которая уже знакома с вашим контентом. И, наконец, — перекрестное продвижение между видео: добавляйте подсказки и заключительные экраны в старые видео со ссылкой на новое, используя уже имеющийся трафик. Все указанные методы продвижения YouTube-канала эффективны, если их сочетать сразу после публикации.

Вместо выводов

Алгоритмы YouTube поощряют видео, которые зрители смотрят с удовольствием и после просмотра которых остаются на платформе. Заголовки, описания, хэштеги и миниатюры помогают попасть на глаза нужному человеку, но удержать его способен только качественный контент, соответствующий поисковому запросу. Пройдитесь по важным пунктам, проверьте результаты в YouTube Studio и увидите, где (и есть ли вообще) есть пространство для дальнейшей оптимизации. Каналы, которые стабильно оптимизируют каждое видео, снимая интересный для пользователей контент, постепенно вытесняют из ТОПа тех, кто публикует вслепую. Удачи!