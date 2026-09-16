Як працює SEO для YouTube? Фактори ранжування та поради для просування відео

Як працює SEO для YouTube? Фактори ранжування та поради для просування відео

Якщо ви досі сприймаєте YouTube як платформу для музичних кліпів і відео зі смішними котиками — маю вам дещо повідомити: це друга за розміром пошукова система у світі після Google, якому вона, до речі, й належить. Щомісяця нею користуються понад 2,7 мільярда людей. А щохвилини на платформу завантажується понад 500 годин відео. Не на день — щохвилини. І навіть якщо ви створюєте якісний контент, він губиться серед такої кількості.

SEO-просування YouTube-каналу — це процес оптимізації ролика та каналу, завдяки чому алгоритм розуміє ваш контент і відображає (тобто ранжує) його потрібній аудиторії. Рекомендую прочитати статтю усім авторам, які хочуть збільшити аудиторію, перегляди, монетизацію та залишати контент помітним.

Тут розбираю, як YouTube вирішує, що і кому показувати, фактори ранжування на основі досліджень в інтернеті й довідок Google. А також коротко пройдемося, що робити до та після публікації.

Як працюють алгоритми YouTube

В YouTube є різні алгоритми, кожен з яких виконує власну роль. Наприклад, за відео, що формуються під час пошуку, відповідає один алгоритм, за контент у рекомендаціях — другий, за головну сторінку чи розділ «Shorts» — третій.

Кожен працює по-своєму, але всі мають одну ціль — залишити користувача якомога довше на платформі. А як це зробити? Надати якісний, цікавий контент, що найбільше відповідає інтересам. У це поняття входить багато факторів (про них — нижче), але перед цим скажу ще кілька слів про відмінність від Google.

Обидві платформи враховують якість контенту, але роблять це по-різному:

Google в першу чергу бере до уваги контент і посилання зі сторонніх сайтів;

роботи YouTube фокусуються на поведінці глядачів — як довго дивляться відео, що роблять після перегляду тощо.

Тобто в Google якість можна частково підтвердити через зовнішню репутацію, а на YouTube алгоритм дізнається про цінність відео лише з поведінки самих глядачів.

Сигнали ранжування YouTube

Алгоритм YouTube враховує десятки факторів. Для зручності я розподілила їх на:

офіційно підтверджені Google;

ті, що мають опосередкований вплив;

і непідтверджені напряму (залишаються практикою ком’юніті).

Офіційно підтверджені сигнали

Залученість (Engagement)

Залученість вимірює, як саме та наскільки активно глядачі взаємодіють з відеоконтентом. Не є окремою метрикою з власним числом в аналітиці, а один із трьох офіційних китів, на яких тримається ранжування в пошуку YouTube — поряд із релевантністю (Relevance) та якістю каналу (Quality). Google описує залученість як «загальну взаємодію користувачів», зокрема час перегляду відео щодо конкретного запиту, — тобто це категорія, що об'єднує кілька різних сигналів.

Сюди входять такі показники, як:

утримання аудиторії — у відсотках;

середня тривалість перегляду (AVD) — у хвилинах;

ремікси;

кліки по елементах (Card/End screen interactions);

лайки й дизлайки;

загальні показники взаємодії (підписки, коментарі, поширення).

Наприклад, одне з місць, де можна побачити утримання та AVD для всіх відео в аналітиці Studio — це у звіті «Контент» на вкладці «Найкращі відео» (або «Найпопулярніші короткі відео» для «Shorts»):

Виберіть «Показати більше» і побачите графік із різними показниками:

Натисніть «+», щоб вибрати тільки відсоток утримання й середній час перегляду:

Щоб отримати ті ж дані для конкретного відео — натисніть на потрібний ролик і прокрутіть донизу. Тут також є найкращі моменти (де глядачі дивляться контент довше, ніж зазвичай) та спади (припиняють перегляд або пропускають певну частину відео):

Можна побачити співвідношення лайків до дизлайків, ремікси та кліки по кінцевих заставках, якщо у звіті конкретного відео натиснути «Залучення»:

Кількість коментарів, видимість та інші дані відображені у панелі «Контент»:

Також є метрики для прямих трансляцій, взаємодії із плейлістами, доходу, способів виявлення роликів та інші. Про основні, що впливають на просування, розказую далі.

Час перегляду (Watch Time)

Сумарна кількість хвилин, яку глядачі провели за переглядом всіх ваших відео. Якщо, наприклад, 1000 людей переглянули в середньому 6 хвилин із 10-хвилинного відео, загальний час перегляду становить 6000 хвилин. Алгоритм надає цьому показнику велику вагу, оскільки довший час перегляду вказує на цінний контент, який утримує користувачів на платформі. Про це ще пише YouTube у своїй старій статті, яка й досі залишається актуальною.

Утримання аудиторії (Audience Retention) і середня тривалість перегляду (AVD)

Утримання аудиторії — це відсоток відео, який глядач переглядає до кінця, середнє для одного типового перегляду. Відео з 1000 переглядів і 60% утриманням здатне обіграти відео з 10000 переглядів і лише 20% утриманням.

Також є споріднена метрика — середня тривалість перегляду (Average View Duration, AVD): та сама ідея, тільки виражена у хвилинах. Якщо AVD помножити на кількість переглядів, вийде сумарний час перегляду з розділу вище.

Варто прагнути до хорошого показника в понад 60%, нижче 40% вважається поганим. В YouTube Studio видно не лише середнє значення, а й конкретні моменти, де люди залишають відео, що є цінною інформацією для роботи над наступними. Побачити утримання в аналітиці можна як у звіті «Контент», так і при переході на конкретне відео:

Утримання й AVD описують різні сторони поведінки одного типового глядача. Тому система використовує їх як сигнали залученості одночасно, не замінюючи один одним. Ось що пише про це Google:

Відносний показник (відсоток переглянутого/утримання) важливіший для коротких відео, а абсолютний (тривалість у хвилинах/AVD) — для довших, бо в кожної довжини відео своя реалістична «стеля». Приміром:

5-хвилинне відео. Глядач подивився 4 хвилини → AVD = 4 хв, утримання = 80%. Дійти до 90–100% для такого відео цілком реально, тому й, наприклад, 50% уже було б слабким результатом;

30-хвилинне відео. Глядач подивився ті самі 4 хвилини → AVD = 4 хв, але утримання лише 13%. Для такого відео 90–100% практично недосяжні (мало хто досидить), тому 50% там уже буде непоганим показником.

Google не порівнює короткі й довгі відео напряму одне з одним, а оцінює кожне відносно того, чого реально очікувати від відео такої довжини. Тому однозначної відповіді «що важливіше — утримання чи AVD» — немає — все залежить від хронометражу.

Приклад низького утримання:

Синя лінія — це крива конкретного ролика, а сіра — середнє по схожих відео каналу. Синя лінія опускається нижче сірої вже в перші секунди, тобто відео втрачає глядачів швидше, ніж зазвичай для даного каналу. Це і є сигнал слабкого гачка — глядачі йдуть у прискореному темпі. А значить, є сенс проаналізувати уривок, аби в подальшому вступ робити сильнішим.

Приклад високого утримання:

Також YouTube дає рекомендації, як знімати, щоб відео дивилися якомога довше:

Перші 15 секунд вирішують долю ролика. Починайте із сильного гачка, одразу даючи обіцянку або повідомляючи, що саме людина отримає від перегляду, без довгих вступів із логотипами та ввічливими привітаннями. Підтримуйте інтригу, не розкривайте все одразу, щоб у глядача залишалася причина дивитись далі. Будуйте відео так, щоб кожен наступний блок логічно випливав із попереднього. Обов’язково давайте глядачам те, що обіцяли, та цікаво будуйте заклик до дії (наприклад, задаючи питання).

Ролик «Як налаштувати рекламу в Google Ads» краще одразу відкривати фразою на кшталт «Привіт! Зараз покажу, як за 10 хвилин запустити першу кампанію і не злити бюджет в перший день» — глядач одразу чує обіцянку і розуміє, чи це те, що він шукав.

Гірший варіант: 5-секундна анімація логотипу каналу, а тоді «Привіт усім, сьогодні випуск про бла-бла-бла… не забудьте підписатися і поставити лайк, а тепер давайте почнемо» — за ці кілька секунд частина аудиторії вже піде, бо втомилася, не почувши швидкої конкретики про те, що отримає від перегляду.

Задоволеність глядача (Viewer Satisfaction) та сигнали (не)зацікавленості (Disinterest signals)

Задоволеність — це те, наскільки перегляд виправдав очікування глядача. Google ще у 2019 році писав, що переналаштував рекомендаційну систему під цей принцип: замість орієнтації лише на перегляди алгоритм почав враховувати лайки, результати опитувань та «час, проведений із користю», одночасно знижуючи видимість клікбейтних відео.

Враховуються і негативні сигнали. Наприклад, натискання кнопок «Не цікавить», «Не рекомендувати канал», дизлайки, швидке закриття відео. Вони миттєво знижують вагу відео в стрічці користувача. Сигнал не працює як глобальний фактор ранжування для зниження позицій у загальному пошуку, а лише на рівні персонального профілю.

За досвідом спільноти, коментарі та поширення мають більшу вагу за лайки, тому конкретний заклик до дії (Call To Action), наприклад, «напиши в коментарях, як…», дасть значно кращий результат, ніж загальне «постав лайк і підпишись». Та й в цілому ніколи не буде зайвим стимулювати глядачів писати коментарі (їхня глибина важливіша за наявність), ділитися відео, підписуватися на канал чи ставити лайки.

Час сесії (Session Watch Time/Session Duration)

Ще один спосіб, яким YouTube вимірює задоволеність, тільки вже більш непрямий і поведінковий: ширша версія часу перегляду, що враховує, скільки загалом часу глядач провів на платформі після вашого відео. Що він робить, коли ролик закінчився, — продовжує дивитись YouTube чи виходить? Якщо після відео людина ще годину дивиться інші ролики (байдуже ваші чи чужі), алгоритм фіксує позитивний сигнал і відео просувається активніше.

Формально термін «Session Watch Time» як усталена назва в офіційних джерелах не вживається і в аналітиці такої графи немає, але концепція підтверджена. Кінцеві екрани з посиланнями на інші відео та плейлісти є хорошим способом збільшити показник.

Показник кліків і кастомні мініатюри (Custom Thumbnail)

Показник кліків (CTR, Click-Through Rate) вказує, як часто люди клікають на відео, побачивши його у видачі. Залежить насамперед від заголовка відео та мініатюри, або, як кажуть в народі, прев’ю — перше, що бачить глядач у видачі, вирішуючи, натиснути на відео чи ні. Прямо не названий окремим фактором ранжування, але офіційно визнаний головною причиною CTR, який, як вже розібрали, сам по собі є важливим сигналом для просування Ютюб-каналу.

Прев’ю краще створювати власні. В них добре працюють:

обличчя зі зрозумілою емоцією;

контрастні кольори (але без токсичних, наприклад, червоних чи зелених, які наче виїдають очі);

великий читабельний текст без спаму;

власний стиль відповідно до бренду.

Також базовий функціонал YouTube дозволяє проводити A/B-тестування,але лише для заголовку, мініатюри або обох елементів разом. Перемагає той варіант, де є найбільша частка часу перегляду. Зазвичай тест триває від кількох годин до двох тижнів. YouTube порівнює ваш CTR з аналогічними відео, щоб визначити, чи є мініатюра та назва привабливими. В ідеалі вони мають доповнювати одне одного, передаючи одну ідею двома різними способами.

Сторонні сервіси на кшталт TubeBuddy також дозволяють проводити спліт-тестування (наприклад, різні кольори фону чи вирази обличчя).

Приклади низькоякісної мініатюри:

А це вже виглядає покраще:

Мініатюра з великим обличчям із виразною емоцією (здивування, захоплення) і чітким написом на кілька слів зазвичай дає вищий CTR, ніж перевантажений кольором і текстом варіант, від якого глядач втомлюється. Те саме стосується й зворотної ситуації, коли мініатюра має дрібний малоконтрастний кадр без жодного тексту, з якого незрозуміло, про що відео.

Важливо: якщо у вашого відео буде аномально високий CTR (наприклад, через клікбейт), але низьке утримання, алгоритм розцінить це як «обман очікувань». В такому разі система миттєво зупинить подальше просування ролика, навіть якщо швидкість кліків спочатку була високою.

Ключові слова у заголовку

Оптимізація відео для Ютуб починається із заголовка, який залишається основним сигналом релевантності для алгоритму і повинен містити інформацію, яка допоможе системі зрозуміти, про що відео.

Природний, читабельний заголовок, що відповідає пошуковому наміру й стимулює клік, завжди краще працює за механічно набитий ключами текст. В ідеалі він має вміститися ближче до початку назви, в перших 60–70 символах (стільки відображається у видачі без обрізання). А сильний клікбейт, як і з прев’ю, напряму знижує утримання.

На запит «як зробити рекламу в Google» відео із заголовком «Реклама в Google Ads за 10 хвилин: покрокова інструкція для початківців» має високі шанси втриматися в ТОПі, на відміну від назви «Все про Google Ads». Перший заголовок одразу відповідає на пошуковий інтент і обіцяє формат, а другий — надто загальний, і глядач не розуміє наперед, чи знайде в ньому конкретну відповідь на своє питання.

Заголовок на кшталт «ЦЕ ЗМІНИТЬ ВАШЕ ЖИТТЯ!!! Секрет, про який всі мовчать» підпаде під заборонені прийоми і може призвести до зниження показу відео чи навіть видалення за порушення правил спільноти.

Ключові слова в описі

Опис допомагає алгоритму розпізнати контекст. Перші 1–2 речення найважливіші для індексації та відображення у результатах пошуку, оскільки їх видно без натискання «показати більше». Основне ключове слово теж варто включити ближче до початку.

Опис, що починається з «У відео я покроково показую, як налаштувати першу рекламну кампанію в Google Ads: від створення акаунта до перших результатів», одразу дає і алгоритму, і глядачеві контекст та головне ключове слово в перших рядках. Опис у форматі «Подивіться моє відео! Не забудьте лайк і підписку» не несе жодної інформації про зміст, не допомагає індексації, а тому програє в конкуренції за пошукову видачу.

Пам’ятайте, що опис потрібно писати для людей.

Історія переглядів та пошуку користувача (User Viewing & Search History)

Найважливіший фактор для системи рекомендацій, яка формує персоналізовану стрічку на основі того, що користувач шукав та що він дивився раніше. Про це пише Google як на одній своїй сторінці, так і на другій. Способи просування відео на YouTube тут майже не діють, адже це не той фактор, який автор може оптимізувати напряму.

Тематична нішевість (Topical Focus)

Даний фактор можна вважати важелем впливу на попередній пункт, адже чим вужча й чіткіша тема каналу, тим краще алгоритм розуміє, кому його показувати. Канал «Все про онлайн-маркетинг» програє каналу «YouTube SEO для малого бізнесу» з точки зору точності таргетування — алгоритм краще знаходить релевантну аудиторію для нішевого контенту.

Але це не означає, що канал обов’язково повинен триматися однієї вузької теми. Контент може стосуватися різних речей, головне — це спільна ідея в основі. Наприклад, ігровий канал може поєднувати проходження горорів, екшенів, симуляторів та інших жанрів. Всі напрямки збираєте в окремі плейлісти, і кожен здатен самостійно з’явитися у видачі за власними запитами, не розмиваючи фокус окремих відео.

Непрямий або обмежений вплив

Ці фактори не мають підтвердженого сигналу ранжування, однак я їх додала, оскільки вони логічно пов’язані з тими, що вище. Або ж впливають на ранжування лише в окремих, вузьких сценаріях.

Швидкість набору переглядів (View Velocity). Коли відео виходить, YouTube показує його невеликій аудиторії — вашим підписникам та постійним глядачам. Якщо воно демонструє хороший CTR та прийнятне утримання, алгоритм поступово розширює охоплення. Тобто клікабельність на цьому етапі формується переважно лояльною основною аудиторією каналу, хоча окремої ізольованої метрики ранжування для цього YouTube не виділяє.

Тому перші години важливі: що більше й швидше відео отримує якісних переглядів і залученості, то більша ймовірність, що YouTube почне активно показувати його новим людям. Наразі про конкретні години (перші 24–72) пише лише спільнота. Офіційно Google підтвердив важливість сигналу тільки для вкладки «Популярне» (Trending).

Цікаво, що подібна логіка тестування працює і для вже опублікованих відео. Старий ролик може несподівано «вистрілити» через місяці чи роки, якщо тема раптом стала популярнішою, нову аудиторію привабило продовження серії, або глядачі просто частіше почали обирати саме це відео серед рекомендацій. Тобто система не «забуває» відео і не спирається лише на перші дні після публікації, а продовжує переоцінювати його результативність.

Повторні перегляди (Re-watches). Можуть сигналізувати про цінність контенту, адже користувачі переглядають його повторно. Відображаються в YouTube Studio на графіку утримання аудиторії, математично збільшують два вже підтверджені показники — час перегляду та утримання. Наприклад, покроковий туторіал чи відео з конкретними даними, до яких зручно повертатися, природно генерує такі перегляди без додаткових зусиль.

Кліки на кінцеві екрани та підказки (Card/End Screen Interactions). Кінцеві екрани — це кнопка підписки чи посилання на інше відео/плейліст тощо, які з'являються в останні 5–20 секунд ролика. Підказки — спливаючі посилання під час перегляду. Кліки на ці елементи свідчать, що глядач довіряє контенту і хоче продовжувати перегляд, безпосередньо збільшуючи тривалість сесії.

Теги (Tags). Це внутрішній інструмент YouTube Studio, видимий тільки алгоритму. Відіграють мінімальну роль у виявленні відео: допомагають зорієнтуватися в темі, коли заголовок чи опис недостатньо чіткі або містять помилки в написанні. Заголовок, мініатюра й опис важливіші. Оптимально використовувати 8–10 тегів, перший з яких — це найрелевантніше ключове слово.

Хештеги (Hashtags). Є клікабельним елементом навігації, який допомагає відео потрапити в результати пошуку — але не робить його пріоритетнішим у загальній стрічці, а лише дає змогу ранжуватися всередині сторінки конкретного хештегу. Додаються в опис зі знаком # і, на відміну від тегів, видні глядачам. Перші три YouTube автоматично відображає над заголовком відео, тому їх варто обирати уважно. Оптимально — 3–5 хештегів. Google також кажене використовувати більше 60 (понад цю межу ігнорує всі). А чим більше хештегів, тим менш релевантними вони стають для глядачів.

Субтитри, закриті підписи та транскрипт. Покращують доступність відео (наприклад, при поганій якості звуку) і потенційно можуть збільшувати час перегляду через зручність і міжнародне охоплення. Але самі по собі залишаються тільки інструментами залученості. Краще завантажувати точні файли, не покладаючись на автоматичну генерацію.

Категорія відео (Video Category). Офіційно незаявлений фактор ранжування, хоча логічно припустити, що правильна категорія допомагає алгоритму підбирати аудиторію, яка вже цікавиться схожим контентом.

Ключові слова в плейлістах (Playlist Keywords). Опис та назва плейліста індексуються окремо. Оптимізований плейліст може з’явитися у пошуковій видачі YouTube як самостійний об’єкт, проте наявність ключових слів ніяк не підвищує позиції окремого відео всередині загальної стрічки рекомендацій. Плейлісти також автоматично запускають наступне відео, збільшуючи тривалість сесії.

Часові позначки та розділи (Timestamps/Chapters). Є лише інструментом навігації, що допомагає користувачам швидше знаходити потрібну інформацію. Фактично таймкоди з опису відео можуть генерувати блоки «Ключові моменти» безпосередньо в загальній видачі Google Пошуку, але на внутрішнє ранжування в YouTube це офіційно не впливає.

Однак непрямо розділи все одно позитивно впливають на просування, адже замість того, щоб закрити нудне відео, користувач переходить на потрібний момент, продовжуючи утримання та загальний час перегляду.

Тривалість відео (Video Length). В алгоритмах YouTube немає правила «довге відео краще за коротке», однак загальний час перегляду важливий. Довші відео суто логічно мають потенціал згенерувати більше хвилин перегляду, та тільки якщо утримання аудиторії залишається високим. Ось що про це пишуть у раніше вже згаданій мною статті:

За досвідом спільноти, 8–10-хвилинні відео часто працюють найкраще, оскільки поєднують залученість та час перегляду. Однак в першу чергу все залежить від ніші.

Дата або час завантаження (Upload Date/Freshness). Ситуативний фактор для вкладки «Популярне» (як-от музика чи розваги) й новинного контенту; для запитів на кшталт «огляд iPhone 2025» перевага надається свіжому контенту, тоді як вічнозелені теми з хорошими показниками можуть роками займати ТОП без оновлень. У звичайних рекомендаціях і пошуку новизна впливає на оптимізацію роликів на YouTube лише в перші години, поки збирається початкова статистика, а на довгострокову ефективність не впливає.

Публікація тоді, коли аудиторія найактивніша, здатна дати короткостроковий приріст перших переглядів, але на подальше просування ролика в рекомендаціях це вже не впливатиме.

Рівень залученості каналу. В YouTube немає окремої метрики саме для каналу, адже ранжування відбувається на рівні відео. Але якщо конкретний глядач послідовно перестає дивитися ролики каналу, коли їх йому пропонують, або аудиторія дедалі частіше обирає контент інших каналів — це вплине на ефективність каналу загалом.

HD-якість відео та вербальне вживання ключових слів. Обидва можуть впливати лише опосередковано. Низька якість відео потенційно утримує менше глядачів, ніж висока, що б’є по часу перегляду. Також платформа використовує розпізнавання мови для автоматичних субтитрів (CC) з метою покращення доступності й розуміння тематики, але прямий вплив вимовлених вголос ключових слів на позицію офіційно не заявлявся.

Не підтверджені або спростовані сигнали

Стратегія просування Ютуб-каналу не включає описаних нижче сигналів у матеріалах Google. Частину з них компанія перевірила власними дослідженнями і спростувала:

Кількість підписників — відображає лише те, скільки разів люди підписалися на канал, а не розмір активної аудиторії, яка справді дивиться нові відео. Глядачі можуть бути підписані на десятки каналів і вони не повертаються до кожного нового ролика. Тому навіть канал із 100 підписниками може отримати мільйонні перегляди, якщо відео демонструє високі показники залучення. Кількість переглядів — так само велика цифра переглядів у результатах пошуку не змушує алгоритм просувати відео далі. Ролик із малою кількістю переглядів та високим утриманням має більше шансів потрапити в рекомендації, ніж ролик з тисячами переглядів, але з низьким утриманням. Регулярність публікацій — компанія не знайшла кореляції між частотою завантажень чи перервами в публікаціях і зростанням переглядів. Творцям навіть радять брати перерви, коли це потрібно, попереджаючи лише, що аудиторії може знадобитися трохи часу, щоб «розігрітися» знову після довшої паузи.

Щодо деяких інших аспектів відсутня будь-яка офіційна заява, тож це радше практика спільноти, яка не гарантує ТОПу, але може бути дієвою, як додатковий інструмент:

Вік каналу — часто у старих каналів є більше переглядів лише тому, що вони вже мають сформовану базу постійних глядачів (яка переглядами збільшує поведінкові фактори). Назва відеофайлу — не впливає, тільки допомагає вам краще впорядковувати матеріали на локальному диску. Стабільність показників у часі — саме історична стабільність каналу, на відміну від показників конкретного відео, окремим фактором не заявлена. Зовнішні посилання в описі відео — офіційна політика регулює лише безпеку платформи (заборона лінків на спам чи віруси). Наявність посилань на сторонні сайти, всупереч поширеній думці про те, як працювати з YouTube, ніяк не піднімає і не опускає відео в алгоритмах рекомендацій. Однак вони корисні для користувачів, наприклад, при переході на ваші соцмережі. Зовнішні посилання на відео (розміщення на сайтах, форумах) — корисні для початкового трафіку з видачі Google, але не додають відео «авторитету» в алгоритмі рекомендацій YouTube. Єдиний ефект від них — це прямі переходи користувачів. Якщо люди, які прийшли з форумів, дивитимуться відео довго, це покращить загальний час перегляду. Однак якщо швидко закриватимуть ролик — погіршить загальне утримання. Розділ «Про канал» — алгоритм оцінює кожне відео окремо, тому впливає тільки на те, чи знайдуть користувачі канал за брендовими запитами в Google чи YouTube.

Що робити до публікації

Основа всього — це ключові слова, про які вже не раз згадувала у статті, тобто фрази, які передають головну тему контенту; за ними користувачі знаходять ваші відео. Без пошуку «ключовиків» оптимізація не матиме сенсу, адже, знімаючи відео, які нікому не цікаві, у вас не вийде наростити перегляди та аудиторію.

Перед пошуком фраз також треба розуміти, що таке пошуковий інтент — те, що людина хоче отримати, вводячи запит, тобто очікування щодо формату та змісту контенту.

Уявіть, що хтось шукає «як зробити рекламу в Google» — очевидно, що ця людина хоче покрокову інструкцію, а не відео про те, що таке Google Ads. Якщо ви знімете оглядове відео замість конкретного «як» — утримання аудиторії впаде, бо глядачі отримають не те, на що розраховували. А низьке утримання — один із найсильніших негативних сигналів для алгоритму.

Щоб перевірити намір, введіть ключове слово в пошуку YouTube і подивіться, які відео займають ТОП. Їхній формат вже підкаже вам, що саме очікують глядачі.

Окремо варто розібратися з типами ключових слів. Широкі ключі на кшталт «YouTube SEO» чи «відеомаркетинг» мають великий обсяг пошуку, але й велику конкуренцію, де новому каналу потрапити в ТОП майже неможливо.

Довгохвості ключі (Long-Tail Keywords) є конкретнішими запитами, як-от «як оптимізувати відео на YouTube для початківців». Вони мають менший обсяг пошуку, зате аудиторія точніша, а конкуренція нижча. Людина, яка шукає щось конкретне, явно охочіше додивиться відео до кінця, що напряму вплине на всі поведінкові сигнали.

Для каналів, що тільки починають, краще стартувати з довгохвостих ключів і поступово набирати авторитетність.

Як шукати ключові слова

Почніть з мозкового штурму щодо тем, пов’язаних з вашою нішею. Наприклад, якщо ви працюєте в цифровому маркетингу, ваші ключові слова можуть включати: «SEO-стратегія», «Контент-маркетинг», «Автоматизація email-маркетингу», «Реклама в соціальних мережах».

Для пошуку ключів найзручніше використовувати кілька основних інструментів:

YouTube Suggest (автодоповнення пошукового рядка) — безкоштовний і дуже корисний. Почніть вводити тему в пошуку YouTube, а платформа сама підкаже, що шукають люди.

Google Trends — показує динаміку популярності запиту в часі. Незамінно, щоб зрозуміти, чи популярна тема на сьогоднішній день. Наприклад, за фразою «новий рік» бачимо, що по Україні найбільший пік припадає якраз на кінець грудня-початок січня:

TubeBuddy і VidIQ — розширення для браузера, що відображають рівень конкуренції та приблизний обсяг пошуку на сторінці результатів YouTube. Обидва мають безплатні версії, яких цілком вистачає для основних потреб. Також мають вбудований штучний інтелект (ШІ), який може допомогти вам у підборі релевантних ключових слів. Чесно кажучи, це мій улюблений спосіб. Проаналізуйте відео конкурентів — перегляньте найпопулярніші відео у вашій ніші, відсортувавши канали конкурентів за кількістю переглядів. Зверніть увагу на їхні:

назви відео та ключові слова, на які вони орієнтовані;

оптимізацію опису та розміщення «ключовиків»;

теги, які вони використовують (теж можна переглянути за допомогою вказаних вище розширень);

теми, які генерують найбільшу залученість;

середню тривалість та частоту публікації відео;

CTA (заклики до дії), які вони використовують.

YouTube Studio — у розділі «Аналітика → Контент → Як глядачі знаходять ваші відео → Пошук у YouTube» можна побачити, за якими запитами вас уже знаходять, що дуже цінно для оптимізації опублікованих відео та пошуку нових тем.

Підібравши список ключових слів, варто перевірити конкурентність кожного, тобто ввести запит у YouTube і подивитися, наскільки сильні канали тримають ТОП-результати. Якщо там суцільно мільйонники з тисячами переглядів на відео — краще пошукати вужчий варіант.

Що робити після публікації

Перші години після публікації відео особливо важливі, адже саме в цей час YouTube вирішує, чи варто розширювати охоплення на ширшу аудиторію. На результат тут безпосередньо впливають і ваші дії.

Насамперед варто поділитися відео в усіх каналах, де є ваша аудиторія — Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram. Що більше якісних переглядів і залученості з’явиться в цей час, то переконливішим буде сигнал для алгоритму, що відео варте уваги. Паралельно відповідайте на перші коментарі: участь у дискусії збільшує загальну залученість і показує алгоритму, що відео має зацікавлену аудиторію.

Разом з цим варто поширити відео на тематичних майданчиках — форумах, спільнотах і Q&A-сервісах, де обговорюють вашу тему. Важливо, щоб це було з контекстом і там, де відео стане корисним, а не посиланням без пояснення (такий підхід дасть нульовий результат).

Якщо є власний сайт чи блог, вставляйте відео у релевантні статті. Адже коли стаття ранжується в Google за відеозапитами, відео отримує перегляди з пошукової видачі без жодних додаткових зусиль. Email-розсилка теж добре спрацьовує для отримання перших якісних переглядів від аудиторії, яка вже знайома з вашим контентом. І нарешті — перехресне просування між відео: додайте підказки та кінцеві екрани в старі відео з посиланням на нове, використовуючи вже наявний трафік. Усі вказані методи просування Ютуб-каналу є дієвими, якщо їх поєднувати одразу після публікації.

Замість висновків

Алгоритми YouTube нагороджують відео, які глядачі дивляться із задоволенням і після яких залишаються на платформі. Заголовки, описи, хештеги та мініатюри допомагають потрапити на очі потрібній людині, але утримати її здатний лише якісний контент, що відповідає пошуковому наміру. Пройдіться по вагомих пунктах, перевірте результати в YouTube Studio та побачите, де (і чи взагалі) є простір для подальшої оптимізації. Канали, що стабільно оптимізують кожне відео, знімаючи цікавий користувачам контент, поступово витісняють із ТОПу тих, хто публікує наосліп. Удачі!