Netpeak запускає Sales Consulting для побудови керованих B2B-продажів за методологією SCALE

B2B-продажі переходять від точкової автоматизації та окремих інструментів до перебудови комерційних процесів. За даними дослідження McKinsey 2026 року, 22% опитаних B2B-організацій уже повністю впровадили GenAI, ще 31% перебувають у процесі впровадження. Водночас перед компаніями постає питання, як перетворити технології та дані на бізнес-результат.

Netpeak запускає новий напрям Sales Consulting за методологією SCALE для B2B-компаній, які мають стабільний потік заявок і команду продажів, але зіштовхуються з обмеженнями у конверсії, прогнозуванні, процесах або масштабуванні результатів.

Коли більше лідів не дає пропорційного зростання

Зі зростанням компанії проблеми у продажах часто виходять за межі роботи окремих менеджерів. Конверсія та тривалість угоди можуть суттєво відрізнятися всередині команди, найкращі практики залишаються на рівні окремих людей, а дані з CRM не завжди допомагають швидко визначити причини втрат у воронці.

Окремим викликом залишається взаємодія між функціями. Marketing може оцінювати ефективність за кількістю заявок, Sales — за укладеними угодами, а Product працювати з іншими пріоритетами. У результаті збільшення маркетингового бюджету або розширення команди продажів не обов’язково призводить до відповідного зростання доходу.

McKinsey фіксує зсув у тому, на що покупці звертають увагу при виборі постачальника, і оцінює це як перехід до сприйняття компанії як єдиної комерційної системи. Цьогоріч головною причиною зміни постачальника респонденти назвали неузгоджену інформацію в різних командах. Торік до двох головних причин належали слабкий цифровий досвід і прогалини в міжканальному відстеженні.

SCALE об’єднує п’ять складових продажів

В основі нового напряму Netpeak — методологія S.C.A.L.E., яка дозволяє оцінити продажі як цілісну систему та визначити, де саме виникають обмеження для зростання.

S — Sources: ICP, кваліфікація, джерела лідів та воронки;

C — Crew: структура команди, ролі, найм і розвиток менеджерів;

A — Analytics: CRM, KPI, аналітика воронки, дашборди та контроль якості;

L — Logistics: скрипти, регламенти, SLA та Sales Map;

E — Ecosystem: взаємодія Sales, Marketing і Product навколо спільного результату.

Такий підхід дозволяє розглядати причини просідання продажів у зв’язці: від якості та джерел лідів до роботи команди, процесів, даних і взаємодії між функціями.

Продажі ніколи не обмежуються впливом одного фактору. Можна збільшувати кількість заявок, наймати талановитих менеджерів з продажів або постійно нашаровувати правила в CRM, але бажаного зростання це не дасть, якщо ці елементи не працюють як єдина система та не враховують особливості бізнес-процесів компанії. Саме тому ми завжди починаємо з діагностики: аналізуємо дані, процеси та роботу команди, визначаємо пріоритетні зміни. Потім разом із бізнесом впроваджуємо їх та вимірюємо вплив на цільові показники продажів, — додає Олександр Плуток, Chief Revenue Officer в Netpeak.

Від діагностики до робочої моделі

Робота за SCALE зазвичай триває 6–9 місяців і проходить у чотири етапи.

Діагностика. Команда аналізує дані, процеси, воронку та роботу відділу продажів, щоб визначити основні точки втрат і пріоритети для змін. Побудова. Висновки перетворюються на конкретні завдання та зміни у процесах, інструментах і стандартах роботи. Команда Netpeak працює над їх реалізацією разом із клієнтом. Вимірювання та закріплення. Результати змін регулярно оцінюються, а процеси коригуються там, де вони не дають очікуваного ефекту. Паралельно команда клієнта навчається працювати за новою моделлю. Адаптація. Після завершення основного етапу бізнес може повертатися до системи, коли змінюються ринок, команда, продукт або бізнес-цілі.

В результаті компанія отримує стандарти роботи з лідами та угодами, систему управління командою, аналітику воронки та управлінський ритм. Це дає керівнику змогу бачити поточний результат разом з факторами, які на нього впливають.

Довідка:

Досвід побудови систем продажів Netpeak сформований на власних операційних процесах: компанія реалізувала понад 6800 проєктів, об’єднує 700+ спеціалістів у 8 офісах у 5 країнах та щороку опрацьовує близько 10 000 заявок.

SCALE орієнтований на B2B-компанії з виділеною командою продажів і стабільним потоком заявок, які хочуть визначити обмеження для подальшого зростання та побудувати процеси на основі даних, єдиних стандартів і спільних цілей комерційних команд.