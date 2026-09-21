Нативное продвижение в Telegram: как это работает и почему оно по-прежнему важно для бизнеса

Нативное продвижение в Telegram: как это работает и почему оно по-прежнему важно для бизнеса

Telegram уже насчитывает более миллиарда активных пользователей по всему миру и пользуется значительной популярностью в Украине, где мессенджером пользуются более 70% интернет-пользователей.

Платформа в настоящее время является незаменимым инструментом для бизнес-коммуникаций: каналы формируют сообщества вокруг конкретных ниш, что делает их идеальной площадкой для нативной рекламы. В этой статье я расскажу подробнее, как именно работать в этом направлении.

Что такое нативное продвижение в Telegram

Это нативная рекламная интеграция, которая органично вписывается в контент канала и публикуется по предварительной договоренности с его менеджером или администратором.

В отличие от традиционных баннеров или объявлений, нативные посты создаются в стиле канала и с учётом интересов подписчиков. Благодаря этому они меньше похожи на обычную рекламу и чаще воспринимаются как рекомендация от надёжного источника, что повышает вероятность взаимодействия.

Важно: нативная реклама не равнозначна скрытой. Каналы могут помечать рекламные посты соответствующими хештегами, такими как #реклама, #ad, #спонсорский пост, сохраняя прозрачность перед аудиторией.

Примеры форматов нативной рекламы

Пост с интеграцией:

Обзор-рекомендация от автора канала:

Пост с интеграцией:

Обзор/рекомендация от автора канала:

Как работает формат рекламы в каналах

Первый этап — договоренность с владельцем канала или менеджером, ответственным за продажу рекламы. Именно здесь согласовываются формат публикации, продолжительность размещения и стоимость.

В Telegram есть несколько форматов размещения рекламных публикаций. Наиболее распространенные:

1/24;

2/48;

3/72;

формат «без удаления».

Первая цифра до косой черты означает количество часов, в течение которых рекламный пост гарантированно находится в верхней части ленты канала, не вытесняясь другими публикациями и получая максимальное внимание подписчиков. Вторая цифра указывает на общий период размещения поста в канале в часах, по истечении которого рекламная публикация удаляется: 1/24 — удаление через 24 часа, 2/48 — через 48 часов и т. д.

Обычно чем дольше реклама остается в ленте, тем выше ее цена.На практике формат 2/48 достаточен для охвата около 90% активной аудитории канала, поскольку именно в течение первых двух суток большинство подписчиков просматривают новые публикации.

Формат «без удаления» — премиальный вариант, когда публикация остается в канале навсегда. Преимущества:

пост продолжает получать органические просмотры на протяжении всего цикла работы канала;

даже после завершения основного пикового трафика (до двух месяцев) реклама способна приносить дополнительных подписчиков.

Рекламный менеджер может взимать комиссию за взаимодействие с вами, договорённость о продаже рекламы в канале. Поэтому советую общаться напрямую с владельцами каналов.

Примеры общения:

Общение с менеджером:

Общение с владельцем:

Для кого полезно нативное продвижение

Такой вид продвижения для формирования доверия аудитории актуален для бизнесов в различных нишах, таких как e-commerce, финансы, мероприятия, локальные компании, а также образовательная сфера.

Ecommerce:

Образование:

Финансы:

Мероприятия:

Локальные компании:

Примеры креативов:

Пост-карусель с рекламой суши:

Пост с игрового канала, адаптированный под рекламу кофе:

Почему нативное продвижение актуально даже с появлением Telegram Ads

Нативное продвижение позволяет работать с большим количеством ниш и форматов, в то время как Telegram Ads имеет ограничения — не все продукты можно рекламировать. Персонализированный формат подачи — пост выглядит как рекомендация от автора канала, а не как классическая реклама. Возможность использовать приветственные боты для рассылок. Возможность размещать рекламу в закрытых тематических каналах, недоступных для Telegram Ads.

Как это выглядит на практике

Нативное продвижение активно используют бренды из разных отраслей, и это хорошо иллюстрируют реальные примеры.

Массовый электронный коммерция

Примером может служить реклама продукции от Rozetka.

Образование и имиджевые кампании

Нативные размещения университетов работают на доверие и узнаваемость бренда. В этом случае реклама не выглядит как прямые продажи, а органично встраивается в контент канала, что особенно важно для продуктов с длительным циклом принятия решения.

Ниши с ограничениями в Ads

Для таких ниш нативное продвижение часто становится единственным стабильным способом масштабирования, поскольку позволяет работать с релевантной аудиторией, объяснять продукт и формировать спрос без прямой рекламной подачи.

CBD-продукция:

Написание студенческих работ:

Пример, когда нативная публикация показала лучшую рентабельность подписчика в Telegram Ads

Аудиторию привлекали с помощью поста с триггерными элементами, который стимулировал пользователей подать заявку на вступление в канал. За счёт большей свободы в создании креативов и возможности использовать более сильные УТП (в частности, вакансии с бронированием), которые органично соответствовали контенту канала, этот формат оказался более эффективным, чем Telegram Ads, по стоимости привлечения подписчика.

Фактические результаты размещения:

затраты — 62 571 грн;

количество просмотров — 476 511;

средний CPM ≈ 131 грн;

фактическая стоимость заявки — 28,6 грн;

количество распространений — 458;

доля положительных реакций — 82%.

Как подготовить эффективное нативное размещение

Результат продвижения зависит не только от выбора канала, но и от самого рекламного сообщения. Рассмотрю на примере объявления, которое будет работать менее эффективно из-за своей структуры.

Текстовая часть.

Звучит слишком прямолинейно и не раскрывает сути, стоит более подробно описать указанные преимущества:

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Понятно, что это макет рекламного креатива, и для получения желаемого результата нужно несколько разных вариантов, чтобы протестировать наиболее релевантный для продвижения.

Визуальная составляющая.

Является ключевым элементом рекламных кампаний, ведь именно она первой привлекает внимание, вызывает эмоции и формирует первоначальное восприятие продукта или предложения.

Современные технологии, в частности инструменты искусственного интеллекта, помогают создавать качественные визуалы с минимальными затратами — при условии правильно сформулированных промптов для генерации изображений. В то же время важно не сосредотачиваться исключительно на технической стороне процесса.

Главная задача визуала — привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию и чётко передать суть продукта или рекламного предложения. Технологии должны усиливать эту цель, а не отвлекать от неё, обеспечивая креативность, динамику и понятное сообщение для аудитории.

СТА.

Кнопка, используемая для размещения ссылки, является важным элементом в рамках рекламных кампаний, поскольку она способствует прямому привлечению пользователей к действию. Важно, чтобы кнопка была четко согласована с текстом и контекстом кампании, поскольку ее функция — это не просто ссылка, а именно инструмент для стимулирования действия.

Обычно для кнопок используют стандартные варианты: «Подписаться», «Узнать больше» или «Посмотреть».

Бета-версия макета, как будет выглядеть креатив с небольшой доработкой:

Как проверить Telegram-канал перед размещением

Оценка качества каналов с помощью Telemetrio

Перед размещением рекламы стоит проверить канал через сервис Telemetr.io. Он помогает оценить качество аудитории, выявить возможные признаки ботов и проанализировать канал по ключевым показателям.

Ads Index — это показатель, который формируется на основе собственных алгоритмов платформы и отражает среднюю комплексную оценку канала с точки зрения его пригодности для размещения рекламы.

Индекс классифицируется по шкале A+, A, B, C, D, где A+ обозначает каналы с самым высоким качеством аудитории и стабильными показателями, а D — каналы с самой низкой эффективностью для рекламы:

Главный показатель наличия активной аудитории у Telegram-каналов — это репосты, по ним вы можете реально отслеживать вовлеченность аудитории в контент. В примере при 30 000 просмотров пост получил только два репоста, что уже свидетельствует о наличии подозрительного соотношения показателей:

Размещение рекламы в этом канале стоит 5 тыс. грн. Проверка через Telemetr.io и анализ количества репостов помогают оценить качество аудитории и снизить риск затрат на некачественный Telegram-канал:

Как проверить администратора канала

Перед началом сотрудничества проверяйте его в чат-ботах, используемых для предотвращения мошенничества, или напрямую уточняйте у администраторов:

Дополнительные способы привлечения аудитории в Telegram-канал

Рассылки через приветственные боты

Формат привлечения аудитории через рассылки в чат-ботах, который эффективно работает в сочетании с продвижением Telegram-канала.

В рамках Telegram Promotion возможно дополнительное рекламное размещение непосредственно в чат-боте, которое согласовывается напрямую с администратором проекта. Наша команда договаривается о показе рекламного сообщения в самом боте, и пользователь получает его во время взаимодействия с ботом в формате автоматического сообщения. Стоимость такого привлечения, как правило, фиксируется в формате цены за заявку.

Примеры чат-ботов:





Как выглядит заказ рассылки в чат-боте

Сначала найдите предложение по рассылке в админских чатах или самостоятельно обратитесь к владельцу чат-бота. Перед запуском попросите показать актуальную базу, чтобы оценить её размер и снизить риск недобросовестного размещения.



Пример базы чат-бота:



Договоритесь о стоимости заявки и сроке, по истечении которого вы зафиксируете количество привлечённой аудитории для расчёта оплаты:





Отслеживайте текущие результаты по заявкам:

Фиксируйте полученные заявки и осуществляйте оплату владельцу чат-бота:



Важный момент: заявка ≠ подписчик. Важно учитывать, что стоимость заявки и стоимость подписчика — это разные показатели. Подписчик почти всегда обходится дороже, чем заявка, поскольку часть пользователей добавляется под влиянием кликбейт-сообщений и отписывается в течение первых 24 часов.

Именно поэтому корректным показателем эффективности является стоимость подписчика, оставшегося в канале по истечении 24 часов, а определённый процент отписок является естественным для экосистемы Telegram.

Продвижение через Telegram-папки

Пример №1:



Пример №2:



Продвижение через папку в Telegram — это формат привлечения аудитории через тематическую подборку каналов, которую пользователь добавляет в один клик.

Подробнее об этом подходе и практике использования — в нашей статье об УБТ.

Привлечение подписчиков с YouTube и Instagram

В формате Telegram Promotion мы можем привлекать аудиторию из других источников (YouTube, Instagram и т. д.) через серию сторис, видео и нативных упоминаний. Это помогает использовать дополнительные точки контакта с аудиторией и переводить заинтересованных пользователей в Telegram-канал.

Пример канала на тему «Настройка SEO-ссылок»:



Формат такого привлечения имеет своё преимущество в долгосрочной перспективе, благодаря которому трафик генерируется в соответствии с видео на YouTube.Команда Netpeak совместно с заказчиком получает расчетные показатели подписок на канал при анализе текущего канала. Также существует вероятность, что видео станет популярным и, таким образом, в перспективе привлечет дополнительные подписки на канал:

Текущая стоимость подписчика по указанному методу продвижения ≈ $3,06Пример нативного размещения в Instagram.

Пример канала по тематике «Маркетинг, бизнес».

Первый рилс:

Второй рилс:

Третий рилс:

Количество подписчиков, оставшихся в канале с 1 августа 2025 года

На момент продвижения было 119 подписчиков стоимостью 71,42 грн ≈ €1,49

Продвижение через взаимный PR

Формат продвижения, при котором каналы или проекты со смежной аудиторией обмениваются нативными публикациями. Такой подход позволяет привлекать релевантных подписчиков без прямых рекламных затрат, повышать доверие за счет рекомендаций и расширять охват благодаря уже сформировавшимся сообществам.

Эффективность формата в значительной степени зависит от качества каналов, соответствия аудиторий и корректно сформулированного месседжа. Однако на практике она часто оказывается низкой: в подборках обычно размещается большое количество каналов одновременно, из-за чего внимание пользователя рассеивается. Большинство не просматривает весь список, не переходит по каждому каналу и не погружается в контент.

Из чего состоит услуга Telegram Promotion от Netpeak

Наше агентство обеспечивает полный цикл нативного продвижения в Telegram: от аналитики до итоговой отчетности.

Аналитика ниши и конкурентов:

определение ключевых конкурентов в Telegram;

исследование рекламных подходов и кейсов конкурентов;

разработка эффективных форматов и предложений;

оценка средней стоимости размещений в нише.

Наша команда проводит исследование рынка перед запуском с использованием Telemetrio и других аналитических инструментов.

Подбор каналов и стратегия размещений:

поиск релевантных Telegram-каналов под целевую аудиторию;

формирование списка каналов (longlist);

разработка стратегии размещений — частота, форматы, тесты;

оптимальное распределение бюджета.

Подготовка креативов и рекламы:

разработка рекламных текстов под нативный формат;

формирование гипотез и вариантов креативов;

адаптация материалов под специфику каждого канала;

согласование финальных материалов.

Переговоры и закупка размещений:

коммуникация с администраторами каналов;

согласование выгодных условий и скидок;

согласование дат, формата и условий размещения;

контроль выхода публикаций.

👉Полное операционное сопровождение: вы предоставляете только бюджет, а все взаимодействие с каналами и организация размещений остается на нашей стороне.

Запуск и контроль кампании:

координация всех размещений;

контроль качества публикаций;

отслеживание первых результатов;

оперативное внесение корректировок при необходимости.

Аналитика и отслеживание результатов:

Telegram-каналы — отслеживание через пригласительные ссылки;

сайты и лендинги — UTM-метки и аналитика;

отслеживание активаций.

Отчетность и выводы:

подробный отчет по каждому размещению;

фактические показатели: просмотры, клики, подписки и т. д.;

анализ эффективности каналов и креативов;

рекомендации по масштабированию.

Чем вам будет полезна услуга Telegram Promotion от Netpeak