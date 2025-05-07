Условно-бесплатный трафик. Привлечение аудитории в Telegram

Продвижение в Telegram часто требует значительных затрат, и не всегда эти инвестиции оправданы. Но получить подписчиков без необходимости покупать дорогую рекламу реально, если использовать собственные навыки и правильные инструменты.

В этой статье расскажу, как с помощью условно-бесплатного трафика (УБТ) привлечь аудиторию через социальные сети и платформы для поиска работы, сэкономить на маркетинговом бюджете и получить реальные результаты.

Что такое условно-бесплатный трафик

Это получение целевой аудитории без значительных финансовых затрат на рекламу. Условно-бесплатный трафик генерируется за счет органических методов и других подходов, которые больше требуют времени и усилий, а не денег:

создания и оптимизации контента;

активного взаимодействия в социальных сетях;

SEO и т. д.

Хотя такой трафик не требует значительных финансовых затрат, он требует времени на создание качественного контента и продуманной стратегии взаимодействия с аудиторией.

Преимущества УБТ для продвижения Telegram-канала

Есть целый ряд причин работать над получением фолловеров по этому методу.

Низкая стоимость привлечения подписчиков

Это особенно важно для Telegram-каналов с минимальным бюджетом. Вместо вложений в рекламу —основная ставка на контент, который органично привлекает новую аудиторию.

Долгосрочный эффект

Инвестиции в УБТ, такие как взаимодействие в социальных сетях или создание вирусного контента, обеспечивают долговременный эффект. Например, успешный видеоролик в TikTok может генерировать трафик и подписчиков длительное время после публикации, что делает этот подход выгодным в долгосрочной перспективе.

Актуальность для специфических ниш

Для нишевых Telegram-каналов УБТ может быть более эффективным, чем массовые рекламные кампании. Качество подписчиков важнее количества, и органические методы привлечения подходят для привлечения аудитории, которая действительно заинтересована в тематике канала.

Социальные сети как источник трафика

Расскажу о привлечении в TikTok, Instagram и Youtube Shorts.

Использование TikTok для привлечения аудитории

TikTok — эффективная платформа для быстрого охвата. Уже через несколько часов после публикации ролик может набрать сотни просмотров, что делает ее удобным каналом для продвижения Telegram даже без привязки к региону.

Стратегии для TikTok:

используйте видео с четким призывом к действию, например, «Переходите в Telegram»;

рекомендую закрывать телеграм-канал, когда вы призываете перейти из TikTok в мессенджер, чтобы стимулировать людей подписываться и видеть ваш контент.

Как работает алгоритм TikTok в 2025 году

После публикации ваше видео показывается примерно 300 пользователям. Дальнейшая доля охватов зависит от того, сколько баллов взаимодействия набирает видео на этом этапе. Чем больше баллов - тем шире распространение.

Оценивание происходит по такой системе:

Лайк или сохранение видео — +1 балл. Засчитывается, когда пользователь просмотрел ролик и сохраняет его, ставит лайк. Комментарий — +2 балла. Пользователь оставляет комментарий после просмотра видео. Репост (поделиться видео) — +3 балла. Когда пользователь пересылает видео друзьям или размещает в собственной ленте. Просмотр видео до конца — +4 балла. Повторный просмотр видео до конца — +5 баллов. Подписка после просмотра видео — +4 балла.

TikTok продвигает контент с высоким уровнем вовлечения. Чтобы получить больше охватов — создавайте видео, которые мотивируют пользователя не только смотреть, но и взаимодействовать, а именно ставить лайк, комментировать, делиться и подписываться.

Важно. При запуске трафика с TikTok стоит учитывать важную техническую особенность: на устройствах с iOS переходы с TikTok в Telegram часто не работают корректно.

Это связано с ограничениями встроенного браузера TikTok — ссылки могут не открываться вообще или открываться без автоматического перенаправления в приложение Telegram.

Уточняйте инструкцию для пользователей в описании телеграм-канала или видео. Как вот в примере «TikTok: Если не пускает — нажмите три точки справа вверху → Открыть в браузере».

Причины попадания в теневой бан в TikTok

Главная боль вебмастеров, работающих с TikTok — ограничение вашего видео, что не дает возможности попадать ему в рекомендации.

Ограничение возникает по следующим причинам:

Бан-слово в видео. Все варианты фраз со словами деньги, зарабатывайте, заработал и т. д. Наличие неуникального контента. Алгоритмы TikTok очень придирчивы к вашим видео, поэтому перезаливать чужие видео не получится. При публикации видео у вас может быть в профиле уникальная ссылка на ваш телеграм-канал. Это тоже является основной причиной тени, на момент публикации вы можете убрать ссылку, после публикации видео снова ее прикрепить. Вновь созданный аккаунт. Первоначально следует прогреть ваш аккаунт в TikTok, чтобы алгоритмы соцсети не воспринимали вас как бота — а именно посмотреть ленту предложенных видео, поставить им лайки, прокомментировать.

Проверьте видео с помощью телеграм-бота.

Вы увидите статистику всего видео, географический охват вашего видео, а также самую главную информацию — наличие или отсутствие теневого бана.

Привлечение аудитории с TikTok в тематике «Вакансии»

Набирая аудиторию через TikTok, где вирусные видео быстро привлекают внимание и заинтересовывают, вы имеете возможность направлять подписчиков на специальные предложения или услуги. Если вы в поиске сотрудников, рекомендую совместить это также и с получением подписчиков.

В описании TikTok-профиля укажите, где найти больше информации. Чтобы направить пользователей в Telegram, используйте сервисы-посредники вроде mssg.me.



Настройте все метки профиля, чтобы при нажатии на них открывались ссылки на ваш Telegram-канал.





Так вы привлекаете дополнительное внимание пользователя и стимулируете его присоединиться к каналу. Количество подписчиков, которое вы можете привести в телеграм-канал, зависит от заинтересованности в вашем контенте.

Результат привлечения из TikTok — тематика «Вакансии»

Кейс. За период ~ три недели через рекламу в TikTok удалось привлечь 52 пользователя, заинтересованных в теме вакансий. Средняя стоимость одного лида составила 5–7 грн. Общие затраты на кампанию составили 364 грн (52 × 7 грн). Это позволило существенно сэкономить рекламный бюджет и охватить именно целевую аудиторию с помощью условно-бесплатного трафика.

Вовлечение аудитории в тематике «Знакомства»

Если вы работаете в нише дейтинга, TikTok станет мощным инструментом для привлечения трафика и монетизации. Для эффективного продвижения следуйте таким шагам:

Оформите TikTok-профиль. Описание страницы должно быть лаконичным и привлекательным, чтобы сразу заинтересовать аудиторию. Например: «Давай познакомимся? Ссылка — в описании». Обязательно добавьте переход на Telegram через сервис типа mssg.me.



Направьте трафик на Telegram с подготовленным предложением. Благодаря вирусному контенту TikTok быстро привлекает внимание. Когда аудитория переходит в Telegram, предложите ей что-то конкретное — например, CPA-офер от рекламодателя. Воспользуйтесь моделью монетизации CPA. Telegram поддерживает платные подписки. Это открывает новые возможности для партнерских программ:

регистрация в приложении. За каждую регистрацию от вашей аудитории можно получить $2–3;

За каждую регистрацию от вашей аудитории можно получить $2–3; покупка платной функции. Когда пользователь оформит подписку, это принесет вам $10–15.

Такой подход позволяет не только развивать Telegram-канал, но и зарабатывать на активности подписчиков, привлеченных из TikTok.

Вовлечение аудитории в теме «Криптовалюты / Трейдинг»

Криптовалюты и трейдинг — ниши с высоким потенциалом, но продвижение здесь часто требует значительных затрат. В то же время трафик можно получать органично через вирусные TikTok-видео. Актуальные ролики способны стабильно привлекать целевую аудиторию без дополнительных вложений, пока остаются видимыми в ленте. Для этого необходимо:

Сформулируйте описание TikTok-профиля так, чтобы сразу привлечь внимание и подсказать, куда перейти для более детальной информации. Например, вы можете указать: «Хочешь узнать, как зарабатывать на крипте? Переходи по ссылке в профиле для инсайдерских советов и криптосигналов!»



Сосредоточьтесь на качественном контенте с четкими призывами к действию, например, разбор монет или публикация сигналов.

Отмечу, что результативность зависит от качества видеокреативов и частоты публикаций на ваших аккаунтах. По моему опыту, средняя стоимость подписчика на тему крипты составляет $0,40–0,50 с УБТ-трафика, что делает инвестицию выгодной для привлечения заинтересованной аудитории.

Кейс. По направлению криптовалюта/трейдинг в TikTok средняя цена за подписчика составляла $0,40–0,50 с УБТ-трафика. Общее количество подписчиков, прибавившихся благодаря рекламе УБТ, составило 273 человека, а общая сумма затрат — 4504 грн (273 подписчика х 16,50 грн).





3. Добивайтесь минимальной стоимости за подписчика благодаря переговорным навыкам

Узнайте в нашем кейсе Frog Crypto Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах.

Привлечение аудитории в тематике «Недвижимость»

Кейс. Благодаря РК в TikTok присоединились 160 потенциальных клиентов, заинтересованных в аренде квартир в Черновцах. Средняя стоимость одного подписчика составила всего 8 грн, а общие расходы на продвижение — 1 280 грн. Кампания показала высокую эффективность — удалось не только существенно сэкономить бюджет, но и точно охватить целевую аудиторию благодаря недорогому и результативному трафику.





Рекомендация. Для достижения подобного результата важно в креативе указывать геолокацию вашего города — TikTok алгоритмы тогда охотнее будут показывать видео местной аудитории.

А дальше срабатывает эффект успешного видео — когда после полученного максимального количества просмотров видео органично набирает 800–1000 просмотров ежедневно.

Привлечение подписчиков через Instagram / Youtube Shorts

Продвижение в Instagram и Youtube Shorts работает подобно TikTok, однако учтите особенности:

Учетная запись в Instagram должна существовать не менее полугода для ее эффективного продвижения. Успех продвижения в YouTube Shorts зависит от того, насколько ваш контент соответствует интересам аудитории. Когда видео удерживает более 73% просмотра, платформа начинает активно показывать его в рекомендациях.

Результат продвижения в Instagram в тематике «Вакансии» в течение месяца. Результат продвижения в Youtube Shorts в тематике «Вакансии» в течение месяца.

Привлечение аудитории через реферальные программы

После громкого успеха Notcoin в Telegram начали массово появляться криптопроекты в формате так называемых «тапалок». Это интерактивные Telegram-боты или приложения, в которых пользователи выполняют простые действия — преимущественно «тапают» по кнопкам — и за это получают криптовалюту или другие бонусы. Формат стремительно набрал популярность благодаря своей геймификации, простоте использования и потенциальной возможности заработка.

Одним из эффективных способов монетизации в этой нише стал привод новых пользователей по реферальным ссылкам. Это открыло возможность работать с условно-бесплатным трафиком (УБТ) для продвижения криптопроектов в Telegram. Средняя стоимость за приведенного реферала — 4–5 грн, что делает этот способ доступным и выгодным.

Как работает модель привлечения рефералов:

Поиск клиента. В специализированных административных чатах Telegram ищете людей, которые покупают трафик для привлечения новых рефералов в криптопроекты.



Сделка и получение ссылки. Договариваетесь об оплате и получаете уникальную реферальную ссылку клиента. Она генерируется в интерфейсе конкретного проекта.



Продвижение. Далее продвигаете эту ссылку с помощью УБТ — через TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Основная цель — привлечь трафик на ссылку и стимулировать регистрацию в приложении.



Отслеживание результатов. Количество успешно привлеченных пользователей (рефералов) можно увидеть в приложении — большинство криптотапалок предоставляют такую статистику.





Этот подход хорошо масштабируется и не требует больших бюджетов на старте. Главное — понимать механику работы проекта, правильно выбирать креативы для соцсетей и постоянно тестировать, какой контент лучше приводит пользователей.

Чтобы не искать офферы вручную и не рисковать с незнакомыми админами, многие вебмастера переходят на специализированные платформы, такие как Terra.

Вот так это выглядит на практике. В кабинете пользователя вы видите список доступных тематик и офферов с четкими условиями. Можно самостоятельно выбрать то, что подходит под вашу аудиторию, залить трафик — и получить данные в реальном времени.

Выбирая оффер, вы получаете пошаговую инструкцию с требованиями админа по трафику.

Вы генерируете ссылки самостоятельно, избегая задержек и контролируя количество заявок в реальном времени.

Узнайте в пошаговом руководстве, Как анализировать телеграм-канал перед его покупкой.

Внутренние команды вебмастеров в Telegram — что это и зачем туда попадать

Есть простой совет — чтобы научиться работать с реферальным трафиком, то есть «заливом», стоит попасть в команду вебмастеров и там потренироваться.

Выберите на свой вкус админчат в телеграме и свяжитесь с тимлидом или основателем команды.

Какой внутренний формат работы вебмастеров в Телеграмме? Создается несколько веток, с разными разделами для функционирования команды.

Также тимлид команды или сам основатель время от времени присылает вам статистику вашего привлечения рефералов на телеграмм-каналы.

Использование OLX и Work.ua для бесплатного прироста подписчиков

Разберу на примере тематики «Вакансии», где целевая аудитория — соискатели работы.

Платформа Work.ua предлагает бесплатное размещение вакансии на их платформе, аналогично OLX.

Создайте вакансию и разместите ее на платформах по поиску работы, ждите первых кандидатов на вакансию.



Проработайте отклики на вакансию и пригласите новичков на ваш канал.





Результат привлечения через OLX/Work.ua в течение 15 дней.



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