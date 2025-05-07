Условно-бесплатный трафик. Привлечение аудитории в Telegram
Продвижение в Telegram часто требует значительных затрат, и не всегда эти инвестиции оправданы. Но получить подписчиков без необходимости покупать дорогую рекламу реально, если использовать собственные навыки и правильные инструменты.
В этой статье расскажу, как с помощью условно-бесплатного трафика (УБТ) привлечь аудиторию через социальные сети и платформы для поиска работы, сэкономить на маркетинговом бюджете и получить реальные результаты.
- Что такое условно-бесплатный трафик.
- Преимущества УБТ для продвижения Telegram-канала.
- Использование TikTok для привлечения аудитории.
- Привлечение подписчиков через Instagram / Youtube Shorts.
- Привлечение аудитории через реферальные программы.
- Использование OLX и Work.ua для прироста подписчиков.
Что такое условно-бесплатный трафик
Это получение целевой аудитории без значительных финансовых затрат на рекламу. Условно-бесплатный трафик генерируется за счет органических методов и других подходов, которые больше требуют времени и усилий, а не денег:
- создания и оптимизации контента;
- активного взаимодействия в социальных сетях;
- SEO и т. д.
Хотя такой трафик не требует значительных финансовых затрат, он требует времени на создание качественного контента и продуманной стратегии взаимодействия с аудиторией.
Преимущества УБТ для продвижения Telegram-канала
Есть целый ряд причин работать над получением фолловеров по этому методу.
Низкая стоимость привлечения подписчиков
Это особенно важно для Telegram-каналов с минимальным бюджетом. Вместо вложений в рекламу —основная ставка на контент, который органично привлекает новую аудиторию.
Долгосрочный эффект
Инвестиции в УБТ, такие как взаимодействие в социальных сетях или создание вирусного контента, обеспечивают долговременный эффект. Например, успешный видеоролик в TikTok может генерировать трафик и подписчиков длительное время после публикации, что делает этот подход выгодным в долгосрочной перспективе.
Актуальность для специфических ниш
Для нишевых Telegram-каналов УБТ может быть более эффективным, чем массовые рекламные кампании. Качество подписчиков важнее количества, и органические методы привлечения подходят для привлечения аудитории, которая действительно заинтересована в тематике канала.
Социальные сети как источник трафика
Расскажу о привлечении в TikTok, Instagram и Youtube Shorts.
Использование TikTok для привлечения аудитории
TikTok — эффективная платформа для быстрого охвата. Уже через несколько часов после публикации ролик может набрать сотни просмотров, что делает ее удобным каналом для продвижения Telegram даже без привязки к региону.
Стратегии для TikTok:
- используйте видео с четким призывом к действию, например, «Переходите в Telegram»;
- рекомендую закрывать телеграм-канал, когда вы призываете перейти из TikTok в мессенджер, чтобы стимулировать людей подписываться и видеть ваш контент.
Как работает алгоритм TikTok в 2025 году
После публикации ваше видео показывается примерно 300 пользователям. Дальнейшая доля охватов зависит от того, сколько баллов взаимодействия набирает видео на этом этапе. Чем больше баллов - тем шире распространение.
Оценивание происходит по такой системе:
- Лайк или сохранение видео — +1 балл. Засчитывается, когда пользователь просмотрел ролик и сохраняет его, ставит лайк.
- Комментарий — +2 балла. Пользователь оставляет комментарий после просмотра видео.
- Репост (поделиться видео) — +3 балла. Когда пользователь пересылает видео друзьям или размещает в собственной ленте.
- Просмотр видео до конца — +4 балла.
- Повторный просмотр видео до конца — +5 баллов.
- Подписка после просмотра видео — +4 балла.
TikTok продвигает контент с высоким уровнем вовлечения. Чтобы получить больше охватов — создавайте видео, которые мотивируют пользователя не только смотреть, но и взаимодействовать, а именно ставить лайк, комментировать, делиться и подписываться.
Важно. При запуске трафика с TikTok стоит учитывать важную техническую особенность: на устройствах с iOS переходы с TikTok в Telegram часто не работают корректно.
Это связано с ограничениями встроенного браузера TikTok — ссылки могут не открываться вообще или открываться без автоматического перенаправления в приложение Telegram.
Уточняйте инструкцию для пользователей в описании телеграм-канала или видео. Как вот в примере «TikTok: Если не пускает — нажмите три точки справа вверху → Открыть в браузере».
Причины попадания в теневой бан в TikTok
Главная боль вебмастеров, работающих с TikTok — ограничение вашего видео, что не дает возможности попадать ему в рекомендации.
Ограничение возникает по следующим причинам:
- Бан-слово в видео. Все варианты фраз со словами деньги, зарабатывайте, заработал и т. д.
- Наличие неуникального контента. Алгоритмы TikTok очень придирчивы к вашим видео, поэтому перезаливать чужие видео не получится.
- При публикации видео у вас может быть в профиле уникальная ссылка на ваш телеграм-канал. Это тоже является основной причиной тени, на момент публикации вы можете убрать ссылку, после публикации видео снова ее прикрепить.
- Вновь созданный аккаунт. Первоначально следует прогреть ваш аккаунт в TikTok, чтобы алгоритмы соцсети не воспринимали вас как бота — а именно посмотреть ленту предложенных видео, поставить им лайки, прокомментировать.
Проверьте видео с помощью телеграм-бота.
Вы увидите статистику всего видео, географический охват вашего видео, а также самую главную информацию — наличие или отсутствие теневого бана.
Привлечение аудитории с TikTok в тематике «Вакансии»
Набирая аудиторию через TikTok, где вирусные видео быстро привлекают внимание и заинтересовывают, вы имеете возможность направлять подписчиков на специальные предложения или услуги. Если вы в поиске сотрудников, рекомендую совместить это также и с получением подписчиков.
- В описании TikTok-профиля укажите, где найти больше информации. Чтобы направить пользователей в Telegram, используйте сервисы-посредники вроде mssg.me.
- Настройте все метки профиля, чтобы при нажатии на них открывались ссылки на ваш Telegram-канал.
Так вы привлекаете дополнительное внимание пользователя и стимулируете его присоединиться к каналу. Количество подписчиков, которое вы можете привести в телеграм-канал, зависит от заинтересованности в вашем контенте.
Результат привлечения из TikTok — тематика «Вакансии»
Кейс. За период ~ три недели через рекламу в TikTok удалось привлечь 52 пользователя, заинтересованных в теме вакансий. Средняя стоимость одного лида составила 5–7 грн. Общие затраты на кампанию составили 364 грн (52 × 7 грн). Это позволило существенно сэкономить рекламный бюджет и охватить именно целевую аудиторию с помощью условно-бесплатного трафика.
Вовлечение аудитории в тематике «Знакомства»
Если вы работаете в нише дейтинга, TikTok станет мощным инструментом для привлечения трафика и монетизации. Для эффективного продвижения следуйте таким шагам:
- Оформите TikTok-профиль. Описание страницы должно быть лаконичным и привлекательным, чтобы сразу заинтересовать аудиторию. Например: «Давай познакомимся? Ссылка — в описании». Обязательно добавьте переход на Telegram через сервис типа mssg.me.
- Направьте трафик на Telegram с подготовленным предложением. Благодаря вирусному контенту TikTok быстро привлекает внимание. Когда аудитория переходит в Telegram, предложите ей что-то конкретное — например, CPA-офер от рекламодателя.
- Воспользуйтесь моделью монетизации CPA. Telegram поддерживает платные подписки. Это открывает новые возможности для партнерских программ:
- регистрация в приложении. За каждую регистрацию от вашей аудитории можно получить $2–3;
- покупка платной функции. Когда пользователь оформит подписку, это принесет вам $10–15.
Такой подход позволяет не только развивать Telegram-канал, но и зарабатывать на активности подписчиков, привлеченных из TikTok.
Вовлечение аудитории в теме «Криптовалюты / Трейдинг»
Криптовалюты и трейдинг — ниши с высоким потенциалом, но продвижение здесь часто требует значительных затрат. В то же время трафик можно получать органично через вирусные TikTok-видео. Актуальные ролики способны стабильно привлекать целевую аудиторию без дополнительных вложений, пока остаются видимыми в ленте. Для этого необходимо:
- Сформулируйте описание TikTok-профиля так, чтобы сразу привлечь внимание и подсказать, куда перейти для более детальной информации. Например, вы можете указать: «Хочешь узнать, как зарабатывать на крипте? Переходи по ссылке в профиле для инсайдерских советов и криптосигналов!»
- Сосредоточьтесь на качественном контенте с четкими призывами к действию, например, разбор монет или публикация сигналов.
Отмечу, что результативность зависит от качества видеокреативов и частоты публикаций на ваших аккаунтах. По моему опыту, средняя стоимость подписчика на тему крипты составляет $0,40–0,50 с УБТ-трафика, что делает инвестицию выгодной для привлечения заинтересованной аудитории.
Кейс. По направлению криптовалюта/трейдинг в TikTok средняя цена за подписчика составляла $0,40–0,50 с УБТ-трафика. Общее количество подписчиков, прибавившихся благодаря рекламе УБТ, составило 273 человека, а общая сумма затрат — 4504 грн (273 подписчика х 16,50 грн).
3. Добивайтесь минимальной стоимости за подписчика благодаря переговорным навыкам
Узнайте в нашем кейсе Frog Crypto Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах.
Привлечение аудитории в тематике «Недвижимость»
Кейс. Благодаря РК в TikTok присоединились 160 потенциальных клиентов, заинтересованных в аренде квартир в Черновцах. Средняя стоимость одного подписчика составила всего 8 грн, а общие расходы на продвижение — 1 280 грн. Кампания показала высокую эффективность — удалось не только существенно сэкономить бюджет, но и точно охватить целевую аудиторию благодаря недорогому и результативному трафику.
Рекомендация. Для достижения подобного результата важно в креативе указывать геолокацию вашего города — TikTok алгоритмы тогда охотнее будут показывать видео местной аудитории.
А дальше срабатывает эффект успешного видео — когда после полученного максимального количества просмотров видео органично набирает 800–1000 просмотров ежедневно.
Привлечение подписчиков через Instagram / Youtube Shorts
Продвижение в Instagram и Youtube Shorts работает подобно TikTok, однако учтите особенности:
- Учетная запись в Instagram должна существовать не менее полугода для ее эффективного продвижения.
- Успех продвижения в YouTube Shorts зависит от того, насколько ваш контент соответствует интересам аудитории. Когда видео удерживает более 73% просмотра, платформа начинает активно показывать его в рекомендациях.
Результат продвижения в Instagram в тематике «Вакансии» в течение месяца.
Результат продвижения в Youtube Shorts в тематике «Вакансии» в течение месяца.
Привлечение аудитории через реферальные программы
После громкого успеха Notcoin в Telegram начали массово появляться криптопроекты в формате так называемых «тапалок». Это интерактивные Telegram-боты или приложения, в которых пользователи выполняют простые действия — преимущественно «тапают» по кнопкам — и за это получают криптовалюту или другие бонусы. Формат стремительно набрал популярность благодаря своей геймификации, простоте использования и потенциальной возможности заработка.
Одним из эффективных способов монетизации в этой нише стал привод новых пользователей по реферальным ссылкам. Это открыло возможность работать с условно-бесплатным трафиком (УБТ) для продвижения криптопроектов в Telegram. Средняя стоимость за приведенного реферала — 4–5 грн, что делает этот способ доступным и выгодным.
Как работает модель привлечения рефералов:
- Поиск клиента. В специализированных административных чатах Telegram ищете людей, которые покупают трафик для привлечения новых рефералов в криптопроекты.
- Сделка и получение ссылки. Договариваетесь об оплате и получаете уникальную реферальную ссылку клиента. Она генерируется в интерфейсе конкретного проекта.
- Продвижение. Далее продвигаете эту ссылку с помощью УБТ — через TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Основная цель — привлечь трафик на ссылку и стимулировать регистрацию в приложении.
- Отслеживание результатов. Количество успешно привлеченных пользователей (рефералов) можно увидеть в приложении — большинство криптотапалок предоставляют такую статистику.
Этот подход хорошо масштабируется и не требует больших бюджетов на старте. Главное — понимать механику работы проекта, правильно выбирать креативы для соцсетей и постоянно тестировать, какой контент лучше приводит пользователей.
Чтобы не искать офферы вручную и не рисковать с незнакомыми админами, многие вебмастера переходят на специализированные платформы, такие как Terra.
Вот так это выглядит на практике. В кабинете пользователя вы видите список доступных тематик и офферов с четкими условиями. Можно самостоятельно выбрать то, что подходит под вашу аудиторию, залить трафик — и получить данные в реальном времени.
Выбирая оффер, вы получаете пошаговую инструкцию с требованиями админа по трафику.
Вы генерируете ссылки самостоятельно, избегая задержек и контролируя количество заявок в реальном времени.
Узнайте в пошаговом руководстве, Как анализировать телеграм-канал перед его покупкой.
Внутренние команды вебмастеров в Telegram — что это и зачем туда попадать
Есть простой совет — чтобы научиться работать с реферальным трафиком, то есть «заливом», стоит попасть в команду вебмастеров и там потренироваться.
Выберите на свой вкус админчат в телеграме и свяжитесь с тимлидом или основателем команды.
Какой внутренний формат работы вебмастеров в Телеграмме? Создается несколько веток, с разными разделами для функционирования команды.
Также тимлид команды или сам основатель время от времени присылает вам статистику вашего привлечения рефералов на телеграмм-каналы.
Использование OLX и Work.ua для бесплатного прироста подписчиков
Разберу на примере тематики «Вакансии», где целевая аудитория — соискатели работы.
Платформа Work.ua предлагает бесплатное размещение вакансии на их платформе, аналогично OLX.
- Создайте вакансию и разместите ее на платформах по поиску работы, ждите первых кандидатов на вакансию.
- Проработайте отклики на вакансию и пригласите новичков на ваш канал.
Выводы
- Условно-бесплатный трафик (УБТ) — это способ привлечения целевой аудитории без больших затрат на рекламу за счет органических методов, требующих инвестиций времени и усилий.
- Продвижение в Telegram через УБТ позволяет существенно сэкономить маркетинговый бюджет и привлекать качественную аудиторию, особенно для нишевых каналов.
- Социальные сети TikTok, Instagram и YouTube Shorts являются эффективными источниками трафика для Telegram-каналов при условии правильной работы с контентом и алгоритмами платформ.
- Работа с реферальными программами и криптопроектами на базе Telegram позволяет получать новых пользователей по низкой стоимости, используя вирусный контент и партнерские офферы.
- Платформы для поиска работы (OLX, Work.ua) и внутренние команды вебмастеров в Telegram открывают дополнительные возможности для прироста аудитории за счет бесплатных или малозатратных каналов трафика.
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