Умовно-безкоштовний трафік. Залучення аудиторії в Telegram

Просування в Telegram часто вимагає значних витрат, і не завжди ці інвестиції виправдані. Але отримати підписників без необхідності купувати дорогу рекламу — реально, якщо використовувати власні навички й правильні інструменти.

У цій статті розкажу, як за допомогою умовно-безкоштовного трафіку (УБТ) залучити аудиторію через соціальні мережі й платформи для пошуку роботи, заощадити на маркетинговому бюджеті й отримати реальні результати.

Що таке умовно-безкоштовний трафік

Це отримання цільової аудиторії без значних фінансових витрат на рекламу. Умовно-безкоштовний трафік генерується коштом органічних методів та інших підходів, що більше потребують часу і зусиль, а не грошей:

створення й оптимізації контенту,

активної взаємодії в соціальних мережах,

SEO тощо.

Хоча такий трафік не потребує значних фінансових витрат, він вимагає часу на створення якісного контенту й продуманої стратегії взаємодії з аудиторією.

Переваги УБТ для просування Telegram-каналу

Є ціла низка причин працювати над отриманням фоловерів за цим методом.

Низька вартість залучення підписників

Це особливо важливо для Telegram-каналів із мінімальним бюджетом. Замість вкладень у рекламу, основна ставка на контент, який природно приваблює нову аудиторію.

Довготривалий ефект

Інвестиції в УБТ, такі як взаємодія в соціальних мережах або створення вірусного контенту, забезпечують довготривалий ефект. Наприклад, успішний відеоролик у TikTok може генерувати трафік і підписників тривалий час після публікації, що робить цей підхід вигідним у довгостроковій перспективі.

Актуальність для специфічних ніш

Для нішевих Telegram-каналів УБТ може бути більш ефективним, ніж масові рекламні кампанії. Якість підписників важливіша за кількість, і органічні методи залучення підходять для залучення аудиторії, яка дійсно зацікавлена в тематиці каналу.

Соціальні мережі як джерело трафіку

Розповім про залучення в TikTok, Instagram і Youtube Shorts.

Використання TikTok для залучення аудиторії

TikTok — ефективна платформа для швидкого охоплення. Уже за кілька годин після публікації ролик може набрати сотні переглядів, що робить її зручним каналом для просування Telegram навіть без прив’язки до регіону.

Стратегії для TikTok:

використовуйте відео з чітким закликом до дії, наприклад, «Переходьте до Telegram»;

рекомендую закривати телеграм-канал, коли ви закликаєте перейти з TikTok у месенджер, щоби стимулювати людей підписуватися і бачити ваш контент.

Як працює алгоритм TikTok у 2025 році

Після публікації ваше відео показується приблизно 300 користувачам. Подальша доля охоплень залежить від того, скільки балів взаємодії набирає відео на цьому етапі. Чим більше балів — тим ширше поширення.

Оцінювання відбувається за такою системою:

Лайк або збереження відео — +1 бал. Зараховується, коли користувач переглянув ролик і зберігає його, ставить лайк. Коментар — +2 бали. Користувач залишає коментар після перегляду відео. Репост (поділитися відео) — +3 бали. Коли користувач пересилає відео друзям або розміщує у власній стрічці. Перегляд відео до кінця — +4 бали. Повторний перегляд відео до кінця — +5 балів. Підписка після перегляду відео — +4 бали.

TikTok просуває контент із високим рівнем залучення. Щоб отримати більше охоплень — створюйте відео, що мотивують користувача не лише дивитись, а й взаємодіяти, а саме ставити лайк, коментувати, ділитися та підписуватись.

Важливо. Під час запуску трафіку з TikTok варто враховувати технічну особливість: на пристроях з iOS переходи з TikTok у Telegram часто не працюють коректно.

Це пов’язано з обмеженнями вбудованого браузера TikTok — посилання можуть не відкриватися взагалі або відкриватися без автоматичного перенаправлення в додаток Telegram.

Уточнюйте інструкцію для користувачів в описі телеграм-каналу або відео. Як-от в прикладі «TikTok: Якщо не пускає — натисніть три крапки праворуч угорі → Відкрити в браузері».

Читайте в нашому блозі про 5 трендів у Telegram, які допоможуть розвитку вашого бізнесу у 2025 році.

Причини потрапляння в тіньовий бан у TikTok

Головний біль вебмайстрів, котрі працюють із TikTok — обмеження вашого відео, що не дає можливості потрапляти йому в рекомендації.

Обмеження виникає з наступних причин:

Бан-слово в відео. Всі варіант фраз зі словами гроші, заробляйте, заробив тощо. Наявність неунікального контенту. Алгоритми TikTok дуже прискіпливі до ваших відео, тому перезаливати чужі відео не вийде. Під час публікації відео у вас може бути в профілі унікальне посилання на ваш телеграм-канал. Це теж є основною причиною тіні, на момент публікації ви можете прибрати посилання, після публікації відео знову його прикріпити. Новостворений обліковий запис. Першочергово слід прогріти ваш акаунт у TikTok, щоби алгоритми соцмережі не сприймали вас як бота —а саме подивитися стрічку запропонованих відео, поставити їм лайки, прокоментувати.

Перевірте відео за допомогою телеграм-боту:

Ви побачите статистику всього відео, географічне охоплення вашого відео, а також найголовнішу інформацію — наявність чи відсутність тіньового бану.

Залучення аудиторії з TikTok в тематиці «Вакансії»

Набираючи аудиторію через TikTok, де вірусні відео швидко привертають увагу і зацікавлюють, ви маєте можливість спрямовувати підписників на спеціальні пропозиції або послуги. Якщо ви в пошуку співробітників, рекомендую поєднати це також і з отриманням підписників.

У описі TikTok-профілю вкажіть, де знайти більше інформації. Щоби скерувати користувачів у Telegram, застосовуйте сервіси-посередники на кшталт mssg.me.



Налаштуйте всі мітки профілю, щоби при натисканні на них відкривалися посилання на ваш Telegram-канал.





Так ви залучаєте додаткову увагу користувача і стимулюєте його приєднатися до каналу. Кількість підписників, яку ви можете привести в телеграм-канал, залежить від зацікавленості у вашого контенту.

Результат залучення з TikTok — тематика Вакансії

Кейс. За період ~ три тижні через рекламу в TikTok вдалося залучити 52 користувача, зацікавлених у темі вакансій. Середня вартість одного ліда склала 5–7 гривень. Загальні витрати на кампанію становили 364 гривні (52 × 7 грн). Це дозволило суттєво зекономити рекламний бюджет і охопити саме цільову аудиторію за допомогою умовно-безкоштовного трафіку.

Залучення аудиторії в тематиці «Знайомства»

Якщо ви працюєте в ніші дейтингу, TikTok стане потужним інструментом для залучення трафіку й монетизації. Задля ефективного просування дотримуйтесь таких кроків:

Оформте TikTok-профіль. Опис сторінки має бути лаконічним і привабливим, щоби одразу зацікавити аудиторію. Наприклад: «Давай познайомимось? Посилання — в описі». Обов’язково додайте перехід на Telegram через сервіс типу mssg.me.



Спрямуйте трафік на Telegram із підготовленою пропозицією. Завдяки вірусному контенту TikTok швидко привертає увагу. Коли аудиторія переходить у Telegram, запропонуйте їй щось конкретне — наприклад, CPA-офер від рекламодавця. Скористайтесь моделлю монетизації CPA. Telegram підтримує платні підписки. Це відкриває нові можливості для партнерських програм:

реєстрація в додатку. За кожну реєстрацію від вашої аудиторії можна отримати $2–3;

За кожну реєстрацію від вашої аудиторії можна отримати $2–3; покупка платної функції. Коли користувач оформить підписку, це принесе вам $10–15.

Такий підхід дозволяє не лише розвивати Telegram-канал, а й заробляти на активності підписників, залучених із TikTok.

Залучення аудиторії в тематиці «Криптовалюта / Трейдинг»

Криптовалюта й трейдинг — ніші з високим потенціалом, але просування тут часто потребує значних витрат. Водночас трафік можна отримувати органічно через вірусні TikTok-відео. Актуальні ролики здатні стабільно залучати цільову аудиторію без додаткових вкладень, доки залишаються видимими в стрічці. Для цього необхідно:

Сформулюйте опис TikTok-профілю так, щоб одразу привернути увагу й підказати, куди перейти для детальнішої інформації. Наприклад, ви можете вказати: «Хочеш дізнатися, як заробляти на крипті? Переходь за посиланням у профілі для інсайдерських порад і криптосигналів!»



Зосередьтеся на якісному контенті з чіткими закликами до дії, наприклад, розбір монет або публікація сигналів.

Варто зазначити, що результативність залежить від якості відеокреативів і частоти публікацій на ваших акаунтах. За моїм досвідом, середня вартість підписника на тему крипти становить $0,40–0,50 з УБТ-трафіку, що робить інвестицію вигідною для залучення зацікавленої аудиторії.

Кейс. За напрямом криптовалюта / трейдинг у TikTok середня ціна за підписника становила $0,40–0,50 з УБТ-трафіку. Загальна кількість підписників, додавшихся завдяки рекламі УБТ, склала 273 особи, а загальна сума витрат — 4504 грн (273 підписники х 16,50 гривень).



За напрямом криптовалюта / трейдинг у TikTok середня ціна за підписника становила $0,40–0,50 з УБТ-трафіку. Загальна кількість підписників, додавшихся завдяки рекламі УБТ, склала 273 особи, а загальна сума витрат — 4504 грн (273 підписники х 16,50 гривень).

3. Досягайте мінімальної вартості за підписника завдяки переговорним навичкам.

Дізнайтесь в нашому кейсі Frog Crypto, Як збільшити аудиторію на 55% в телеграм-каналі про криптовалюти.

Залучення аудиторії в тематиці «Нерухомість»

Кейс. Завдяки РК у TikTok долучилися 160 потенційних клієнтів, зацікавлених в оренді квартир у Чернівцях. Середня вартість одного підписника склала лише 8 гривень, а загальні витрати на просування — 1 280 гривень.



Кампанія показала високу ефективність — вдалося не лише суттєво зекономити бюджет, а й точно охопити цільову аудиторію завдяки недорогому й результативному трафіку.





Рекомендація. Для досягнення подібного результату важливо у креативі вказувати геолокацію вашого міста — TikTok-алгоритми тоді охочіше показуватимуть відео місцевій аудиторії.

А далі спрацьовує ефект успішного відео — коли після отриманої максимальної кількості переглядів відео органічно набирає 800–1000 переглядів щоденно.

Залучення підписників через Instagram / Youtube Shorts

Просування в Instagram і Youtube Shorts працює подібно до TikTok, однак врахуйте особливості:

Обліковий запис в Instagram має існувати щонайменше пів року для його ефективного просування. Успіх просування в YouTube Shorts залежить від того, наскільки ваш контент відповідає інтересам аудиторії. Коли відео отримує понад 73% перегляду, платформа активно показує його в рекомендаціях.

Результат просування в Instagram за тематикою «Вакансії» протягом місяця. Результат просування в Youtube Shorts за тематикою «Вакансії» протягом місяця.



Залучення аудиторії через реферальні програми

Після гучного успіху Notcoin у Telegram почали масово з’являтися криптопроєкти у форматі так званих «тапалок». Це інтерактивні Telegram-боти або додатки, у яких користувачі виконують прості дії — переважно «тапають» по кнопках — і за це отримують криптовалюту чи інші бонуси. Формат стрімко набрав популярності завдяки своїй гейміфікації, простоті використання й потенційній можливості заробітку.

Одним з ефективних способів монетизації в цій ніші стало приведення нових користувачів за реферальними посиланнями. Це відкрило можливість працювати з умовно-безкоштовним трафіком (УБТ) для просування криптопроєктів у Telegram. Середня вартість за приведеного реферала — 4–5 грн, що робить цей спосіб доступним і вигідним.

Як працює модель залучення рефералів:

Пошук клієнта. У спеціалізованих адміністративних чатах Telegram шукаєте людей, котрі купують трафік для залучення нових рефералів у криптопроєкти.



Угода та отримання посилання. Домовляєтесь про оплату й отримуєте унікальне реферальне посилання клієнта. Воно генерується в інтерфейсі конкретного проєкту.



Просування. Далі просуваєте це посилання за допомогою УБТ — через TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Основна мета — залучити трафік на посилання і стимулювати реєстрацію в додатку.



Відстеження результатів. Кількість успішно залучених користувачів (рефералів) можна побачити в додатку — більшість криптотапалок надають таку статистику.





Цей підхід добре масштабується й не вимагає великих бюджетів на старті. Головне — розуміти механіку роботи проєкту, правильно вибирати креативи для соцмереж і постійно тестувати, який контент краще приводить користувачів.

Щоби не шукати офери вручну й не ризикувати з незнайомими адмінами, багато вебмайстрів переходять на спеціалізовані платформи, як-от Terra.

Ось так це виглядає на практиці. У кабінеті користувача ви бачите список доступних тематик і оферів із чіткими умовами. Можна самостійно обрати те, що підходить під вашу аудиторію, залити трафік — і одержати дані в реальному часі.

Обираючи офер, ви одержуєте покрокову інструкцію з вимогами адміна щодо трафіку.



Ви генеруєте посилання самостійно, уникаючи затримок і контролюючи кількість заявок у реальному часі.

Дізнайтеся в покроковому керівництві, Як аналізувати телеграм-канал перед його купівлею.

Внутрішні команди вебмайстрів в Telegram — що це і навіщо туди потрапляти

Є проста порада — щоби навчитися працювати з реферальним трафіком, тобто «заливом», варто потрапити в команду вебмайстрів і там потренуватися. Оберіть на свій смак адмінчат в телеграмі й зв’яжіться з тімлідом чи засновником команди.

Який внутрішній формат роботи вебмайстрів в Телеграмі? Створюється кілька гілок, з різними розділами для функціонування команди.

Також тімлід команди чи сам засновник час від часу присилає вам статистику вашого залучення рефералів на телеграм-канали.

Використання OLX і WORK.UA для безплатного приросту підписників

Розберу на прикладі тематики «Вакансії», де цільова аудиторія — шукачі роботи. Платформа Work.ua пропонує безплатне розміщення вакансії на їхній платформі, аналогічно OLX.

Створіть вакансію і розмістіть її на платформах з пошуку роботи, чекайте перших кандидатів на вакансію.



Опрацюйте відгуки на вакансію і запросіть новачків до вашого каналу.





Результат залучення через OLX/WORK протягом 15 днів.



Висновки